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    26 сентября 2026, 10:11 • Новости дня

    Масадыков и Гутерреш обсудили сотрудничество ОДКБ и ООН

    Масадыков и Гутерреш провели встречу на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке

    Tекст: Мария Иванова

    Генеральный секретарь ОДКБ Таалатбек Масадыков и генсек ООН Антониу Гутерреш обсудили на полях Генассамблеи в Нью-Йорке развитие отношений между организациями.

    Встреча генеральных секретарей состоялась на полях 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке, передает РИА «Новости».

    Как сообщили в секретариате ОДКБ, состоялся заинтересованный разговор по вопросам международной политики и глобальной безопасности. Стороны обсудили роль и место региональных организаций в ее обеспечении, а также развитие отношений между ОДКБ и ООН.

    Участники переговоров подтвердили настрой на продолжение контактов. В ОДКБ входят Россия, Казахстан, Белоруссия, Киргизия и Таджикистан, при этом в начале 2024 года Армения заявила о заморозке своего участия в организации.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу офис Гутерреша сообщил об обсуждении генсеком ООН и министром иностранных дел Сергеем Лавровым глобальных последствий украинского конфликта.

    Лавров потребовал от генерального секретаря ООН пристального исследования инсценировки в Буче.

    Посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник назвал состоявшуюся встречу тяжелой.

    23 сентября 2026, 21:54 • Новости дня
    Зеленский выступил на Генассамблее ООН перед практически пустым залом
    Зеленский выступил на Генассамблее ООН перед практически пустым залом
    @ Seth Wenig/AP/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    На заседании Генеральной Ассамблеи ООН глава Украины Владимир Зеленский произнес речь, однако слушателей в помещении практически не оказалось, за исключением присутствовавшей в полном составе украинской делегации.

    Зеленский произнес речь с трибуны Генеральной Ассамблеи ООН перед практически отсутствующей аудиторией. Выступление главы Украины проходило в рамках утренней сессии, и к моменту его выхода помещение уже покинули почти все дипломаты, передает ТАСС.

    Он появился на публике в черном пиджаке не по размеру и без галстука. Выступающий говорил на плохом английском языке, допуская грамматические ошибки. При этом установленный регламент был превышен почти в два раза.

    Единственными слушателями, которые присутствовали на заседании в полном составе, оказались представители украинской делегации. Остальные места в огромном зале пустовали.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне украинский политик проигнорировал строгий дресс-код на неделе высокого уровня Генассамблеи ООН.

    В прошлом году он также выступил перед полупустым залом. Глава МИД России Сергей Лавров исключил возможность контактов с украинской делегацией на текущем мероприятии.

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    25 сентября 2026, 03:50 • Новости дня
    Лавров потребовал от генсека ООН пристального исследования инсценировки в Буче

    Лавров потребовал от Гутерреша исследования инсценировки в Буче

    Лавров потребовал от генсека ООН пристального исследования инсценировки в Буче
    @ Denis Bocharov/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров встретился с генеральным секретарем ООН Антониу Гутеррешем и передал ему доклад о фальсификациях в Буче.

    В Нью-Йорке на полях недели высокого уровня 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН прошла встреча министра иностранных дел России Сергея Лаврова и генерального секретаря организации Антониу Гутерреша. Стороны обсудили актуальные вопросы работы ООН и итоги деятельности Гутерреша на его посту, передает пресс-служба МИД.

    Лавров передал Гутеррешу доклад «Наследники Геббельса: фальсификация событий в Буче и кровавые инсценировки киевского режима», подготовленный Международным общественным трибуналом во главе с его председателем, членом Общественной палаты России М.С. Григорьевым, посвящённый разоблачению распространяемых киевским режимом фейков о якобы имевшей место в Буче резне.

    «Он потребовал проведения Секретариатом ООН детального исследования фактов совершенной Киевом и его натовскими спонсорами инсценировки», – уточнили в МИД.

    Лавров в беседе с Гутеррешем также подчеркнул необходимость реформирования ООН для адаптации к многополярному миру. Он отметил важность расширения представительства стран Мирового большинства в Секретариате и беспристрастной работы сотрудников организации.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Лавров также передал главе МАГАТЭ доклад о провокации в Буче.

