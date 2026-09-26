  • Новость часаПри атаке беспилотников на Кубани погибли три человека
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Венгрия резко увернулась от втягивания в войну с Россией
    Глава Южной Кореи выступил с отповедью в адрес Зеленского из-за пленных КНДР
    ВКС России ударили десятком ФАБ-500 по позициям «Птиц Мадьяра» в Херсоне
    Судмедэкспертиза установила причину смерти журналиста Соседова
    Российские войска поразили мост снабжения ВСУ под Одессой
    Захарова назвала «дипломатическим фиаско» итоги Карпатской восьмерки на Украине
    Военный эксперт сообщил о подготовке российских войск к штурму Славянска
    Washington Examiner указал США на отсутствие аналогов ракеты «Буревестник»
    Украинские беженцы расписали польские города нацистскими символами
    26 сентября 2026, 09:28 • Новости дня

    Взрыв произошел на Эльгинском месторождении в Якутии

    Взрыв при сварочных работах на месторождении в Якутии привел к жертвам

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Взрыв произошел при производстве сварочных работ на резервной насосной станции на Эльгинском месторождении в Якутии. В результате есть погибшие, сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.

    ЧП случилось при проведении сварочных работ на резервной насосной станции, передает ТАСС. В результате инцидента есть погибшие, точное количество жертв выясняется.

    Местная прокуратура инициировала расследование смертельного происшествия. «По поручению прокурора республики Сергея Дябкина прокуратура Нерюнгри проводит проверку по факту происшествия на территории Эльгинского угольного месторождения», – заявили в ведомстве.

    Сейчас специалисты устанавливают все обстоятельства и причины случившейся трагедии на промышленном объекте.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе Следственный комитет завел уголовное дело после гибели рабочего при сварочных работах на камчатском месторождении.

    25 сентября 2026, 13:36 • Новости дня
    Путин поздравил «АвтоВАЗ» с началом серийного производства Lada Azimut

    Путин: Выпуск Lada Azimut станет вкладом в развитие автопрома России

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин назвал запуск серийного производства кроссовера Lada Azimut важным шагом в развитии и укреплении конкурентоспособности отечественной автомобильной промышленности.

    Президент России Владимир Путин поздравил коллектив АО «АвтоВАЗ» с началом серийного производства кроссовера Lada Azimut. В опубликованной на сайте Кремля телеграмме глава государства подчеркнул значимость события для отечественного автопрома.

    «Отмечу, что это полностью отечественная разработка, производство которой станет заметным вкладом в дальнейшее развитие нашей автомобильной промышленности, в укрепление ее позиций и рост конкурентоспособности, послужит подтверждением значительного индустриального, технологического потенциала «АвтоВАЗа», – говорится в поздравлении президента.

    Российский лидер выразил уверенность, что предприятие продолжит расширять линейку продукции, опираясь на современные стандарты качества и безопасности. Он пожелал коллективу завода новых достижений и успешной реализации перспективных проектов.

    Генеральный директор «АвтоВАЗа» Максим Соколов ранее анонсировал появление гибридной модификации Lada Azimut. По его словам, полноприводный автомобиль получит силовую установку мощностью 290 киловатт, что эквивалентно 390 л. с. Гибрид сможет разгоняться до 100 км в час за 5,7 секунды, а запас хода составит около 1100 км. Сборка кроссовера стартовала на заводе в Тольятти 25 сентября.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент «АвтоВАЗа» Максим Соколов сообщил о старте серийного производства нового кроссовера Lada Azimut 25 сентября.

    Весной глава Ростеха Сергей Чемезов представил эту новинку Владимиру Путину в Кремле.

    Комментарии (2)
    25 сентября 2026, 21:21 • Новости дня
    Камеры в отеле засняли смертельное падение Соседова с лестницы
    Камеры в отеле засняли смертельное падение Соседова с лестницы
    @ Bulkin Sergey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Музыкальный критик Сергей Соседов погиб в результате случайного падения с лестницы в гостинице, что подтвердили записи с камер видеонаблюдения, отметили в полиции.

