В МИД назвали причину неучастия Европы в развитии Севморпути

МИД: Западному бизнесу не дают участвовать в развитии Севморпути

Tекст: Мария Иванова

Масленников отметил, что европейские страны наблюдают издалека, однако это не говорит об отсутствии у них интереса к Севморпути, передает РИА «Новости».

Дипломат пояснил, что западному бизнесу по надуманным предлогам не дают воспользоваться преимуществами маршрута и открывающимися возможностями.

Северный морской путь – стратегически важный водный маршрут вдоль северного побережья России. По данным Минвостокразвития, за 10 лет объем перевозок по нему вырос почти десятикратно – до 37 млн тонн в 2025 году.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце китайская компания запустила регулярные рейсы в Европу по Севморпути.

Летом глава Минтранса сообщил о планах Китая по транзиту в Европу по этому маршруту.

В феврале МИД заявил об отсутствии влияния кризиса вокруг Гренландии на Северный морской путь.