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    26 сентября 2026, 07:45 • Новости дня

    Папа римский Лев XIV предостерег ООН от превращения в «фарс»

    Папа римский Лев XIV предостерег ООН от превращения в «фарс»
    @ Christian Liewig/Bestimage/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Папа римский Лев заявил в пятницу, что Организация Объединенных Наций и другие многосторонние организации находятся в кризисе, а международный диалог рискует превратиться в фарс.

    Первый папа римский из США, выступая во время визита во Францию ​​на фоне напряженной сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке осудил мировых лидеров, которые не уважают верховенство права, не называя конкретных имен, передает Reuters.

    «Вместо того чтобы уважать закон, власть имущие ссылаются на него, когда он служит их интересам, и игнорируют его, когда он их ограничивает, относясь даже к правосудию так, как будто это товар, который можно купить и продать», – сказал понтифик.

    ООН и другие многосторонние организации «переживают кризис эффективности. Диалог воспринимается скорее как препятствие для действий, чем как ресурс для достижения мира, как фарс, а не как возможность совместно стремиться к общему благу», – добавил папа римский.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Ватикан обвинил Евросоюз в двойных стандартах из-за войн. В июне папа римский Лев XIV призвал Европу избегать враждебного противопоставления другим государствам и призвал не называть глобальное перевооружение обороной.

    25 сентября 2026, 14:36 • Новости дня
    Политолог: Франция и Британия идут на военный риск ради нефти

    Политолог Ткаченко: Британия и Франция становятся участниками конфликта на Ближнем Востоке

    Политолог: Франция и Британия идут на военный риск ради нефти
    @ SEBASTIEN NOGIER/EPA/ТАСС

    Tекст: Олег Исайченко

    Франция и Британия готовы усилить военное присутствие на Ближнем Востоке, чтобы защитить поставки нефти на фоне энергетического кризиса в Европе. Однако попытка стабилизировать рынок может привести Париж и Лондон к прямому вовлечению в конфликт с хуситами, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Станислав Ткаченко. Напомним, Франция планирует направить войска в Саудовскую Аравию для защиты нефтяной инфраструктуры, а Британия – предоставить Эр-Рияду самолет-заправщик Voyager.

    «В Европе усугубляется кризис на энергетических рынках. Он негативно сказывается на экономиках стран континента: страдает потребительский сектор, ускоряется инфляция. Одна из причин такого положения – атаки участников движения «Ансар Аллах» на суда и прибрежную инфраструктуру Красного моря», – напомнил Станислав Ткаченко, профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ, эксперт клуба «Валдай».

    «Франция и Британия с удивлением обнаружили, что США фактически предали своего союзника – Саудовскую Аравию. Париж и Лондон, будучи ядерными державами, полагают, что смогут отчасти заменить роль Штатов в сдерживании хуситов. При этом нападать на Йемен они, конечно, не станут, хотя именно этого хочет Эр-Рияд. Французские и британские власти пока лишь рассчитывают обеспечить защиту нефтепровода и терминалов на Красном море, а также в целом способствовать увеличению предложения нефти», – рассуждает политолог.

    При этом, как полагает аналитик, Франция и Британия недооценивают возможности шиитского движения. «Как бы то ни было, планы Парижа направить войска и системы ПВО в Саудовскую Аравию, а Лондона – предоставить самолет-заправщик Voyager преследуют цель стабилизировать ситуацию на энергетическом рынке», – считает Ткаченко. При этом Эммануэль Макрон заверяет, что Пятая республика не намерена вступать в боевые действия, хотя фактически страна становится участником конфликта.

    На этом фоне эксперт провел аналогию с украинским кризисом. «Европа производит в интересах Украины дроны и ракеты, передает ВСУ вооружение. Более того, Россия называла имена десятков погибших в ходе боевых действий французов и англичан, в том числе действующих офицеров. Считается ли это участием в военной операции? Мы считаем, что да, но на Западе придерживаются другого мнения», – сказал спикер, проведя аналогию с поддержкой Саудовской Аравии.

