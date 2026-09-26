ЕС анонсировал поиск новых площадок для запуска спутников

FT: Евросоюз рассмотрит площадки в Норвегии и Британии для запуска спутников

Tекст: Мария Иванова

К 2034 году Евросоюзу потребуется 62 запуска в год, тогда как в настоящий момент ракета Ariane 6 на основном космодроме во Французской Гвиане может обеспечить лишь 10 пусков ежегодно. Из-за этого Брюссель рассматривает возможность использования площадок в Норвегии, Великобритании и Канаде, пишет Financial Times.

Кроме того, ЕС изучает варианты размещения пусковых комплексов в Португалии, на Азорских островах и в Шотландии. По словам еврокомиссара, поиск новых площадок является критически важным приоритетом для развития космических возможностей, отмечает ТАСС.

В течение следующих восьми лет число оборонных спутников стран Евросоюза увеличится с 20 до почти 300, государственных – с 70 до 630, а коммерческих – до 2 тыс. Для сравнения, в прошлом году Европа осуществила лишь восемь космических запусков, тогда как американская компания SpaceX – 170.

Еврокомиссар также подчеркнул необходимость развития ракет-носителей, которые позволят оперативно реагировать на угрозы в космическом пространстве.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в апреле Еврокомиссия заявила о планах увеличить военный бюджет ЕС в десять раз.

Весной еврокомиссар сравнил объемы производства вооружений в России и Евросоюзе.

В начале апреля в ЕС предложили укрепить военные возможности на фоне кризиса в НАТО.