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    26 сентября 2026, 13:20 • Новости дня

    Иран утратил доверие к переговорам с США из-за новых санкций

    Al Jazeera: Иран больше не доверяет диалогу с США из-за регулярных санкций

    Tекст: Мария Иванова

    Президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил, что исламская республика больше не доверяет переговорному процессу с Вашингтоном из-за регулярных атак и введения санкций после каждого раунда диалога.

    Иранские власти утратили доверие к переговорам с Вашингтоном, поскольку за каждым этапом диалога следуют новые американские санкции и атаки, передает катарский телеканал Al Jazeera.

    В настоящее время непрямые контакты между двумя странами осуществляются при посредничестве Дохи и Исламабада. Катар и Пакистан передают послания Ирана американской стороне, отмечает ТАСС.

    Контакты с Вашингтоном базируются на ранее достигнутом меморандуме о взаимопонимании. Иранская сторона призвала американскую администрацию четко обозначить свою позицию в отношении этого документа.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу президент Ирана Масуд Пезешкиан исключил возможность переговоров с Дональдом Трампом.

    В пятницу он заявил о готовности исламской республики отказаться от запасов обогащенного урана.

    В начале месяца Кремль сообщал, что Тегеран не просил Москву стать посредником в контактах с Вашингтоном.

    25 сентября 2026, 14:36 • Новости дня
    Политолог: Франция и Британия идут на военный риск ради нефти

    Политолог Ткаченко: Британия и Франция становятся участниками конфликта на Ближнем Востоке

    Политолог: Франция и Британия идут на военный риск ради нефти
    @ SEBASTIEN NOGIER/EPA/ТАСС

    Tекст: Олег Исайченко

    Франция и Британия готовы усилить военное присутствие на Ближнем Востоке, чтобы защитить поставки нефти на фоне энергетического кризиса в Европе. Однако попытка стабилизировать рынок может привести Париж и Лондон к прямому вовлечению в конфликт с хуситами, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Станислав Ткаченко. Напомним, Франция планирует направить войска в Саудовскую Аравию для защиты нефтяной инфраструктуры, а Британия – предоставить Эр-Рияду самолет-заправщик Voyager.

    «В Европе усугубляется кризис на энергетических рынках. Он негативно сказывается на экономиках стран континента: страдает потребительский сектор, ускоряется инфляция. Одна из причин такого положения – атаки участников движения «Ансар Аллах» на суда и прибрежную инфраструктуру Красного моря», – напомнил Станислав Ткаченко, профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ, эксперт клуба «Валдай».

    «Франция и Британия с удивлением обнаружили, что США фактически предали своего союзника – Саудовскую Аравию. Париж и Лондон, будучи ядерными державами, полагают, что смогут отчасти заменить роль Штатов в сдерживании хуситов. При этом нападать на Йемен они, конечно, не станут, хотя именно этого хочет Эр-Рияд. Французские и британские власти пока лишь рассчитывают обеспечить защиту нефтепровода и терминалов на Красном море, а также в целом способствовать увеличению предложения нефти», – рассуждает политолог.

    При этом, как полагает аналитик, Франция и Британия недооценивают возможности шиитского движения. «Как бы то ни было, планы Парижа направить войска и системы ПВО в Саудовскую Аравию, а Лондона – предоставить самолет-заправщик Voyager преследуют цель стабилизировать ситуацию на энергетическом рынке», – считает Ткаченко. При этом Эммануэль Макрон заверяет, что Пятая республика не намерена вступать в боевые действия, хотя фактически страна становится участником конфликта.

    На этом фоне эксперт провел аналогию с украинским кризисом. «Европа производит в интересах Украины дроны и ракеты, передает ВСУ вооружение. Более того, Россия называла имена десятков погибших в ходе боевых действий французов и англичан, в том числе действующих офицеров. Считается ли это участием в военной операции? Мы считаем, что да, но на Западе придерживаются другого мнения», – сказал спикер, проведя аналогию с поддержкой Саудовской Аравии.