    «При этом сама ситуация с энергетикой в европейских странах – это плод неудачной политики еврочиновников по поддержке украинского руководства. Во-первых, они ввели санкции против нефтяной отрасли России и тем самым открыли ящик Пандоры», – заметил спикер. Он напомнил, что структура мирового нефтяного и нефтегазового рынка складывалась десятилетиями, а Россия играла важнейшую роль в его балансировке.

    «Это очень сложная экосистема, которая обеспечивала стабильность только в том случае, если в неё искусственно не вмешивались. А европейцы думали, что разрушат наш бюджетный цикл. Они доставили нам, конечно, большие неприятности, но обратный эффект – удар по их собственной экономике – оказался существенно более разрушительным», – пояснил Ткаченко.

    Во-вторых, европейские политики не оказывают давление на Украину, которая наносит удары по российским нефтеперерабатывающим заводам. «Вместо этого они пытаются минимизировать потери от возможного обострения кризиса в Баб-эль-Мандебском и Ормузском проливах. Насколько эффективным окажется такое решение проблемы – покажет время», – заключил эксперт.

    Ранее президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что Париж направит военнослужащих и системы ПВО в Саудовскую Аравию для помощи в обороне нефтеперерабатывающего завода и трубопровода для перекачки сырой нефти в порту Янбу. При этом он отметил, что Пятая республика «не ввязывается ни в какой конфликт», а задача французских военных будет заключаться исключительно в защите энергетических объектов.

    Как указывает издание The War Zone, власти Франции пошли на такой шаг на фоне обостряющегося энергетического кризиса. «Суровая реальность, с которой столкнулся Макрон, заключается в том, что если нефтяная инфраструктура и транспортные узлы Саудовской Аравии вблизи Красного моря будут разрушены или питающий их трубопровод будет остановлен на несколько месяцев, то последний крупный источник нефти в регионе – и особенно в Европе – окажется перекрыт», – говорится в материале.

    Примечательно, что Париж объявил о своем решении спустя несколько дней после того, как премьер-министр Британии Энди Бернем распорядился направить самолет-заправщик для поддержки Саудовской Аравии в ходе конфликта с йеменскими хуситами. Эта мера, как и действия Франции, продиктована опасениями по поводу поставок нефти.

    Британское правительство считает, что эскалация напряженности в Персидском заливе может иметь серьезные последствия для Соединенного Королевства, включая повышение цен на потребительские товары, перебои с поставками энергоносителей. «Хуситы представляют угрозу стабильности на Ближнем Востоке; следовательно, в национальных интересах Британии – экономических и с точки зрения безопасности – чтобы они не преуспели в достижении своих целей», – приводит TWZ заявление минобороны Британии.

    Действия Парижа и Лондона контрастируют с позицией США и других стран не вмешиваться в конфликт между Саудовской Аравией и хуситами. Ранее Дональд Трамп отклонил прямой призыв саудовского наследного принца Мухаммеда бен Салмана нанести удар по группировке. Об этом сообщал портал Axios. Источники издания уточняли, что американская администрация при этом предоставит Эр-Рияду разведданные о хуситах и данные о целях для нанесения ударов.

    Кроме того, Пакистан и Турция, подписавшие с Саудовской Аравией в августе в Мекке соглашение о совместной обороне, до сих пор не предоставили никакой прямой военной помощи. Напомним, документ предусматривает принцип коллективной обороны: вооруженное нападение на одну из трех стран участники будут считать нападением на все три государства.

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    25 сентября 2026, 20:50 • Новости дня
    «Люди-кроты» искали золото в канализации Нью-Йорка под отелем Нетаньяху

    New York Post: У отеля Нетаньяху в США задержали искавших золото в канализации

    «Люди-кроты» искали золото в канализации Нью-Йорка под отелем Нетаньяху
    @ David 'Dee' Delgado/REUTERS

    Полиция Нью-Йорка задержала двух «людей-кротов» – так местная пресса называет искателей ценностей в подземных коммуникациях. Мужчины спускались в канализацию рядом с гостиницей, где остановился премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.

