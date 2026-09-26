Кабмин решил обучить граждан России базовой цифровой грамотности

Россиянам решили привить базовую цифровую грамотность

Tекст: Дмитрий Зубарев

Все социальные группы россиян должны овладеть цифровой грамотностью хотя бы на базовом уровне, передает ТАСС. Такая задача обозначена в утвержденном правительством России документе.

Под цифровой грамотностью понимается набор компетенций, помогающих безопасно и эффективно пользоваться цифровыми инструментами и технологиями, а также ресурсами в интернете. Выделено два уровня цифровой грамотности – базовый и продвинутый. Первый – это основополагающие навыки работы с компьютером и программами, умение искать, критически оценивать, применять и распространять данные из различных источников.

Второй уровень – это знание и соблюдение мер безопасности в цифровой среде, включая защиту личных сведений, онлайн-общение с соблюдением сетевого этикета, способность анализировать, критически воспринимать и создавать медиаконтент, распознавать манипуляции и фейки.

Одним из принципов государственной политики России в данной сфере названо «формирование базового уровня цифровой грамотности у всех категорий граждан», в том числе за счет равного доступа к образовательно-просветительским ресурсам. Отмечается, что с цифровыми угрозами приходится постоянно сталкиваться на бытовом, государственном уровнях и в бизнес-среде.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в феврале президент России Владимир Путин поручил утвердить концепцию повышения уровня цифровой грамотности населения.

Позже российские власти запланировали включить правила безопасного поведения в интернете в образовательные программы всех уровней.

В середине сентября правительство утвердило документ об обучении граждан правилам безопасной работы с технологиями искусственного интеллекта.