Звезда баскетбола Карри подписал новый контракт

Стефен Карри продлил контракт с «Голден Стэйт Уорриорз» на два года

Tекст: Дмитрий Зубарев

Разыгрывающий Стефен Карри продлил контракт с «Голден Стэйт Уорриорз», сообщает РИА «Новости». Информацию подтвердили на странице клуба Национальной баскетбольной ассоциации в социальной сети Х.

По данным журналиста Шэмса Чарании, новое соглашение с 38-летним спортсменом рассчитано на два года. За это время баскетболист заработает 116 млн долларов, из которых 55,7 млн придутся на первый год контракта. Карри установил рекорд НБА по суммарному заработку за игровую карьеру, достигнув отметки в 652 млн долларов.

Спортсмен выступает в НБА с 2009 года, защищая цвета только одной команды – «Голден Стэйт». Вместе с клубом он четырежды становился чемпионом лиги (в 2015, 2017, 2018 и 2022 годах) и дважды получал звание самого ценного игрока регулярного чемпионата. В составе национальной сборной США Карри выиграл Олимпийские игры 2024 года и два чемпионата мира.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае текущего года Стефен Карри заявил о недоплате баскетболистам со стороны лиги.