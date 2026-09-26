Экипаж затонувшего у Кипра судна чинил пробоину силиконом

Экипаж затонувшего у Кипра катамарана с пассажирами чинил судно силиконом

Tекст: Тимур Шайдуллин

Поврежденный участок корпуса затонувшего у Кипра пассажирского судна перед трагедией отремонтировали с использованием силикона. Это следует из материалов судебного дела, о которых сообщил турецкий телеканал ODA TV, передает РИА «Новости».

Катамаран Filo Jet, направлявшийся из Гирне в турецкий Ташуджу, 30 августа вскоре после выхода из порта начал набирать воду и перевернулся. На борту находились 267 человек, среди которых 259 пассажиров и восемь членов экипажа. В результате катастрофы погибли 15 человек, еще 13 числятся пропавшими без вести.

«Поврежденный участок левой носовой части судна был отремонтирован в порту Гирне членами экипажа по распоряжению капитана с использованием силикона, после чего место ремонта было закрашено», – сообщает телеканал со ссылкой на судебные материалы. Специалисты отмечают, что подобное повреждение требовало квалифицированного ремонта в доке.

Следствие изучило фотографии и переписку в мессенджерах, подтверждающие наличие повреждения и факт кустарного ремонта. В рамках расследования задержаны капитан, члены экипажа и сотрудники компании-судовладельца. Суд продлил сроки их содержания под стражей.

Также изучается история самого судна, построенного в 2000 году во Франции. Выяснилось, что в 2003 году катамаран столкнулся с причалом в Ташуджу, но продолжил эксплуатацию, несмотря на проблемы с поступлением воды. Расследование рассматривает цепочку технических и организационных нарушений, предшествовавших трагедии.

Как писала газета ВЗГЛЯД, спасатели привлекли к поискам пропавших пассажиров судно Optimus Prime с глубоководным оборудованием. Между тем, капитан покинул терпящий бедствие катамаран в числе первых.