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    26 сентября 2026, 09:52 • Новости дня

    Президент Ирана Пезешкиан исключил переговоры с Трампом

    Президент Пезешкиан отказался от встречи с Трампом без восстановления доверия

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Президент Ирана Масуд Пезешкиан исключил возможность проведения встречи с американским лидером Дональдом Трампом до полного восстановления доверия между государствами.

    Президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил, что его встреча с американским лидером Дональдом Трампом не состоится, пока доверие между двумя государствами не будет восстановлено, передает РИА «Новости».

    Журналист телеканала CBS спросила иранского президента о том, может ли он встретиться с Трампом или пригласить американского лидера в Иран. «Послушайте, прежде всего, вы знаете, какова ситуация в Иране. То, что они сделали с нами и нашим народом, очень расстроило людей», – ответил Пезешкиан.

    Иранский президент подтвердил слова репортера, что с политической точки зрения такую встречу очень сложно организовать. Он подчеркнул, что переговоры невозможны, пока США не прекратят навязывать свою волю Ирану каждый день, поскольку в таких условиях им трудно доверять.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, госсекретарь США Марко Рубио сообщил о готовности Дональда Трампа к встрече с Масудом Пезешкианом на полях Генассамблеи ООН.

    Иранский лидер со своей стороны подтвердил готовность к диалогу с Соединенными Штатами без использования языка силы.

    Ранее президент исламской республики назвал отказ Вашингтона от провокаций главным условием для продолжения дипломатического процесса.

    26 сентября 2026, 04:18 • Новости дня
    WSJ: Трамп отверг план Ирана по Ормузу и заговорил о новых ударах

    WSJ узнала, что Трамп отверг иранский семидневный план по Ормузу

    WSJ: Трамп отверг план Ирана по Ормузу и заговорил о новых ударах
    @ Annabelle Gordon - Pool via CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Американский президент Дональд Трамп отверг план Тегерана и ожидает возобновления бомбардировок Ирана после промежуточных выборов, так как скептически относится к способности Тегерана удовлетворить его требования, пишет WSJ.

    Нынешняя позиция президента Трампа указывает на то, что конфликт, скорее всего, снова перерастет в боевые действия, пишет Wall Street Journal (WSJ).

    Президент США отклонил предложение Ирана о семидневном прекращении огня и заявил своим помощникам, что ожидает возобновления бомбардировок Ирана после промежуточных выборов в ноябре, сообщили газете американские официальные лица.

    Предложение Тегерана предусматривало возобновление работы Ормузского пролива и ядерных переговоров в обмен на снятие США блокады иранских портов, которая наносит серьезный ущерб экономике страны.

    Трамп открыто заявляет, что Тегеран якобы умоляет о сделке после промежуточных выборов, которая бы ликвидировала его ядерную программу.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Катар инициировал новый раунд переговоров Ирана и США и призвал создать систему коллективной безопасности в Персидском заливе.

    Глава МИД Ирана Аракчи назвал срок открытия Ормузского пролива после того, как при посредничестве Катара иранская сторона передала США семидневный план по возобновлению работы Ормузского пролива.

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    23 сентября 2026, 18:53 • Новости дня
    Президент Ирана заявил о готовности к диалогу с Вашингтоном без языка силы

    Tекст: Валерия Городецкая

    Исламская Республика открыта для переговоров с американским руководством, однако категорически не приемлет давления и угроз, сообщил президент Ирана Масуд Пезешкиан.

    Выступая на сессии Генеральной Ассамблеи ООН, глава государства обозначил позицию страны по отношению к Соединенным Штатам, передает РИА «Новости». «Трамп и те, кто хочет заниматься разбоем в отношении Ирана, должны знать, что мы готовы к диалогу, но не приемлем язык силы», – сказал Пезешкиан.

    Официальное открытие 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН состоялось в Нью-Йорке 8 сентября. Традиционная неделя высокого уровня включает общие прения, которые проходят с 22 по 26 сентября, а также состоятся 28 сентября.

