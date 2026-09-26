  • Новость часаПВО России за сутки сбила 1222 украинских беспилотника
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    Венгрия резко увернулась от втягивания в войну с Россией
    Глава Южной Кореи выступил с отповедью в адрес Зеленского из-за пленных КНДР
    ВКС России ударили десятком ФАБ-500 по позициям «Птиц Мадьяра» в Херсоне
    Судмедэкспертиза установила причину смерти журналиста Соседова
    Российские войска поразили мост снабжения ВСУ под Одессой
    Ульянов прокомментировал слова Путина о поведении западных чиновников
    Военный эксперт сообщил о подготовке российских войск к штурму Славянска
    Минобороны испытало новые системы защиты бронетехники от дронов
    Украинские беженцы расписали польские города нацистскими символами
    26 сентября 2026, 13:34 • Новости дня

    Минобороны испытало новые системы защиты бронетехники от дронов

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Заместитель министра обороны лександр Санчик провел техническую конференцию, посвященную модернизации бронетехники и испытаниям новых систем защиты от беспилотников.

    Техническая конференция по совершенствованию бронетанкового вооружения и автомобильной техники прошла под руководством заместителя министра обороны России генерала армии Александра Санчика. Там также провели апробацию новых систем активной защиты от вражеских беспилотников, сообщает Минобороны.

    «Выстроенная с заводами-изготовителями обратная связь из войск позволяет оперативно решать вопросы модернизации поставляемых образцов вооружения и техники», – подчеркнул Санчик. Он добавил, что ремонтные батальоны создают собственные эффективные новинки, лучшие из которых должны выпускаться серийно.

    В рамках практической части были представлены образцы военной автомобильной техники, демонстрирующие высокую эффективность на переднем крае.

    Также участникам показали комплексы активной защиты от дронов противника, установленные на различных шасси. Генералу доложили, что после полигонных испытаний эти системы направят на боевую апробацию в зону проведения спецоперации.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале августа Санчик сообщил о пятикратном увеличении объемов поставок вооружения и техники с начала спецоперации.

    Ранее российские инженеры модернизировали танк Т-90М «Прорыв» с учетом реального боевого опыта военнослужащих.

    26 сентября 2026, 01:53 • Новости дня
    ВКС России ударили десятком ФАБ-500 по позициям «Птиц Мадьяра» в Херсоне

    ВКС России сбросили ФАБ-500 на позиции ВСУ на острове Корабел

    ВКС России ударили десятком ФАБ-500 по позициям «Птиц Мадьяра» в Херсоне
    @ РИА Новости

    Tекст: Катерина Туманова

    Российская авиация сбросила более десяти авиабомб ФАБ-500 на позиции украинского подразделения «Птицы Мадьяра» в Херсоне, уничтожив живую силу и технику, рассказал военнослужащий с позывным Приморск.

    «Силы оперативно-тактической авиации ВС РФ ночью нанесли массированный удар более чем десятью авиабомбами ФАБ-500 по позициям киевских боевиков на острове Корабел в Херсоне», – рассказал он РИА «Новости».

    Приморск уточнил, что в результате огневого поражения уничтожено крупное скопление личного состава и техники ВСУ, включая силы украинского  террористического подразделения «Птицы Мадьяра», а также националистов и наемников.

    «Всего уничтожено более взвода боевиков, порядка трех единиц бронированной техники и множество оборудования для управления БПЛА», – добавил военнослужащий.

    Разведчики 18-й армии группировки «Днепр» скорректировали удар с помощью беспилотников и обеспечили объективный контроль.

    Сейчас под контролем ВС России находится около 75% территории Херсонской области, вошедшей в состав страны после референдума 2022 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ВКС России ударили ФАБами по Маякам и Светличному.  До этого ВКС России ударили ФАБ-1500 по пунктам управления БПЛА в районе Хотени в Сумской области и Дружковке в ДНР, а также уничтожили украинские пункты БПЛА бомбами ФАБ-1500.

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    25 сентября 2026, 18:16 • Новости дня
    ВС России ударили по дата-центру разведки и сухогрузу на Украине

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Российские военные поразили киевский дата-центр разведки и логистический узел в Требухове, а также сухогруз с военными грузами в Черноморске, сообщило Минобороны.