    Задержанными оказались граждане Венесуэлы – 26-летний Кевин Родригес и 25-летний Самуэль Реверон. Их обнаружили возле домов в Куинсе на следующий день после происшествия, пишет New York Post.

    По данным полиции, около 4:35 утра в среду мужчин вместе с третьим подозреваемым заметили выбирающимися из люка на Парк-авеню. Неподалеку находится отель Loews Regency, в котором разместились Нетаньяху и другие высокопоставленные гости, прибывшие на Генассамблею ООН. Покинув подземные коммуникации, трое уехали на двух автомобилях.

    Как заявили прокуроры, Реверон объяснил полицейскому, что они спускаются в канализацию в поисках ценностей, попавших туда через стоки.

    В пятницу Родригес и Реверон предстали перед судом Манхэттена по обвинениям в незаконном проникновении и сговоре. Обоих освободили под надзор. Следующее заседание назначено на 25 ноября. Реверону также предъявили отдельное обвинение в вождении без прав.

    Источник издания в федеральных правоохранительных органах сообщил, что признаков злого умысла или угрозы постояльцам гостиницы, включая израильского премьера, не обнаружено.

    В полиции отметили, что за последние месяцы в городе неоднократно фиксировали спуски в канализацию ради поиска ценностей и металлолома. Этот случай относится к той же категории. Тем не менее из-за проведения Генассамблеи ООН и близости гостиницы правоохранители организовали дополнительные проверки безопасности совместно с федеральными ведомствами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу полиция Нью-Йорка начала расследовать массовые спуски людей в канализацию. В пятницу стражи порядка задержали в городе сотню протестовавших против выступления израильского премьера. В четверг у штаб-квартиры ООН усилили безопасность из-за вылезших из водостоков людей.

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    25 сентября 2026, 19:29 • Видео
    Визит Си в США показал величие Китая

    Государственный визит председателя КНР Си Цзиньпина в США прошел с шиком и размахом, президент США Дональд Трамп еще никого так не принимал. А ведь еще недавно тот же Трамп обещал «поставить Китай на место» и эскалировал торговую войну с ним. Что же случилось?

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    25 сентября 2026, 10:03 • Новости дня
    Франция решила отправить военных в Саудовскую Аравию

    NYT сообщила о планах Франции отправить военных защищать Саудовскую Аравию

    Франция решила отправить военных в Саудовскую Аравию
    @ Michel Euler/AP/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    Париж перебросит воинский контингент на саудовскую территорию для обеспечения безопасности стратегически важных нефтяных месторождений на фоне регулярных обстрелов.

    Власти европейского государства намерены оказать военную поддержку Эр-Рияду в охране инфраструктуры, пишет The New York Times. Иностранные солдаты помогут обезопасить энергетические объекты королевства.

    Регулярные удары по саудовским городам на побережье Красного моря со стороны йеменских хуситов, поддерживаемых Ираном, создают серьезную угрозу. Эти нападения ополченцев уже привели к усилению давления на глобальные поставки нефти.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, йеменские повстанцы-хуситы атаковали инфраструктуру нефтяной компании Aramco в Саудовской Аравии.

    Поддерживаемые Ираном бойцы захватили стратегический порт Моха для блокировки Красного моря. В связи с этими нападениями Пакистан направил Тегерану требование обуздать своих йеменских союзников.

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    25 сентября 2026, 23:40 • Новости дня
    Небензя: ООН проигнорировала запросы России о списках погибших в Буче

    Небензя обвинил ООН в отказе предоставить списки жертв в Буче

    Tекст: Катерина Туманова

    Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя сообщил, что секретариат организации проигнорировал требования Москвы предоставить списки предполагаемых жертв в Буче.

    «Не слышат, это давняя история. Генеральный секретарь в полном отказе по этому вопросу. Министр написал ему не десятки, но достаточное количество писем с требованием предоставить имена и фамилии людей, которые якобы были жертвами якобы российских зверств, как они говорят, в Буче», – заявил дипломат «Вестям».

