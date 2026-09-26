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    26 сентября 2026, 10:09 • Новости дня

    МВД предложило ограничить пребывание дальнобойщиков из СНГ в России

    МВД предложило сократить до 90 дней срок пребывания дальнобойщиков из СНГ в России

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    МВД предложило отменить льготный период пребывания в России для водителей грузовиков из стран СНГ и Грузии, если эти государства вступят в Евросоюз.

    МВД предложило сократить срок пребывания в России для водителей-дальнобойщиков из государств СНГ и Грузии в случае их вступления в Евросоюз. Инициатива коснется тех, кто осуществляет международные автомобильные перевозки и въезжает на территорию России без визы. Проект документа опубликован на портале нормативных правовых актов.

    Проект постановления предполагает отмену льготного периода нахождения в стране. Сейчас водители могут находиться в России до 180 дней, однако в случае принятия документа этот срок сократится до 90 дней.

    «Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций в течение десяти календарных дней… информирует граждан… государства, принявшего решение о вступлении в Европейский союз, о прекращении действия п. 1 настоящего постановления», – говорится в тексте документа.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Министерство транспорта России анонсировало ужесточение контроля за иностранными водителями на границе.

    Ранее представители Казахстана заявили о готовности российской стороны вернуть 180-дневный срок пребывания для грузоперевозчиков.

    До этого МВД предложило сократить срок временного нахождения иностранцев в стране до 90 дней в течение года.

    25 сентября 2026, 13:36 • Новости дня
    Путин поздравил «АвтоВАЗ» с началом серийного производства Lada Azimut

    Путин: Выпуск Lada Azimut станет вкладом в развитие автопрома России

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин назвал запуск серийного производства кроссовера Lada Azimut важным шагом в развитии и укреплении конкурентоспособности отечественной автомобильной промышленности.

    Президент России Владимир Путин поздравил коллектив АО «АвтоВАЗ» с началом серийного производства кроссовера Lada Azimut. В опубликованной на сайте Кремля телеграмме глава государства подчеркнул значимость события для отечественного автопрома.

    «Отмечу, что это полностью отечественная разработка, производство которой станет заметным вкладом в дальнейшее развитие нашей автомобильной промышленности, в укрепление ее позиций и рост конкурентоспособности, послужит подтверждением значительного индустриального, технологического потенциала «АвтоВАЗа», – говорится в поздравлении президента.

    Российский лидер выразил уверенность, что предприятие продолжит расширять линейку продукции, опираясь на современные стандарты качества и безопасности. Он пожелал коллективу завода новых достижений и успешной реализации перспективных проектов.

    Генеральный директор «АвтоВАЗа» Максим Соколов ранее анонсировал появление гибридной модификации Lada Azimut. По его словам, полноприводный автомобиль получит силовую установку мощностью 290 киловатт, что эквивалентно 390 л. с. Гибрид сможет разгоняться до 100 км в час за 5,7 секунды, а запас хода составит около 1100 км. Сборка кроссовера стартовала на заводе в Тольятти 25 сентября.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент «АвтоВАЗа» Максим Соколов сообщил о старте серийного производства нового кроссовера Lada Azimut 25 сентября.

    Весной глава Ростеха Сергей Чемезов представил эту новинку Владимиру Путину в Кремле.

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    23 сентября 2026, 13:50 • Новости дня
    УАЗ сообщил о подготовке масштабного обновления «Буханки» и «Хантера»

    Глава УАЗ Сахабиев анонсировал обновление «Буханки» и «Хантера»

    УАЗ сообщил о подготовке масштабного обновления «Буханки» и «Хантера»
    @ Егор Алеев/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Ульяновский автозавод изучает три варианта масштабного обновления моделей «Буханка» и «Хантер», окончательное решение о векторе развития примут до конца текущего года, сообщил гендиректор предприятия Ильнур Сахабиев.

    Ульяновский автомобильный завод рассматривает несколько концепций модернизации своих специализированных моделей, передает «Российская газета».

    Генеральный директор УАЗа Ильнур Сахабиев отметил, что кардинально изменить автомобили, сохранив при этом их доступность для покупателей, будет непросто.

