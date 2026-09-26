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    26 сентября 2026, 08:04 • Новости дня

    ВС России получили интеллектуальный комплекс РЭБ «Ястреб 1.0»

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Новейший комплекс интеллектуальной РЭБ «Ястреб 1.0» проходит финальную апробацию, в ноябре изделие начнет применяться российскими войсками, сообщил официальный представитель компании-разработчика НПП Игорь Потапов.

    Новейший комплекс интеллектуальной радиоэлектронной борьбы «Ястреб 1.0» проходит финальную апробацию, передает ТАСС. В ноябре текущего года изделие, разработанное совместно с Фондом перспективных исследований, планируется передать для применения в российские войска.

    «В настоящее время проходят финальные тесты и апробация комплекса РЭБ «Ястреб 1.0» для противодействия беспилотникам. Изделие разработано совместно с Фондом перспективных исследований (ФПИ). В ноябре согласно плану испытаний комплекс планируется передать для применения в российские войска», – рассказал официальный представитель компании-разработчика НПП Игорь Потапов.

    Потапов отметил, что в процессе создания в систему внесли множество изменений. Разработчики доработали программное обеспечение для управления аппаратной частью, а также заменили и расширили ряд ее блоков. По словам специалиста, комплекс не имеет аналогов в своем классе.

    Система способна выявлять угрозы путем сканирования радиочастот и прицельно подавлять их в диапазоне от 100 до 6 тыс. МГц. Радиоэлектронная разведка оснащена функцией видеоперехвата с выводом изображения оператору. Следующим этапом развития станет перенос частот в диапазоны работы систем Starlink для максимального подавления угроз. Ранее стало известно, что комплекс одновременно решает задачи разведки и подавления дронов в автоматическом режиме.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Россия впервые представила компоненты комплекса противодействия беспилотникам «Жнец» на международной выставке в ЮАР. Специалисты Ростеха создали инновационную систему радиоэлектронной борьбы для защиты объектов от роевых атак дронов. Отечественные предприятия развернули серийное производство подавляющего сеть Starlink комплекса «Волна купол гарант».

    25 сентября 2026, 18:16 • Новости дня
    ВС России ударили по дата-центру разведки и сухогрузу на Украине

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Российские военные поразили киевский дата-центр разведки и логистический узел в Требухове, а также сухогруз с военными грузами в Черноморске, сообщило Минобороны.

    Вооруженные силы России точными ударами беспилотников поразили военные объекты и суда на Украине, сообщает Минобороны в Max. В частности, в результате успешных действий поражен киевский дата-центр «Датагрупп». Он обеспечивал обработку и передачу разведывательных данных для нужд армии противника.

    Кроме того, в населенном пункте Требухов Киевской области уничтожен логистический центр компании «Хеви логистик Юкрейн». Его территория использовалась украинским оборонным ведомством и силовыми структурами для хранения товаров двойного назначения. В Одесской области удар пришелся по сухогрузу, доставившему военные грузы в порт Черноморска.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне российские войска нанесли массированный удар по украинским предприятиям и логистическим центрам в Киеве и Одессе.

    Днем ранее Министерство обороны отчиталось об уничтожении ключевых киевских центров обработки данных. До этого военные поразили доставившее военные грузы судно в порту Одессы.

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    25 сентября 2026, 20:43 • Новости дня
    Забастовки школьников против призыва в армию прошли в Германии

    DPA: Забастовки школьников против призыва в армию прошли в Германии

    Забастовки школьников против призыва в армию прошли в Германии
    @ HANNIBAL HANSCHKE/EPA/TASS

    Tекст: Денис Тельманов

    Десятки тысяч молодых людей вышли на улицы почти ста городов Германии, протестуя против планов властей вернуть обязательный призыв в армию, сообщило агентство DPA.

    Около ста немецких городов охватили протесты молодежи против обязательной военной службы, передает РИА «Новости» со ссылкой на DPA. По данным организаторов, в акциях приняли участие порядка 45 тыс. человек.