    По словам Небензи, российская сторона получала исключительно отписки.

    «Последнее письмо содержало 12 конкретных вопросов, на которые министр просил ответить, мы так и не получили ясного ответа, это была очередная отписка», – подчеркнул он.

    В апреле 2022 года Киев представил материалы из Бучи, которые Минобороны России назвало очередной украинской провокацией, так как за время контроля над городом ни один местный житель не пострадал от действий российских военных.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава МИД России Сергей Лавров передал генеральному секретарю ООН Антониу Гутеррешу доклад о фальсификациях в Буче. Посол Мирошник назвал тяжелой встречу Лаврова с уходящим генсеком ООН.

    Ранее российский министр указал на противоречия в заявлениях генсека об этом инциденте.

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    25 сентября 2026, 17:12 • Новости дня
    Сотрудника французского завода задержали за вредительство при сборке Rafale

    Tекст: Денис Тельманов

    Во Франции задержали работника авиационного предприятия Dassault Aviation по подозрению в умышленном повреждении истребителей Rafale, пишет Parisien со ссылкой на компанию Dassault Aviation.

    Сотрудник завода по сборке французских истребителей Rafale под Парижем оказался под следствием из-за подозрений во вредительстве, передает РИА «Новости». В конце 2025 года компания Dassault Aviation обратилась с жалобой в связи с повреждением самолета при сборке на предприятии в коммуне Сержи. Аналогичный инцидент повторился в июне текущего года в том же цеху.

    «Сотрудник завода Dassault Aviation в Сержи… был задержан в середине сентября», – сообщает газета Parisien.

    Изначально правоохранительные органы рассматривали версию диверсии, однако после длительного расследования приоритетным стал мотив внутреннего конфликта в рабочем коллективе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июле этого года французские правоохранители взяли под стражу бывшего пилота истребителя Rafale по обвинению в шпионаже.

    Месяцем ранее власти Франции и Германии объявили о прекращении совместного проекта по созданию нового боевого самолета с участием компании Dassault Aviation.

    В августе 2024 года на востоке Франции разбились два истребителя данной модели.

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    25 сентября 2026, 09:41 • Новости дня
    Мирошник назвал тяжелой встречу Лаврова с уходящим генсеком ООН

    Лавров потребовал от Гутерреша расследовать провокацию в Буче

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российский посол по особым поручениям Родион Мирошник заявил, что беседа Сергея Лаврова и генерального секретаря Антониу Гутерреша оказалась крайне напряженной.

    Министр иностранных дел России передал руководителю всемирной организации подробный доклад, передает РИА «Новости». Документ касается украинской провокации в Буче. Москва требует от секретариата детального изучения всех фактов случившегося.

    «Не думаю, что для уходящего генсека ООН это была легкая и приятная встреча. За время пребывания в должности Гутерреш так часто пытался «вилять», пытаясь уйти от прямых оценок преступлений Киева, что собрался целый список вопросов, о которых Сергей Лавров не преминул напомнить генсеку на прощание», – отметил дипломат.

    Представитель министерства добавил, что руководитель ООН скрывал имена погибших и игнорировал трагедию в Старобельске. Также он отказывал жителям Крыма в праве на самоопределение.

    Весной 2022 года Министерство обороны России назвало опубликованные Киевом кадры очередной постановкой. Военное ведомство подчеркивало, что за время контроля над городом ни один местный житель не пострадал от действий военных.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава МИД России Сергей Лавров передал генеральному секретарю ООН Антониу Гутеррешу доклад о фальсификациях в Буче.

    Ранее российский министр указал на противоречия в заявлениях генсека об этом инциденте.

    Официальный представитель МИД Мария Захарова обвинила руководителя организации в нарушении принципа нейтралитета.