    «У нас сейчас идет мозговой штурм по поводу того, какой может быть новая «Буханка». Одна из идей – сохранить, например, платформу, поставить новый кузов. При этом понимаем, что если мы пойдем по пути разработки штампованного кузова, это инвестиции, которые будут нелегко вернуть, и то, что современный кузов будет использоваться на старой конструкции, тоже не совсем верный подход», – заявил руководитель предприятия.

    Второй вариант модернизации включает использование платформы внедорожника «Патриот» и установку нового кузова, как это предполагалось в проекте УАЗ-3165. Третья концепция подразумевает создание однообъемного автомобиля на базе локализованной платформы Sollers Argo. Окончательные предложения по технической концепции и первичной инвестиционной оценке компания подготовит до конца года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе Ульяновский автозавод официально утвердил название «Буханка» для своей классической линейки легких грузовиков.

    Годом ранее пресс-служба предприятия объявила о продолжении выпуска автомобилей этого востребованного семейства.

    Осенью 2025 года производитель прекратил сборку внедорожников устаревшего экологического стандарта «Евро-2».

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    25 сентября 2026, 19:29 • Видео
    Визит Си в США показал величие Китая

    Государственный визит председателя КНР Си Цзиньпина в США прошел с шиком и размахом, президент США Дональд Трамп еще никого так не принимал. А ведь еще недавно тот же Трамп обещал «поставить Китай на место» и эскалировал торговую войну с ним. Что же случилось?

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    23 сентября 2026, 16:20 • Новости дня
    Полиция начала проверку после стрельбы в доме рэпера Джигана
    Полиция начала проверку после стрельбы в доме рэпера Джигана
    @ Pavel Kashaev/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Сотрудники правоохранительных органов начали проверку после инцидента со стрельбой в подмосковном коттедже рэпера Дениса Устименко-Вейнштеина, известного как Джиган.

    «По факту произошедшего проводится проверка, по итогам которой будет принято решение о возбуждении, либо в отказе возбуждения уголовного дела», – сообщил собеседник агентства ТАСС в правоохранительных органах.

    Инцидент произошел в коттедже артиста в Московской области еще в начале июля. На данный момент никаких письменных заявлений в правоохранительные органы не поступало.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина призвала правоохранительные органы разобраться в ситуации со стрельбой.

    Сам рэпер на фоне слухов об инциденте опубликовал снимок из израильского реабилитационного центра. Ранее музыкант пожелал разделить совместно нажитое имущество с супругой Оксаной Самойловой после развода.

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    24 сентября 2026, 10:59 • Новости дня
    Mercedes пригрозил закрыть заводы за отказ сотрудников работать бесплатно

    WirtschaftsWoche: Mercedes-Benz пригрозил рабочим закрытием заводов в Германии

    Mercedes пригрозил закрыть заводы за отказ сотрудников работать бесплатно
    @ Matthias Balk/dpa/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Немецкий автоконцерн Mercedes-Benz пригрозил закрыть два завода в Германии, если сотрудники откажутся от неоплачиваемой сверхурочной работы.

    Руководство компании требует от сотрудников увеличить рабочую неделю с 35 до 40 часов при сохранении нынешней зарплаты, пишет WirtschaftsWoche.

    Если эти меры не будут приняты, менеджмент намерен закрыть один завод по сборке легковых автомобилей и один по производству компонентов трансмиссии.

    Кроме того, рассматривается возможность сокращения или отмены отпускных, рождественских бонусов и специальных выплат. По данным издания, автоконцерн рассчитывает сэкономить на затратах на рабочую силу в Германии до 800 млн евро, отмечает РИА «Новости».

    В ответ немецкие рабочие потребовали от руководства гарантий сохранения рабочих мест до 2035 года и закрепления за производственными площадками в Германии новых технологических линеек.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник Mercedes-Benz допустил закрытие двух заводов в Германии.

    В мае оборонный концерн KNDS начал переговоры о покупке одного из заводов Mercedes-Benz.

    В прошлом году завод в Финляндии, выпускавший автомобили Mercedes, решил перейти на производство броневиков Sisu.

