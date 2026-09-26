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    26 сентября 2026, 10:25 • Новости дня

    Германия столкнулась с наплывом нелегалов вопреки реформе убежища в Евросоюзе

    Welt: В Германию прибыли тысячи нелегальных мигрантов вопреки реформе убежища в ЕС

    Tекст: Мария Иванова

    В Германию продолжают прибывать тысячи нелегальных мигрантов, несмотря на запуск общеевропейской реформы системы предоставления убежища (GEAS).

    Немецкие правоохранители фиксируют массовый приток нелегалов, проникающих в страну в обход установленных правил, пишет Welt со ссылкой на данные федеральной полиции ФРГ и федерального ведомства по делам миграции и беженцев (BAMF).

    В июле и августе BAMF зафиксировало 9077 новых просителей убежища, у 7041 из которых отсутствовали записи в общеевропейской базе Eurodac. У федеральной полиции лишь у 90 из 484 задержанных мигрантов обнаружились следы регистрации в других странах Евросоюза.

    Кроме того, процесс высылки мигрантов в другие европейские страны идет крайне медленно. Из 1794 решений о депортации, вынесенных BAMF в июле и августе, было исполнено только 238. Ситуацию осложняет отказ Италии принимать мигрантов обратно из Германии, что привело к спору между Берлином и Римом, отмечает РИА «Новости».

    В пятницу министры 18 стран намерены предложить Еврокомиссии подготовить к середине 2027 года новый законодательный пакет по упрощению миграционных правил, сообщает Euractiv.

    Обсуждается использование искусственного интеллекта для переводов документов и расширение базы данных Eurodac.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу портал Euractiv сообщил о планах европейских стран предложить новый закон для облегчения высылки нелегальных мигрантов.

    Во вторник стало известно, что европейские либералы отобрали у правых антимиграционную повестку.

    В начале августа отмечалось, что неконтролируемая миграция разлагает Германию изнутри.

    25 сентября 2026, 22:45 • Новости дня
    Euroclear подал в суд кассационные жалобы по иску ЦБ России на 18,2 трлн рублей

    Tекст: Вера Басилая

    Бельгийский депозитарий Euroclear подал две кассационные жалобы в Арбитражный суд Москвы в рамках иска Банка России на 18,2 трлн рублей.

    Бельгийский депозитарий направил в Арбитражный суд Москвы две кассационные жалобы, чтобы оспорить решение от 29 мая, передает ТАСС. Судебное разбирательство касается иска российского регулятора о взыскании 18,2 трлн рублей.

    В декабре 2025 года Банк России потребовал компенсацию на фоне намерений Евросоюза направить заблокированные российские активы на помощь Украине. Сумма иска включает замороженные средства, стоимость ценных бумаг и упущенную выгоду. По просьбе регулятора процесс проходил в закрытом режиме.

    В бельгийском депозитарии находится около 180 млрд евро из 300 млрд, замороженных странами Евросоюза и G7.

    В мае Арбитражный суд Москвы постановил взыскать с бельгийского депозитария компенсацию в размере 200 млрд евро. В июле Девятый арбитражный апелляционный суд отклонил жалобу европейской финансовой структуры на это решение.

    МИД России предупредил о выверенном ответе на возможную конфискацию замороженных резервов.

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    25 сентября 2026, 15:15 • Новости дня
    Стубб попросил Маска разрешить ВСУ использовать Starlink для ударов по России

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Президент Финляндии Александр Стубб признался, что уговаривал основателя SpaceX Илона Маска разрешить вооруженным силам Украины использовать спутниковую связь Starlink для ударов по России.

    «Я умолял Маска, чтобы он дал украинцам возможность использовать Starlink», – подчеркнул финский лидер в беседе с журналистами, передает РИА «Новости».

    Ранее стало известно, что президент США Дональд Трамп советовал Владимиру Зеленскому обсудить вопрос использования спутниковой связи для ударов по России напрямую с Илоном Маском. Встреча политиков прошла 23 сентября в Нью-Йорке.

