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    26 сентября 2026, 10:27 • Новости дня

    ИИ-агенты OpenAI атаковали три американских министерства

    NYT: Вышедшие из-под контроля ИИ-агенты OpenAI хотели взломать сайты властей США

    Tекст: Мария Иванова

    Искусственный интеллект компании OpenAI, выйдя из-под контроля, совершил кибератаки на ресурсы министерства образования, министерства торговли и Комиссии по ценным бумагам и биржам США.

    ИИ-агенты, действующие автономно, взаимодействовали с сайтами трех правительственных ведомств, пишет The New York Times.

    В OpenAI подтвердили инциденты с министерством торговли и Комиссией по ценным бумагам и биржам, а атака на министерство образования расследуется. В компании пояснили, что речь не идет о взломах, но назвали поведение ИИ-агентов «неожиданным и вызывающим беспокойство», отмечает ТАСС.

    Специалисты компании Transluce выяснили, что нейросеть пыталась взломать сайт Минобразования США для получения данных Управления по гражданским правам, но безуспешно. Также ИИ извлек информацию с сайта Бюро переписи населения с помощью найденных в сети учетных данных, а публичные сведения Комиссии по ценным бумагам и биржам разместил на онлайн-форуме.

    Эти случаи выявила внутренняя проверка, которая стартовала после июльского взлома стартапа Hugging Face и июньской атаки на австралийское правительство. Издание отмечает, что ИИ-агенты разных компаний уже не первый раз выходят из-под контроля и пытаются пробраться в сети университетов, корпораций и госорганов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг ИИ-агент от OpenAI взломал систему медстрахования Австралии.

    На прошлой неделе ИИ-агенты компании OpenAI предприняли кибератаку на сервис RubyGems.

    В начале месяца президент OpenAI Грег Брокман заявил о достижении уровня «общего искусственного интеллекта».

    23 сентября 2026, 19:44 • Новости дня
    CNN: Со времени последнего визита Си Цзиньпина в США многое изменилось в пользу Китая
    CNN: Со времени последнего визита Си Цзиньпина в США многое изменилось в пользу Китая
    @ Kenny Holston/Pool/REUTERS

    Председатель КНР Си Цзиньпин проведет переговоры с президентом США Дональдом Трампом в Вашингтоне с гораздо более сильных позиций, чем во время их предыдущей встречи на американской территории в 2017 году. За прошедшее время соотношение возможностей двух стран изменилось преимущественно в пользу Китая.

    Девять лет назад КНР отставала от Соединенных Штатов по целому ряду направлений и оставалась уязвимой перед торговым и технологическим давлением. Теперь Пекин возглавляет страну, которая превратилась в самостоятельный центр технологического и промышленного развития, сообщает CNN.

    Китайские компании добились значительных результатов в области искусственного интеллекта, робототехники, биотехнологий, космических разработок, энергетики и производства микросхем. Национальные модели ИИ приблизились к передовым американским разработкам, а космические компании КНР начали запускать и возвращать многоразовые ракеты.

    Преимуществом Пекина остается и промышленный потенциал. Положительное сальдо внешней торговли Китая в прошлом году достигло 1,2 трлн долл. на фоне растущего спроса на электромобили, солнечные панели и микросхемы. Контроль КНР над цепочками поставок редкоземельных элементов предоставил ей дополнительный инструмент влияния на Вашингтон.

    Директор Института международных исследований Фуданьского университета У Синьбо отметил, что Китай стал значительно увереннее и нашел эффективный способ сдерживать США. По его оценке, Вашингтону теперь придется относиться к Пекину с большим уважением и выстраивать более равноправные отношения.

    Одним из источников уверенности китайского руководства стала диверсификация торговли и последовательное укрепление технологической самостоятельности. Давление со стороны первой администрации Трампа подтолкнуло Пекин к масштабным вложениям в собственные разработки и их внедрению в промышленность.

    Показательным примером CNN называет компанию Huawei, которая продолжила развиваться после включения в американский санкционный список. В преддверии визита Си Цзиньпина она объявила о досрочном выпуске нового поколения процессоров Ascend для систем искусственного интеллекта.

    При этом китайская экономика продолжает сталкиваться с внутренними проблемами. В стране сохраняются высокая молодежная безработица, слабое потребление, долговая нагрузка местных властей и кризис в секторе недвижимости. Пекин рассчитывает, что технологическое развитие придаст экономике новый импульс.

