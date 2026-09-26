Состояние двоих пострадавших при пожаре на судне «Триумф» оценили как тяжелое

Двое пострадавших на судне «Триумф» находятся в тяжелом состоянии

Tекст: Катерина Туманова

Четверо пострадавших при возгорании на малом сейнере доставлены в Камчатскую краевую больницу. Двое из них находятся в тяжелом состоянии, сообщили в министерстве здравоохранения региона, передает РИА «Новости».

«Четырех рыбаков уже привезли, еще троих привезут к нам позже. Двое пострадавших находятся в тяжелом состоянии, двое – в состоянии средней тяжести», – уточнили в медучреждении.

Пожар на судне «Триумф» у южного побережья Камчатки произошел вечером 25 сентября. Спасатели эвакуировали 25 членов экипажа, семеро из них получили травмы и ожоги. Утром 26 сентября судно «Персей» доставило спасенных в порт Петропавловска-Камчатского.

Местонахождение еще четырех моряков остается неизвестным, в районе происшествия продолжаются поисково-спасательные мероприятия.

Как писала газета ВЗГЛЯД, СК возбудил дело после пожара на судне у Камчатки. При пожаре на судне «Триумф» у Камчатки пострадали семь человек.