    «При этом сама ситуация с энергетикой в европейских странах – это плод неудачной политики еврочиновников по поддержке украинского руководства. Во-первых, они ввели санкции против нефтяной отрасли России и тем самым открыли ящик Пандоры», – заметил спикер. Он напомнил, что структура мирового нефтяного и нефтегазового рынка складывалась десятилетиями, а Россия играла важнейшую роль в его балансировке.

    «Это очень сложная экосистема, которая обеспечивала стабильность только в том случае, если в неё искусственно не вмешивались. А европейцы думали, что разрушат наш бюджетный цикл. Они доставили нам, конечно, большие неприятности, но обратный эффект – удар по их собственной экономике – оказался существенно более разрушительным», – пояснил Ткаченко.

    Во-вторых, европейские политики не оказывают давление на Украину, которая наносит удары по российским нефтеперерабатывающим заводам. «Вместо этого они пытаются минимизировать потери от возможного обострения кризиса в Баб-эль-Мандебском и Ормузском проливах. Насколько эффективным окажется такое решение проблемы – покажет время», – заключил эксперт.

    Ранее президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что Париж направит военнослужащих и системы ПВО в Саудовскую Аравию для помощи в обороне нефтеперерабатывающего завода и трубопровода для перекачки сырой нефти в порту Янбу. При этом он отметил, что Пятая республика «не ввязывается ни в какой конфликт», а задача французских военных будет заключаться исключительно в защите энергетических объектов.

    Как указывает издание The War Zone, власти Франции пошли на такой шаг на фоне обостряющегося энергетического кризиса. «Суровая реальность, с которой столкнулся Макрон, заключается в том, что если нефтяная инфраструктура и транспортные узлы Саудовской Аравии вблизи Красного моря будут разрушены или питающий их трубопровод будет остановлен на несколько месяцев, то последний крупный источник нефти в регионе – и особенно в Европе – окажется перекрыт», – говорится в материале.

    Примечательно, что Париж объявил о своем решении спустя несколько дней после того, как премьер-министр Британии Энди Бернем распорядился направить самолет-заправщик для поддержки Саудовской Аравии в ходе конфликта с йеменскими хуситами. Эта мера, как и действия Франции, продиктована опасениями по поводу поставок нефти.

    Британское правительство считает, что эскалация напряженности в Персидском заливе может иметь серьезные последствия для Соединенного Королевства, включая повышение цен на потребительские товары, перебои с поставками энергоносителей. «Хуситы представляют угрозу стабильности на Ближнем Востоке; следовательно, в национальных интересах Британии – экономических и с точки зрения безопасности – чтобы они не преуспели в достижении своих целей», – приводит TWZ заявление минобороны Британии.

    Действия Парижа и Лондона контрастируют с позицией США и других стран не вмешиваться в конфликт между Саудовской Аравией и хуситами. Ранее Дональд Трамп отклонил прямой призыв саудовского наследного принца Мухаммеда бен Салмана нанести удар по группировке. Об этом сообщал портал Axios. Источники издания уточняли, что американская администрация при этом предоставит Эр-Рияду разведданные о хуситах и данные о целях для нанесения ударов.

    Кроме того, Пакистан и Турция, подписавшие с Саудовской Аравией в августе в Мекке соглашение о совместной обороне, до сих пор не предоставили никакой прямой военной помощи. Напомним, документ предусматривает принцип коллективной обороны: вооруженное нападение на одну из трех стран участники будут считать нападением на все три государства.

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    25 сентября 2026, 10:03 • Новости дня
    Франция решила отправить военных в Саудовскую Аравию

    NYT сообщила о планах Франции отправить военных защищать Саудовскую Аравию

    Франция решила отправить военных в Саудовскую Аравию
    @ Michel Euler/AP/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    Париж перебросит воинский контингент на саудовскую территорию для обеспечения безопасности стратегически важных нефтяных месторождений на фоне регулярных обстрелов.

    Власти европейского государства намерены оказать военную поддержку Эр-Рияду в охране инфраструктуры, пишет The New York Times. Иностранные солдаты помогут обезопасить энергетические объекты королевства.

