Ульянов прокомментировал слова Путина о поведении западных чиновников

Ульянов: Некоторые западные чиновники ведут себя как клоуны

Tекст: Мария Иванова

Постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов, комментируя слова президента Владимира Путина, отметил, что поведение западных чиновников действительно напоминает клоунаду. По его словам, такая тенденция тем заметнее, чем меньше западная страна, пишет РИА «Новости».

В пятницу российский лидер назвал заявления нового министра обороны Эстонии Мартина Херема о вероятном нападении на Россию политической клоунадой, процитировав поговорку о цирке и клоунах.

Накануне эстонские СМИ сообщили, что Херем во время выступления в Тартуском университете предложил Эстонии атаковать Россию «с экономической точки зрения».

Позже министр пояснил, что его слова были полушуткой об экономических последствиях длительной мобилизации, однако заявление вызвало скандал в Эстонии.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу Путин оценил заявления Херема словами «цирк уехал, а клоуны остались».

В середине месяца в Эстонии сменился министр обороны.