    В конце августа СМИ сообщали о нежелании Маска давать Киеву разрешение на использование системы Starlink для атак вглубь российской территории. Предприниматель продолжает придерживаться этой позиции, несмотря на давление со стороны западных политиков.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Владимир Зеленский попросил Дональда Трампа задействовать сеть Starlink для атак по российской территории. Американский президент не поддержал эту инициативу.

    Позже Илон Маск назвал вопрос использования спутниковой связи политическим решением Белого дома.

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    25 сентября 2026, 19:29 • Видео
    Визит Си в США показал величие Китая

    Государственный визит председателя КНР Си Цзиньпина в США прошел с шиком и размахом, президент США Дональд Трамп еще никого так не принимал. А ведь еще недавно тот же Трамп обещал «поставить Китай на место» и эскалировал торговую войну с ним. Что же случилось?

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    25 сентября 2026, 20:43 • Новости дня
    Забастовки школьников против призыва в армию прошли в Германии

    DPA: Забастовки школьников против призыва в армию прошли в Германии

    Забастовки школьников против призыва в армию прошли в Германии
    @ HANNIBAL HANSCHKE/EPA/TASS

    Tекст: Денис Тельманов

    Десятки тысяч молодых людей вышли на улицы почти ста городов Германии, протестуя против планов властей вернуть обязательный призыв в армию, сообщило агентство DPA.

    Около ста немецких городов охватили протесты молодежи против обязательной военной службы, передает РИА «Новости» со ссылкой на DPA. По данным организаторов, в акциях приняли участие порядка 45 тыс. человек.

    «По всей стране десятки тысяч школьников вышли в пятницу на улицы, чтобы выразить свой протест против возможного введения воинской повинности», – отмечается в публикации.

    Представитель общественной инициативы «Школьная забастовка против воинской повинности» Бела Брейтнер рассказал агентству, что власти рассылают анкеты и назначают обязательные медосмотры, которые должны были начаться только в июле 2027 года.

    Он добавил, что результаты опросов свидетельствуют о нежелании молодежи служить в бундесвере.

    С 1 января в Германии действует новый закон о службе в армии. Он сохраняет добровольный призыв, но предусматривает возобновление воинского учета для всех 18-летних юношей.

    Документ допускает возврат к обязательной службе, приостановленной в 2011 году, если возникнет нехватка добровольцев или ухудшится ситуация с безопасностью.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, министерство обороны Германии начало обязательное медицинское освидетельствование 18-летних юношей.

    На фоне роста числа отказников правительство ФРГ разработало новую модель альтернативной гражданской службы.

    Весной немецкие школьники уже проводили массовые демонстрации против возврата воинской обязанности.

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    25 сентября 2026, 15:52 • Новости дня
    Страны ЕС согласовали предоставление Украине 6,6 млрд евро

    Каллас: Страны ЕС согласовали предоставление Украине 6,6 млрд евро

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Европейский союз согласовал пакет финансовой поддержки для Киева в размере 6,6 млрд евро через Европейский фонд мира, сообщила глава евродипломатии Кая Каллас.

    Страны Евросоюза приняли решение выделить Киеву 6,6 млрд евро из Европейского фонда мира, сообщила Каллас в соцсетях, пишет ТАСС. «Государства – члены ЕС согласовали условия предоставления Украине средств Европейского фонда мира в размере 6,6 млрд евро», – заявила она.

    По словам Каллас, 900 млн евро направят на поддержку миссии ЕС по оказанию военной помощи Украине. Еще 1 млрд пойдет на финансирование новых совместных закупок оборудования. Оставшиеся 4,7 млрд евро предназначены для возмещения расходов государствам-членам.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале сентября Украина запросила у Евросоюза несколько миллиардов евро на закупку систем противовоздушной обороны.

    В середине лета Брюссель разрешил Киеву потратить 6 млрд евро на китайские детали для беспилотников. Ранее Венгрия заблокировала выделение транша в размере 6,5 млрд евро из Европейского фонда мира.