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    25 сентября 2026, 19:40 • Новости дня
    Глава Ростеха назвал кроссовер Lada Azimut исторической моделью для России

    Чемезов: Lada Azimut можно считать исторической для автомобилестроения России

    Tекст: Денис Тельманов

    Глава корпорации «Ростех» Сергей Чемезов назвал запуск производства нового кроссовера Lada Azimut историческим событием для всей российской автомобильной промышленности.

    В день официального запуска производства нового автомобиля глава госкорпорации поздравил коллектив завода, передает РИА «Новости». По его мнению, этот кроссовер стал результатом многолетнего опыта тольяттинских специалистов.

    «Новую модель Lada Azimut можно считать исторической для российского автомобилестроения. Lada Azimut – не просто очередная новинка, а самый современный кроссовер на нашем рынке», – подчеркнул руководитель компании.

    Он также добавил, что начало выпуска Lada Azimut является важным шагом для укрепления технологического суверенитета страны и развития отечественных компетенций в автопроме.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент «АвтоВАЗа» Максим Соколов сообщил о старте серийного производства нового кроссовера 25 сентября.

    Президент России Владимир Путин назвал запуск сборки этой машины важным шагом для отечественной промышленности.

    Глава Минпромторга Антон Алиханов во время торжественной церемонии признался в готовности приобрести данный автомобиль для личного пользования.

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    23 сентября 2026, 15:30 • Новости дня
    Суд вынес приговор по делу о легализации мигрантов через украинские паспорта

    ФСБ: Фигуранты дела о незаконной миграции получили до 11 лет колонии

    Tекст: Денис Тельманов

    Участники преступной группы в Тульской области отправились в исправительную колонию за масштабную торговлю поддельными украинскими документами для легализации иностранцев в России, сообщила ФСБ.

    В период с 2023 по 2026 год силовики пресекли работу масштабного канала незаконной легализации иностранцев, передает РИА «Новости». «23 сентября Одоевским межрайонным судом Тульской области 13 участников преступной группы признаны виновными в совершении инкриминируемых преступлений и приговорены к лишению свободы на срок от трех до 11 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима», – сообщили в ФСБ. Также им назначены штрафы от 50 тыс. до 1,6 млн рублей.

    Преступники брали за свои услуги от 500 тыс. рублей. Они находили иностранцев без законных оснований для получения гражданства и делали им фальшивые паспорта Украины на профессиональном оборудовании. Нелегальный бизнес маскировался под московскую аутстаффинговую компанию.

    В настоящее время все выданные таким образом российские паспорта аннулированы. Иностранцы выдворены за пределы страны, въезд им окончательно закрыт.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Следственный комитет раскрыл схему получения российского гражданства через фиктивные паспорта Украины.

    Московский суд вынес приговор двенадцати участникам преступного сообщества, легализовавшего 100 тыс. иностранцев.

    В Ставропольском крае суд признал местного жителя виновным в незаконной постановке на учет более 600 мигрантов.

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    23 сентября 2026, 21:58 • Новости дня
    Глава Volvo предрек европейскому автопрому судьбу американского Детройта

    Глава Volvo Самуэльссон: Европейский автопром ждет крах по сценарию Детройта

    Tекст: Валерия Городецкая

    Генеральный директор шведского автоконцерна Volvo Хокан Самуэльссон предупредил, что европейская автомобильная промышленность может столкнуться с крахом из-за высоких затрат на производство.

    Самуэльссон выразил опасения относительно будущего европейской автомобильной промышленности, передает РИА «Новости». По его мнению, отрасль рискует повторить судьбу американского Детройта, утратившего лидерство из-за переноса заводов в регионы с более низкими производственными издержками.

    «Ситуация в Европе поразительно напоминает мне происходившее в США. В Детройте автопроизводители зарабатывали большие деньги. Затем промышленность переместилась на юг. Аргументы были удивительно похожи на те, которые сегодня приводят некоторые европейские производители: более низкие затраты на энергию, налоги и сборы. Стоимость одного часа труда была вдвое ниже. Посмотрите, что стало с Детройтом», – заявил Самуэльссон в интервью газете Handelsblatt.

