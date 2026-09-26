Представитель Казахстана Турлов избран президентом FIDE

Во время военно-морских учений на Каспии погибли девять казахстанских солдат

Минобороны Казахстана: На учениях в Каспийском море погибли девять военных

Tекст: Мария Иванова

В результате инцидента на Каспии унесенными в море оказались 19 казахстанских военных, передает ТАСС со ссылкой на министерство обороны республики.

На данный момент зафиксирована гибель девяти человек. Еще троих военнослужащих удалось спасти, один из них госпитализирован. В районе учений продолжается поисково-спасательная операция для обнаружения остальных пропавших.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале месяца Военно-морские силы Казахстана начали масштабные учения на Каспии.

В прошлом месяце республика начала переброску войск для учений «Решительный отпор».

В прошлом году казахстанские военные испытали новые методы маневренной войны.