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    25 сентября 2026, 18:08 • Новости дня
    На заводе MAN в Германии сгорели три грузовика бундесвера

    MDR: На заводе MAN в Германии сгорели три грузовика бундесвера

    Tекст: Денис Тельманов

    В немецкой общине Барлебен на территории автоконцерна MAN произошло возгорание трех грузовых автомобилей, принадлежащих вооруженным силам Германии, сообщила телерадиокомпания MDR со ссылкой на полицию.

    Три армейских автомобиля загорелись на территории автоконцерна MAN в немецкой общине Барлебен, передает РИА «Новости». Инцидент произошел в федеральной земле Саксония-Анхальт.

    «В четверг утром в Барлебене под Магдебургом три грузовика охватил пожар. Стало известно, что речь шла о грузовиках бундесвера... Грузовики находились на территории компании MAN», – говорится в сообщении MDR.

    Причина возгорания пока остается неизвестной. По данным местных властей, в результате пожара никто не пострадал.

    Расследованием происшествия совместно занимаются уголовная полиция Саксонии-Анхальт и военная полиция.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в 2024 году бундесвер заказал крупную партию военных грузовиков производства MAN.

    В прошлом году в Берлине в результате умышленного поджога сгорели десятки грузовых автомобилей.

    В начале сентября посольство России в Берлине назвало места дислокации немецких вооружений законными военными целями.

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    25 сентября 2026, 19:16 • Новости дня
    Handelsblatt: Volkswagen отзывает около 4 млн автомобилей четырех марок

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Немецкий автопроизводитель Volkswagen возвращает в мастерские около 4 млн машин разных брендов из-за риска возникновения неисправности в рулевом управлении, пишет Handelsblatt.

    Автоконцерн Volkswagen отзывает около 4 млн автомобилей четырех принадлежащих ему марок из-за возможного дефекта в механизме рулевого управления, сообщает газета Handelsblatt.

    «Второй по величине автопроизводитель мира вынужден вернуть в мастерские около 4 млн автомобилей разных марок из-за возможной неисправности рулевого управления… Отзыву подлежат не только модели марок Volkswagen и Audi, но и автомобили Skoda и Seat», – говорится в публикации издания.

    По данным федерального ведомства автомобильного транспорта ФРГ, по всему миру отзыву подлежат около 2,16 млн автомобилей Volkswagen моделей Golf, Golf Variant, Tiguan, Touran и Caddy, а также около 700 тыс. кроссоверов Audi Q3. Кроме того, концерн отзовет около 66 тыс. автомобилей Ateca и Tarraco марки Seat, выпущенных с апреля 2016 по сентябрь 2024 года. Официальных данных о том, сколько машин Skoda попали под отзыв, пока нет, отмечает газета.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, немецкий концерн Volkswagen ликвидирует автомобильный бренд Seat до конца 2029 года ради снижения издержек.

    Ранее генеральный директор автоконцерна Оливер Блуме анонсировал сокращение каждой четвертой управленческой должности в подразделениях по всему миру.

    До этого компания отзывала более 55 тыс. автомобилей Skoda Rapid и Volkswagen Polo в России из-за риска накопления электростатического заряда на топливных магистралях.

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    25 сентября 2026, 13:41 • Новости дня
    Отказ от российского газа спровоцировал экономический кризис в Германии

    Посол Нечаев назвал отказ от газа из России причиной проблем Германии

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Отказ от надежных, долгосрочных поставок дешевых энергоносителей из России стал катализатором энергетических и социально-экономических проблем в Германии, заявил посол России в ФРГ Сергей Нечаев.

    «Отказ от надежных, долгосрочных поставок дешевых российских энергоносителей стал катализатором энергетических и социально-экономических проблем в ФРГ», – заявил посол России в Германии Сергей Нечаев, передает РИА «Новости».

    Комментарий дипломата приурочен к четвертой годовщине диверсий на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток – 2».

