Судмедэкспертиза установила причину смерти журналиста Соседова

Судмедэкспертиза назвала причиной смерти Соседова перелом

Tекст: Катерина Туманова

Родственники Соседова получили предварительное заключение специалистов о причинах трагедии. В документе говорится: «перелом основания черепа, кровоизлияние, отек мозга», выяснила «Комсомольская правда».

Версия о том, что журналист упал с лестницы в результате оторвавшегося тромба, не подтвердилась. Медики пояснили, что подобное состояние могло спровоцировать инсульт или проблемы в других органах.

При наличии связи между травмой и тромбоэмболией судмедэксперты отразили бы это в своем официальном заключении.

Мать журналиста отмечала, что ухудшений в состоянии здоровья сына не замечала, однако предупреждала сына о длительном перелете и смене часовых поясов, призывая отменить поездку.

Как писала газета ВЗГЛЯД, мать музыкального критика назвала причиной гибели сына тяжелую травму головы из-за случайного падения.

В то же время директор отеля в Нерюнгри опроверг информацию о падении журналиста с лестницы.

Семья Соседова объявила о планах похоронить его на Перепечинском кладбище в Подмосковье.