    «По всей стране десятки тысяч школьников вышли в пятницу на улицы, чтобы выразить свой протест против возможного введения воинской повинности», – отмечается в публикации.

    Представитель общественной инициативы «Школьная забастовка против воинской повинности» Бела Брейтнер рассказал агентству, что власти рассылают анкеты и назначают обязательные медосмотры, которые должны были начаться только в июле 2027 года.

    Он добавил, что результаты опросов свидетельствуют о нежелании молодежи служить в бундесвере.

    С 1 января в Германии действует новый закон о службе в армии. Он сохраняет добровольный призыв, но предусматривает возобновление воинского учета для всех 18-летних юношей.

    Документ допускает возврат к обязательной службе, приостановленной в 2011 году, если возникнет нехватка добровольцев или ухудшится ситуация с безопасностью.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, министерство обороны Германии начало обязательное медицинское освидетельствование 18-летних юношей.

    На фоне роста числа отказников правительство ФРГ разработало новую модель альтернативной гражданской службы.

    Весной немецкие школьники уже проводили массовые демонстрации против возврата воинской обязанности.

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    25 сентября 2026, 19:29 • Видео
    Визит Си в США показал величие Китая

    Государственный визит председателя КНР Си Цзиньпина в США прошел с шиком и размахом, президент США Дональд Трамп еще никого так не принимал. А ведь еще недавно тот же Трамп обещал «поставить Китай на место» и эскалировал торговую войну с ним. Что же случилось?

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    25 сентября 2026, 10:11 • Новости дня
    TWZ: Китай построил плавучую базу для крупных подводных дронов

    На верфи в Шанхае заметили новый китайский корабль-носитель подводных беспилотников

    Tекст: Мария Иванова

    Китайские военные завершают строительство уникального корабля-матки длиной 204 метра, предназначенного для запуска и обслуживания сверхкрупных подводных беспилотных аппаратов.

    Новое судно заметили на спутниковых снимках шанхайской верфи Худун-Чжунхуа, передает издание TWZ. Корабль шириной 30 метров получил серую окраску, что указывает на его принадлежность к военно-морским силам страны. Конструкция включает просторную палубу и специальную платформу длиной 50 метров для спуска аппаратов на воду.

    Независимый военно-морской аналитик Эйч Ай Саттон отметил наличие специальных стоек для перемещения грузов между палубами. По его оценке, внутри массивной надстройки расположены ангары для обслуживания техники. Специалист подчеркнул растущую потребность китайского флота в подобных судах.

    «С небольшими подводными аппаратами длиной до 20 метров достаточно автомобильных кранов, однако для новейших сверхкрупных беспилотников Китаю потребуются специализированные портовые мощности», – заявил Саттон.

    Эксперт также добавил, что используемые сейчас плавучие доки имеют серьезный недостаток. Они способны вместить лишь один крупный аппарат за раз, исключая возможность одновременного ремонта и запуска. Закрытая конструкция нового корабля позволит скрыть эти операции от посторонних глаз.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, новейшая китайская атомная подлодка с Х-образными рулями попала на спутниковые снимки.

    На шанхайской верфи эксперты зафиксировали уникальную крупную субмарину без традиционного ограждения рубки.

    В прошлом году КНР запланировала летные испытания уникального дрононосца Jiu Tian.

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    25 сентября 2026, 14:58 • Новости дня
    Военные ВСУ попали в плен во время видеосъемок сменщиков на полигоне

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Российские военнослужащие захватили в плен украинских бойцов, пока их сменщики участвовали в видеосъемках на полигоне для отчета перед командованием.

    Украинские военнослужащие оказались в плену у Вооруженных сил России в тот момент, когда их сменщиков снимали на камеру на полигоне. Об этом рассказал украинский пленный Юрий Фисенко.

    «Вечером подошли ребята – и был факт, что нас задержали на позициях из-за того, что наших сменщиков забирали на полигон для проведения каких-то там съемок, что они там такие крутые, «Рексы», – пояснил Фисенко на видеозаписи, предоставленной РИА «Новости» Минобороны.

