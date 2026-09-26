Два генерала армии ДР Конго погибли при крушении самолета

В ДР Конго в авиакатастрофе погибли два руководителя юридической службы ВС

Tекст: Мария Иванова

При падении небольшого пассажирского самолета в Демократической Республике Конго погибли 12 членов инспекционной миссии и весь экипаж. Об этом сообщил официальный представитель конголезских вооруженных сил Сильвен Экенге, передает ТАСС.

Среди жертв крушения оказались генеральный аудитор ВС ДРК генерал-лейтенант Люсьен-Рене Ликулиа Бакуми и первый председатель Высшего военного суда страны генерал-лейтенант Жозеф Мутомбо Каталай. Пост генерального аудитора равнозначен должности главного военного прокурора государства.

Авиакатастрофа произошла в провинции Кванго. Самолет следовал из города Киквит в Киншасу. В районе города Кенге пилот доложил о технических неполадках и попытался совершить экстренную посадку, однако борт рухнул на землю и загорелся. На земле пострадавших нет.

Власти провинции изначально сообщали о 13 погибших, позже их число увеличилось до 17. Идентификация тел сильно затруднена из-за сильного пожара. Начато расследование причин трагедии.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу самолет с офицерами конголезской армии разбился на юго-западе страны.

В прошлом месяце в результате авиакатастрофы в Перу погибли 13 человек.