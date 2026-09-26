Кража кабелей парализовала движение поездов в Германии

Кража кабелей привела к масштабным сбоям на железной дороге в Германии

Tекст: Мария Иванова

Инцидент произошел в Гельзенкирхене (федеральная земля Северный Рейн – Вестфалия). Системы сигнализации и управления движением поездов полностью вышли из строя, передает ТАСС.

По версии следствия, злоумышленники действовали умышленно, перерезав и вырвав кабели в нескольких местах. Местная полиция начала расследование по подозрению в краже.

Из-за происшествия отменены рейсы и изменено расписание на ключевых направлениях, включая Мюнхен, Кёльн и швейцарский Базель. По данным портала Zuginfo.nrw, движение поездов по узлу Гельзенкирхена заблокировано, сроки ремонта неизвестны.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце диверсанты перерезали кабели на железной дороге в Германии.

В июле движение поездов было нарушено после диверсии радикалов.

В июне сбой на немецкой железной дороге выявил уязвимость логистики НАТО.