    Накануне госсекретарь США Марко Рубио сообщил о готовности Дональда Трампа встретиться с Масудом Пезешкианом на полях Генассамблеи ООН.

    Летом американский лидер объявил о прекращении действия режима прекращения огня между государствами.

    До этого президент Ирана выразил намерение соблюдать договоренности по урегулированию конфликта при условии снятия санкций.

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    25 сентября 2026, 19:29 • Видео
    Визит Си в США показал величие Китая

    Государственный визит председателя КНР Си Цзиньпина в США прошел с шиком и размахом, президент США Дональд Трамп еще никого так не принимал. А ведь еще недавно тот же Трамп обещал «поставить Китай на место» и эскалировал торговую войну с ним. Что же случилось?

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    23 сентября 2026, 18:20 • Новости дня
    Пезешкиан: Иран говорит «нет» ядерному оружию

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Иранское руководство принципиально отказывается от разработки ядерного арсенала, однако настаивает на праве развивать мирные технологии, заявил президент страны Масуд Пезешкиан.

    Пезешкиан исключил возможность создания ядерного оружия, передает РИА «Новости». Выступая на сессии Генеральной Ассамблеи ООН, он подчеркнул мирный характер национальной атомной программы.

    «Иран не считает, что ядерное оружие обеспечит безопасность... Мы четко заявляем: нет ядерному оружию, нет запрету на знания в ядерной сфере», – отметил политик.

    Иранский лидер добавил, что проблему атома невозможно решить силовыми методами на поле боя. По его словам, окончательно урегулировать данный вопрос можно исключительно путем заключения соответствующего дипломатического соглашения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе Пезешкиан призвал завершить конфликт на Ближнем Востоке на выгодных условиях. В июне Тегеран взял на себя обязательство отказаться от разработки ядерного оружия по условиям меморандума с Вашингтоном.

    Годом ранее иранский лидер уже отвергал стремление к получению военного атома с трибуны Генеральной Ассамблеи ООН.

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    23 сентября 2026, 13:28 • Новости дня
    Иранский посол высоко оценил темпы военного сотрудничества с Россией

    Посол Ирана Джалали заявил о стремительном развитии военного сотрудничества с Россией

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Тегеран доволен темпами военного взаимодействия с Москвой, заявил посол Ирана в России Казем Джалали.

    Тегеран высоко оценивает темпы развития военного взаимодействия с Москвой, передает ТАСС.

    По словам Казема Джалали, двусторонние связи стремительно расширяются в политической, экономической и оборонной сферах, опираясь на ранее заключенные соглашения.

    «Отношения Ирана и России развиваются в разных сферах, как в экономической и политической, так и военной. По сравнению с прошлым взаимодействие расширяется еще быстрее», – подчеркнул дипломат. Он также отметил, что в текущем противостоянии с США Иран полагается исключительно на собственный потенциал и внутреннюю мощь.

    Отвечая на вопрос об использовании опыта специальной военной операции, посол добавил, что любое участвующее в конфликтах государство анализирует и применяет полученные знания. Кроме того, дипломат выразил надежду на скорую встречу главы МИД Ирана Аббаса Аракчи с Сергеем Лавровым на полях Генассамблеи ООН.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, военные ведомства России и Ирана поддерживают постоянный контакт.

    Главы министерств иностранных дел двух стран Сергей Лавров и Аббас Аракчи обсудили эскалацию в Персидском заливе.

    Заместитель главы МИД России Георгий Борисенко провел переговоры с послом Исламской республики Каземом Джалали.

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    24 сентября 2026, 20:39 • Новости дня
    Иранские авиакомпании полностью отменили все рейсы в ОАЭ

    ISNA: Иранские авиакомпании полностью отменили рейсы в ОАЭ с 24 сентября

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Иранские авиакомпании полностью прекратили выполнение всех авиарейсов в Объединенные Арабские Эмираты с полуночи 24 сентября, сообщило агентство ISNA.

