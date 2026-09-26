Ушедшая из России Hyundai зарегистрировала десять товарных знаков

Ушедшая из России Hyundai зарегистрировала в стране десять товарных знаков

Tекст: Мария Иванова

Среди зарегистрированных товарных знаков три относятся к бренду Genesis с соответствующим логотипом. Они предназначены для различных классов международной классификации товаров и услуг, включая подушки, грабли для гольф-полей и предоставление цифровых изображений, передает ТАСС.

Также регистрацию прошли шесть товарных знаков с логотипом Hyundai и один знак Trago Xcient, которые также классифицированы под разными категориями МКТУ.

Заявки на регистрацию были поданы в 2024 и 2025 годах, а срок их действия продлится до 2034–2035 годов.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в середине месяца корпорация Hyundai зарегистрировала пять товарных знаков в России.

В начале месяца Hyundai зарегистрировала два новых товарных знака в России.

В августе автоконцерн Hyundai зарегистрировал три новых товарных знака в России.