    По словам военнопленного, пока он вместе с сослуживцами ожидал смену на позициях, их захватили российские бойцы. Фисенко выразил сожаление о случившемся, отметив, что лучше бы спокойно оставался дома.

    Он также высказал мнение, что съемка военнослужащих ВСУ проводилась для отчета перед начальством, чтобы продемонстрировать процесс обучения бойцов.

    Ранее стало известно, что многие украинские военнослужащие сдались в плен в районе Волчанска. Как писала газета ВЗГЛЯД, украинские формирования на Краснолиманском направлении открывают огонь по своим сдающимся бойцам.

    До этого мобилизованные солдаты ВСУ под Закотным добровольно сложили оружие.

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    25 сентября 2026, 18:56 • Новости дня
    Минобороны скорректировало условия службы иностранцев в армии России

    Минобороны отменило форму уведомления об увольнении иностранцев с ВНЖ

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Министр обороны Андрей Белоусов отменил форму уведомления о досрочном увольнении иностранцев с видом на жительство из Вооруженных сил России.

    Министерство обороны России изменило правила прохождения военной службы для иностранных граждан. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале нормативных правовых актов, передает ТАСС.

    «Приказываю: признать утратившим силу приказ министра обороны Российской Федерации от 1 ноября 2023 г. N744 «Об установлении формы уведомления о досрочном увольнении с военной службы иностранного гражданина, получившего вид на жительство в связи с заключением в период специальной военной операции контракта о прохождении военной службы в Вооруженных силах Российской Федерации»», – говорится в документе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июне президент России Владимир Путин подписал закон о запрете депортации служащих в ВС страны иностранцев.

    Годом ранее глава государства расширил возможности иностранных граждан для прохождения военной службы в период мобилизации. Тогда же лица без гражданства получили право на заключение контрактов с российскими войсками.

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    25 сентября 2026, 23:55 • Новости дня
    Итальянские военнослужащие пострадали во время учений НАТО в Латвии

    Tекст: Катерина Туманова

    Пострадавшие попали под обстрел боевой машины Dardo, которая выдала случайный пулеметный залп, попавший в ехавшую впереди машину того же типа с открытым люком.

    Четверо итальянских военнослужащих были ранены во время огневых учений в пятницу днем в тренировочном районе Адажи в Латвия. Пострадавшие относились к полку берсальеров (стрелков), участвовавшему в миссии НАТО Forward Land Forces (Flf) в Латвии, пишет итальянская La Stampa.

    По причинам, которые выясняются, во время учений произошла авария с неавтоматизированным огнестрельным оружием, установленным на итальянской военной машине.

    Пулеметный залп случайно произошел на бронетранспортере Dardo в сторону такого же боевого автомобиля, который шел впереди с открытым люком, возможно, военные спускались с боевой машины.

    Трое из четырех раненых военнослужащих в порядке и уже связались со своими членами семьи, в то время как четвертый, находящийся в более серьезном состоянии, находится в стабильном состоянии.

    Расследование динамики аварии продолжается.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин указал на отработку европейскими странами захвата гражданских судов на Балтике.

    В Казахстане возбудили дело после гибели военных на Каспии. На тренировочных полетах в США разбился военный истребитель F-16.

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    26 сентября 2026, 01:53 • Новости дня
    ВКС России ударили десятком ФАБ-500 по позициям «Птиц Мадьяра» в Херсоне

    ВКС России сбросили ФАБ-500 на позиции ВСУ на острове Корабел

    Tекст: Катерина Туманова

    Российская авиация сбросила более десяти авиабомб ФАБ-500 на позиции украинского подразделения «Птицы Мадьяра» в Херсоне, уничтожив живую силу и технику, рассказал военнослужащий с позывным Приморск.

    «Силы оперативно-тактической авиации ВС РФ ночью нанесли массированный удар более чем десятью авиабомбами ФАБ-500 по позициям киевских боевиков на острове Корабел в Херсоне», – рассказал он РИА «Новости».

