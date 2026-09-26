ВС России получили интеллектуальный комплекс РЭБ «Ястреб 1.0»

Tекст: Дмитрий Зубарев

Новейший комплекс интеллектуальной радиоэлектронной борьбы «Ястреб 1.0» проходит финальную апробацию, передает ТАСС. В ноябре текущего года изделие, разработанное совместно с Фондом перспективных исследований, планируется передать для применения в российские войска.

«В настоящее время проходят финальные тесты и апробация комплекса РЭБ «Ястреб 1.0» для противодействия беспилотникам. Изделие разработано совместно с Фондом перспективных исследований (ФПИ). В ноябре согласно плану испытаний комплекс планируется передать для применения в российские войска», – рассказал официальный представитель компании-разработчика НПП Игорь Потапов.

Потапов отметил, что в процессе создания в систему внесли множество изменений. Разработчики доработали программное обеспечение для управления аппаратной частью, а также заменили и расширили ряд ее блоков. По словам специалиста, комплекс не имеет аналогов в своем классе.

Система способна выявлять угрозы путем сканирования радиочастот и прицельно подавлять их в диапазоне от 100 до 6 тыс. МГц. Радиоэлектронная разведка оснащена функцией видеоперехвата с выводом изображения оператору. Следующим этапом развития станет перенос частот в диапазоны работы систем Starlink для максимального подавления угроз. Ранее стало известно, что комплекс одновременно решает задачи разведки и подавления дронов в автоматическом режиме.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Россия впервые представила компоненты комплекса противодействия беспилотникам «Жнец» на международной выставке в ЮАР. Специалисты Ростеха создали инновационную систему радиоэлектронной борьбы для защиты объектов от роевых атак дронов. Отечественные предприятия развернули серийное производство подавляющего сеть Starlink комплекса «Волна купол гарант».