Президент Ирана Пезешкиан исключил переговоры с Трампом

Президент Пезешкиан отказался от встречи с Трампом без восстановления доверия

Tекст: Дмитрий Зубарев

Президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил, что его встреча с американским лидером Дональдом Трампом не состоится, пока доверие между двумя государствами не будет восстановлено, передает РИА «Новости».

Журналист телеканала CBS спросила иранского президента о том, может ли он встретиться с Трампом или пригласить американского лидера в Иран. «Послушайте, прежде всего, вы знаете, какова ситуация в Иране. То, что они сделали с нами и нашим народом, очень расстроило людей», – ответил Пезешкиан.

Иранский президент подтвердил слова репортера, что с политической точки зрения такую встречу очень сложно организовать. Он подчеркнул, что переговоры невозможны, пока США не прекратят навязывать свою волю Ирану каждый день, поскольку в таких условиях им трудно доверять.

Как писала газета ВЗГЛЯД, госсекретарь США Марко Рубио сообщил о готовности Дональда Трампа к встрече с Масудом Пезешкианом на полях Генассамблеи ООН.

Иранский лидер со своей стороны подтвердил готовность к диалогу с Соединенными Штатами без использования языка силы.

Ранее президент исламской республики назвал отказ Вашингтона от провокаций главным условием для продолжения дипломатического процесса.