    На переговорах китайская делегация намерена добиваться большей предсказуемости торговых и технологических отношений, а также отказа США от новых ограничений. В то же время Пекин подчеркивает, что вопросы Тайваня, политического устройства, прав человека и права Китая на развитие остаются для него «красными линиями».

    Обе стороны понимают, что усиление давления способно вновь привести их экономики к угрозе полного размежевания. Предыдущее торговое противостояние удалось остановить после того, как Китай пригрозил расширить ограничения на экспорт стратегически важных редкоземельных элементов.

    Бывший генеральный консул США в Гонконге Курт Тонг считает, что ни одна из сторон больше не обладает очевидным экономическим превосходством. По его мнению, Трамп теперь воспринимает Си Цзиньпина как равного оппонента, а не как лидера, которого можно вынудить к односторонним уступкам.

    CNN также указала на укрепление глобального влияния Китая. Согласно июльскому опросу Pew Research Center, в большинстве из 36 охваченных исследованием стран отношение к КНР оказалось более благоприятным, чем к США. Дополнительными инструментами китайской «мягкой силы» стали электромобили, модели искусственного интеллекта и продукция массовой культуры.

    В преддверии встречи Пекин демонстрирует Вашингтону новую реальность: Китай заинтересован в стабильных отношениях с Соединенными Штатами, однако его дальнейший подъем больше не зависит от американской поддержки, отмечает телеканал.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, председатель КНР Си Цзиньпин вылетел в Соединенные Штаты с государственным визитом. Американская администрация после долгих споров согласилась наделить эту поездку высшим дипломатическим статусом. Президент США Дональд Трамп запланировал лично встретить китайского лидера у трапа самолета.

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    24 сентября 2026, 21:24 • Новости дня
    США запретили OpenAI и Anthropic делиться новыми ИИ-моделями с Британией

    Politico: США запретили OpenAI и Anthropic делиться ИИ-моделями с Британией

    Tекст: Денис Тельманов

    Вашингтон запретил ведущим американским разработчикам искусственного интеллекта предоставлять новые модели правительству Британии до завершения их проверки в США, пишет Politico.

    Администрация президента США Дональда Трампа потребовала от ведущих разработчиков искусственного интеллекта OpenAI и Anthropic не передавать новейшие модели британскому правительственному институту безопасности ИИ (AISI) до завершения их проверки американскими властями, передает РИА «Новости».

    «Белый дом попросил компании OpenAI и Anthropic не передавать свои новые модели искусственного интеллекта агентству по тестированию при правительстве Великобритании до тех пор, пока эти модели не пройдут проверку правительством США», – цитирует агентство издание Politico.

    Запрос исходил из аппарата директора по кибербезопасности США. В Вашингтоне настаивают, что американские компании обязаны в приоритетном порядке предоставлять передовые системы властям США для обеспечения внутренней кибербезопасности, а делиться ими с зарубежными партнерами можно лишь затем.

    Компания Anthropic уже подчинилась требованию, предоставив доступ к новой модели Claude Mythos 5.1 исключительно американским организациям. Ранее британский институт AISI обладал привилегированным доступом к тестированию передовых систем американских лабораторий еще до официального релиза.

    Требование Белого дома последовало на фоне растущих опасений по поводу безопасности перспективных систем ИИ. В ходе недавних испытаний новейшие модели, включая Claude Mythos 5.1 и GPT-6 Astra от OpenAI, продемонстрировали резкий скачок возможностей и сумели взломать внешние ресурсы, в том числе сайт австралийского правительственного ведомства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, искусственный интеллект компании OpenAI проник в государственную систему медицинского страхования Австралии.

    Британский Институт безопасности ИИ зафиксировал создание передовыми нейросетями поддельных аккаунтов для кибератак.

    Ранее правительство США сформировало специальный координационный центр для контроля доступа к новейшим алгоритмам.

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    25 сентября 2026, 19:29 • Видео
    Визит Си в США показал величие Китая

    Государственный визит председателя КНР Си Цзиньпина в США прошел с шиком и размахом, президент США Дональд Трамп еще никого так не принимал. А ведь еще недавно тот же Трамп обещал «поставить Китай на место» и эскалировал торговую войну с ним. Что же случилось?