    Регулярные удары по саудовским городам на побережье Красного моря со стороны йеменских хуситов, поддерживаемых Ираном, создают серьезную угрозу. Эти нападения ополченцев уже привели к усилению давления на глобальные поставки нефти.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, йеменские повстанцы-хуситы атаковали инфраструктуру нефтяной компании Aramco в Саудовской Аравии.

    Поддерживаемые Ираном бойцы захватили стратегический порт Моха для блокировки Красного моря. В связи с этими нападениями Пакистан направил Тегерану требование обуздать своих йеменских союзников.

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    26 сентября 2026, 12:26 • Видео
    Россия начала отключение Украины от интернета

    В столице Украины начались перебои со связью, включая интернет. Это последствие российских ударов по дата-центра и телекоммуникационной инфраструктуры. Но почему они стали успешными только сейчас?

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    26 сентября 2026, 04:18 • Новости дня
    WSJ: Трамп отверг план Ирана по Ормузу и заговорил о новых ударах

    WSJ узнала, что Трамп отверг иранский семидневный план по Ормузу

    WSJ: Трамп отверг план Ирана по Ормузу и заговорил о новых ударах
    @ Annabelle Gordon - Pool via CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Американский президент Дональд Трамп отверг план Тегерана и ожидает возобновления бомбардировок Ирана после промежуточных выборов, так как скептически относится к способности Тегерана удовлетворить его требования, пишет WSJ.

    Нынешняя позиция президента Трампа указывает на то, что конфликт, скорее всего, снова перерастет в боевые действия, пишет Wall Street Journal (WSJ).

    Президент США отклонил предложение Ирана о семидневном прекращении огня и заявил своим помощникам, что ожидает возобновления бомбардировок Ирана после промежуточных выборов в ноябре, сообщили газете американские официальные лица.

    Предложение Тегерана предусматривало возобновление работы Ормузского пролива и ядерных переговоров в обмен на снятие США блокады иранских портов, которая наносит серьезный ущерб экономике страны.

    Трамп открыто заявляет, что Тегеран якобы умоляет о сделке после промежуточных выборов, которая бы ликвидировала его ядерную программу.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Катар инициировал новый раунд переговоров Ирана и США и призвал создать систему коллективной безопасности в Персидском заливе.

    Глава МИД Ирана Аракчи назвал срок открытия Ормузского пролива после того, как при посредничестве Катара иранская сторона передала США семидневный план по возобновлению работы Ормузского пролива.

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    23 сентября 2026, 15:20 • Новости дня
    Торговое судно загорелось в Ормузском проливе после попадания снаряда

    Reuters: Торговое судно загорелось в Ормузском проливе после попадания снаряда

    Tекст: Валерия Городецкая

    В Ормузском проливе неизвестным снарядом атаковали торговое судно, в результате чего на борту вспыхнул пожар, а двое моряков получили ранения, пишет Reuters со ссылкой на Центр координации морских торговых перевозок при ВМС Великобритании (UKMTO).

    Торговое судно подверглось атаке в Ормузском проливе, передает ТАСС со ссылкой на Reuters. По данным Центра координации морских торговых перевозок при ВМС Британии, в корабль попал неустановленный снаряд.

    В результате удара на борту вспыхнул пожар. Экипаж успешно эвакуировали, однако два человека получили ранения.

    Название пострадавшего судна, порт его приписки и точные координаты места происшествия пока не раскрываются.

    Двумя днями ранее при обстреле танкера в Ормузском проливе пострадали два моряка.

    В тот же день неизвестные снаряды атаковали судно для перевозки сжиженного газа.

    До этого экипаж другого обстрелянного танкера потушил пожар на борту.

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    23 сентября 2026, 16:16 • Новости дня
    Израильские удары унесли жизни четырех палестинцев в Газе

    Минздрав: Израильские удары унесли жизни четырех палестинцев в Газе

    Tекст: Валерия Городецкая

    Израильские военные нанесли три прямых удара по Хан-Юнису и Дейр эль-Балахе, что привело к гибели четырех жителей палестинского полуэксклава, сообщил директор отдела информации Минздрава Газы Захер аль-Вахиди.

