Бастрыкин затребовал доклад о пожаре на судне у берегов Камчатки

Бастрыкин поручил доложить о расследовании ЧП на траулере «Триумф»

Tекст: Тимур Шайдуллин

Руководитель Следственного комитета Александр Бастрыкин ожидает детальную информацию от исполняющего обязанности главы Восточного МСУТ СК по уголовному делу о пожаре на рыболовецком судне «Триумф», сообщили в пресс-службе СК. Дело возбуждено по статье о нарушении правил безопасности.

«Следственными органами Восточного МСУТ СК России возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 263 УК РФ», – отмечается в заявлении ведомства. Александр Бастрыкин распорядился выяснить все обстоятельства случившегося.

Возгорание на борту рыболовецкого судна «Триумф» произошло 25 сентября у южного побережья Камчатки. Во время инцидента на борту находились 29 членов экипажа, которые покинули корабль на спасательных плотах.

Подошедшее судно успешно подняло из воды 25 человек. Местонахождение еще четырех моряков на данный момент остается неизвестным.

Как писала газета ВЗГЛЯД, у побережья Камчатки загорелось рыболовецкое судно «Триумф».

Врачи госпитализировали четверых пострадавших при возгорании моряков.

Камчатский следственный отдел на транспорте возбудил уголовное дело.