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    25 сентября 2026, 15:34 • Новости дня
    Песков заявил об отсутствии спешки с назначением послов в Британии и Франции

    Tекст: Валерия Городецкая

    Россия не торопится назначать новых послов во Франции и Британии из-за фактического отсутствия двусторонних отношений с этими странами, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    Песков объяснил отсутствие необходимости в срочном назначении дипломатов фактической заморозкой двусторонних связей с этими государствами, передает РИА «Новости».

    «В связи с отсутствием двусторонних отношений спешить-то некуда особо», – пояснил официальный представитель Кремля, отвечая на вопросы журналистов о возможных кадровых перестановках.

    Он также уточнил, что указы о назначении и отзыве послов могут подписываться не одновременно, поэтому в дипломатической практике допускаются определенные паузы.

    Напомним, президент России Владимир Путин освободил Андрея Келина от должности посла в Британии.

    Днем ранее глава государства подписал указ об отставке руководителя российской дипмиссии во Франции Алексея Мешкова.

    Летом этот дипломат сообщил о фактическом отсутствии полноценных двусторонних отношений между Москвой и Парижем.

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    25 сентября 2026, 21:53 • Новости дня
    Захарова: Делегация Украины в ООН делает вид, что не понимает русский
    Захарова: Делегация Украины в ООН делает вид, что не понимает русский
    @ Heather Khalifa/AP/TASS

    Tекст: Вера Басилая

    Украинская делегация на заседаниях ООН демонстративно делает вид, что не понимает русский язык, хотя представители Киева владеют им, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

    Захарова заявила, что делегация из Киева на заседаниях Организации Объединенных Наций намеренно делает вид, что не владеет русским языком. По ее словам, такое поведение является исключительно демонстративным, передают «Вести».

    «Украинская делегация надевает наушники, как будто бы они не понимают», – отметила Захарова. Она напомнила о выступлениях руководителя МИД России Сергея Лаврова, которые показательно игнорировались оппонентами.

    При этом Владимир Зеленский во время визитов в штаб-квартиру международной организации свободно общается и выступает по-русски. Подобные действия Киева были охарактеризованы как попытка выдать откровенную ложь за правду.

    Замминистра обороны Украины по цифровому развитию Алексей Рева до начала спецоперации активно использовал русский язык в своих социальных сетях. Он исполнял на нем песни.

    Ранее бывший пресс-секретарь Юлия Мендель заявила, что глава киевского режима Владимир Зеленский с трудом усваивает большие объемы информации на украинском языке и в неформальной обстановке предпочитает общаться исключительно по-русски.

    Сотрудники украинских спецслужб регулярно используют русскую речь во время служебных операций.

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    25 сентября 2026, 16:40 • Новости дня
    Танзания подала заявку на место непостоянного члена Совбеза ООН

    Tекст: Денис Тельманов

    Власти Танзании выдвинули свою кандидатуру на место непостоянного члена Совета Безопасности ООН на период с 2029 по 2030 год, заручившись поддержкой Африканского союза, пишет газета The Citizen со ссылкой на вице-президента страны Деограшеса Ндеджемби.

    Африканский союз уже официально принял к сведению кандидатуру Танзании на место в Совбезе, передает ТАСС со ссылкой на The Citizen. «Танзания будет добиваться поддержки государств – членов ООН, чтобы отстаивать интересы Африки и содействовать поддержанию международного мира и безопасности», – заявил Ндеджемби.

    Выборы непостоянных членов Совета Безопасности ООН на этот период пройдут на заседании Генеральной Ассамблеи в июне 2028 года. В случае избрания Танзания планирует сосредоточиться на превентивной дипломатии и мирном разрешении споров.

    Кроме того, власти намерены уделить особое внимание реформированию миротворческих операций ООН и расширению участия женщин и молодежи в мирных процессах.

    Ранее Танзания уже дважды избиралась непостоянным членом Совбеза ООН – в 1975-1976 и 2005-2006 годах. Она также имеет значительный опыт участия в урегулировании конфликтов в Африке.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Ливия выдвинула свою кандидатуру на место непостоянного члена Совета Безопасности ООН на 2028-2029 годы.