    Организатор конкурса «Жемчужина Дальнего Востока 2026» Виктор Беззубов сообщил, что трагическая смерть музыкального критика стала следствием несчастного случая. По его словам, камеры видеонаблюдения в гостинице зафиксировали момент падения, пишут «Вести».

    «Это несчастный случай: посторонних людей там не было. Сергей один был на лестнице. Полиция признала, что это несчастный случай… То ли споткнулся, то ли оступился. Видно, что он встал на ступеньку и сразу падает назад… У него чисто механическое повреждение от падения», – рассказал Беззубов.

    Сотрудники правоохранительных органов, изучив видеозаписи, подтвердили отсутствие посторонних лиц на месте происшествия.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, мать музыкального критика также назвала причиной гибели сына тяжелую травму головы из-за случайного падения.

    В то же время директор отеля в Нерюнгри опроверг информацию о падении журналиста с лестницы. Напомним, что семья покойного объявила о планах похоронить его на Перепечинском кладбище в Подмосковье.

    Комментарии (8)
    25 сентября 2026, 19:29 • Видео
    Визит Си в США показал величие Китая

    Государственный визит председателя КНР Си Цзиньпина в США прошел с шиком и размахом, президент США Дональд Трамп еще никого так не принимал. А ведь еще недавно тот же Трамп обещал «поставить Китай на место» и эскалировал торговую войну с ним. Что же случилось?

    Комментарии (0)
    25 сентября 2026, 20:40 • Новости дня
    Путин словами «цирк уехал, а клоуны остались» оценил заявления Эстонии

    Путин назвал политической клоунадой заявления Эстонии про нападение на Россию

    Путин словами «цирк уехал, а клоуны остались» оценил заявления Эстонии
    @ Софья Сандурская/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин прокомментировал слова нового министра обороны Эстонии Мартина Херема о нападении на Россию поговоркой «цирк уехал, а клоуны остались».

    Путин назвал высказывания Херема о нападении на Россию политической клоунадой, передает РИА «Новости».

    «Это тот случай, знаете, как у нас в шутку говорят: цирк уехал, а клоуны остались. Это политическая клоунада», – заявил президент в ходе общения с прессой на Петербургском международном форуме объединенных культур.

    Путин напомнил для сравнения, что население Эстонии чуть более 1,3 млн человек, а численный состав только российской армии 1,535 млн человек. «Ясно, что это полная чушь, полный бред. Но, к сожалению, вот с такими людьми нам приходится иметь дело сегодня в Западной Европе», – приводит слова президента пресс-служба Кремля.

    Ранее телерадиокомпания ERR распространила информацию о том, что новый глава эстонского оборонного ведомства во время выступления в Тартуском университете 17 сентября текущего года допустил возможность нападения на Россию. По словам министра, с экономической точки зрения Эстонии было бы выгоднее нанести удар первой.

    Впоследствии Херем попытался оправдаться, отметив, что его слова были сказаны наполовину в шутку в контексте рассуждений о последствиях затяжной мобилизации. Тем не менее, подобные заявления спровоцировали громкий скандал внутри страны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Путин назвал заявления западных стран о возможной войне с Москвой провокацией и целенаправленным раздуванием ситуации.

    Официальный представитель МИД Мария Захарова призвала главу эстонского внешнеполитического ведомства ответить за угрозы в адрес Москвы.

    Зампред Совбеза Дмитрий Медведев пообещал уничтожить республику в случае превентивного удара по российской территории.

    Комментарии (7)
    25 сентября 2026, 12:52 • Новости дня
    Названа причина смерти актрисы Марины Влади

    Сын Высоцкого назвал продолжительную болезнь причиной смерти Влади

    Названа причина смерти актрисы Марины Влади
    @ Ekaterina Tsvetkova/Russian Look/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Причиной смерти французской актрисы Марины Влади стала продолжительная болезнь, сообщил сын поэта Владимира Высоцкого, который был женат на Влади, Никита Высоцкий.

