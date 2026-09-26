Следователь по делу Чикатило заявил о росте числа маньяков

Следователь Амурхан Яндиев сообщил об увеличении числа серийных убийц в России

Tекст: Дмитрий Зубарев

Отечественные правоохранители стали чаще выявлять маньяков на ранних стадиях преступной деятельности, передает ТАСС. Подобная тенденция обусловлена повсеместным внедрением современных систем видеонаблюдения.

«Серийных убийц меньше не становится, возможно, их даже больше, потому что география расширилась. Но успокаивает, что их задерживают на ранней стадии. Здесь как раз работают камеры видеонаблюдения, которые фиксируют контакт с жертвой», – сказал Амурхан Яндиев.

Поимка преступников упростилась за счет возможности отслеживать контакты жертв. При этом сыщик уверен, что главной причиной появления маньяков выступает социальная среда, а не технологический прогресс.

Для профилактики подобных преступлений необходимо создавать рабочие места и приучать граждан к труду. Яндиев подчеркнул важность борьбы с беззаботностью для сокращения числа обездоленных людей.

Андрей Чикатило совершил более 50 жестоких убийств в период с 1978 по 1990 год. Преступник действовал в нескольких регионах страны и был расстрелян в феврале 1994 года.

Как писала газета ВЗГЛЯД, гособвинение запросило пожизненный срок для серийного убийцы Алексея Гаськова. Месяцем ранее Московский областной суд приступил к рассмотрению его уголовного дела. В прошлом году Следственный комитет завершил расследование новых эпизодов преступлений маньяка Владимира Миргорода.