    Захарова ранее обвинила генсека ООН в подыгрывании антироссийской кампании по Буче, а Лавров уличил генсека ООН в путанице показаний по Буче.

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    25 сентября 2026, 19:29 • Видео
    Визит Си в США показал величие Китая

    Государственный визит председателя КНР Си Цзиньпина в США прошел с шиком и размахом, президент США Дональд Трамп еще никого так не принимал. А ведь еще недавно тот же Трамп обещал «поставить Китай на место» и эскалировал торговую войну с ним. Что же случилось?

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    23 сентября 2026, 21:00 • Новости дня
    Лавров: Киев не может представлять жителей Крыма, Донбасса и Новороссии
    Лавров: Киев не может представлять жителей Крыма, Донбасса и Новороссии
    @ Сергей Булкин/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Киевский режим в соответствии с Декларацией ООН о принципах международного права не может представлять жителей Крыма, Донбасса и Новороссии, заявил глава МИД России Сергей Лавров.

    «В очередной раз сошлюсь на консенсусную Декларацию ООН 1970 года о принципах международного права, касающихся отношений между государствами в соответствии с Уставом ООН», – цитирует ТАСС главу российского внешнеполитического ведомства.

    По словам Лаврова, документ четко закрепляет применение принципов суверенитета и территориальной целостности лишь к тем государствам, которые соблюдают равноправие и самоопределение народов. Кроме того, такие страны должны иметь правительство, представляющее весь народ без различий расы, религии или цвета кожи.

    Министр подчеркнул очевидность того факта, что киевский режим не является правительством, защищающим интересы жителей этих регионов.

    «Очевидно, по-моему, всем, что киевский режим не может считаться правительством, представляющим интересы жителей Крыма, Донбасса и Новороссии, которых он объявил террористами, нелюдями и существами», – подчеркнул глава российского дипведомства.

    Ранее министр иностранных дел Сергей Лавров, выступая на заседании Совета Безопасности ООН, исключил возможность приостановки специальной военной операции на время мирных переговоров по Украине.

    Руководитель внешнеполитического ведомства Украины Андрей Сибига присутствовал на заседании Совета Безопасности ООН во время доклада министра иностранных дел России Сергея Лаврова.

    Напомним, Россия обратилась в ООН с официальным запросом о признании права народов новых регионов на самоопределение. Глава МИД Сергей Лавров назвал позором позицию генерального секретаря организации Антониу Гутерриша по Крыму и Донбассу. Гутерриш заявил, что в случае Крыма и Донбасса «принцип самоопределения неприменим».

    Также министр отметил полное соответствие возвращения Крыма в состав страны принципам Генеральной Ассамблеи ООН.

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    23 сентября 2026, 12:24 • Новости дня
    Такаити призвала ООН убрать статус Японии как «враждебного государства»
    Такаити призвала ООН убрать статус Японии как «враждебного государства»
    @ Frank Franklin II/AP/ТАСС

    Tекст: Игорь Иножарский

    Премьер-министр Японии Санаэ Такаити в своем первом выступлении на Генеральной Ассамблее ООН призвала исключить из Устава организации формулировки, определяющие Японию и Германию как «враждебные государства».

    Такаити отметила, что положения о «враждебных государствах» должны быть удалены незамедлительно в соответствии с резолюцией 2005 года, учитывая вклад Токио в работу ООН на протяжении 70 лет, пишет Bloomberg.

    Китайская делегация присутствовала при выступлении. Ранее Пекин использовал этот статус Японии в ООН для критики Токио на фоне напряженности вокруг Тайваня, называя Японию угрозой региональному миру. Такаити заявляла, что вторжение на Тайвань станет экзистенциальной угрозой для Японии.

    Перед выступлением Такаити встретилась с Дональдом Трампом, чтобы обсудить координацию по вопросам Китая и глобальные финансы. Стороны подтвердили намерение укреплять двусторонний альянс.

    Также японский премьер провела встречу с Владимиром Зеленским, заявив, что Токио продолжит поддерживать Украину и сохранит санкции против России. Отношения между Японией и РФ ухудшились после визита президента Владимира Путина на Курильские острова.