    Сын Владимира Высоцкого Никита Высоцкий рассказал, что причиной смерти актрисы стала продолжительная болезнь, передает ТАСС.

    «Она болела. Она прожила больше 88 лет – огромная жизнь, многое сделала, в том числе и для нас, для всех, кому важен Высоцкий. Надо ее помнить, быть ей благодарным», – поделился он.

    Высоцкий также уточнил, что не полетит во Францию на похороны из-за отсутствия визы и связанных с этим сложностей. По его словам, он не поддерживал отношений с актрисой в последние годы и видел ее мельком около 15-20 лет назад.

    Марина Влади скончалась 24 сентября 2026 года в возрасте 88 лет. Она была последней женой Владимира Высоцкого, их брак продлился с 1970 по 1980 год.

    За свою карьеру Влади снялась более чем в 80 фильмах, получив приз Каннского кинофестиваля за роль в картине «Пчелиная матка» (1963). В 2012 году она была удостоена российской медали Пушкина за вклад в развитие культурных связей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, французская радиостанция BFMTV сообщила о смерти артистки в возрасте 88 лет.

    Газета Figaro назвала актрису славянской звездой французского кинематографа.

    Комментарии (7)
    25 сентября 2026, 20:58 • Новости дня
    Путин сообщил о попытках Киева договориться о перемирии
    Путин сообщил о попытках Киева договориться о перемирии
    @ Кирилл Казачков/photo.roscongress.ru

    Tекст: Валерия Городецкая

    Власти Украины вновь инициируют обсуждение перемирия по нескольким направлениям, включая энергетическое, сообщил президент России Владимир Путин.

    Путин в ходе общения с прессой на Петербургском международном форуме объединенных культур сообщил, что Киев активно поднимает вопрос о перемирии, передает РИА «Новости».

    «Судя по всему, ответные действия российских Вооруженных Сил оказались настолько чувствительными и разрушительными для противника, что сейчас они опять активно поднимают вопрос о перемирии по нескольким направлениям, как они сами говорят: энергетическое (то есть готовы уже не бить по нашим НПЗ), воздушное (взаимно прекратить удары)», – сказал Путин журналистам.

    Глава государства напомнил, что ранее киевский режим пытался организовать морскую блокаду черноморского берега и наносил удары по гражданским объектам России. «После этого мы по каждой позиции начали отвечать», – пояснил глава государства.

    «Поэтому эти все действия, направленные на так называемое примирение, и предложение о возобновлении переговоров – да, они все на столе, это все возможно. Но после всего того, что они сделали, мы еще подумаем как следует, что нам нужно предпринять в ответ. И в любом случае все решения по этому направлению, в том числе и по возможному возобновлению переговорного процесса, мы будем принимать исходя из интересов Российской Федерации», – добавил президент.

    Ранее Владимир Зеленский сообщил о предложенном Вашингтоном энергетическом перемирии. Заместитель главы МИД России Михаил Галузин напомнил о тысячах нарушений прошлых режимов тишины со стороны украинских войск.

    Комментарии (7)
    25 сентября 2026, 16:24 • Новости дня
    Россия возобновила поставки природного газа в Армению

    Россия возобновила поставки природного газа в Армению после ремонта газопровода

    Россия возобновила поставки природного газа в Армению
    @ Алексей Витвицкий/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Россия возобновила подачу природного газа в Армению после завершения плановых ремонтных работ на магистральном трубопроводе.

    Поставки природного газа в закавказскую республику возобновились после десятидневного перерыва, передает ТАСС. «С 25 сентября возобновилась поставка природного газа в Армению по магистральному газопроводу Северный Кавказ – Закавказье. Транспортировка газа была временно приостановлена в связи с проведением комплекса планово-профилактических и ремонтных работ на указанном газопроводе на территории РФ», – заявили в пресс-службе компании «Газпром Армения».