    Генеральный секретарь организации Антониу Гутерриш выступил за предоставление африканским странам постоянного представительства в Совбезе.

    Глава МИД России Сергей Лавров поддержал справедливые требования государств Африки об увеличении своего присутствия в этом органе.

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    25 сентября 2026, 11:19 • Новости дня
    Французские СМИ назвали ушедшую из жизни Влади славянской звездой

    Figaro: Ушедшая из жизни Марина Влади была славянской звездой французского кино

    Tекст: Мария Иванова

    Французская газета Figaro назвала скончавшуюся актрису и певицу Марину Влади славянской звездой, которая сияла на небосклоне французского кинематографа.

    Скончавшаяся артистка останется в памяти как связующее звено между культурами России и Франции, пишет Figaro.

    В материале издания отмечается, что актриса русского происхождения более полувека наделяла своим обаянием и благородным голосом множество героинь французского кино, зачастую отличавшихся сложным и неоднозначным характером, отмечает РИА «Новости».

    Влади родилась в 1938 году под Парижем. За свою карьеру она сыграла более ста ролей в театре и кино, а в 1964 году удостоилась приза Каннского кинофестиваля за лучшую женскую роль. С 1970 года вплоть до кончины барда в 1980 году она была женой Владимира Высоцкого.

    В четверг СМИ сообщили о кончине последней жены Владимира Высоцкого Марины Влади.

    В январе артистка передала личные письма супругу в Росархив.

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    25 сентября 2026, 17:32 • Новости дня
    Лавров встретился с главой МИД Казахстана на полях Генассамблеи ООН

    Лавров встретился с главой МИД Казахстана Тлеуберди на полях Генассамблеи ООН

    Tекст: Валерия Городецкая

    Министры иностранных дел России и Казахстана Сергей Лавров и Мухтар Тлеуберди проводят закрытые переговоры в Нью-Йорке.

    Лавров и Тлеуберди встретились в Нью-Йорке на полях Генеральной Ассамблеи ООН, передает ТАСС. Переговоры дипломатов проходят в закрытом для журналистов формате.

    Местом проведения диалога стало постоянное представительство России при Всемирной организации.

    Напомним, официальный представитель МИД Мария Захарова сообщила о 15 полномасштабных встречах Сергея Лаврова на Генассамблее ООН.

    Днем ранее глава российского ведомства провел переговоры с госсекретарем США Марко Рубио.

    Президент Сербии Александр Вучич в ходе беседы с министром попросил передать привет Владимиру Путину.

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    25 сентября 2026, 15:38 • Новости дня
    Макрон призвал создать международную организацию по контролю за ИИ

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Необходимо создать международную структуру, которая занималась бы жестким контролем за развитием технологий искусственного интеллекта, заявил французский президент Эммануэль Макрон.

    «Мы должны найти путь к созданию международной организации, которая сможет совместить технологический прогресс, справедливость и гуманизм», – заявил Макрон, передает РИА «Новости».

    По его словам, важно не допустить ситуацию, при которой наиболее совершенные ИИ-модели окажутся в руках немногих людей. Именно они впоследствии смогут определять судьбу человечества.

    Кроме того, Макрон указал, что погоня за технологическим прогрессом не должна приводить к потере контроля над искусственным интеллектом.

    Напомним, Еврокомиссия и 20 государств подписали совместную декларацию о контроле над развитием искусственного интеллекта.

    Американский миллиардер Билл Гейтс предложил создать глобальный регулирующий орган в технологической сфере.

    Заместитель главы МИД России Александр Алимов призвал не допускать монополизации нейросетей узким кругом корпораций.

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    25 сентября 2026, 14:05 • Новости дня
    Внук де Голля заявил о провале попыток изолировать Россию

    Пьер де Голль констатировал крах попыток Запада изолировать Россию

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Внук бывшего президента Франции Пьер де Голль назвал провальными попытки Запада изолировать Россию, отметив ее роль в построении многополярного мира.