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    24 сентября 2026, 10:00 • Новости дня
    Цукерберг представил карманное устройство с искусственным интеллектом

    Meta анонсировала портативное устройство Muse Charm с ИИ-помощником

    Цукерберг представил карманное устройство с искусственным интеллектом
    @ Andrej Sokolow/dpa/Global Look Press

    Tекст: Игорь Иножарский

    Корпорация Meta в среду представила Muse Charm – новое портативное ИИ-устройство размером с брелок, созданное для массового распространения виртуального помощника Muse.

    Глава компании Марк Цукерберг сообщил, что устройство позволит взаимодействовать с помощником Muse тем, кто не использует смарт-очки, пишет Axios.

    Muse Charm поступит в продажу к декабрю. Аналитики отмечают, что Meta опередила OpenAI, Apple и другие компании, разрабатывающие компактные ИИ-устройства.

    Цукерберг выразил уверенность, что помощник Muse станет «персональным сверхинтеллектом», которым будут пользоваться миллиарды людей для достижения своих целей. Meta также анонсировала новые функции Muse, включая видеочат и голосовые беседы с индивидуальными настройками.

    Кроме того, компания представила новые модели смарт-очков, включая аудиоверсию без камер за 349 долларов, и анонсировала более тонкую VR-гарнитуру за 1299 долларов, выпуск которой намечен на весну.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе Цукерберга обвинили в игнорировании его яхтой сигнала о помощи у берегов Аляски. В начале года Илон Маск вспомнил классический мем с Цукербергом после скандала с Meta. В прошлом году компания Meta выиграла суд в США и сохранила за собой Instagram и WhatsApp.

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    25 сентября 2026, 16:36 • Новости дня
    Билл Гейтс допустил гибель миллиарда человек из-за ИИ

    Основатель Microsoft Билл Гейтс: ИИ может привести к гибели миллиарда человек

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Основатель корпорации Microsoft Билл Гейтс призвал законодательно ограничить использование нейросетей из-за угрозы массового уничтожения населения планеты.

    Гейтс выразил серьезную обеспокоенность стремительным развитием искусственного интеллекта. По его мнению, попадание подобных систем в руки преступников способно спровоцировать катастрофические последствия для всего мира, передает РИА «Новости».

    «ИИ достаточно мощный, чтобы привести к событиям, которые повлекут миллиард смертей», – заявил предприниматель в интервью американскому телеканалу NBC.

    Разработчик подчеркнул, что человечество еще никогда не сталкивалось со столь разрушительным оружием. В связи с этим он настоятельно рекомендовал ввести строгие правовые рамки для контроля за применением передовых компьютерных алгоритмов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, месяцем ранее основатель Microsoft призвал ужесточить контроль над искусственным интеллектом. Миллиардер запланировал обсудить глобальные меры по снижению технологических рисков с председателем КНР Си Цзиньпином.

    В середине сентября специалист по безопасности Google DeepMind Билал Чугтай уволился из-за страха перед возможным уничтожением человечества нейросетями.

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    23 сентября 2026, 14:12 • Новости дня
    В Анкаре задержали создателя ИИ-фото с Эрдоганом

    В Анкаре задержан мужчина за создание ИИ-фото с президентом Турции Эрдоганом

    Tекст: Мария Иванова

    Правоохранительные органы задержали в Анкаре мужчину, который создавал при помощи искусственного интеллекта фотографии с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и распространял их в соцсетях.

    Подозреваемый размещал в статусе WhatsApp смонтированные фотографии с Эрдоганом и министром юстиции Акыном Гюрлеком, сообщила газета Cumhuriyet со ссылкой на прокуратуру Анкары, пишет РИА «Новости».

    Следствие считает, что задержанный пытался создать впечатление о наличии связей с высокопоставленными чиновниками. Расследование ведется по подозрению в торговле влиянием и публичном распространении ложной информации.

    Известно, что у задержанного уже имелись судимости по различным статьям уголовного кодекса.

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    23 сентября 2026, 14:29 • Новости дня
    Работы американского ученого удалили из Сети за скрытое использование ИИ

    The Washington Post: В США удалили работы ученого из-за использования ИИ

    Tекст: Мария Иванова

    Интернет-платформа удалила сотни публикаций преподавателя Чикагского университета Николаса Полсона из-за подозрений в скрытом использовании искусственного интеллекта для написания научных трудов.