    Остановка прокачки топлива произошла 15 сентября. Перерыв был необходим для проведения ремонтных работ на трубопроводе.

    По данным Таможенной службы Армении, в 2025 году доля российского газа в импорте страны составила 82,4%, что эквивалентно более 2,2 млн кубометров. Годом ранее этот показатель достигал 83,8%. Остальные объемы топлива республика закупала у Ирана.

    Напомним, компания «Газпром Армения» предупредила о временной приостановке подачи российского топлива из-за планового ремонта.

    Ранее МИД России допустил отмену льготных поставок углеводородов в случае вступления республики в Евросоюз.

    Секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу оценил стоимость поставляемого Еревану природного газа в три раза ниже рыночной.

    Комментарии (14)
    25 сентября 2026, 16:20 • Новости дня
    Песков: Кремль взял на контроль передачу оружейных лицензий Киеву
    Песков: Кремль взял на контроль передачу оружейных лицензий Киеву
    @ Александр Щербак/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российские власти тщательно фиксируют информацию о государствах, разрешающих украинской стороне производить вооружения, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    Москва внимательно следит за решениями иностранных правительств о выдаче разрешений на выпуск военной техники, заявил Песков, передает РИА «Новости». Поводом для обсуждения стали недавние заявления Владимира Зеленского.

    Журналисты попросили представителя Кремля прокомментировать заявления о том, что президент США Дональд Трамп якобы пообещал предоставить Киеву право на выпуск ракет для комплексов ПВО Patriot. «Мы очень внимательно, естественно, наблюдаем за той информацией, какие страны, какие лицензии дают, какие вооружения поставляют. И все это тщательно учитываем», – ответил Песков.

    Напомним, президент США Дональд Трамп заявил о переговорах с Киевом по поводу лицензий на ракеты Patriot.

    Госсекретарь США Марко Рубио подтвердил факт диалога между Вашингтоном и украинскими властями.

    Владимир Зеленский объявил о готовности местных предприятий к выпуску американских боеприпасов.

    Комментарии (8)
    25 сентября 2026, 21:55 • Новости дня
    Командующий группировкой «Север» сообщил о наступлении ВС России на Сумы

    Генерал Никифоров доложил Белоусову о наступлении группировки «Курск» на Сумы

    Командующий группировкой «Север» сообщил о наступлении ВС России на Сумы
    @ Виктор Антонюк/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Командующий группировкой войск «Север» Евгений Никифоров проинформировал министра обороны Андрея Белоусова о продвижении группировки «Курск» в Сумской области на город Сумы для создания зоны безопасности.

    Белоусов совершил рабочую поездку в зону СВО, Никифоров доложил ему о создании полосы безопасности в приграничье Сумской и Харьковской областей, передает ТАСС. «Группировка «Курск» ведет наступательные действия на территории Сумской области с общим направлением на Сумы», – заявил Никифоров.

    Напомним, министр обороны Андрей Белоусов проинспектировал группировку войск «Север» в зоне спецоперации и заслушал доклады об успешном расширении полосы безопасности.

    На Сумском направлении российские военные освободили десять населенных пунктов.

    Несколькими днями ранее артиллерия группировки «Север» усилила удары по позициям противника в данном регионе.

    Комментарии (2)
    25 сентября 2026, 15:08 • Новости дня
    Между Тбилиси и Баку разыгрался церковный скандал

    Tекст: Дмитрий Александров,
    Тбилиси

    Патриархия Грузии выразила недовольство археологическими раскопками на территории грузинского храма Святого Георгия в азербайджанском Кюрмюке, в ответ МИД Азербайджана призвал ГПЦ не омрачать двусторонние отношения, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    Патриархия Грузии заявила, что данная церковь в Азербайджане является «частью грузинского исторического и культурного наследия», поэтому в грузинском обществе «резкую реакцию и справедливое возмущение» вызвали раскопки на ее территории.