    Вооруженные силы России точными ударами беспилотников поразили военные объекты и суда на Украине, сообщает Минобороны в Max. В частности, в результате успешных действий поражен киевский дата-центр «Датагрупп». Он обеспечивал обработку и передачу разведывательных данных для нужд армии противника.

    Кроме того, в населенном пункте Требухов Киевской области уничтожен логистический центр компании «Хеви логистик Юкрейн». Его территория использовалась украинским оборонным ведомством и силовыми структурами для хранения товаров двойного назначения. В Одесской области удар пришелся по сухогрузу, доставившему военные грузы в порт Черноморска.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне российские войска нанесли массированный удар по украинским предприятиям и логистическим центрам в Киеве и Одессе.

    Днем ранее Министерство обороны отчиталось об уничтожении ключевых киевских центров обработки данных. До этого военные поразили доставившее военные грузы судно в порту Одессы.

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    26 сентября 2026, 12:26 • Видео
    Россия начала отключение Украины от интернета

    В столице Украины начались перебои со связью, включая интернет. Это последствие российских ударов по дата-центра и телекоммуникационной инфраструктуры. Но почему они стали успешными только сейчас?

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    25 сентября 2026, 20:43 • Новости дня
    Забастовки школьников против призыва в армию прошли в Германии

    DPA: Забастовки школьников против призыва в армию прошли в Германии

    Забастовки школьников против призыва в армию прошли в Германии
    @ HANNIBAL HANSCHKE/EPA/TASS

    Tекст: Денис Тельманов

    Десятки тысяч молодых людей вышли на улицы почти ста городов Германии, протестуя против планов властей вернуть обязательный призыв в армию, сообщило агентство DPA.

    Около ста немецких городов охватили протесты молодежи против обязательной военной службы, передает РИА «Новости» со ссылкой на DPA. По данным организаторов, в акциях приняли участие порядка 45 тыс. человек.

    «По всей стране десятки тысяч школьников вышли в пятницу на улицы, чтобы выразить свой протест против возможного введения воинской повинности», – отмечается в публикации.

    Представитель общественной инициативы «Школьная забастовка против воинской повинности» Бела Брейтнер рассказал агентству, что власти рассылают анкеты и назначают обязательные медосмотры, которые должны были начаться только в июле 2027 года.

    Он добавил, что результаты опросов свидетельствуют о нежелании молодежи служить в бундесвере.

    С 1 января в Германии действует новый закон о службе в армии. Он сохраняет добровольный призыв, но предусматривает возобновление воинского учета для всех 18-летних юношей.

    Документ допускает возврат к обязательной службе, приостановленной в 2011 году, если возникнет нехватка добровольцев или ухудшится ситуация с безопасностью.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, министерство обороны Германии начало обязательное медицинское освидетельствование 18-летних юношей.

    На фоне роста числа отказников правительство ФРГ разработало новую модель альтернативной гражданской службы.

    Весной немецкие школьники уже проводили массовые демонстрации против возврата воинской обязанности.

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    26 сентября 2026, 03:37 • Новости дня
    Военный эксперт сообщил о подготовке российских войск к штурму Славянска

    Марочко: ВС России готовятся к штурму Славянска и Краматорска

    Военный эксперт сообщил о подготовке российских войск к штурму Славянска
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Катерина Туманова

    Российские войска активно готовятся к штурму восточных рубежей Славянско-Краматорской агломерации, нанося существенный урон подразделениям ВСУ в этих городах, сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

    «Хочу отметить, подготовительные мероприятия в Славянске и Краматорске уже ведутся не один день. В целом можно говорить, что мы сейчас наносим серьезный ущерб противнику именно в этих городах», – заявил он ТАСС.

    По информации Марочко, после успешной зачистки Николаевки и выравнивания линии фронта российские войска смогут начать штурм восточных окраин Славянско-Краматорской агломерации.

    Он добавил, что для стабилизации обстановки под Красным Лиманом в ДНР командование ВСУ перебросило 3-й армейский корпус и подразделение запрещенной в России террористической организации «Азов».