    Руководитель концерна уверен, что для предотвращения кризиса необходимо снизить стоимость энергии и труда в Европе. Кроме того, он предложил увеличить продолжительность рабочего времени на европейских предприятиях. Издание напоминает, что из-за переноса производств Детройт потерял экономическую базу и население, а в 2013 году объявил о банкротстве с долгом в 18 млрд долларов.

    Ранее основатель компании Gestamp Франсиско Риберас предрек крах европейского автопрома из-за конкуренции с Китаем.

    Руководство немецкого концерна Volkswagen утвердило сроки закрытия четырех заводов в Германии.

    Федеральное статистическое бюро ФРГ зафиксировало рекордное сокращение рабочих мест в автомобильной промышленности страны.

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    23 сентября 2026, 14:13 • Новости дня
    Анонсировано производство Senat 1000 в Петербурге в 2028 году

    Директор по продукту Senat Калицев: Senat 1000 начнут производить в 2028 году

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Директор по продукту бренда Senat Анатолий Калицев анонсировал старт производства представительских автомобилей Senat 1000 на заводе в Петербурге в начале 2028 года.

    «Senat 1000 появится ориентировочно в начале 2028 года, потому что автомобиль этот требует гораздо большей проработки. Аналогов такого автомобиля в России нет, и в других странах аналогов такого автомобиля тоже нет», – сказал Калицев, передает РИА «Новости».

    Новинка получит длинную колесную базу, полный привод и усовершенствованный салон.

    Накануне состоялась церемония запуска первой в России линии потоковой сборки автомобилей бренда Senat, мощность которой составляет от 6 до 10 тыс. машин в год.

    В дальнейшем завод планирует наращивать объемы производства. Ожидается, что в 2029-2030 годах на предприятии начнут выпускать кроссовер, созданный полностью с нуля.

    Первый вице-премьер России Денис Мантуров запустил производство автомобилей Senat 900 на заводе в Шушарах.

    Гендиректор компании Андрей Панков анонсировал выпуск бронированного седана и внедорожника.

    Новый отечественный автобренд полностью принадлежит пулу частных инвесторов.

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    23 сентября 2026, 20:08 • Новости дня
    Экс-замглавы УМВД по Тюменской области задержали за хищение бюджетных средств

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Бывший заместитель начальника УМВД России по Тюменской области подозревается в краже более 1 млн рублей, выделенных на ремонт помещений территориального отдела полиции.

    Правоохранительные органы сообщили о поимке бывшего заместителя начальника регионального управления МВД, передает ТАСС. Мужчину подозревают в махинациях с бюджетными деньгами при выполнении государственного контракта.

    «Установлена возможная причастность к совершению противоправных действий бывшего заместителя начальника областной полиции», – заявил источник агентства. Он уточнил, что фигурант уголовного дела уже задержан.

    По предварительным данным, во время службы подозреваемый помогал подписывать фиктивные акты о якобы проведенном ремонте в одном из отделов ведомства. Ущерб от этих действий превысил 1 млн рублей. Следователи считают, что ложные сведения в документы вносили сотрудники подрядной организации, возбуждено уголовное дело о мошенничестве.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале сентября силовики задержали бывшего замначальника подмосковного главка МВД Сергея Малькова по делу о хищении топлива.

    Мещанский суд Москвы отправил этого генерал-майора в СИЗО.

    В прошлом году прокуратура утвердила обвинительное заключение о мошенничестве в отношении экс-главы отдела миграции УМВД по Воскресенску.

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    25 сентября 2026, 19:16 • Новости дня
    Handelsblatt: Volkswagen отзывает около 4 млн автомобилей четырех марок

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Немецкий автопроизводитель Volkswagen возвращает в мастерские около 4 млн машин разных брендов из-за риска возникновения неисправности в рулевом управлении, пишет Handelsblatt.

    Автоконцерн Volkswagen отзывает около 4 млн автомобилей четырех принадлежащих ему марок из-за возможного дефекта в механизме рулевого управления, сообщает газета Handelsblatt.

    «Второй по величине автопроизводитель мира вынужден вернуть в мастерские около 4 млн автомобилей разных марок из-за возможной неисправности рулевого управления… Отзыву подлежат не только модели марок Volkswagen и Audi, но и автомобили Skoda и Seat», – говорится в публикации издания.