    ГПЦ предупредила, что этот факт может негативно отразиться на двусторонних отношениях, тем более что патриархия не получила никакой информации о работах в Кюрмюке, которые названы в заявлении «несогласованной реабилитацией».

    ГПЦ потребовала от правительственных структур Грузии вмешаться в ситуацию.

    В ответ МИД Азербайджана заявил, что позиция ГПЦ «противоречит духу существующих между Азербайджаном и Грузией отношений дружбы, партнерства и добрососедства».

    «Религиозные организации должны воздерживаться от позиции, которая может нанести ущерб историческим отношениям дружбы и добрососедства, складывавшимся между народами Азербайджана и Грузии на протяжении веков. В этой связи мы призываем Грузинский патриархат не повторять подходы Армянской церкви и не следовать ее примеру. Все исторические, культурные и религиозные памятники на территории Азербайджана являются неотъемлемой частью национального наследия азербайджанского народа и Азербайджанского государства», – говорится в комментарии МИД.

    В пятницу президент Азербайджана Ильхам Алиев по телефону поздравил премьер-министра Грузии Ираклия Кобахидзе с 48-летием.

    Комментарии (5)
    25 сентября 2026, 14:36 • Новости дня
    Захарова назвала черным юмором назначение комика в Минобороны Украины

    Захарова прокомментировала назначение комика Ревы замминистра обороны Украины

    Tекст: Вера Басилая

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова сыронизировала над решением властей назначить бывшего юмориста Алексея Реву на должность заместителя министра обороны страны.

    Захарова отреагировала на кадровые перестановки в соседней стране, передает телеканал «Звезда». Комментируя новую должность бывшего артиста, она не стала скрывать сарказма. «Это и есть черный юмор», – заявила Мария Захарова.

    Алексей Рева стал заместителем министра обороны на Украине, где будет курировать вопросы цифрового развития и трансформаций. Широкой аудитории он известен исключительно как участник развлекательных телевизионных проектов. В 2015 году шоумен одержал победу в популярной передаче «Рассмеши комика».

    Ранее замминистра обороны Украины по цифровому развитию Алексей Рева до начала спецоперации активно использовал русский язык в своих социальных сетях. Он исполнял на нем песни.

    Комментарии (2)
    25 сентября 2026, 14:41 • Новости дня
    «АвтоВАЗ» начал испытания Lada Azimut с турбомотором и гибридным двигателем
    «АвтоВАЗ» начал испытания Lada Azimut с турбомотором и гибридным двигателем
    @ Егор Алеев/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Российский автоконцерн «АвтоВАЗ» приступил к тестированию перспективных модификаций кроссовера Lada Azimut, оснащенных турбодвигателем и гибридной силовой установкой, сообщил глава компании Максим Соколов во время запуска производства модели.

    Соколов сообщил о старте испытаний будущих модификаций кроссовера Lada Azimut с турбомотором и гибридной силовой установкой, передает ТАСС.

    «Мы не останавливаемся на достигнутом и уже начали испытания будущих модификаций «Азимута» – с турбомотором и гибридной силовой установкой. Эти автомобили послужат базой для развития перспективного модельного ряда Lada, самых локализованных автомобилей на российском рынке», – подчеркнул Соколов на церемонии запуска производства модели.

    Министр промышленности и торговли Антон Алиханов отметил необходимость расширения модельного ряда автомобилей «АвтоВАЗа». Он добавил, что Минпромторг намерен оказывать поддержку автопроизводителю в запуске новых проектов, обеспечивая заводу перспективное будущее.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент АвтоВАЗа Максим Соколов анонсировал старт серийного производства нового кроссовера 25 сентября.

    Президент России Владимир Путин назвал запуск сборки Lada Azimut важным шагом для развития отечественного автопрома.