    Приморск уточнил, что в результате огневого поражения уничтожено крупное скопление личного состава и техники ВСУ, включая силы украинского  террористического подразделения «Птицы Мадьяра», а также националистов и наемников.

    «Всего уничтожено более взвода боевиков, порядка трех единиц бронированной техники и множество оборудования для управления БПЛА», – добавил военнослужащий.

    Разведчики 18-й армии группировки «Днепр» скорректировали удар с помощью беспилотников и обеспечили объективный контроль.

    Сейчас под контролем ВС России находится около 75% территории Херсонской области, вошедшей в состав страны после референдума 2022 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ВКС России ударили ФАБами по Маякам и Светличному.  До этого ВКС России ударили ФАБ-1500 по пунктам управления БПЛА в районе Хотени в Сумской области и Дружковке в ДНР, а также уничтожили украинские пункты БПЛА бомбами ФАБ-1500.

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    25 сентября 2026, 13:15 • Новости дня
    Белорусские военные отправились в Россию на учения ОДКБ

    Минобороны Белоруссии: Военные республики отправились в Россию на учения ОДКБ

    Tекст: Мария Иванова

    Министерство обороны Белоруссии сообщило об отправке военнослужащих республики на российские полигоны для участия в совместных учениях Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

    Контингент Вооруженных сил Белоруссии направился на один из российских полигонов для участия в командно-штабных маневрах Коллективных сил оперативного реагирования ОДКБ «Взаимодействие-2026», передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу министерства обороны республики.

    В рамках совместной подготовки также пройдут специальные учения с задействованием сил и средств разведки «Поиск-2026» и маневры подразделений материально-технического обеспечения «Эшелон-2026».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале месяца белорусские военные прибыли в Россию на масштабные учения.

    В прошлом месяце Минобороны Белоруссии сообщило о проведении учений на российском полигоне.

    В апреле Минобороны анонсировало учения ОДКБ на территории трех стран.

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    25 сентября 2026, 21:24 • Новости дня
    Самолет с офицерами ВС Конго разбился на юго-западе страны

    Mediacongo: Самолет с офицерами ВС Конго разбился на юго-западе страны

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В результате крушения самолета на юго-западе Демократической Республики Конго погибли по меньшей мере десять человек, включая высокопоставленных военных, пишет Mediacongo.

    Самолет с офицерами Вооруженных сил Демократической Республики Конго потерпел крушение на юго-западе страны, погибли не менее десяти человек, сообщает портал Mediacongo.

    «Генеральный аудитор ВС ДРК, генерал-лейтенант Люсьен-Рене Ликулия Бакуми погиб в результате крушения самолета… По предварительным данным, около десятка человек погибли вследствие этого несчастного случая», – говорится в публикации издания.

    Точные обстоятельства аварии и окончательное число погибших сейчас выясняются. Ожидается, что власти предоставят подробную информацию о типе воздушного судна, количестве людей на борту и причинах катастрофы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе прошлого года на северо-востоке Демократической Республики Конго разбился гражданский самолет «Антонов». Ранее вооруженные силы этой африканской страны сорвали попытку государственного переворота.

    А уже в середине сентября легкий самолет потерпел крушение в горах Швейцарии.

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    26 сентября 2026, 03:37 • Новости дня
    Военный эксперт сообщил о подготовке российских войск к штурму Славянска

    Марочко: ВС России готовятся к штурму Славянска и Краматорска

    Tекст: Катерина Туманова

    Российские войска активно готовятся к штурму восточных рубежей Славянско-Краматорской агломерации, нанося существенный урон подразделениям ВСУ в этих городах, сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

    «Хочу отметить, подготовительные мероприятия в Славянске и Краматорске уже ведутся не один день. В целом можно говорить, что мы сейчас наносим серьезный ущерб противнику именно в этих городах», – заявил он ТАСС.

    По информации Марочко, после успешной зачистки Николаевки и выравнивания линии фронта российские войска смогут начать штурм восточных окраин Славянско-Краматорской агломерации.

