Аферисты начали красть доступ к банкам под предлогом зачисления в вуз

МВД: Мошенники начали выманивать у студентов смс-коды под видом автошкол и вузов

Tекст: Мария Иванова

Мошенники представляются сотрудниками автошкол или приемных комиссий вузов. Они звонят жертвам, чьи персональные данные и адреса проживания им уже известны из похищенных баз данных, и просят продиктовать код из СМС якобы для записи на экзамен или передачи дополнительных документов, пишет ТАСС.

Васенин пояснил, что передача такого кода позволяет злоумышленникам взломать аккаунты жертвы и получить доступ к банковским приложениям. Он призвал граждан с предельной осторожностью относиться к любым запросам на передачу личных данных третьим лицам.

По статистике МВД, из тысячи получателей подобных звонков на уловку попадаются два-три человека, поэтому мошенники продолжают активно использовать методы социальной инженерии в своих рассылках и обзвонах.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу россиян предупредили о начале осеннего сезона мошенничества.

В пятницу сообщалось, что злоумышленники придумали новую схему обмана перед Днем учителя.

В четверг в Общественной палате сообщили о мошеннической схеме с оплатой судебных штрафов.