    По данным федерального ведомства автомобильного транспорта ФРГ, по всему миру отзыву подлежат около 2,16 млн автомобилей Volkswagen моделей Golf, Golf Variant, Tiguan, Touran и Caddy, а также около 700 тыс. кроссоверов Audi Q3. Кроме того, концерн отзовет около 66 тыс. автомобилей Ateca и Tarraco марки Seat, выпущенных с апреля 2016 по сентябрь 2024 года. Официальных данных о том, сколько машин Skoda попали под отзыв, пока нет, отмечает газета.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, немецкий концерн Volkswagen ликвидирует автомобильный бренд Seat до конца 2029 года ради снижения издержек.

    Ранее генеральный директор автоконцерна Оливер Блуме анонсировал сокращение каждой четвертой управленческой должности в подразделениях по всему миру.

    До этого компания отзывала более 55 тыс. автомобилей Skoda Rapid и Volkswagen Polo в России из-за риска накопления электростатического заряда на топливных магистралях.

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    23 сентября 2026, 12:57 • Новости дня
    Лидер голландских правых призвал запретить паранджу на улицах

    Лидер голландских правых Вилдерс потребовал запретить паранджу на улицах

    Tекст: Мария Иванова

    Лидер нидерландской крайне правой Партии свободы (PVV) Герт Вилдерс предложил запретить ношение паранджи и других исламских головных уборов на улицах страны.

    Политик заявил, что Нидерланды превращаются в «полуисламский халифат», который становится небезопасным для многих категорий граждан. По его мнению, следует закрыть исламские школы и прекратить практику предоставления убежища и бесплатной выдачи паспортов иностранцам.

    Вилдерс также выступил за принудительную депортацию мигрантов, совершивших преступления, и за лишение гражданства тех обладателей двойного гражданства, которые не соблюдают законы и ценности королевства, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в январе Вилдерс пообещал инициировать вотум недоверия будущему правительству Нидерландов.

    Прошлой осенью политик заявил, что надеялся на другой исход выборов в стране.

    Летом прошлого года он призвал пересмотреть объем поддержки Киева.

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    23 сентября 2026, 12:41 • Новости дня
    Депутата выгнали из парламента Испании за перцовый баллончик

    Испанского депутата выгнали из парламента за показ перцового баллончика

    Tекст: Мария Иванова

    Председатель Конгресса депутатов Испании Франсина Арменголь удалила с заседания парламентария Ану Васкес за демонстрацию перцового баллончика при обсуждении миграционного кризиса.

    Инцидент произошел во время обращения депутата от оппозиционной Народной партии Аны Васкес к министру внутренних дел Фернандо Гранде-Марласке по вопросу безопасности в автономном городе Сеута. Парламентарий достала перцовый баллончик, назвав его базовым школьным инвентарем и символом отсутствия свобод у женщин региона, передает ТАСС.

    Председатель Конгресса Франсина Арменголь заявила, что в соответствии с правилами и реестром показанный баллончик считается оружием. После этого спикер попросила Васкес покинуть зал заседаний.

    В конце июля десятки тысяч нелегальных мигрантов добрались до Сеуты вплавь и вброд со стороны Марокко. Для обеспечения безопасности власти Испании задействовали военных. По официальным оценкам, границу пересекли до 80 тыс. человек, большинство из которых уже вернулись обратно.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на этой неделе Испания стянула войска к границе Сеуты из-за угрозы нового прорыва мигрантов.

    На прошлой неделе испанская полиция применила силу против прибывших в анклав нелегалов.

    В начале месяца Мадрид установил причастность властей Марокко к масштабному вторжению.

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    24 сентября 2026, 19:54 • Новости дня
    Рекордное число нелегалов пересекло Ла-Манш на пути в Британию за сутки

    МВД: За сутки Ла-Манш на пути в Британию пересек 781 мигрант

    Tекст: Валерия Городецкая

    Более 780 мигрантов прибыли в Британию через пролив Ла-Манш за один день, что стало рекордом с начала года, следует из данных британского МВД.

