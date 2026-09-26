Умерла продюсировавшая фильм Михалкова «Очи черные» Сильвия д’Амико

В Италии в возрасте 85 лет умерла продюсер Сильвия д’Амико

Tекст: Мария Иванова

Итальянский деятель культуры ушла из жизни, об этом рассказали ее близкие, передает ТАСС.

Сильвия д’Амико, дочь сценаристки Сузо Чекки д’Амико, выступала продюсером фильма Никиты Михалкова «Очи черные». Картина была снята в 1987 году по мотивам произведений Антона Чехова, а главную роль в ней исполнил Марчелло Мастроянни.

Окружение продюсера подчеркнуло, что она искренне любила Россию, неоднократно посещала Москву и привозила итальянские фильмы на отечественные фестивали. По словам близких, д’Амико часто говорила, что должна была родиться в России.

За работу в картине Михалкова Мастроянни получил премию Каннского кинофестиваля как лучший актер и был номинирован на «Оскар». Его партнершей по фильму стала Елена Сафонова, их актерский дуэт был удостоен престижной итальянской премии «Давид ди Донателло».