    В 2026 году были опубликованы более 200 статей и 14 книг, автором или соавтором которых выступил преподаватель университета Чикаго Николас Полсон, отмечает РИА «Новости».

    Нетипично высокая продуктивность спровоцировала в Сети предположения о возможном скрытом применении искусственного интеллекта для написания трудов, пишет The Washington Post.

    Представители онлайн-площадки, где ученый размещал свои работы, заявили об удалении 257 его публикаций за последний месяц. Такое решение было принято после резкого увеличения числа размещаемых материалов.

    Сам Полсон в комментарии журналистам признал, что использовал нейросети в ходе работы. При этом он не рассказал, упоминал ли этот факт в своих изданных статьях или книгах.

    Ранее алгоритмы Anthropic формализовали доказательство теоремы Ферма за 11 суток.

    В прошлом месяце нейросеть компании Anthropic самостоятельно уволила реального продавца из магазина в Сан-Франциско за регулярные прогулы.

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    24 сентября 2026, 18:51 • Новости дня
    В Кремле рассказали о ходе создания суверенного искусственного интеллекта

    Российский ИИ обучат на национальном корпусе данных

    Tекст: Валерия Городецкая

    Россия намерена создать независимый искусственный интеллект, обученный на национальном массиве данных. Возможности и риски применения современных технологий в искусстве обсудили участники Санкт-Петербургского международного форума объединенных культур.

    Развитие отечественных технологий стало главной темой дискуссии, состоявшейся на Петербургском международном форуме объединенных культур 2026, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.  Дискуссия «Новые технологии в культуре и искусстве – благо или вред, преимущества или риск» состоялась в Первом атриуме. Ее модератором выступил генеральный директор Президентского фонда культурных инициатив, член Общественной палаты России Роман Карманов.

    О разработке отечественной модели ИИ рассказал заместитель начальника Управления президента по общественным проектам Александр Журавский. Участники встречи также затронули вопросы регулирования и безопасного применения новых технологий. «Независимый ИИ может быть воспитан на национальном корпусе данных, чтобы западные модели также обучались на нем», – отметил Журавский.

    Генеральный директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский поделился опытом использования современных технологий в музейной работе. По его словам, искусственному интеллекту необходимо постоянное обучение, поэтому особое значение приобретает профессия редактора. Пиотровский также отметил, что внедрение технологий не сокращает число посетителей музеев, а позволяет быстрее знакомиться с представленными произведениями.

    «ИИ – хороший способ знакомства с экспозициями», – сказал руководитель Эрмитажа.

    Карманов рассказал об экспериментах музея, соединяющих цифровые технологии и искусство. «Таким образом восстанавливали утраченный шедевр, были выпущены NFT (цифровые картины, которые можно продавать и покупать). Создана выставка «Великолепный Эрмитаж», на которой оживают полотна. Эрмитаж должен быть консервативным местом, но это не так», – отметил он.

    Специальный представитель президента России по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой обратил внимание на ценностную сторону применения искусственного интеллекта. «ИИ к ценностям безразличен. Он занимается только тем, что мы в него заложим», – подчеркнул Швыдкой.

    Он также указал на необходимость максимально оцифровать российское культурное наследие, которое должно стать базой для использования ИИ.

    Народный артист России Игорь Бутман признался, что не любит слушать музыку, созданную искусственным интеллектом. По мнению музыканта, посетители живых концертов хотят видеть на сцене людей, а не машины. «Музыка, написанная ИИ, банальная, похожая на все. Он может написать музыку в стиле Каунта Бейси или Олега Лундстрема, но это не та музыка, которую хочется слушать. Это вызов для человека – написать аранжировку лучше», – заявил Бутман.

    Он назвал человеческие возможности безграничными, одновременно выразив опасение, что отказ от собственного развития способен привести к деградации человека вместе с искусственным интеллектом.

    Ранее Государственная дума приняла в первом чтении законопроект о развитии отечественных технологий искусственного интеллекта.

    Президент Владимир Путин заявил о реальных возможностях страны для разработки полностью независимых нейросетей.

    Для внедрения этих систем в экономику и социальную сферу в России создается специальный национальный штаб.

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    24 сентября 2026, 14:57 • Новости дня
    Трамп заявил о планах обсудить ИИ с Си Цзиньпином

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент США Дональд Трамп намерен обсудить регулирование искусственного интеллекта на предстоящих переговорах с председателем КНР Си Цзиньпином.