    «Четыре палестинца погибли сегодня в результате израильских ударов по Хан-Юнису и Дейр эль-Балахе», – приводит РИА «Новости» слова Захера аль-Вахиди.

    Ранее Армия обороны Израиля проинформировала об атаках по Хан-Юнису. Целью операции ЦАХАЛ называлась ликвидация руководителя финансового отдела палестинского движения ХАМАС.

    Напомним, израильские военные ликвидировали главу финансового отдела ХАМАС Мухаммеда Абу Алуана на юге сектора Газа.

    Неделей ранее армия Израиля нейтрализовала двух высокопоставленных боевиков в районах Хан-Юниса и Газы.

    В начале сентября израильские силы нанесли точечный удар по командиру снайперского подразделения группировки.

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    23 сентября 2026, 18:53 • Новости дня
    Президент Ирана заявил о готовности к диалогу с Вашингтоном без языка силы

    Tекст: Валерия Городецкая

    Исламская Республика открыта для переговоров с американским руководством, однако категорически не приемлет давления и угроз, сообщил президент Ирана Масуд Пезешкиан.

    Выступая на сессии Генеральной Ассамблеи ООН, глава государства обозначил позицию страны по отношению к Соединенным Штатам, передает РИА «Новости». «Трамп и те, кто хочет заниматься разбоем в отношении Ирана, должны знать, что мы готовы к диалогу, но не приемлем язык силы», – сказал Пезешкиан.

    Официальное открытие 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН состоялось в Нью-Йорке 8 сентября. Традиционная неделя высокого уровня включает общие прения, которые проходят с 22 по 26 сентября, а также состоятся 28 сентября.

    Накануне госсекретарь США Марко Рубио сообщил о готовности Дональда Трампа встретиться с Масудом Пезешкианом на полях Генассамблеи ООН.

    Летом американский лидер объявил о прекращении действия режима прекращения огня между государствами.

    До этого президент Ирана выразил намерение соблюдать договоренности по урегулированию конфликта при условии снятия санкций.

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    23 сентября 2026, 18:20 • Новости дня
    Пезешкиан: Иран говорит «нет» ядерному оружию

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Иранское руководство принципиально отказывается от разработки ядерного арсенала, однако настаивает на праве развивать мирные технологии, заявил президент страны Масуд Пезешкиан.

    Пезешкиан исключил возможность создания ядерного оружия, передает РИА «Новости». Выступая на сессии Генеральной Ассамблеи ООН, он подчеркнул мирный характер национальной атомной программы.

    «Иран не считает, что ядерное оружие обеспечит безопасность... Мы четко заявляем: нет ядерному оружию, нет запрету на знания в ядерной сфере», – отметил политик.

    Иранский лидер добавил, что проблему атома невозможно решить силовыми методами на поле боя. По его словам, окончательно урегулировать данный вопрос можно исключительно путем заключения соответствующего дипломатического соглашения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе Пезешкиан призвал завершить конфликт на Ближнем Востоке на выгодных условиях. В июне Тегеран взял на себя обязательство отказаться от разработки ядерного оружия по условиям меморандума с Вашингтоном.

    Годом ранее иранский лидер уже отвергал стремление к получению военного атома с трибуны Генеральной Ассамблеи ООН.

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    24 сентября 2026, 20:39 • Новости дня
    Иранские авиакомпании полностью отменили все рейсы в ОАЭ

    ISNA: Иранские авиакомпании полностью отменили рейсы в ОАЭ с 24 сентября

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Иранские авиакомпании полностью прекратили выполнение всех авиарейсов в Объединенные Арабские Эмираты с полуночи 24 сентября, сообщило агентство ISNA.

    Авиакомпании Ирана отменили все авиарейсы в ОАЭ, передает РИА «Новости» со ссылкой на ISNA. Причины такого решения и источник информации не раскрываются.

