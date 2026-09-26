Захарова назвала Вяземского главной звездой своего курса в МГИМО

Мария Захарова поделилась воспоминаниями о преподавателе Юрии Вяземском в МГИМО

Tекст: Дмитрий Зубарев

Официальный представитель МИД России Мария Захарова поделилась воспоминаниями о студенческих годах в МГИМО, передает РИА «Новости». Дипломат назвала ведущего телевизионной олимпиады «Умницы и умники» Юрия Вяземского главной звездой своего курса.

«Я всегда говорю, что вот действительно звездой моего образовательного потока, моего личного, да и вообще всего нашего курса, конечно, являлись и являетесь вы», – отметила она в эфире программы, обращаясь к преподавателю.

По утверждению представителя внешнеполитического ведомства, Вяземский гармонично сочетает высокую требовательность и глубокое знание предмета. Она также подчеркнула его способность понимать таланты и индивидуальные особенности каждого студента. Напомним, Мария Захарова окончила факультет международной журналистики МГИМО в 1998 году.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в 1998 году Мария Захарова окончила факультет международной информации МГИМО.

Профессор МГИМО Юрий Вяземский ранее исключил возможность появления морали у искусственного интеллекта.