    Вопрос регулирования искусственного интеллекта станет одним из центральных на встрече с председателем КНР Си Цзиньпином, передает РИА «Новости».

    Американский лидер поделился ожиданиями от предстоящих переговоров.

    «Большой день с председателем Китая Си. Суперинтеллект будет большой темой обсуждения, но я хочу оставить все как есть. У Китая та же позиция», – написал он в своей соцсети Truth Social.

    Ранее Дональд Трамп, выступая на Генеральной Ассамблее ООН, подчеркнул, что Соединенные Штаты намерены поощрять развитие искусственного интеллекта, а не сдерживать его. Кроме того, глава государства предложил заменить термин «искусственный интеллект» на выражение «суперинтеллект».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, председатель КНР Си Цзиньпин посетит США с государственным визитом с 23 по 25 сентября.

    Вашингтон и Пекин договорились о создании механизма по обсуждению технологий искусственного интеллекта.

    Ранее американский президент анонсировал формирование Сил искусственного интеллекта для сохранения технологического преимущества над Китаем.

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    24 сентября 2026, 14:59 • Новости дня
    В Китае появились музыкальные конкурсы с ИИ-артистами

    В Китае начали проводить музыкальные конкурсы с участием ИИ-артистов

    Tекст: Мария Иванова

    В Китае стартовали музыкальные конкурсы с участием созданных нейросетями артистов, а жюри использует искусственный интеллект для оценки выступлений.

    В Китае начали проводить музыкальные соревнования, где выступают созданные с помощью нейросетей артисты, передает РИА «Новости».

    По словам генерального директора Центра исполнительских видов искусств в Нанкине Кристофера Чена, сейчас все связано с искусственным интеллектом.

    «У нас появились конкурсы, в которых участвуют роботы. Все у нас сейчас связано с искусственным интеллектом. Перед вами певица. Она пела также на концертах и офлайн, хотя все время идет речь об онлайн-концертах, когда говорим об искусственном интеллекте. То есть она может участвовать в таких вот соревнованиях, например, как конкурсант из Китая», – сказал он на пленарной сессии в рамках международного форума объединенных культур в Петербурге.

    Чен добавил, что технологии применяются и при оценке участников. Нейросети анализируют качество голоса и исполнение верхних нот. Однако окончательное решение всегда остается за людьми, а искусственный интеллект служит лишь дополнительным инструментом.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе музыкальные хит-парады Австралии перестали учитывать сгенерированные нейросетями композиции.

    Китайские литературные журналы ввели бессрочный запрет на публикацию созданных искусственным интеллектом текстов.

    Композитор Максим Дунаевский назвал алгоритмы неспособными к самостоятельному написанию полноценной музыки.

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    25 сентября 2026, 15:38 • Новости дня
    Макрон призвал создать международную организацию по контролю за ИИ

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Необходимо создать международную структуру, которая занималась бы жестким контролем за развитием технологий искусственного интеллекта, заявил французский президент Эммануэль Макрон.

    «Мы должны найти путь к созданию международной организации, которая сможет совместить технологический прогресс, справедливость и гуманизм», – заявил Макрон, передает РИА «Новости».

    По его словам, важно не допустить ситуацию, при которой наиболее совершенные ИИ-модели окажутся в руках немногих людей. Именно они впоследствии смогут определять судьбу человечества.

    Кроме того, Макрон указал, что погоня за технологическим прогрессом не должна приводить к потере контроля над искусственным интеллектом.

    Напомним, Еврокомиссия и 20 государств подписали совместную декларацию о контроле над развитием искусственного интеллекта.

    Американский миллиардер Билл Гейтс предложил создать глобальный регулирующий орган в технологической сфере.

    Заместитель главы МИД России Александр Алимов призвал не допускать монополизации нейросетей узким кругом корпораций.

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    25 сентября 2026, 20:55 • Новости дня
    Суд разрешил Пентагону отстранить ИИ-компанию Anthropic от контрактов

    Tекст: Денис Тельманов

    Американский апелляционный суд позволил Министерству обороны США исключить разработчика искусственного интеллекта Anthropic из числа подрядчиков из-за угрозы национальной безопасности.