    Он добавил, что для стабилизации обстановки под Красным Лиманом в ДНР командование ВСУ перебросило 3-й армейский корпус и подразделение запрещенной в России террористической организации «Азов».

    Ожидая потерю позиций, украинская сторона также направляет в этот район дополнительные резервные силы, подытожил эксперт.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, силовики сообщили об усилении принудительной эвакуации детей из Славянска. Офицер запаса Дандыкин сообщил о старте решающих сражений в зоне СВО и вынужденной обороне ВСУ в Красном Лимане.

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    25 сентября 2026, 21:00 • Новости дня
    Сотрудников ТЦК на западе Украины обвинили в завышении показателей мобилизации

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    На западе Украины руководители территориальных центров комплектования (ТЦК, аналог военкомата) искусственно завысили показатели призыва, внеся в электронный реестр данные о сотнях несуществующих солдат.

    Украинская прокуратура выявила масштабную схему фальсификации данных о призыве. Выяснилось, что должностные лица вносили в базу информацию о людях, которые никогда не приходили на пункты сбора, передает РИА «Новости».

    «857 мобилизаций «на бумаге»: пятеро руководителей РТЦК завышали показатели в «Обереге», – заявили в прокуратуре страны. Для создания видимости успешной работы использовались данные как действующих военных, так и вовсе не существующих граждан.

    Большинство махинаций зафиксировали в Черновицкой области, где выявили 803 подобных эпизода. Еще 54 случая пришлись на Закарпатье. Трем фигурантам уже предъявили официальные обвинения, дела еще двоих переданы в суд.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец потребовал расследовать системные нарушения в военкоматах Закарпатской области. Он зафиксировал факты незаконного аннулирования отсрочек от призыва в данном регионе.

    Ранее Государственное бюро расследований Украины провело массовые обыски в центрах комплектования по всей стране.

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    26 сентября 2026, 06:23 • Новости дня
    Washington Examiner указал США на отсутствие аналогов ракете «Буревестник»

    WE указал США на отсутствие аналогов российской ракете «Буревестник»

    Tекст: Катерина Туманова

    Россия собирается испытать крылатую ракету с ядерным двигателем, которая может летать неограниченно долго вне зоны действия радаров и Соединенные Штаты ничего подобного не имеют, пишет журнал Washington Examiner.

    Россия готовится к новым испытаниям уникальной крылатой ракеты «Буревестник» с ядерным двигателем, способной совершать полеты неограниченной дальности вне зоны видимости радаров. Полигон для предстоящих пусков уже развернут на архипелаге Новая Земля, пишет Washington Examiner (WE).

    В ходе предыдущих тестов ракета находилась в воздухе около 15 часов, преодолев почти 14 тыс. километров. Предполагается, что аппарат способен облететь земной шар сто раз без дозаправки, значительно превосходя характеристики существующих боевых систем.

    Бывший руководитель британской военной разведки Джеймс Хокенхалл отметил уникальные особенности российского оружия.

    «Буревестник» – это дозвуковая крылатая ракета с ядерным двигателем, обладающая глобальной дальностью действия и позволяющая атаковать с неожиданных направлений», – заявил эксперт.

    Полет ракеты проходит на сверхмалых высотах – от 50 до 100 метров, что делает ее практически незаметной для современных радиолокационных систем. Американские военные аналитики выражают серьезную обеспокоенность отсутствием у США аналогичных разработок.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Путин заявил о финальной стадии работ над комплексами «Посейдон» и «Буревестник». Замгоссекретаря США по контролю над вооружениями Томас Динанно назвал российские системы «Посейдон» и «Буревестник» запредельными и выразил обеспокоенность их появлением в российском арсенале.

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    25 сентября 2026, 23:28 • Новости дня
    США не включили ракеты для Patriot в пакет военной помощи Украине

    США не включили ракеты для Patriot в пакет военпомощи Украине

    Tекст: Катерина Туманова

    США, которые решили потратить почти все 400 млн долларов, одобренных Конгрессом на военную помощь Украине, ракеты для систем ПВО Patriot, о которых настоятельно просил киевский режим, не стали.

