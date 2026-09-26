ФТС: На границе Калининградской области введут временные ограничения на КПП

ФТС ограничила работу КПП на границе Калининградской области

Tекст: Катерина Туманова

«Вниманию перевозчиков и лиц, планирующих пересекать российско-литовский и российско-польский участки границы. По информации Калининградского филиала ФГКУ «Росгранстрой», в ряде пунктов пропуска будет проводиться плановое техническое обслуживание трансформаторных подстанций и вводных распределительных устройств», – сказано в сообщении в Max-канале ведомства.

Там уточнили, что на период техобслуживания запланировано полное отключение электропитания и временная приостановка движения через пункты пропуска.

Всего будут затронуты шесть КПП, техобслуживание продлится до 21 октября.

«В указанные временные интервалы движение через эти пункты пропуска осуществляться не будет. В остальное время работа будет вестись в штатном режиме», – уточнили в ФТС.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Литва придумала ограничения против «блуждающих по стране» россиян. Нидерландский самолет НАТО три дня летал в районе Калининграда. ФТС сообщила о рекордном пассажиропотоке на Верхнем Ларсе.