    Попытки стран Запада изолировать Россию потерпели крах, заявил РИА «Новости» внук бывшего президента Франции Шарля де Голля, заместитель председателя жюри Премии мира имени Льва Толстого Пьер де Голль в кулуарах Форума объединенных культур.

    Он также отметил, что Россия стала центром притяжения для государств, стремящихся к многополярному миру.

    «Это абсолютная демонстрация того, что Россия не изолирована. Напротив, Россия объединяет многие нации у себя, с российской инициативой, под российским лейблом», – сказал де Голль. По его словам, страна доказывает статус мирной нации, приветствующей всех.

    Собеседник агентства подчеркнул, что число стран, желающих строить новый мир вместе с Россией, постоянно растет. Он также выразил надежду на появление большего количества инициатив по приглашению иностранцев, чтобы они могли лично убедиться в спокойной и безопасной жизни в стране. XII Петербургский международный форум объединенных культур проходит с 24 по 26 сентября.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в середине сентября Пьер де Голль раскритиковал американский фильм об освобождении Европы.

    Летом депутат Европарламента Фернан Картайзер также констатировал провал попыток политической изоляции Москвы. Весной внук бывшего президента Франции назвал ложью слухи о планах нападения России на европейские страны.

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    25 сентября 2026, 19:56 • Новости дня
    Лавров встретился с главой МИД Индии в Нью-Йорке

    Лавров встретился с главой МИД Индии Джайшанкаром в Нью-Йорке

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров и глава МИД Индии Субраманьям Джайшанкар проводят двусторонние переговоры в Нью-Йорке на полях Генассамблеи ООН.

    В Нью-Йорке началась двусторонняя встреча министра иностранных дел России Сергея Лаврова и его индийского коллеги Субраманьяма Джайшанкара, передает ТАСС. Беседа проходит в рамках мероприятий Генеральной Ассамблеи ООН.

    Перед стартом официальных переговоров главы внешнеполитических ведомств поприветствовали друг друга. После этого представители прессы покинули переговорную комнату, оставив дипломатов для конфиденциального диалога.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в сентябре МИД азиатской республики сообщил о предстоящем визите премьер-министра Нарендры Моди в Россию.

    В августе президент Владимир Путин провел переговоры с Субраманьямом Джайшанкаром в Кремле. Месяцем ранее главы внешнеполитических ведомств двух стран обсудили ситуацию на Украине на полях мероприятий АСЕАН.

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    25 сентября 2026, 10:45 • Новости дня
    Премьер Греции назвал Кипр лакмусовой бумажкой авторитета ООН

    Премьер Греции Мицотакис назвал кипрскую проблему проверкой авторитетности ООН

    Tекст: Мария Иванова

    Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис назвал ситуацию на Кипре главной проверкой авторитета ООН и способности организации защищать свои принципы.

    Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис в ходе выступления на Генассамблее заявил: «Для ООН Кипр остается лакмусовой бумажкой ее авторитетности, ее способности отстаивать свои резолюции и принципы Устава», передает РИА «Новости».

    Политик назвал кипрский конфликт «незаживающей раной» в регионе.

    Греческий лидер высоко оценил усилия генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша по созданию условий для возобновления мирного диалога. Мицотакис выразил надежду на достижение прогресса до истечения срока полномочий нынешнего генсека и продолжение этой работы его преемником для воссоединения острова в соответствии с резолюциями Совета Безопасности.

    Кипр остается фактически разделенным на греческую и турецкую части с 1974 года. Это произошло после вооруженного вмешательства Турции на фоне попытки присоединить остров к Греции. В результате около 37% территории контролируется Турецкой Республикой Северного Кипра, независимость которой признает только Анкара.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, организованный ООН саммит по Кипру летом прошлого года завершился безрезультатно.

    Глава непризнанной Турецкой Республики Северного Кипра Эрсин Татар предложил отказаться от слова «северный» в названии государства.

    Президент Турции Тайип Эрдоган заявил о правах Анкары на часть континентального кипрского шельфа.

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