    «Ракеты Patriot в комплект не входят. Один из источников сообщил, что в состав военной техники не входили ракеты Patriot. <...> Война США в Иране и война на Украине истощили мировые запасы Patriot, и Киев умоляет о предоставлении новых», – сообщило Reuters.

    Команда президента США Дональда Трампа обязалась потратить почти все 400 млн долларов военной помощи Киеву, чтобы средства не сгорели до 30 сентября.

    По данным источников, к началу текущей недели было направлено 307 млн долларов из 400 млн долларов, предусмотренных Инициативой содействия безопасности Украины (USAI). Оставшиеся 93 млн долларов власти планируют зарезервировать до конца финансового года, который завершается 30 сентября.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Варшава обещала поставить Киеву очередную партию ракет для комплексов Patriot. Генсекретарь НАТО Рютте сообщил о дефиците ракет-перехватчиков для ПВО Украины.

    В августе Еврокомиссия отказалась финансировать закупку американских систем Patriot для украинской армии ради поддержки собственных производителей.


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    25 сентября 2026, 21:06 • Новости дня
    Силы ПВО за день сбили 55 украинских беспилотников

    Минобороны: Силы ПВО за день сбили 55 украинских беспилотников

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Российские силы противовоздушной обороны за день уничтожили 55 украинских беспилотников самолетного типа над пятью регионами и Черным морем, сообщило Минобороны.

    В течение дня, с 8.00 до 20.00 по московскому времени, дежурные средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 55 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, сообщило ведомство в Max.

    Вражеские дроны были сбиты над территориями Белгородской, Брянской, Курской и Ростовской областей, а также над Республикой Крым и акваторией Черного моря.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в результате массированной атаки беспилотников в пятницу утром на промышленный объект в Пермском крае погиб один человек, силы ПВО уничтожили 39 вражеских дронов. Также с начала суток силы ПВО отразили атаку 17 беспилотников на подлете к Москве.

    Накануне в течение дня дежурными силами ПВО были перехвачены и уничтожены 34 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над территориями трех регионов и акваторией Черного моря.


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    26 сентября 2026, 01:40 • Новости дня
    Пентагон обновил число пострадавших в войне с Ираном солдат США

    Пентагон: Число пострадавших в войне с Ираном солдат стало 861

    Tекст: Катерина Туманова

    Согласно данным базы Пентагона, с учетом 29 американских моряков и восьми морских пехотинцев общее число раненых с начала боевых действий между США и Ираном возросло до 861 человека.

    «На этой неделе неофициально, без объяснений со стороны Министерства обороны, число военнослужащих, получивших ранения во время войны с Ираном, было незаметно увеличено на 37 человек», – пишет Washington Post (WP).

    Согласно анализу общедоступной базы данных Пентагона о военнослужащих, погибших и раненых во время конфликтов США и других военных операций за рубежом, увеличение числа погибших включает 29 моряков ВМС и восемь морских пехотинцев.

    По данным Системы анализа потерь Министерства обороны (Defense Casualty Analysis System, DCAS), по состоянию на среду общее число военнослужащих, получивших ранения во время войны с Ираном, составляет 861 человек, указывает газета.

    Более половины из них, согласно базе данных Пентагона, относятся к категории «зарубежных операций» с начала июльского перемирия между Вашингтоном и Тегераном, которое впоследствии было нарушено. До этого убитые и раненые военнослужащие учитывались в рамках «Операции «Эпическая ярость», как администрация Трампа называла войну с Ираном.

    В базе данных DCAS не объясняется, как и когда были ранены 37 военнослужащих. Представитель ВМС заявил WP, что все моряки вернулись к исполнению служебных обязанностей после полученных травм, характер которых не уточняется.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, журналисты Washington Post сообщили о занижении Пентагоном числа погибших в Иране военнослужащих, а затем вступили в спор с Хегсетом о числе потерь США в войне с Ираном.

    Кроме того, США в войне с Ираном потеряли самолетов и дронов на 4 млрд долларов.

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