    Ожидая потерю позиций, украинская сторона также направляет в этот район дополнительные резервные силы, подытожил эксперт.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, силовики сообщили об усилении принудительной эвакуации детей из Славянска. Офицер запаса Дандыкин сообщил о старте решающих сражений в зоне СВО и вынужденной обороне ВСУ в Красном Лимане.

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    26 сентября 2026, 06:23 • Новости дня
    Washington Examiner указал США на отсутствие аналогов ракеты «Буревестник»
    Washington Examiner указал США на отсутствие аналогов ракеты «Буревестник»
    @ Министерство обороны РФ/РИА Новости

    Tекст: Катерина Туманова

    Россия собирается испытать крылатую ракету с ядерным двигателем, которая может летать неограниченно долго вне зоны действия радаров и Соединенные Штаты ничего подобного не имеют, пишет журнал Washington Examiner.

    Россия готовится к новым испытаниям уникальной крылатой ракеты «Буревестник» с ядерным двигателем, способной совершать полеты неограниченной дальности вне зоны видимости радаров. Полигон для предстоящих пусков уже развернут на архипелаге Новая Земля, пишет Washington Examiner (WE).

    В ходе предыдущих тестов ракета находилась в воздухе около 15 часов, преодолев почти 14 тыс. километров. Предполагается, что аппарат способен облететь земной шар сто раз без дозаправки, значительно превосходя характеристики существующих боевых систем.

    Бывший руководитель британской военной разведки Джеймс Хокенхалл отметил уникальные особенности российского оружия.

    «Буревестник» – это дозвуковая крылатая ракета с ядерным двигателем, обладающая глобальной дальностью действия и позволяющая атаковать с неожиданных направлений», – заявил эксперт.

    Полет ракеты проходит на сверхмалых высотах – от 50 до 100 метров, что делает ее практически незаметной для современных радиолокационных систем. Американские военные аналитики выражают серьезную обеспокоенность отсутствием у США аналогичных разработок.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Путин заявил о финальной стадии работ над комплексами «Посейдон» и «Буревестник».

    Замгоссекретаря США по контролю над вооружениями Томас Динанно назвал российские системы «Посейдон» и «Буревестник» запредельными и выразил обеспокоенность их появлением в российском арсенале.

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    25 сентября 2026, 14:58 • Новости дня
    Военные ВСУ попали в плен во время видеосъемок сменщиков на полигоне

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Российские военнослужащие захватили в плен украинских бойцов, пока их сменщики участвовали в видеосъемках на полигоне для отчета перед командованием.

    Украинские военнослужащие оказались в плену у Вооруженных сил России в тот момент, когда их сменщиков снимали на камеру на полигоне. Об этом рассказал украинский пленный Юрий Фисенко.

    «Вечером подошли ребята – и был факт, что нас задержали на позициях из-за того, что наших сменщиков забирали на полигон для проведения каких-то там съемок, что они там такие крутые, «Рексы», – пояснил Фисенко на видеозаписи, предоставленной РИА «Новости» Минобороны.

    По словам военнопленного, пока он вместе с сослуживцами ожидал смену на позициях, их захватили российские бойцы. Фисенко выразил сожаление о случившемся, отметив, что лучше бы спокойно оставался дома.

    Он также высказал мнение, что съемка военнослужащих ВСУ проводилась для отчета перед начальством, чтобы продемонстрировать процесс обучения бойцов.

    Ранее стало известно, что многие украинские военнослужащие сдались в плен в районе Волчанска. Как писала газета ВЗГЛЯД, украинские формирования на Краснолиманском направлении открывают огонь по своим сдающимся бойцам.

    До этого мобилизованные солдаты ВСУ под Закотным добровольно сложили оружие.

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    25 сентября 2026, 18:56 • Новости дня
    Минобороны скорректировало условия службы иностранцев в армии России

    Минобороны отменило форму уведомления об увольнении иностранцев с ВНЖ

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Министр обороны Андрей Белоусов отменил форму уведомления о досрочном увольнении иностранцев с видом на жительство из Вооруженных сил России.

    Министерство обороны России изменило правила прохождения военной службы для иностранных граждан. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале нормативных правовых актов, передает ТАСС.