    По данным ведомства за 23 сентября, в среду через пролив на борту 10 лодок переправился 781 мигрант, передает РИА «Новости». Предыдущий рекорд был зафиксирован 30 июня, когда Ла-Манш пересекли более 750 нелегалов.

    В апреле Франция и Британия подписали трехлетнее соглашение по борьбе с нелегальной миграцией. В рамках этого документа Лондон заплатит Парижу 500 млн фунтов стерлингов (675 млн долларов) за то, чтобы французские полицейские останавливали поток нелегалов в надувных лодках.

    В 2025 году более 41 тыс. нелегалов прибыли в Британию на лодках через Ла-Манш, что стало вторым по величине показателем после рекордного 2022 года.

    В начале сентября в британском Портсмуте вспыхнули столкновения с полицией из-за прибытия надувной лодки с нелегалами.

    Месяцем ранее берегов королевства достигло судно с рекордной для одного плавсредства группой из 230 человек.

    В июле за первую неделю работы нового премьера Энди Бернема пролив преодолели около тысячи мигрантов.

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    24 сентября 2026, 14:03 • Новости дня
    Спрос на новые автомобили Lamborghini в России рекордно вырос

    Целиков: Спрос на новые автомобили Lamborghini в России вырос на 48%

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Продажи новых автомобилей премиальной марки Lamborghini в России могут побить исторический рекорд 2021 года благодаря значительному росту спроса, сообщил директор агентства «Автостат» Сергей Целиков.

    Продажи новых автомобилей Lamborghini в России за восемь месяцев 2026 года составили 141 единицу, сообщил Целиков в Telegram-канале.

    «За 8 месяцев 2026 года на российский учет встал 141 новый автомобиль Lamborghini. Это на 48% больше, чем за аналогичный период прошлого года (95 штук)», – написал директор агентства.

    В августе текущего года в стране было реализовано 21 транспортное средство премиальной итальянской марки. Эксперт отметил, что рекорд по продажам бренда в России был установлен в 2021 году, когда на учет поставили 174 новых суперкара. По его словам, в нынешнем году есть все шансы превзойти этот показатель.

    Наибольшей популярностью у россиян пользуется кроссовер Urus: с начала года зарегистрировано 114 таких машин. Кроме того, 18 человек приобрели гибридные суперкары Revuelto, восемь стали владельцами Huracan, а один купил модель Temerario. Почти 80% всех регистраций новых Lamborghini приходится на Москву и Московскую область, где на учет поставили 108 автомобилей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в первом квартале 2026 года продажи новых люксовых автомобилей в России выросли на треть.

    В августе на российский учет впервые за 13 лет встал новый гиперкар Bugatti W16 Mistral.

    Разбогатевшие на искусственном интеллекте предприниматели сформировали новые тренды потребления на мировом рынке роскоши.

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    25 сентября 2026, 14:21 • Новости дня
    В бывшем военном туннеле в Сеуте нашли убежище нелегальных мигрантов

    Europa Press: В военном туннеле в Сеуте нашли укрытие нелегальных мигрантов

    Tекст: Мария Иванова

    В испанской Сеуте пожарные обнаружили укрытие нелегальных мигрантов, оборудованное в бывшем подземном военном туннеле.

    Нелегалы могли проникнуть в подземелье, проломив одну из стен, перекрывавших вход, пишет Europa Press.

    Внутри туннеля людей не оказалось, однако многочисленные признаки указывали на использование объекта в качестве укрытия. На месте были найдены матрасы, одеяла, кастрюли с остатками еды, личные вещи и большое количество бытовых отходов, включая сгоревшие матрасы и пустые бутылки, передает ТАСС.

    В конце июля десятки тысяч нелегалов проникли в Сеуту из Марокко вплавь и вброд, обходя волнолом. Для обеспечения безопасности в городе Мадрид задействовал военных. По оценкам испанских властей, границу могли пересечь до 80 тыс. человек, но предполагается, что подавляющее большинство из них уже вернулись на марокканскую территорию.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник Испания стянула войска к границе Сеуты из-за угрозы нового прорыва нелегалов.

    На прошлой неделе испанская полиция применила силу против мигрантов.

    В начале месяца Мадрид установил причастность властей Марокко к массовому вторжению в анклав.

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