    По словам дипломата, годы рецессии, инфляция, волна банкротств и отток капитала из страны стали прямым следствием недальновидной политики Берлина. В основе этих решений, подчеркнул он, лежала возведенная в абсолют русофобия.

    Ранее Федеральное статистическое ведомство Германии сообщило о резком росте числа банкротств. В первом полугодии 2026 года в стране зарегистрировали 12 812 заявлений о несостоятельности предприятий. Этот показатель на 6,7% превысил данные за аналогичный период прошлого года и стал максимальным с 2013 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, посол России в Германии Сергей Нечаев заявил о неспособности Киева в одиночку осуществить диверсию на газопроводах.

    Спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев связал начало деиндустриализации ФРГ с терактом на «Северных потоках».

    Немецкое следствие за прошедшие годы не добилось значимых результатов в расследовании этого преступления.

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    25 сентября 2026, 13:48 • Новости дня
    В МИД объяснили цели создания европейской «стены дронов»

    МИД: Стена дронов нужна ЕС для прикрытия роста военных расходов

    Tекст: Вера Басилая

    Евросоюз использует инициативы вроде европейской «стены дронов» для оправдания роста военных расходов перед гражданами, заявил директор департамента европейских проблем МИД Владислав Масленников.

    По словам Масленникова, проекты вроде «стены дронов» от России Евросоюз использует только для оправдания перед населением роста трат на милитаризацию, передает РИА «Новости».

    «Они необходимы для того, чтобы оправдать в глазах европейских налогоплательщиков резкое увеличение военных бюджетов в ущерб социально-экономическим программам», – объяснил дипломат.

    Осенью 2025 года еврокомиссар по вопросам обороны Андрюс Кубилюс обсуждал с военным руководством ЕС идею создания «стены дронов» вдоль восточной границы блока. Однако к началу осени 2026 года этот проект так и не был реализован.

    Государства Евросоюза отказались от реализации данной инициативы из-за нехватки финансирования.

    Посол России в Брюсселе Денис Гончар заявил о сокрытии западными чиновниками правды. Они утаивают негативное влияние милитаризации на экономику стран Европейского союза и Североатлантического альянса. Этот процесс ухудшает социальное благополучие граждан.

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    25 сентября 2026, 12:30 • Новости дня
    Посол в Берлине Нечаев: Вопросы о «Северных потоках» остались без ответа

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Вопросы об организаторах и заказчиках террористических актов на «Северных потоках» остаются без ответа спустя четыре года, заявил российский посол в Германии Сергей Нечаев.

    «По прошествии четырех лет после беспрецедентного террористического акта на крупнейшем объекте европейской газовой инфраструктуры ключевые вопросы об исполнителях, заказчиках и бенефициарах диверсии по-прежнему остаются без ответа», – сказал дипломат, передает РИА «Новости».

    Нечаев подчеркнул, что отсутствие ответов на вопросы о заказчиках и выгодоприобретателях вызывает обеспокоенность.

    Ранее Нечаев указывал на неспособность киевского режима самостоятельно осуществить подрыв газопроводов.

    Замглавы МИД Дмитрий Любинский обвинял немецкую прокуратуру в намеренном сокрытии информации об организаторах теракта.

    Депутат Бундестага Штефан Котре отмечал отсутствие у властей ФРГ реального интереса к расследованию инцидента.

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    25 сентября 2026, 14:21 • Новости дня
    В бывшем военном туннеле в Сеуте нашли убежище нелегальных мигрантов

    Europa Press: В военном туннеле в Сеуте нашли укрытие нелегальных мигрантов

    Tекст: Мария Иванова

    В испанской Сеуте пожарные обнаружили укрытие нелегальных мигрантов, оборудованное в бывшем подземном военном туннеле.

    Нелегалы могли проникнуть в подземелье, проломив одну из стен, перекрывавших вход, пишет Europa Press.