    «Приказываю: признать утратившим силу приказ министра обороны Российской Федерации от 1 ноября 2023 г. N744 «Об установлении формы уведомления о досрочном увольнении с военной службы иностранного гражданина, получившего вид на жительство в связи с заключением в период специальной военной операции контракта о прохождении военной службы в Вооруженных силах Российской Федерации»», – говорится в документе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июне президент России Владимир Путин подписал закон о запрете депортации служащих в ВС страны иностранцев.

    Годом ранее глава государства расширил возможности иностранных граждан для прохождения военной службы в период мобилизации. Тогда же лица без гражданства получили право на заключение контрактов с российскими войсками.

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    25 сентября 2026, 23:55 • Новости дня
    Итальянские военнослужащие пострадали во время учений НАТО в Латвии

    Tекст: Катерина Туманова

    Пострадавшие попали под обстрел боевой машины Dardo, которая выдала случайный пулеметный залп, попавший в ехавшую впереди машину того же типа с открытым люком.

    Четверо итальянских военнослужащих были ранены во время огневых учений в пятницу днем в тренировочном районе Адажи в Латвия. Пострадавшие относились к полку берсальеров (стрелков), участвовавшему в миссии НАТО Forward Land Forces (Flf) в Латвии, пишет итальянская La Stampa.

    По причинам, которые выясняются, во время учений произошла авария с неавтоматизированным огнестрельным оружием, установленным на итальянской военной машине.

    Пулеметный залп случайно произошел на бронетранспортере Dardo в сторону такого же боевого автомобиля, который шел впереди с открытым люком, возможно, военные спускались с боевой машины.

    Трое из четырех раненых военнослужащих в порядке и уже связались со своими членами семьи, в то время как четвертый, находящийся в более серьезном состоянии, находится в стабильном состоянии.

    Расследование динамики аварии продолжается.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин указал на отработку европейскими странами захвата гражданских судов на Балтике.

    В Казахстане возбудили дело после гибели военных на Каспии. На тренировочных полетах в США разбился военный истребитель F-16.

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    25 сентября 2026, 21:24 • Новости дня
    Самолет с офицерами ВС Конго разбился на юго-западе страны

    Mediacongo: Самолет с офицерами ВС Конго разбился на юго-западе страны

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В результате крушения самолета на юго-западе Демократической Республики Конго погибли по меньшей мере десять человек, включая высокопоставленных военных, пишет Mediacongo.

    Самолет с офицерами Вооруженных сил Демократической Республики Конго потерпел крушение на юго-западе страны, погибли не менее десяти человек, сообщает портал Mediacongo.

    «Генеральный аудитор ВС ДРК, генерал-лейтенант Люсьен-Рене Ликулия Бакуми погиб в результате крушения самолета… По предварительным данным, около десятка человек погибли вследствие этого несчастного случая», – говорится в публикации издания.

    Точные обстоятельства аварии и окончательное число погибших сейчас выясняются. Ожидается, что власти предоставят подробную информацию о типе воздушного судна, количестве людей на борту и причинах катастрофы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе прошлого года на северо-востоке Демократической Республики Конго разбился гражданский самолет «Антонов». Ранее вооруженные силы этой африканской страны сорвали попытку государственного переворота.

    А уже в середине сентября легкий самолет потерпел крушение в горах Швейцарии.

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    25 сентября 2026, 21:00 • Новости дня
    Сотрудников ТЦК на западе Украины обвинили в завышении показателей мобилизации

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    На западе Украины руководители территориальных центров комплектования (ТЦК, аналог военкомата) искусственно завысили показатели призыва, внеся в электронный реестр данные о сотнях несуществующих солдат.

    Украинская прокуратура выявила масштабную схему фальсификации данных о призыве. Выяснилось, что должностные лица вносили в базу информацию о людях, которые никогда не приходили на пункты сбора, передает РИА «Новости».

    «857 мобилизаций «на бумаге»: пятеро руководителей РТЦК завышали показатели в «Обереге», – заявили в прокуратуре страны. Для создания видимости успешной работы использовались данные как действующих военных, так и вовсе не существующих граждан.