    «С минувшей полуночи все рейсы иранских авиалиний в ОАЭ отменены», – говорится в сообщении.

    Актуальный статус перелетов между странами до момента отмены также остался без комментариев. Приостановка авиасообщения произошла на фоне недавних заявлений американских властей.

    Ранее министр финансов США Скотт Бессент предупреждал, что с 23 сентября иранские перевозчики лишатся возможности осуществлять полеты. Из-за введенных санкций им будет отказано в наземном обслуживании.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Азербайджан полностью прекратил обслуживание рейсов иранских авиакомпаний из-за новых американских санкций.

    Ранее власти Объединенных Арабских Эмиратов заморозили все экономические контакты с Тегераном. А американское руководство запланировало систематическое применение санкций за поддержку Ирана.

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    24 сентября 2026, 18:18 • Новости дня
    Минобороны Израиля сняло судимость с убившего палестинца солдата

    Ynet: Глава Минобороны Израиля Кац снял судимость с убившего палестинца солдата

    Tекст: Денис Тельманов

    Министр обороны Израиля Исраэль Кац официально снял судимость с военнослужащего Элиора Азарии, ранее осужденного за непреднамеренное убийство палестинца, пишет портал Ynet.

    Кац подписал приказ о снятии судимости с военнослужащего ЦАХАЛ Элиора Азарии, передает ТАСС со ссылкой на Ynet. В 2017 году он был приговорен к 18 месяцам тюремного заключения за непреднамеренное убийство палестинца.

    Президент Израиля Ицхак Герцог 19 сентября принял решение о помиловании военного на основании официального запроса Каца. При этом начальник Генштаба ЦАХАЛ Эяль Замир выступал против подобного шага, отмечают журналисты.

    В марте 2016 года Азария выстрелил в вооруженного ножом палестинца, напавшего на солдат в городе Хеврон. Нападавший к тому моменту уже был ранен и неподвижно лежал на земле.

    Правозащитники опубликовали видеозапись, где запечатлено, как израильский солдат «стреляет в голову обезвреженному палестинцу».

    В начале марта 2018 года Азария досрочно вышел на свободу по решению Военного совета после отбытия двух третей срока. Изначально прокуратура требовала для него от трех до пяти лет лишения свободы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, начальник Генштаба Эяль Замир выступал против планов правительства по полной оккупации сектора Газа.

    Президент Израиля Ицхак Герцог осудил произвол в отношении жителей Западного берега реки Иордан.

    Бывшие израильские генералы потребовали от властей остановить насилие поселенцев против палестинцев.

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    24 сентября 2026, 18:57 • Новости дня
    Иран и Украина договорились избегать эскалации после атаки на судно

    Tекст: Вера Басилая

    Глава МИД Ирана Аббас Аракчи и министр иностранных дел Украины Андрей Сибига договорились продолжить контакты для предотвращения эскалации напряженности после июльской атаки на иранское судно в Каспийском море.

    Аракчи и Сибига договорились о поддержании контактов, передает РИА «Новости». Встреча дипломатов состоялась на полях Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.

    «Министры иностранных дел двух стран также подчеркнули необходимость сохранения каналов связи между двумя странами... Обменявшись мнениями по поводу развития ситуации в Европе и Западной Азии, они также договорились продолжить контакты для того, чтобы не допускать любого рода эскалацию напряженности в отношениях», – заявили в МИД Ирана.

    По информации ведомства, стороны обсудили двусторонние отношения и способы урегулирования различных вопросов. Особое внимание было уделено инциденту в Каспийском море. Напомним, 25 июля Украина атаковала иранское торговое судно, в результате чего погиб один моряк, а еще один получил ранения.

    Ранее власти Киева гарантировали Тегерану прекращение атак на иранские торговые суда.

    Иранское руководство продолжило требовать от украинской стороны выплаты компенсации за июльский инцидент.

    Иран отказался от планов ответных ударов по украинской территории после официальных извинений.