    Авиакомпании Ирана отменили все авиарейсы в ОАЭ, передает РИА «Новости» со ссылкой на ISNA. Причины такого решения и источник информации не раскрываются.

    «С минувшей полуночи все рейсы иранских авиалиний в ОАЭ отменены», – говорится в сообщении.

    Актуальный статус перелетов между странами до момента отмены также остался без комментариев. Приостановка авиасообщения произошла на фоне недавних заявлений американских властей.

    Ранее министр финансов США Скотт Бессент предупреждал, что с 23 сентября иранские перевозчики лишатся возможности осуществлять полеты. Из-за введенных санкций им будет отказано в наземном обслуживании.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Азербайджан полностью прекратил обслуживание рейсов иранских авиакомпаний из-за новых американских санкций.

    Ранее власти Объединенных Арабских Эмиратов заморозили все экономические контакты с Тегераном. А американское руководство запланировало систематическое применение санкций за поддержку Ирана.

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    24 сентября 2026, 18:57 • Новости дня
    Иран и Украина договорились избегать эскалации после атаки на судно

    Tекст: Вера Басилая

    Глава МИД Ирана Аббас Аракчи и министр иностранных дел Украины Андрей Сибига договорились продолжить контакты для предотвращения эскалации напряженности после июльской атаки на иранское судно в Каспийском море.

    Аракчи и Сибига договорились о поддержании контактов, передает РИА «Новости». Встреча дипломатов состоялась на полях Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.

    «Министры иностранных дел двух стран также подчеркнули необходимость сохранения каналов связи между двумя странами... Обменявшись мнениями по поводу развития ситуации в Европе и Западной Азии, они также договорились продолжить контакты для того, чтобы не допускать любого рода эскалацию напряженности в отношениях», – заявили в МИД Ирана.

    По информации ведомства, стороны обсудили двусторонние отношения и способы урегулирования различных вопросов. Особое внимание было уделено инциденту в Каспийском море. Напомним, 25 июля Украина атаковала иранское торговое судно, в результате чего погиб один моряк, а еще один получил ранения.

    Ранее власти Киева гарантировали Тегерану прекращение атак на иранские торговые суда.

    Иранское руководство продолжило требовать от украинской стороны выплаты компенсации за июльский инцидент.

    Иран отказался от планов ответных ударов по украинской территории после официальных извинений.

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    25 сентября 2026, 00:56 • Новости дня
    Колумбия разорвала дипломатические отношения с Ираном

    Tекст: Катерина Туманова

    Правительство Колумбии официально прекратило дипломатические связи с Ираном из-за угроз национальной безопасности и предполагаемой поддержки терроризма со стороны Тегерана, сказано в заявлении МИД страны.

    «Министерство иностранных дел от имени правительства Колумбии сообщает, что по состоянию на 19 сентября 2026 года оно официально разорвало дипломатические отношения с Исламской Республикой Иран. Это суверенное решение отвечает основным принципам, определяющим внешнюю политику правительства в области национальной и общенациональной безопасности», – сказано в представленном на сайте МИД Колумбии документе.

    В ведомстве пояснили, что шаг стал ответом на предполагаемые связи Тегерана с международными террористическими и наркотеррористическими группировками. Также Богота учла задокументированные факты нарушения прав человека иранским правительством на колумбийской территории.

    Дополнительными причинами названы нападения на страны вне ближневосточного конфликта, блокада Ормузского пролива и препятствование работе МАГАТЭ.

    В МИД подчеркнули, что эти действия полностью подорвали доверие Колумбии к Ирану.

    Разрыв дипломатических связей не затронет консульские отношения, которые продолжат функционировать в соответствии с Венскими конвенциями. Колумбийская дипломатия намерена жестко пресекать любое внешнее вмешательство и защищать суверенитет страны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Минфин США внес в санкционный список 27 авиакомпаний из Ирана и пообещал новые санкции за поддержку Ирана. Министр финансов США Скотт Бессент объявил о переходе конфликта с Ираном в финальную стадию.