    Большинство махинаций зафиксировали в Черновицкой области, где выявили 803 подобных эпизода. Еще 54 случая пришлись на Закарпатье. Трем фигурантам уже предъявили официальные обвинения, дела еще двоих переданы в суд.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец потребовал расследовать системные нарушения в военкоматах Закарпатской области. Он зафиксировал факты незаконного аннулирования отсрочек от призыва в данном регионе.

    Ранее Государственное бюро расследований Украины провело массовые обыски в центрах комплектования по всей стране.

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    25 сентября 2026, 23:28 • Новости дня
    США не включили ракеты для Patriot в пакет военной помощи Украине

    США не включили ракеты для Patriot в пакет военпомощи Украине

    Tекст: Катерина Туманова

    США, которые решили потратить почти все 400 млн долларов, одобренных Конгрессом на военную помощь Украине, ракеты для систем ПВО Patriot, о которых настоятельно просил киевский режим, не стали.

    «Ракеты Patriot в комплект не входят. Один из источников сообщил, что в состав военной техники не входили ракеты Patriot. <...> Война США в Иране и война на Украине истощили мировые запасы Patriot, и Киев умоляет о предоставлении новых», – сообщило Reuters.

    Команда президента США Дональда Трампа обязалась потратить почти все 400 млн долларов военной помощи Киеву, чтобы средства не сгорели до 30 сентября.

    По данным источников, к началу текущей недели было направлено 307 млн долларов из 400 млн долларов, предусмотренных Инициативой содействия безопасности Украины (USAI). Оставшиеся 93 млн долларов власти планируют зарезервировать до конца финансового года, который завершается 30 сентября.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Варшава обещала поставить Киеву очередную партию ракет для комплексов Patriot. Генсекретарь НАТО Рютте сообщил о дефиците ракет-перехватчиков для ПВО Украины.

    В августе Еврокомиссия отказалась финансировать закупку американских систем Patriot для украинской армии ради поддержки собственных производителей.


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    25 сентября 2026, 21:06 • Новости дня
    Силы ПВО за день сбили 55 украинских беспилотников

    Минобороны: Силы ПВО за день сбили 55 украинских беспилотников

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Российские силы противовоздушной обороны за день уничтожили 55 украинских беспилотников самолетного типа над пятью регионами и Черным морем, сообщило Минобороны.

    В течение дня, с 8.00 до 20.00 по московскому времени, дежурные средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 55 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, сообщило ведомство в Max.

    Вражеские дроны были сбиты над территориями Белгородской, Брянской, Курской и Ростовской областей, а также над Республикой Крым и акваторией Черного моря.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в результате массированной атаки беспилотников в пятницу утром на промышленный объект в Пермском крае погиб один человек, силы ПВО уничтожили 39 вражеских дронов. Также с начала суток силы ПВО отразили атаку 17 беспилотников на подлете к Москве.

    Накануне в течение дня дежурными силами ПВО были перехвачены и уничтожены 34 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над территориями трех регионов и акваторией Черного моря.


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    26 сентября 2026, 01:40 • Новости дня
    Пентагон обновил число пострадавших в войне с Ираном солдат США

    Пентагон: Число пострадавших в войне с Ираном солдат стало 861

    Tекст: Катерина Туманова

    Согласно данным базы Пентагона, с учетом 29 американских моряков и восьми морских пехотинцев общее число раненых с начала боевых действий между США и Ираном возросло до 861 человека.

    «На этой неделе неофициально, без объяснений со стороны Министерства обороны, число военнослужащих, получивших ранения во время войны с Ираном, было незаметно увеличено на 37 человек», – пишет Washington Post (WP).

    Согласно анализу общедоступной базы данных Пентагона о военнослужащих, погибших и раненых во время конфликтов США и других военных операций за рубежом, увеличение числа погибших включает 29 моряков ВМС и восемь морских пехотинцев.

    По данным Системы анализа потерь Министерства обороны (Defense Casualty Analysis System, DCAS), по состоянию на среду общее число военнослужащих, получивших ранения во время войны с Ираном, составляет 861 человек, указывает газета.

    Более половины из них, согласно базе данных Пентагона, относятся к категории «зарубежных операций» с начала июльского перемирия между Вашингтоном и Тегераном, которое впоследствии было нарушено. До этого убитые и раненые военнослужащие учитывались в рамках «Операции «Эпическая ярость», как администрация Трампа называла войну с Ираном.