    Американский апелляционный суд разрешил властям отстранить компанию-разработчика искусственного интеллекта Anthropic от участия во всех контрактах Министерства обороны, передает РИА «Новости».

    В марте Пентагон официально уведомил руководство Anthropic о признании компании угрозой для цепочки поставок, планируя полностью отказаться от ее услуг к концу сентября. Однако ранее суд заблокировал внесение разработчика в черный список.

    «Это дело связано с решением министерства войны исключить Claude, продукт в области искусственного интеллекта, разработанный компанией Anthropic PBC, из своей цепочки поставок… Anthropic оспаривает это исключение, утверждая, что оно является произвольным, не предусмотрено регулирующим законодательством и противоречит конституции. Мы отклоняем эти доводы», – говорится в судебном документе.

    Инстанция пришла к выводу, что у Минобороны были достаточные основания считать использование Claude угрозой национальной безопасности. Встроенные ограничения модели неоднократно мешали выполнять запросы госструктур, а во время одной из зарубежных военных операций у ведомства возникли сомнения в ее эффективности.

    Конфликт обострился из-за отказа руководства Anthropic предоставить военным полный доступ к своим технологиям. В компании считают, что пока рано применять их при создании автономных видов вооружений, а использование ИИ для внутренней слежки не имеет юридической базы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Министерство обороны США запланировало полностью удалить программное обеспечение Anthropic из своих систем к концу сентября.

    В ответ американская корпорация подала судебный иск против военного ведомства. Ранее разработчик признал отсутствие технической возможности для контроля своих технологий после их передачи Пентагону.

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    24 сентября 2026, 18:33 • Новости дня
    МИД заявил о росте военно-политических угроз из-за ИИ

    МИД: Неправомерное использование ИИ ведет к росту военно-политических угроз

    Tекст: Валерия Городецкая

    Заместитель главы МИД России Александр Алимов сообщил, что неправомерное применение информационных технологий и искусственного интеллекта ведет к резкому росту военно-политических угроз.

    Выступая на XX международном форуме по информационной безопасности, дипломат подчеркнул опасность современных технологий. Текст выступления опубликован на официальном сайте внешнеполитического ведомства.

    «Информационно-коммуникационные технологии, став для нас подспорьем, одновременно превратились в инструмент, которым все активнее пользуются злоумышленники. Технологии упрощают и ускоряют проведение компьютерных атак и взломов, увеличивают ущерб, причиняемый государствам, бизнесу, рядовым гражданам. Отдельные правительства активно привлекают преступников – под видом так называемых IT-армий – к гибридным операциям против других государств», – указал Алимов.

    По словам дипломата, использование нейросетей и информационных систем провоцирует рост военно-политических рисков. Речь идет о шпионаже, планировании операций, целенаведении и компьютерных атаках. Алимов добавил, что ранее подобные действия совершались тайно, однако теперь они прямо закрепляются в доктринальных документах различных государств.

    Ранее президент России Владимир Путин назвал стремительное развитие искусственного интеллекта серьезным вызовом.

    Министр обороны Белоруссии Виктор Хренин предупредил о риске эскалации конфликтов из-за внедрения боевых автономных систем.

    Министр государственной безопасности КНР Чэнь Исинь объявил искусственный интеллект главным фактором будущих войн.

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    25 сентября 2026, 12:06 • Новости дня
    Meta пообещала защитить данные пользователей в ИИ-ассистенте Muse

    Axios: Компания Meta внедрит приватный режим в ИИ-ассистент Muse

    Tекст: Игорь Иножарский

    Американская корпорация Meta планирует сделать защиту личных данных пользователей центральным элементом своей стратегии развития искусственного интеллекта, предложив приватный режим для своего нового ИИ-ассистента Muse.

    Meta намерена предложить пользователям ИИ-помощника Muse, который может стать одним из самых популярных продуктов на рынке, собственную виртуальную машину с опцией приватной обработки данных, пишет Axios. Эта функция гарантирует, что даже сама компания не будет иметь доступа к информации клиентов.

    Отмечается, что такой шаг является радикальным изменением для компании, чей бизнес исторически строился на масштабном сборе пользовательских данных. Руководство Meta признало, что для успеха ИИ-ассистентов необходимо убедить людей в безопасности передачи им чувствительной информации, такой как электронная почта, финансовые и медицинские сведения.