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    25 сентября 2026, 04:35 • Новости дня
    Нетаньяху при выступлении в ООН потрясал пейджером и хвалил ЦАХАЛ

    Нетаньяху в ООН потрясал пейджером и хвалил ЦАХАЛ

    Tекст: Катерина Туманова

    Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в своей речи в Организации Объединенных Наций заявил, что никогда такое маленькое государство не сражалось так отважно, как Армия Израиля, которая с помощью пейджеров в 2024 году атаковал «Хезболлу».

    «В течение последних трех лет наши героические солдаты вели войну на семи фронтах. Знаете ли вы другую страну размером с Нью-Джерси, способную воевать три года на семи фронтах? <...> Они организовали войну, чтобы стереть нас с лица земли. Вместо того чтобы рухнуть, мы нанесли сокрушительный удар всем им с нашими замечательными американскими друзьями и уничтожили иранскую армию и ядерные объекты», – приводит его слова портал YNet.

    Нетаньяху взял пейджер и сказал: «Израиль нанес удар по ХАМАС, мы нанесли удар по «Хезболле». Помните пейджеры?», – сказал Нетеньяху, подняв над головой едва заметный в кулаке коробок.

    Напомним, что 17 и 18 сентября 2024 года в Ливане произошли многочисленные взрывы устройств связи, в результате которых погибли 37 человек и более трех тысяч получили ранения. Нетаньяху признал, что именно он одобрил сентябрьскую атаку на ливанское движение «Хезболла».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Нетаньяху решил выступить в ООН вопреки угрозам ареста. Jerusalem Post сообщала, что Нетаньяху совершит шестичасовой визит в США. Делегации нескольких стран ушли с заседания ООН перед выступлением Нетаньяху.


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    25 сентября 2026, 14:30 • Новости дня
    Главы МИД России и Ирана обсудили безопасность судоходства в Ормузском проливе

    Аракчи рассказал Лаврову о переговорах Ирана с Оманом по Ормузскому проливу

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи поделился с главой МИД Сергеем Лавровым деталями диалога с Оманом о создании безопасного маршрута в Ормузском проливе.

    Глава МИД Ирана Аббас Аракчи рассказал российскому коллеге Сергею Лаврову о переговорах Ирана с Оманом по Ормузскому проливу. Встреча дипломатов состоялась на полях 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Иранское внешнеполитическое ведомство опубликовало официальное заявление по итогам встречи, сообщает РИА «Новости».

    «Глава МИД нашей страны проинформировал российского коллегу о текущей ситуации, связанной с переговорами и договоренностью Ирана и Омана касательно создания безопасного маршрута для судоходства в Ормузском проливе», – отметили в министерстве.

    Стороны также затронули усилия международных посредников по урегулированию ближневосточного кризиса дипломатическим путем. Аббас Аракчи подчеркнул, что напряженность в регионе стала прямым следствием политики Соединенных Штатов.

    По словам Аракчи, Тегеран настроен на мирное решение вопросов. При этом иранская сторона готова жестко отстаивать свои национальные интересы и не позволит использовать пролив для создания угроз безопасности государства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Иран и Оман согласовали итоговый вариант судоходного маршрута в Ормузском проливе. Месяцем ранее дипломаты этих государств обсудили создание временного совместного коридора для безопасного движения судов.

    Позже заместитель министра иностранных дел России Георгий Борисенко провел встречу с послом Ирана Каземом Джалали для оценки обстановки на Ближнем Востоке.

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    25 сентября 2026, 02:13 • Новости дня
    Пезешкиан заявил о готовности Ирана отказаться от запасов обогащенного урана

    Пезешкиан заявил о готовности Ирана отказаться от обогащенного урана

    Tекст: Катерина Туманова

    Президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил о готовности страны отказаться от запасов обогащенного до 60% урана, в соответствии с положениями Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО).