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    25 сентября 2026, 00:56 • Новости дня
    Колумбия разорвала дипломатические отношения с Ираном

    Tекст: Катерина Туманова

    Правительство Колумбии официально прекратило дипломатические связи с Ираном из-за угроз национальной безопасности и предполагаемой поддержки терроризма со стороны Тегерана, сказано в заявлении МИД страны.

    «Министерство иностранных дел от имени правительства Колумбии сообщает, что по состоянию на 19 сентября 2026 года оно официально разорвало дипломатические отношения с Исламской Республикой Иран. Это суверенное решение отвечает основным принципам, определяющим внешнюю политику правительства в области национальной и общенациональной безопасности», – сказано в представленном на сайте МИД Колумбии документе.

    В ведомстве пояснили, что шаг стал ответом на предполагаемые связи Тегерана с международными террористическими и наркотеррористическими группировками. Также Богота учла задокументированные факты нарушения прав человека иранским правительством на колумбийской территории.

    Дополнительными причинами названы нападения на страны вне ближневосточного конфликта, блокада Ормузского пролива и препятствование работе МАГАТЭ.

    В МИД подчеркнули, что эти действия полностью подорвали доверие Колумбии к Ирану.

    Разрыв дипломатических связей не затронет консульские отношения, которые продолжат функционировать в соответствии с Венскими конвенциями. Колумбийская дипломатия намерена жестко пресекать любое внешнее вмешательство и защищать суверенитет страны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Минфин США внес в санкционный список 27 авиакомпаний из Ирана и пообещал новые санкции за поддержку Ирана. Министр финансов США Скотт Бессент объявил о переходе конфликта с Ираном в финальную стадию.

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    25 сентября 2026, 04:35 • Новости дня
    Нетаньяху при выступлении в ООН потрясал пейджером и хвалил ЦАХАЛ

    Нетаньяху в ООН потрясал пейджером и хвалил ЦАХАЛ

    Tекст: Катерина Туманова

    Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в своей речи в Организации Объединенных Наций заявил, что никогда такое маленькое государство не сражалось так отважно, как Армия Израиля, которая с помощью пейджеров в 2024 году атаковал «Хезболлу».

    «В течение последних трех лет наши героические солдаты вели войну на семи фронтах. Знаете ли вы другую страну размером с Нью-Джерси, способную воевать три года на семи фронтах? <...> Они организовали войну, чтобы стереть нас с лица земли. Вместо того чтобы рухнуть, мы нанесли сокрушительный удар всем им с нашими замечательными американскими друзьями и уничтожили иранскую армию и ядерные объекты», – приводит его слова портал YNet.

    Нетаньяху взял пейджер и сказал: «Израиль нанес удар по ХАМАС, мы нанесли удар по «Хезболле». Помните пейджеры?», – сказал Нетеньяху, подняв над головой едва заметный в кулаке коробок.

    Напомним, что 17 и 18 сентября 2024 года в Ливане произошли многочисленные взрывы устройств связи, в результате которых погибли 37 человек и более трех тысяч получили ранения. Нетаньяху признал, что именно он одобрил сентябрьскую атаку на ливанское движение «Хезболла».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Нетаньяху решил выступить в ООН вопреки угрозам ареста. Jerusalem Post сообщала, что Нетаньяху совершит шестичасовой визит в США. Делегации нескольких стран ушли с заседания ООН перед выступлением Нетаньяху.


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    24 сентября 2026, 02:18 • Новости дня
    Лавров обсудил ситуацию в Персидском заливе с генсеком ЛАГ

    Tекст: Ольга Иванова

    Глава российского МИД Сергей Лавров и генеральный секретарь Лиги арабских государств Набиль Фахми встретились в Нью-Йорке для обсуждения ситуации на Ближнем Востоке.

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров провел переговоры с генеральным секретарем Лиги арабских государств Набилем Фахми, передает РИА «Новости». Встреча состоялась в Нью-Йорке на полях недели высокого уровня Генеральной Ассамблеи ООН.