    Внутри туннеля людей не оказалось, однако многочисленные признаки указывали на использование объекта в качестве укрытия. На месте были найдены матрасы, одеяла, кастрюли с остатками еды, личные вещи и большое количество бытовых отходов, включая сгоревшие матрасы и пустые бутылки, передает ТАСС.

    В конце июля десятки тысяч нелегалов проникли в Сеуту из Марокко вплавь и вброд, обходя волнолом. Для обеспечения безопасности в городе Мадрид задействовал военных. По оценкам испанских властей, границу могли пересечь до 80 тыс. человек, но предполагается, что подавляющее большинство из них уже вернулись на марокканскую территорию.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник Испания стянула войска к границе Сеуты из-за угрозы нового прорыва нелегалов.

    На прошлой неделе испанская полиция применила силу против мигрантов.

    В начале месяца Мадрид установил причастность властей Марокко к массовому вторжению в анклав.

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    25 сентября 2026, 20:08 • Новости дня
    Германия и Венгрия договорились о расширении военного сотрудничества

    Писториус: Германия и Венгрия договорились о расширении военного сотрудничества

    Tекст: Валерия Городецкая

    Министр обороны ФРГ Борис Писториус и его венгерский коллега Ромулус Русин-Сенди договорились расширять партнерство стран в области логистики, промышленности и подготовки военнослужащих.

    Берлин планирует развивать взаимодействие с новым правительством в Будапеште, передает ТАСС. Встреча глав оборонных ведомств двух государств прошла в столице Венгрии. Стороны обсудили совместные шаги в области вооруженных сил.

    «Берлин и Будапешт снова сближаются в политическом плане. Это перезагрузка отношений между нашими странами, что в свою очередь является отличной новостью как для наших государств и народов, так и для всего альянса НАТО и Европейского союза», – заявил Писториус.

    В свою очередь Русин-Сенди отметил, что государства продолжат совместно развивать запущенные программы. Он также подчеркнул важность партнерства в сфере космической промышленности и выразил уверенность в возобновлении крепких союзнических отношений.

    Ранее лидер венгерской партии «Тиса» Петер Мадьяр предложил кандидатуру Ромулуса Русин-Сэнди на должность главы оборонного ведомства страны.

    Позже новый министр обороны Венгрии анонсировал резкое ограничение дипломатических контактов с Москвой ради укрепления связей с западными союзниками.

    В конце лета новое правительство в Будапеште официально признало Россию угрозой для национальной и европейской безопасности.

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    25 сентября 2026, 13:07 • Новости дня
    Песков назвал санкции против экс-главреда RT France давлением на СМИ

    Tекст: Дарья Григоренко

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков охарактеризовал ограничения Евросоюза в отношении экс-главреда RT France Ксении Федоровой как попытку подавить инакомыслие во Франции.

    Песков прокомментировал ограничительные меры, принятые против бывшего главного редактора телеканала, передает РИА «Новости».

    По его словам, подобные действия западных стран направлены на прямое преследование неугодных журналистов.

    «Это не первая незаконная санкция такого рода. Это неприкрытое давление на СМИ. Это преследование представителей средств массовой информации. Это подавление любого инакомыслия в стране. Это красноречиво свидетельствует о тех практиках, о которых позволяют себе французские власти», – подчеркнул Песков в ходе общения с прессой.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Европейский союз внес бывшую главу французского бюро RT Ксению Федорову в санкционный список.

    Официальный представитель МИД Мария Захарова анонсировала подготовку ответных мер.

    Месяцем ранее российское дипломатическое ведомство назвало выдворение журналистки из Франции актом расправы.

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    26 сентября 2026, 03:13 • Новости дня
    Глава МИД Германии приветствовал приглашение Путина на саммит G20

    Вадефуль приветствовал приглашение Путина на саммит G20

    Tекст: Катерина Туманова

    Глава немецкого МИД Йоханн Вадепхуль положительно оценил инициативу американского лидера Дональда Трампа пригласить президента России Владимира Путина на предстоящий саммит G20.

    Министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль поддержал решение президента США Дональда Трампа позвать российского лидера на саммит G20 в Майами, передает агентство DPA. По мнению дипломата, это событие ознаменует возвращение президента России в круг западных лидеров.

    «Такими возможностями необходимо пользоваться», – заявил Вадефуль во время встречи со своей канадской коллегой Анитой Ананд в Оттаве.

    Немецкий дипломат подчеркнул, что это может стать началом серьезных переговоров, если российское руководство заинтересовано в прекращении украинского конфликта.

    Глава канадского МИД Анита Ананд призналась, что была удивлена решением Трампа пригласить Владимира Путина на декабрьский саммит. При этом она не видит причин для бойкота мероприятия со стороны Канады, указав на важность диалога с Москвой.

    Российская сторона пока не дала официального ответа на приглашение.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, США выразили надежду на участие Путина в саммите G20 в Майами. Российская сторона официально получила приглашение на саммит «Большой двадцатки» в США. Каллас возмутилась приглашением Путина на саммит G20.


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    26 сентября 2026, 09:20 • Новости дня
    Euractiv: Заявления Киева о дефиците бюджета в 27 млрд долларов не обоснованы

    Tекст: Мария Иванова

    Колумнист европейского портала Euractiv Томас Мюллер-Нильсен поставил под сомнение заявления властей Украины о надвигающемся дефиците бюджета в 27 млрд долларов и необходимости дополнительного финансирования.

    Требования Киева о дополнительных средствах основаны на политике, а не на экономике, пишет Euractiv.

    Автор публикации напоминает, что в начале года звучали утверждения, что Украина останется без денег в апреле, однако этого не произошло. По его словам, поведение Киева тогда не соответствовало ситуации страны на грани финансового краха, отмечает ТАСС.

    Мюллер-Нильсен отмечает, что озвученные Владимиром Зеленским цифры о бюджетном дефиците в 27 млрд долларов не сходятся, и ни Еврокомиссия, ни Международный валютный фонд не смогли их подтвердить.

    Кроме того, еврокомиссар по экономике Валдис Домбровскис ранее заявлял, что «бюджетные потребности Украины на этот год, похоже, в целом покрыты». Автор также указывает, что около 29,5 млрд долларов внешнего финансирования задерживается из-за неспособности украинского парламента принять реформы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг власти Украины из-за нехватки денег прекратили выплаты на подготовку к зиме.

    На прошлой неделе Владимир Зеленский назвал дефицит украинского бюджета космическим.

    Отметим, что Украина заложила миллионы долларов на имидж при огромном дефиците бюджета.

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    26 сентября 2026, 10:09 • Новости дня
    МВД предложило ограничить пребывание дальнобойщиков из СНГ в России

    МВД предложило сократить до 90 дней срок пребывания дальнобойщиков из СНГ в России

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    МВД предложило отменить льготный период пребывания в России для водителей грузовиков из стран СНГ и Грузии, если эти государства вступят в Евросоюз.

    МВД предложило сократить срок пребывания в России для водителей-дальнобойщиков из государств СНГ и Грузии в случае их вступления в Евросоюз. Инициатива коснется тех, кто осуществляет международные автомобильные перевозки и въезжает на территорию России без визы. Проект документа опубликован на портале нормативных правовых актов.

    Проект постановления предполагает отмену льготного периода нахождения в стране. Сейчас водители могут находиться в России до 180 дней, однако в случае принятия документа этот срок сократится до 90 дней.

    «Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций в течение десяти календарных дней… информирует граждан… государства, принявшего решение о вступлении в Европейский союз, о прекращении действия п. 1 настоящего постановления», – говорится в тексте документа.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Министерство транспорта России анонсировало ужесточение контроля за иностранными водителями на границе.

    Ранее представители Казахстана заявили о готовности российской стороны вернуть 180-дневный срок пребывания для грузоперевозчиков.

    До этого МВД предложило сократить срок временного нахождения иностранцев в стране до 90 дней в течение года.

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