    Пезешкиан заявил в четверг, что Тегеран по-прежнему готов добиваться соглашения с Вашингтоном путем переговоров.

    «Да, на все, что обсуждается и обсуждается, находится в рамках международного права и по праву принадлежит нам согласно международному праву», – ответил Пезешкиан на вопрос Fox News о готовности Тегерана отказаться от запасов обогащенного до 60% урана.

    Он добавил, что Тегеран никогда не стремились ни к чему большему. Только следуя соглашению с президентом США, которое было подписано.

    «Это соглашение было подписано, и, основываясь на нем, мы готовы и по-прежнему желаем двигаться вперед», – подчеркнул он.

    Пезешкиан отметил, что Иран никогда не стремился к созданию ядерного оружия и желает придерживаться рамок Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО).

    Как писала газета ВЗГЛЯД, госсекретарь США Марко Рубио сообщил о готовности президента встретиться с Масудом Пезешкианом на полях Генассамблеи ООН. Президент Ирана заявил о готовности к диалогу с Вашингтоном без языка силы и подтвердил отказ Ирана от ядерного оружия.


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    25 сентября 2026, 02:40 • Новости дня
    Лавров и Аракчи подтвердили дипломатический путь решения конфликта с США

    Лавров и Аракчи подтвердили дипломатическое окончания войны

    Tекст: Катерина Туманова

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров и глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявили о необходимости дипломатического решения ближневосточного кризиса на полях ГА ООН в Нью-Йорке.

    Главы внешнеполитических ведомств двух стран провели переговоры на полях 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, передает МИД России. Дипломаты обсудили региональные и международные вопросы, уделив особое внимание развитию ситуации вокруг Ирана.

    «Подчеркнута безальтернативность дипломатического урегулирования кризиса, спровоцированного незаконными действиями США и Израиля», – сказано в сообщении.

    Стороны также затронули реализацию договоренностей, достигнутых президентами государств в Бишкеке 1 сентября. Лавров и Аракчи также согласовали расписание будущих двусторонних контактов на различных уровнях, добавили в ведомстве.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Аракчи заявлял, что конфликт с США коренным образом изменил порядок на Ближнем Востоке. В июле Лавров и Аракчи обсуждали ситуацию в Персидском заливе. Глава МИД Ирана сообщал об обмене сообщениями между Ираном и США через посредников.

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    24 сентября 2026, 14:07 • Новости дня
    Источник сообщил о разведывательных полетах авиации и беспилотников США над Ираном

    Высокая активность ВВС США зафиксирована в Ормузском проливе

    Tекст: Мария Иванова

    В Ормузском проливе зафиксирована высокая активность американской военной авиации, включая разведывательные полеты над островами Кешм и Хенгам.

    Повышенная активность американской военной авиации зафиксирована в регионе, что потенциально указывает на эскалацию, передает РИА «Новости».

    Американские разведывательные самолеты работали над островами Кешм и Хенгам в ночь на четверг.

    Кроме того, авиация США выполняла полеты над иранской провинцией Керманшах. Малые беспилотные летательные аппараты вели разведывательные действия в этом районе.

    Известно также о переброске 12 истребителей F-16 в регион Персидского залива с базы Шпангдалем, расположенной в Германии. «Все это может свидетельствовать о возможном обострении ситуации», – подчеркнул источник агентства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, командование армии Ирана запретило американским войскам вход в Ормузский пролив.

    Корпус стражей исламской революции сбил разведывательный беспилотник США в этом регионе.

    Американские военные в рамках новой политики сдерживания атаковали два иранских правительственных танкера.