    Весной автоконцерн направил более 500 млн рублей на модернизацию технологического оборудования.

    Комментарии (7)
    25 сентября 2026, 14:23 • Новости дня
    Новый замминистра обороны Украины оказался любителем русскоязычных песен

    Новый замминистра обороны Украины Рева до СВО вел соцсети по-русски

    Новый замминистра обороны Украины оказался любителем русскоязычных песен
    @ Минобороны Украины

    Tекст: Вера Басилая

    Заместитель министра обороны Украины по цифровому развитию Алексей Рева до начала спецоперации активно использовал русский язык в своих социальных сетях и песнях.

    Новый заместитель министра обороны Украины по вопросам цифрового развития и трансформаций Алексей Рева до начала специальной военной операции активно вел социальные сети на русском языке, передает РИА «Новости».

    Выяснилось, что бывший украинский комик регулярно публиковал контент в соцсетях на русском языке. До февраля 2022 года он делился фотографиями семьи, обсуждал киноновинки и выкладывал видео с исполнением русскоязычных песен.

    В январе 2022 года Алексей Рева посвятил пост на русском языке своему сыну Александру, который тогда увлекся блогерством. Сын чиновника также вел свою страницу исключительно на русском языке вплоть до начала СВО.

    Супруга нового главкома ВСУ Михаила Драпатого до 2020 года публиковала посты в соцсетях на русском языке.

    Сотрудники украинских спецслужб регулярно используют русскую речь во время служебных операций.

    Ранее бывший пресс-секретарь Юлия Мендель заявила, что глава киевского режима Владимир Зеленский с трудом усваивает большие объемы информации на украинском языке и в неформальной обстановке предпочитает общаться исключительно по-русски.

    Комментарии (0)
    25 сентября 2026, 20:50 • Новости дня
    «Люди-кроты» искали золото в канализации Нью-Йорка под отелем Нетаньяху

    New York Post: У отеля Нетаньяху в США задержали искавших золото в канализации

    «Люди-кроты» искали золото в канализации Нью-Йорка под отелем Нетаньяху
    @ David 'Dee' Delgado/REUTERS

    Полиция Нью-Йорка задержала двух «людей-кротов» – так местная пресса называет искателей ценностей в подземных коммуникациях. Мужчины спускались в канализацию рядом с гостиницей, где остановился премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.

    Задержанными оказались граждане Венесуэлы – 26-летний Кевин Родригес и 25-летний Самуэль Реверон. Их обнаружили возле домов в Куинсе на следующий день после происшествия, пишет New York Post.

    По данным полиции, около 4:35 утра в среду мужчин вместе с третьим подозреваемым заметили выбирающимися из люка на Парк-авеню. Неподалеку находится отель Loews Regency, в котором разместились Нетаньяху и другие высокопоставленные гости, прибывшие на Генассамблею ООН. Покинув подземные коммуникации, трое уехали на двух автомобилях.

    Как заявили прокуроры, Реверон объяснил полицейскому, что они спускаются в канализацию в поисках ценностей, попавших туда через стоки.

    В пятницу Родригес и Реверон предстали перед судом Манхэттена по обвинениям в незаконном проникновении и сговоре. Обоих освободили под надзор. Следующее заседание назначено на 25 ноября. Реверону также предъявили отдельное обвинение в вождении без прав.

    Источник издания в федеральных правоохранительных органах сообщил, что признаков злого умысла или угрозы постояльцам гостиницы, включая израильского премьера, не обнаружено.

    В полиции отметили, что за последние месяцы в городе неоднократно фиксировали спуски в канализацию ради поиска ценностей и металлолома. Этот случай относится к той же категории. Тем не менее из-за проведения Генассамблеи ООН и близости гостиницы правоохранители организовали дополнительные проверки безопасности совместно с федеральными ведомствами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу полиция Нью-Йорка начала расследовать массовые спуски людей в канализацию. В пятницу стражи порядка задержали в городе сотню протестовавших против выступления израильского премьера. В четверг у штаб-квартиры ООН усилили безопасность из-за вылезших из водостоков людей.