    В своей речи Такаити выразила поддержку Международному уголовному суду, президент которого Томоко Аканэ попала под санкции США, и предупредила об опасности военного сотрудничества КНДР и России. Япония также рассматривает увеличение расходов на оборону до 3,5% ВВП в течение 10 лет.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце Китай поддержал слова главы МИД РФ Сергея Лаврова о сохранении вражеского статуса Японии в Уставе ООН. В августе Лавров зачитал соответствующую статью из Устава ООН. В прошлом году Пекин напомнил Токио об особых правах государств – основателей всемирной организации.

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    25 сентября 2026, 20:50 • Новости дня
    «Люди-кроты» искали золото в канализации Нью-Йорка под отелем Нетаньяху

    New York Post: У отеля Нетаньяху в США задержали искавших золото в канализации

    «Люди-кроты» искали золото в канализации Нью-Йорка под отелем Нетаньяху
    @ David 'Dee' Delgado/REUTERS

    Полиция Нью-Йорка задержала двух «людей-кротов» – так местная пресса называет искателей ценностей в подземных коммуникациях. Мужчины спускались в канализацию рядом с гостиницей, где остановился премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.

    Задержанными оказались граждане Венесуэлы – 26-летний Кевин Родригес и 25-летний Самуэль Реверон. Их обнаружили возле домов в Куинсе на следующий день после происшествия, пишет New York Post.

    По данным полиции, около 4:35 утра в среду мужчин вместе с третьим подозреваемым заметили выбирающимися из люка на Парк-авеню. Неподалеку находится отель Loews Regency, в котором разместились Нетаньяху и другие высокопоставленные гости, прибывшие на Генассамблею ООН. Покинув подземные коммуникации, трое уехали на двух автомобилях.

    Как заявили прокуроры, Реверон объяснил полицейскому, что они спускаются в канализацию в поисках ценностей, попавших туда через стоки.

    В пятницу Родригес и Реверон предстали перед судом Манхэттена по обвинениям в незаконном проникновении и сговоре. Обоих освободили под надзор. Следующее заседание назначено на 25 ноября. Реверону также предъявили отдельное обвинение в вождении без прав.

    Источник издания в федеральных правоохранительных органах сообщил, что признаков злого умысла или угрозы постояльцам гостиницы, включая израильского премьера, не обнаружено.

    В полиции отметили, что за последние месяцы в городе неоднократно фиксировали спуски в канализацию ради поиска ценностей и металлолома. Этот случай относится к той же категории. Тем не менее из-за проведения Генассамблеи ООН и близости гостиницы правоохранители организовали дополнительные проверки безопасности совместно с федеральными ведомствами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу полиция Нью-Йорка начала расследовать массовые спуски людей в канализацию. В пятницу стражи порядка задержали в городе сотню протестовавших против выступления израильского премьера. В четверг у штаб-квартиры ООН усилили безопасность из-за вылезших из водостоков людей.

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    24 сентября 2026, 08:22 • Новости дня
    Лавров уличил ООН в двойных стандартах по Донбассу и Крыму

    Лавров уличил Секретариат ООН в двуличии по вопросам Донбасса и Крыма

    Tекст: Дарья Григоренко

    Глава МИД России Сергей Лавров указал на противоречия в позиции ООН относительно права на самоопределение разных регионов мира.

    Министр иностранных дел России обратил внимание на двойные стандарты в подходах всемирной организации, передает РИА «Новости».

    Выступая на заседании Совета Безопасности, он указал на разницу в оценках прав жителей Донбасса, Крыма и Гренландии.

    Глава российской дипломатии напомнил о позиции генерального секретаря Антониу Гутерриша, который настаивал на принципе территориальной целостности Украины. При этом в случае с Гренландией представители организации допускали решение вопроса на основе права на самоопределение.

    «Если кто-то что-то понял из этого, то я вам завидую. Как видим, Гренландия – это не Крым и не Донбасс, и вместе им не сойтись. С нетерпением ждем продолжение сериала. Будет интересно услышать реакцию секретариата на возможные вопросы журналистов о планах Шотландии, Уэльса и Северной Ирландии», – заявил дипломат.