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    26 сентября 2026, 02:21 • Новости дня
    Аракчи назвал срок открытия Ормузского пролива

    Аракчи: Открытие Ормуза состоится в соответствии с планом

    Tекст: Катерина Туманова

    Иран при посредничестве Катара передал США семидневный план по возобновлению работы Ормузского пролива, сообщал глава иранского МИД Аббас Аракчи, теперь он пояснил, как скоро артерия откроется, согласно плану Ирана.

    «Семидневный срок начнет отсчитываться с момента принятия Соединенными Штатами этого плана. Если это произойдет завтра, реализация плана начнется с этого времени. Если будут приняты необходимые меры, мы считаем, что сможем завершить этот процесс в течение четырех-пяти дней. Таким образом, на шестой день Ормузский пролив откроется, а на седьмой день Соединенные Штаты войдут для заключения окончательного соглашения», – приводит слова Аракчи на пресс-конференции в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке агентство IRNA.

    Он добавил, что меры, которые должны принять Соединенные Штаты, были ранее доведены до сведения этой страны и находятся в рамках меморандума о взаимопонимании.

    «Если со стороны Америки будет проявлена ​​необходимая серьезность, это произойдет, и Ормузский пролив будет вновь открыт», – сказал он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Катар инициировал новый раунд переговоров Ирана и США и призвал создать систему коллективной безопасности в Персидском заливе.

    Иран решил задерживать нарушающие пересечение Ормуза суда до уплаты штрафов.

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    25 сентября 2026, 11:58 • Новости дня
    Катар инициировал новый раунд переговоров Ирана и США

    WSJ: Катар работает над возобновлением переговоров Ирана и США

    Tекст: Мария Иванова

    Катар в ближайшее время намерен возобновить переговоры между Соединенными Штатами и Ираном для урегулирования конфликта и открытия Ормузского пролива.

    Посредники, среди которых выступает Катар, настаивают на проведении нового раунда переговоров в Омане уже на следующей неделе. Их цель – убедить Вашингтон и Тегеран открыть Ормузский пролив и начать процесс урегулирования конфликта, пишет WSJ.

    Отмечается, что Катар пытается обойти Генеральную Ассамблею ООН для возобновления диалога.

    В середине июня США и Иран подписали меморандум для запуска процесса заключения мирного соглашения. Однако через три недели началась новая эскалация: Вашингтон обвинил Тегеран в обстрелах коммерческих судов в Ормузе, что привело к возобновлению обмена ударами. Сейчас свободный проход судов через Ормузский пролив не осуществляется.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду президент Ирана заявил о готовности к диалогу с Вашингтоном без языка силы.

    Во вторник бизнесмен Стивен Уиткофф и Джаред Кушнер встретились с главой МИД Ирана Аббасом Аракчи для обсуждения сделки по Ирану.

    В воскресенье Иран выдвинул США семь условий для начала переговоров.

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    24 сентября 2026, 12:13 • Новости дня
    В Иране пригрозили расширением войны с США до Индийского океана

    Fars: Иран допустил расширение зоны конфликта с США до Индийского океана

    Tекст: Мария Иванова

    Зона боевых действий Ирана и США в случае возобновления американской агрессии может расшириться до Индийского океана, заявил советник верховного лидера исламской республики Рахим Сафави.

    Сейчас противостояние распространилось из Персидского залива и Ормузского пролива на Красное море, и ответ Тегерана на следующем этапе может сделать фронт еще шире, сообщает Fars.

    Сафави отметил, что руководство исламской республики не знает, какие планы вынашивают президент США Дональд Трамп и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.

    При этом он заверил, что иранские вооруженные силы грамотно прорабатывают возможные сценарии и уже подготовили меры реагирования даже на случай наихудшего развития событий.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник инвесторы Стивен Уиткофф и Джаред Кушнер встретились с представителями Тегерана для обсуждения сделки.

    Во вторник сенатор Марко Рубио не исключил вероятности встречи американского лидера с президентом исламской республики.

    В прошлом месяце Дональд Трамп объявил о начале двусторонних переговоров.

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