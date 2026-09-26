Новый посол России прибыл на работу в Пхеньян

Новый посол России в КНДР Андрей Подъелышев прибыл в Пхеньян

Tекст: Тимур Шайдуллин

Новый посол России в КНДР Андрей Подъелышев прибыл в Пхеньян. О прибытии дипломата сообщило посольство России в республике, пишет РИА «Новости».

«26 сентября в Пхеньян прямым рейсом из Москвы прибыл вновь назначенный чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в Корейской Народно-Демократической Республике Андрей Подъелышев с супругой», – отмечается в заявлении дипмиссии. В аэропорту гостей встретили представители министерства иностранных дел КНДР и коллеги.

Сразу после приезда Андрей Подъелышев посетил Монумент Освобождения для почтения памяти павших советских воинов. Дипломат также осмотрел экспозицию музея боевых подвигов героев зарубежной военной операции, отдавая дань уважения солдатам Корейской народной армии, участвовавшим в освобождении Курской области.

Затем глава дипмиссии возложил цветы к барельефам своих предшественников Андрея Карлова и Александра Мацегоры.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце июля президент России Владимир Путин назначил Андрея Подъелышева новым руководителем дипломатической миссии в Пхеньяне, освободив его от должности посла в Нигерии.

Предыдущий посол Александр Мацегора скончался в декабре прошлого года. Новый глава дипмиссии анонсировал активизацию практического взаимодействия Москвы и Пхеньяна.