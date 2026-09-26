Метеоролог Позднякова сообщила о погожих днях в конце сентября в Москве

Метеоролог Позднякова спрогнозировала погожие дни Москве

Tекст: Катерина Туманова

Метеоролог уточнила, что погоду в Москве и области, начиная с выходных, будет определять антициклон.

«Антициклон обещает нам на выходные дни переменную облачность, ночи станут чуть прохладнее, чем накануне. Минимальная температура в Москве +7…+9. По региону температура может понижаться до +5… +6 градусов. Днем, за счет солнца и южного ветра, воздух будет прогреваться, поэтому максимальная температура будет в пределах +16…+19 градусов, что выше нормы на три-четыре градуса», – рассказала она радио Sputnik.

Влияние антициклона сохранится и на следующей неделе. Ночи станут еще более прохладными: температура воздуха в Подмосковье опустится до +4 градусов, а в столице составит +6…+8 градусов.

Дневная температура останется на уровне +14…+19 градусов практически до конца сентября. Этот показатель превышает климатическую норму на три градуса и больше соответствует середине месяца.

«Так что погожие, сухие и солнечные дни нас еще ожидают в конце месяца», – сказала она.

Как писала газета ВЗГЛЯД, синоптик Тишковец сообщил о потеплении климата Москвы на полтора градуса за 30 лет и спрогнозировал аномально долгое бабье лето в столице. Он также предсказал возвращение теплой погоды в октябре.