    Комментарии (2)
    25 сентября 2026, 17:04 • Новости дня
    Умер российский джазовый саксофонист Алексей Козлов
    Умер российский джазовый саксофонист Алексей Козлов
    @ Рамиль Ситдиков/РИА Новости

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Российский джазовый саксофонист и композитор, народный артист России Алексей Козлов скончался на 91-м году жизни после непродолжительной болезни.

    В пресс-службе Клуба Алексея Козлова ТАСС подтвердили информацию о кончине музыканта. «Ушел из жизни Алексей Козлов – легенда российского джаза», – заявили представители организации.

    Козлов родился 13 октября 1935 года в Москве. В 1962 году окончил Московский архитектурный институт (МАРХИ), но в итоге стал музыкантом. Игре на саксофоне Козлов научился самостоятельно в конце 1950-х годов, до этого выступая как пианист.

    В 1959 году Козлов создал собственный джаз-квинтет, а в 1961 году участвовал в создании первого в СССР джаз-кафе-клуба «Молодежное».

    В 1973 году Козлов создал ансамбль «Арсенал», ставший его самым знаковым творческим достижением. В 2003 году Козлову было присвоено звание народного артиста России.

    Козлов создал около ста джазовых произведений. В числе его работ – композиции «Башня из слоновой кости» (1976 год), «Регтайм» (1978 год) и «Незнакомка» (1982 год). Он также был создателем и ведущим телепрограмм «Весь этот джаз» и «Импровизация на тему», а также радиопередачи «Джаз, рок и медные трубы».

    Кроме того, Козлов является автором книг «Рок-музыка. Истоки и развитие» (1989), «Козел на саксе» (1998), «Джаз, рок и медные трубы» (2005) и «Рок глазами джазмена» (2008).

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июле Алексей Козлов получил звание легенды джаза на фестивале в Петербурге.

    В начале сентября на 71-м году жизни скончалась американская джазовая певица Кассандра Уилсон.

    В январе после тяжелой болезни умер народный артист СССР музыкант Владислав Чернушенко.

    Комментарии (3)
    25 сентября 2026, 13:08 • Новости дня
    Зарезавший священника в Польше украинец оказался бывшим солдатом ВСУ

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Гражданин Украины, напавший с ножом на священников в Польше, ранее проходил службу в рядах Вооруженных сил Украины, сообщил источник, знакомый с ходом расследования.

    «Уже удалось установить, что данный гражданин Украины, 31 года от роду, ранее проходил службу в рядах Вооруженных сил Украины», – рассказал источник РИА «Новости».

    Мотивы преступления пока неясны, задержанному предстоит психиатрическая экспертиза.

    Подозреваемый Игорь М. ехал из Германии на Украину. На границе его не пропустили из-за отсутствия автомобильной страховки. Представитель польской прокуратуры сообщил, что при задержании злоумышленник получил травмы, сейчас он находится в больнице и нуждается в медицинской помощи.

    Ранее замглавы МВД Польши Чеслав Мрочек анонсировал проверку задержанного украинца на вменяемость.

    Премьер-министр страны Дональд Туск пообещал суровое наказание для нападавшего.

    Местная полиция задержала подозреваемого прямо на месте преступления.

    Комментарии (5)
    Главное
    WSJ: Трамп отверг план Ирана по Ормузу и заговорил о новых ударах
    ИИ-агенты OpenAI атаковали три американских министерства
    Ученый и шаман объяснили выход медведей к людям и нападения
    В МВД предложили оригинальный способ создания надежных паролей
    В Крыму сочли кадровым дном назначение комика в Минобороны Украины
    Следователь по делу Чикатило заявил о росте числа маньяков
    Директора казанского бара оштрафовали за продажу настойки «Олд скуф»