    В завершение выступления министр выразил надежду, что следующий глава всемирной организации вернет официальную риторику в русло международного права. Это, по его мнению, поможет западным политикам вернуться к реальности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава МИД России Сергей Лавров заявил об узурпации секретариата ООН западными странами.

    Накануне министр отказал киевскому режиму в праве представлять жителей Крыма и Донбасса.

    Напомним, Россия обратилась в ООН с официальным запросом о признании права народов новых регионов на самоопределение.

    Глава МИД Сергей Лавров назвал позором позицию генерального секретаря организации Антониу Гутерриша по Крыму и Донбассу. Гутерриш объявил о неприменимости принципа самоопределения к этим регионам.

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    24 сентября 2026, 05:25 • Новости дня
    США не поддержали антироссийское заявление Украины в ООН

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Вашингтон отказался поддержать антироссийскую декларацию Киева перед началом профильного заседания Совета Безопасности ООН.

    Соединенные Штаты отказались присоединиться к антироссийскому заявлению Украины перед заседанием Совета Безопасности ООН, передает ТАСС.

    Документ был представлен перед началом обсуждения украинской тематики.

    Текст заявления совместно зачитали глава европейской дипломатии Кая Каллас и министр иностранных дел Украины Андрей Сибига. Инициативу Киева поддержали несколько западных стран.

    Среди государств, одобривших документ, оказались Австрия, Канада, Эстония, Франция, Словакия, Швейцария, Италия и Британия.

    Антироссийский документ по Украине поддержало только 51 государство из 193 членов ООН.

    Месяцем ранее Вашингтон проигнорировал аналогичную совместную декларацию с осуждением действий Москвы.

    В мае американская администрация отказалась одобрять зачитанное украинским постпредом обращение.

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    23 сентября 2026, 15:56 • Новости дня
    Индия призвала реформировать ООН в интересах Глобального Юга

    Tекст: Валерия Городецкая

    Министр иностранных дел Индии Субраманьям Джайшанкар заявил о необходимости реформирования структур ООН для вовлечения стран Глобального Юга в процесс принятия глобальных решений.

    Джайшанкар призвал реформировать ООН и механизмы многостороннего сотрудничества, передает РИА «Новости». По его словам, развивающиеся страны должны участвовать в обсуждении вопросов, напрямую касающихся их будущего.

    «Глобальный Юг должен участвовать в структурах принятия решений, которые обсуждают вопросы, напрямую касающиеся нашего будущего… Реформа ООН и многосторонности в целом необходима для того, чтобы учитывать приоритеты Глобального Юга», – заявил министр на встрече в рамках 81-й сессии Генассамблеи ООН.

    Политик отметил, что государства Глобального Юга часто первыми сталкиваются с глобальными кризисами, но остаются последними при принятии решений. Он подчеркнул беспрецедентную важность солидарности этих стран в текущих условиях.

    Джайшанкар добавил, что вместо необходимого многостороннего взаимодействия наблюдается его демонтаж. Международные организации, от которых ждали решений, сами стали проблемой. Министр призвал использовать существующие платформы для защиты интересов Глобального Юга.

    Ранее премьер-министр Индии Нарендра Моди призвал незамедлительно провести реформу Совета Безопасности ООН.

    Президент России Владимир Путин предложил расширить состав Совбеза ООН за счет государств Глобального Юга.

    Участники недавнего саммита БРИКС закрепили в Делийской декларации ключевую роль развивающихся стран в преодолении международных кризисов.

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    24 сентября 2026, 19:33 • Новости дня
    Гросси заявил о готовности сотрудничать с Россией в случае избрания генсеком ООН

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси заявил о готовности к совместной работе с Москвой в случае избрания на пост генерального секретаря ООН.

    Глава МАГАТЭ Гросси подтвердил готовность к совместной работе с российской стороной в случае избрания на пост генсека всемирной организации, передает РИА «Новости».

