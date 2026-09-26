Новый посол России в КНДР пообещал расширить двустороннее сотрудничество

Посол Подъёлышев анонсировал активизацию взаимодействия Москвы и Пхеньяна

Tекст: Дмитрий Зубарев

Прибывший в Пхеньян дипломат планирует сосредоточить усилия на приведении связей государств в соответствие с их реальными возможностями, передает ТАСС. «Свою задачу вижу в том, чтобы активизировать наше практическое взаимодействие в различных областях – в экономической, культурной, образовательной, спортивной, использовать по максимуму огромный потенциал двустороннего сотрудничества», – подчеркнул он.

Глава дипмиссии отметил беспрецедентно высокий уровень текущих контактов, назвав это личной заслугой Владимира Путина и Ким Чен Ына. При этом он призвал выходить за рамки прежних задач и ставить перед собой более серьезные многоплановые цели.

В рамках памятных мероприятий дипломат возложил цветы к Монументу освобождения и мемориалу Музея героев. В здании посольства он также почтил память своих предшественников Андрея Карлова и Александра Мацегоры. Андрей Подъёлышев получил назначение на должность в июле 2026 года.