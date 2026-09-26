Командир суданских повстанцев перешел на сторону армии

Командир повстанцев с 50 бойцами перешел на сторону армии Судана

Tекст: Мария Иванова

Аль-Вахиду и сопровождавшие его бойцы прибыли в Омдурман на пяти вооруженных автомобилях. Их встретили представители командования вооруженных сил Судана и разведки. Командир объяснил свое решение нарушениями со стороны СБР и призвал других бойцов сложить оружие, пишет Sudan Tribune.

В конце августа около 200 бойцов СБР во главе с бывшим руководителем разведки формирования в штате Северный Кордофан Абу Бакром Хамудой Дахлубом также перешли на сторону правительственных сил, отмечает ТАСС.

Ранее летом несколько групп бойцов СБР сдались армии в Северном штате.

В последние месяцы правительственные силы активизировали наступление в Кордофане. В среду армия сообщила о взятии города Содари в Северном Кордофане, который использовался СБР в качестве одного из опорных пунктов.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае войска Судана выбили мятежников из трех районов Голубого Нила.

В прошлом году стороны конфликта в Судане отвергли мирный план США.