    «Конечно», – ответил глава МАГАТЭ на полях Генеральной Ассамблеи на вопрос журналистов о перспективах взаимодействия с российской стороной в новой должности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце августа претендующий на пост генсека ООН глава МАГАТЭ заявил о хороших рабочих отношениях с Россией.

    Ранее российские власти положительно охарактеризовали кандидатуру дипломата для выдвижения на эту высокую должность. А уже в середине сентября Рафаэль Гросси подтвердил готовность к дальнейшему сотрудничеству с Москвой по вопросам безопасности Запорожской АЭС.

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    25 сентября 2026, 23:40 • Новости дня
    Небензя: ООН проигнорировала запросы России о списках погибших в Буче

    Небензя обвинил ООН в отказе предоставить списки жертв в Буче

    Tекст: Катерина Туманова

    Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя сообщил, что секретариат организации проигнорировал требования Москвы предоставить списки предполагаемых жертв в Буче.

    «Не слышат, это давняя история. Генеральный секретарь в полном отказе по этому вопросу. Министр написал ему не десятки, но достаточное количество писем с требованием предоставить имена и фамилии людей, которые якобы были жертвами якобы российских зверств, как они говорят, в Буче», – заявил дипломат «Вестям».

    По словам Небензи, российская сторона получала исключительно отписки.

    «Последнее письмо содержало 12 конкретных вопросов, на которые министр просил ответить, мы так и не получили ясного ответа, это была очередная отписка», – подчеркнул он.

    В апреле 2022 года Киев представил материалы из Бучи, которые Минобороны России назвало очередной украинской провокацией, так как за время контроля над городом ни один местный житель не пострадал от действий российских военных.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава МИД России Сергей Лавров передал генеральному секретарю ООН Антониу Гутеррешу доклад о фальсификациях в Буче. Посол Мирошник назвал тяжелой встречу Лаврова с уходящим генсеком ООН.

    Ранее российский министр указал на противоречия в заявлениях генсека об этом инциденте.

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    23 сентября 2026, 21:18 • Новости дня
    Большинство стран ООН отказались поддержать антироссийскую декларацию

    Антироссийское заявление по Украине в ООН поддержала только 51 страна из 193

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Менее трети государств – членов Организации Объединенных Наций поддержали антироссийское заявление по ситуации на Украине, при этом США к документу не присоединились.

    Только 51 государство из 193 членов ООН выступило в поддержку документа по Украине с бездоказательными обвинениями в адрес России. Об этом стало известно из заявления министра иностранных дел Франции Жана-Ноэля Барро, передает РИА «Новости».

    «Я бы просто хотел подчеркнуть, что с учетом присоединения 51 страны количество подписавших эту декларацию стран на 11 больше, чем в прошлом году», – отметил дипломат перед заседанием Совета Безопасности ООН. Примечательно, что Соединенные Штаты отказались присоединиться к антироссийскому заявлению.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, месяцем ранее подготовленную антироссийскую декларацию одобрили лишь 50 государств из 193 членов организации.

    Американская делегация в прошлом году также не поддержала антироссийское заявление Киева об Уставе ООН. А постоянный представитель Украины при ООН Андрей Мельник заявил о заметном сокращении числа голосующих за резолюции Киева стран.

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    24 сентября 2026, 21:42 • Новости дня
    Делегации нескольких стран ушли с заседания ООН перед выступлением Нетаньяху

    Tекст: Вера Басилая

    Представители ряда иностранных государств массово вышли из зала Генеральной Ассамблеи ООН в момент выхода премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху к трибуне.

    Участники 81-й сессии международной организации отказались слушать израильского политика. На кадрах официальной трансляции мероприятия зафиксировано, как дипломаты организованно встают со своих мест, передает РИА «Новости».

    Демарш произошел сразу после того, как главу правительства пригласили произнести речь. Представители делегаций направились к выходам из зала заседаний.

    Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху запланировал шестичасовой визит в США для выступления на Генеральной Ассамблее ООН.

    Ранее политик решил посетить Нью-Йорк вопреки угрозам ареста.