    «Состоялось обстоятельное обсуждение актуальной ближневосточной повестки дня с упором на взрывоопасную обстановку в Персидском заливе, вызванную американо-израильской агрессией против Ирана. Также затрагивались кризисные ситуации в зоне палестино-израильского конфликта, Ливане, Сирии», – сообщили в российском дипломатическом ведомстве.

    Помимо региональных проблем, стороны уделили внимание вопросам дальнейшего укрепления двустороннего сотрудничества между Москвой и Лигой арабских государств.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне Сергей Лавров обсудил ситуацию в Персидском заливе с главой МИД Египта Бадром Абдельати.

    В начале сентября дипломаты России и Турции призвали к устойчивому перемирию в этом стратегически важном регионе.

    Летом Министерство иностранных дел России представило дополненную концепцию коллективной безопасности для данной зоны.

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    25 сентября 2026, 14:30 • Новости дня
    Главы МИД России и Ирана обсудили безопасность судоходства в Ормузском проливе

    Аракчи рассказал Лаврову о переговорах Ирана с Оманом по Ормузскому проливу

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи поделился с главой МИД Сергеем Лавровым деталями диалога с Оманом о создании безопасного маршрута в Ормузском проливе.

    Глава МИД Ирана Аббас Аракчи рассказал российскому коллеге Сергею Лаврову о переговорах Ирана с Оманом по Ормузскому проливу. Встреча дипломатов состоялась на полях 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Иранское внешнеполитическое ведомство опубликовало официальное заявление по итогам встречи, сообщает РИА «Новости».

    «Глава МИД нашей страны проинформировал российского коллегу о текущей ситуации, связанной с переговорами и договоренностью Ирана и Омана касательно создания безопасного маршрута для судоходства в Ормузском проливе», – отметили в министерстве.

    Стороны также затронули усилия международных посредников по урегулированию ближневосточного кризиса дипломатическим путем. Аббас Аракчи подчеркнул, что напряженность в регионе стала прямым следствием политики Соединенных Штатов.

    По словам Аракчи, Тегеран настроен на мирное решение вопросов. При этом иранская сторона готова жестко отстаивать свои национальные интересы и не позволит использовать пролив для создания угроз безопасности государства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Иран и Оман согласовали итоговый вариант судоходного маршрута в Ормузском проливе. Месяцем ранее дипломаты этих государств обсудили создание временного совместного коридора для безопасного движения судов.

    Позже заместитель министра иностранных дел России Георгий Борисенко провел встречу с послом Ирана Каземом Джалали для оценки обстановки на Ближнем Востоке.

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    23 сентября 2026, 21:52 • Новости дня
    Авиакомпания Royal Jordanian решила запустить три новых рейса в Россию

    Royal Jordanian анонсировала запуск новых рейсов между Россией и Иорданией

    Tекст: Вера Басилая

    Авиакомпания Royal Jordanian планирует открыть новый рейс в Иорданию из Москвы, а также запустить рейсы в королевство из Петербурга и Екатеринбурга в 2027-2028 годах.

    Коммерческий директор авиакомпании Карим Маклуф сообщил о планах по расширению полетной программы, передает РИА «Новости». По его словам, перевозчик намерен активно развивать авиасообщение с российскими городами.

    «С ноября этого года Royal Jordanian откроет рейс Москва – Акаба из международного аэропорта Домодедово. Авиакомпания планирует запустить рейсы из Иордании в Петербург в первом квартале 2027 года и в Екатеринбург в 2028 году», – рассказал Маклуф.

    Новые маршруты призваны увеличить турпоток из России в Иорданию. Для достижения этой цели компания сотрудничает с туроператорами, предлагая блоки мест по привлекательным ценам. В настоящее время Royal Jordanian осуществляет три еженедельных рейса между Домодедово и Амманом.

    Авиакомпания Air Arabia в октябре возобновит прямые рейсы по маршруту Шарджа – Москва.

    Саудовский национальный перевозчик Saudia Airlines запланировал возвращение прямого авиасообщения с российской столицей на сентябрь.

    Ассоциация туроператоров России летом включила Иорданию в список доступных для отечественных туристов стран с прямым перелетом.

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