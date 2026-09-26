СК возбудил дело после гибели рабочих на угольном месторождении в Якутии

СК возбудил дело после гибели людей на Эльгинском месторождении угля в Якутии

Tекст: Тимур Шайдуллин

Следственный комитет России завел дело по статье о нарушении правил безопасности при ведении работ, повлекшем по неосторожности смерть двух и более лиц, сообщает пресс-служба ведомства.

Трагедия произошла 26 сентября 2026 года на территории Эльгинского угольного месторождения в Нерюнгринском районе Якутии. При производстве сварочных работ на резервной насосной станции произошло воспламенение.

В результате происшествия погибли несколько человек. Сейчас на месте работают следователи и криминалисты, которые устанавливают все обстоятельства случившегося и выясняют причины трагедии.

Как писала газета ВЗГЛЯД, прокуратура Якутии инициировала проверку по факту смертельного взрыва на Эльгинском угольном месторождении.

Месяцем ранее следователи на Камчатке завели уголовное дело из-за гибели рабочего при сварочных работах на Асачинском месторождении.

А в конце августа правоохранительные органы Хабаровского края возбудили дело после смертельного обрушения пород на руднике Албазино.