    В базе данных DCAS не объясняется, как и когда были ранены 37 военнослужащих. Представитель ВМС заявил WP, что все моряки вернулись к исполнению служебных обязанностей после полученных травм, характер которых не уточняется.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, журналисты Washington Post сообщили о занижении Пентагоном числа погибших в Иране военнослужащих, а затем вступили в спор с Хегсетом о числе потерь США в войне с Ираном.

    Кроме того, США в войне с Ираном потеряли самолетов и дронов на 4 млрд долларов.

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    26 сентября 2026, 08:04 • Новости дня
    ВС России получили интеллектуальный комплекс РЭБ «Ястреб 1.0»

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Новейший комплекс интеллектуальной РЭБ «Ястреб 1.0» проходит финальную апробацию, в ноябре изделие начнет применяться российскими войсками, сообщил официальный представитель компании-разработчика НПП Игорь Потапов.

    Новейший комплекс интеллектуальной радиоэлектронной борьбы «Ястреб 1.0» проходит финальную апробацию, передает ТАСС. В ноябре текущего года изделие, разработанное совместно с Фондом перспективных исследований, планируется передать для применения в российские войска.

    «В настоящее время проходят финальные тесты и апробация комплекса РЭБ «Ястреб 1.0» для противодействия беспилотникам. Изделие разработано совместно с Фондом перспективных исследований (ФПИ). В ноябре согласно плану испытаний комплекс планируется передать для применения в российские войска», – рассказал официальный представитель компании-разработчика НПП Игорь Потапов.

    Потапов отметил, что в процессе создания в систему внесли множество изменений. Разработчики доработали программное обеспечение для управления аппаратной частью, а также заменили и расширили ряд ее блоков. По словам специалиста, комплекс не имеет аналогов в своем классе.

    Система способна выявлять угрозы путем сканирования радиочастот и прицельно подавлять их в диапазоне от 100 до 6 тыс. МГц. Радиоэлектронная разведка оснащена функцией видеоперехвата с выводом изображения оператору. Следующим этапом развития станет перенос частот в диапазоны работы систем Starlink для максимального подавления угроз. Ранее стало известно, что комплекс одновременно решает задачи разведки и подавления дронов в автоматическом режиме.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Россия впервые представила компоненты комплекса противодействия беспилотникам «Жнец» на международной выставке в ЮАР. Специалисты Ростеха создали инновационную систему радиоэлектронной борьбы для защиты объектов от роевых атак дронов. Отечественные предприятия развернули серийное производство подавляющего сеть Starlink комплекса «Волна купол гарант».

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    26 сентября 2026, 09:09 • Новости дня
    МИД заявил о рисках из-за желания Евросоюза перенять опыт Киева в сфере БПЛА

    В МИД сочли бесконтрольное создание дронов в Евросоюзе угрозой для России

    Tекст: Мария Иванова

    Бесконтрольное создание беспилотников в Евросоюзе и стремление перенять опыт их применения у Киева кратно повышает риски для России, заявил директор департамента европейских проблем МИД Владислав Масленников.

    Масленников подчеркнул, что за производимыми в европейских странах беспилотниками отсутствует должный контроль. По его словам, это ведет к росту угроз для различных объектов инфраструктуры не только на территории России, но и в других государствах, передает РИА «Новости».

    Дипломат добавил, что представители Евросоюза открыто заявляют о намерении учиться применению дронов на примере Украины. Поскольку Киев использует откровенно террористические методы, подобные планы кратно увеличивают соответствующие риски для безопасности.

    В последние годы Москва фиксирует беспрецедентный рост военной активности Североатлантического альянса и стран Евросоюза. Российские власти неоднократно указывали, что не планируют нападать на европейские государства, тогда как дальнейшая милитаризация Европы лишь усиливает напряженность и не способствует урегулированию украинского конфликта.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу Министерство иностранных дел России объяснило цели создания европейской «стены дронов».

    Во вторник сообщалось, что Европа оказалась не готова к совместному с Украиной производству беспилотников.

    Летом Евросоюз одобрил Киеву траты в 6 млрд евро на китайские детали для БПЛА.

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