Минфин поддержал повышение лимитов выплат по ОСАГО

Министерство финансов выступило за повышение лимитов выплат по ОСАГО в России

Tекст: Мария Иванова

Заместитель главы ведомства выразил надежду, что возможное повышение максимальных сумм компенсаций не приведет к существенному росту тарифов. Этот вопрос требует дополнительных консультаций со страховым сообществом, Центробанком и парламентом, передает РИА «Новости».

В настоящее время максимальная сумма возмещения по полису обязательного автострахования составляет 400 тыс. рублей за ущерб имуществу и 500 тыс. рублей за причинение вреда здоровью и жизни пострадавших в ДТП.

Ранее Всероссийский союз страховщиков выступал с предложением поднять порог компенсаций до 1 млн рублей за повреждение транспортных средств и до 2 млн рублей за ущерб жизни и здоровью. Необходимость таких мер объясняется тем, что реальный размер убытков при авариях часто превышает установленные лимиты.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом году ЦБ объявил о расширении тарифного коридора по ОСАГО.

В начале прошлого года регулятор изменил тарифный коридор для общественного транспорта.