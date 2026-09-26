Полянский заявил о глубоком кризисе и туманном будущем ОБСЕ

Tекст: Дмитрий Зубарев

«Я думаю, мы имеем дело с глубоким кризисом этой организации, к которому она шла много лет, с момента того, как в 90-е годы, после ее создания, были попытки формирования некой общей системы равной и неделимой безопасности», – передает РИА «Новости» слова дипломата.

По словам Полянского, подходы западных стран со временем свели на нет первоначальные усилия, заменив их духом конфронтации. Он подчеркнул, что без возвращения к «заводским настройкам» будущее организации выглядит весьма туманно. Дипломат добавил, что в своем нынешнем виде организация утратила ту ценность, которой обладала для европейских государств еще 10–15 лет назад.

Постоянный представитель России призвал страны-участницы как можно скорее начать обсуждение причин текущего кризиса европейской безопасности и путей его преодоления. Он отметил, что без честного разговора востребованность организации вызывает серьезные сомнения. В настоящее время, по мнению дипломата, площадка служит для России своеобразным «передовым форпостом», позволяющим доносить свою позицию до тех, кто отказывается слушать Москву в иных форматах.

Как писала газета ВЗГЛЯД, на днях Дмитрий Полянский сообщил об игнорировании организацией обращений Москвы по поводу украинских ударов. Ранее представитель МИД России Владислав Масленников констатировал падение уровня доверия между странами ОБСЕ до критического минимума. Летом российский постпред назвал возможный уход отечественной делегации с этой площадки идеальным сценарием для Запада.