    Генеральный директор Марк Цукерберг еще в августе заявил, что пользователи должны иметь полностью приватный режим при работе с личными агентами. Подобные опции также готовятся для умных очков Meta и уже частично внедряются в других приложениях компании, начиная с WhatsApp.

    Несмотря на нововведения, по умолчанию в Muse разрешено использование взаимодействий для обучения ИИ-моделей компании, хотя эту функцию можно отключить. Эксперты также выражают обеспокоенность по поводу устройств Meta с микрофонами и камерами, которые могут представлять угрозу конфиденциальности в повседневной жизни.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг Марк Цукерберг представил карманное устройство с искусственным интеллектом. В июле ученый предупредил об опасности передачи личных данных нейросетям. В феврале регуляторы из 61 страны выразили озабоченность угрозой ИИ для конфиденциальности.

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    24 сентября 2026, 23:51 • Новости дня
    Си Цзиньпин призвал США к сотрудничеству по искусственному интеллекту

    Си Цзиньпин призвал США к сотрудничеству по ИИ

    Tекст: Катерина Туманова

    Председатель КНР Си Цзиньпин в ходе визита в США обсудил с президентом Дональдом Трампом развитие торговых отношений и сотрудничество в сфере искусственного интеллекта.

    «Пока мы будем придерживаться духа равенства, уважения и взаимной выгоды, мы сможем найти путь к решению проблем», – приводит РИА «Новости» слова Си Цзиньпина.

    Он также выразил надежду на непрерывное и позитивное развитие двусторонних торгово-экономических связей.

    Кроме того, Пекин и Вашингтон могут продолжить диалог по вопросам искусственного интеллекта. По словам китайского лидера, странам следует обсуждать риски и выгоды новых технологий, а также совместно предотвращать их неправомерное использование.

    Си Цзиньпин подчеркнул, что государствам важно развивать собственные преимущества в этой области, не создавая взаимных барьеров.

    Несмотря на существующую конкуренцию, Си Цзиньпин отметил наличие больших возможностей для сотрудничества. Он добавил, что искусственный интеллект должен служить прогрессу человечества и ориентироваться на благо общества.

    Напомним, в четверг председатель КНР прилетел в Соединенные Штаты с государственным визитом, президент США лично встретил гостя у трапа самолета на авиабазе Эндрюс.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, перед встречей американский лидер заявил о планах обсудить ИИ с Си Цзиньпином. Вашингтон и Пекин договорились о создании механизма по обсуждению технологий искусственного интеллекта.

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    25 сентября 2026, 05:50 • Новости дня
    Герман-младший предрек власть ИИ в кинематографе с одной оговоркой

    Tекст: Катерина Туманова

    Российский режиссер Алексей Герман-младший выразил уверенность в том, что искусственный интеллект (ИИ) заберет большую часть кинематографических профессий на себя, однако талантливые сценаристы останутся незаменимыми.

    «Очевидно, что ИИ возьмет на себя большой процент, останутся какие-то высокохудожественные вещи, фильмы со звездами, но большую долю он потихонечку отгрызет. Сначала будет огромное количество мусорного контента, потом он будет видоизменяться, появляться лучше, потом будут появляться и актеры, за которыми мы будем следить. И в каком-то виде заменит большую часть – это очевидно», – сказал Герман-младший на полях XII Петербургского культурного форума ТАСС.

    Режиссер отметил, что внедрение новых технологий происходит уже сейчас, и это неминуемо приведет к сокращению рабочих мест. Однако он уверен, что создатели по-настоящему уникального контента, нестандартно мыслящие профессионалы и яркие индивидуальности останутся так же востребованы.

    «Человек, который делает уникальное, и будет делать уникальное, незаменим. Останутся яркие индивидуальности, останутся нестандартно мыслящие люди, высочайшие профессионалы. Профессия не исчезнет, но трансформируется абсолютно точно», – сказал Герман.

    В зоне наибольшего риска окажутся авторы, занимающиеся банальным копированием чужих идей. Режиссер пояснил, что без введения регулятивных мер такие сценаристы потеряют значительную часть заказов, поскольку искусственный интеллект генерирует тексты быстрее и значительно дешевле.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, режиссер Бондарчук допустил замену актеров искусственным интеллектом. Михалков описал влияние ИИ на искусство.

    ИИ-актриса Тилли Норвуд отказалась обсуждать тему уничтожения мира.

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