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    23 сентября 2026, 20:32 • Новости дня
    Глава МИД Украины выслушал речь Лаврова в Совбезе ООН

    Глава МИД Украины Сибига выслушал речь Лаврова в Совбезе ООН

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Руководитель внешнеполитического ведомства Украины Андрей Сибига присутствовал на заседании Совета Безопасности ООН во время доклада министра иностранных дел России Сергея Лаврова.

    Сибига выслушал выступление Лаврова на заседании Совбеза ООН. Украинский дипломат находился в зале во время обсуждения кризиса на Украине, передает РИА «Новости».

    После завершения своей речи российский министр покинул помещение. Вслед за ним из зала Совета Безопасности на несколько минут вышел и Сибига. Вскоре руководитель украинского ведомства вернулся на свое место.

    Во время выступления Лавров напомнил о готовности Москвы к переговорам для достижения устойчивого мира на Украине. При этом дипломат подчеркнул, что Россия не намерена делать паузы в специальной военной операции на период диалога.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Министерство иностранных дел России допустило возможность встречи с украинской делегацией на полях Генассамблеи ООН.

    Ранее Сергей Лавров уже исключал остановку специальной военной операции на время мирных переговоров. Напомним, в августе Верховная рада утвердила Андрея Сибигу на посту руководителя внешнеполитического ведомства Украины.

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    23 сентября 2026, 20:28 • Новости дня
    Лавров отверг возможность остановки спецоперации ради переговоров

    Лавров: Россия не будет делать паузу в СВО на время переговоров

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Министр иностранных дел Сергей Лавров, выступая на заседании Совета Безопасности ООН, исключил возможность приостановки специальной военной операции на время мирных переговоров по Украине.

    Россия готова к переговорам о долгосрочном урегулировании украинского конфликта, но не планирует останавливать боевые действия на этот период, подчеркнул Лавров, передает РИА «Новости».

    «Россия, и это неоднократно подтверждал президент Владимир Путин, готова к переговорам для достижения именно такого устойчивого справедливого мира… Однако наученные горьким опытом, мы не будем на период переговоров в любом формате делать паузу в специальной военной операции», – заявил глава МИД.

    По словам министра, европейские страны стремятся добиться временного перемирия с единственной целью. Пауза нужна Европе для предоставления передышки киевским властям и восполнения истощенных военных арсеналов Украины.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, министр иностранных дел Сергей Лавров подтвердил готовность Москвы к возобновлению мирных переговоров с Киевом.

    На полях саммита БРИКС он назвал возможный приезд Владимира Зеленского в Россию значительным жестом доброй воли.

    При этом глава внешнеполитического ведомства исключил возможность прекращения боевых действий на время дипломатического диалога.

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    23 сентября 2026, 19:08 • Новости дня
    Президент Аргентины назвал ООН бесполезной кормушкой для паразитов

    Президент Аргентины Милей назвал ООН бесполезной кормушкой для паразитов

    Tекст: Валерия Городецкая

    Глава Аргентины Хавьер Милей подверг критике Организацию Объединенных Наций, обвинив ее в обслуживании интересов бюрократов и неспособности решать глобальные конфликты.

    Выступая на Генеральной Ассамблее, аргентинский лидер выразил резкое недовольство работой международной структуры, передает ТАСС. «Она (ООН) превратилась в бесполезную организацию, которая служит лишь для того, чтобы кормить касту чудовищно высокомерных паразитов, маскирующихся под благонамеренных бюрократов», – заявил глава государства.

    Политик подчеркнул, что объединение перестало выполнять главную функцию – защиту суверенитета стран и мирное урегулирование конфликтов. Вместо поиска компромиссов структура стала указывать свободным нациям, как им следует жить.

    В качестве примера неэффективности Милей привел ситуацию вокруг Мальвинских островов. Британия до сих пор игнорирует резолюции с призывом обсудить статус спорных территорий, отметил президент.

    Ранее МИД Аргентины вызвал послов Британии и Израиля из-за планов добычи нефти у спорных Мальвинских островов.

    На фоне этой дипломатической эскалации Хавьер Милей отменил свой запланированный на октябрь визит в Лондон.

    В прошлом году президент США Дональд Трамп также упрекнул ООН в бездействии по вопросам урегулирования международных конфликтов.

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