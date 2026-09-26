Попова назвала напряженной эпидемситуацию в мире

Tекст: Катерина Туманова

«В мире неспокойно, эпидемиологическая ситуация в разных странах разная и есть большое количество стран, где она напряженная. Гости из этих стран и наши граждане, которые уезжают туда отдохнуть или по делам, привозят значительное количество самых разных инфекций», – рассказала она РИА «Новости».

Попова подчеркнула, что специалисты ведомства обеспечивают плотный санитарный контроль на государственной границе, чтобы не допустить проникновения болезней.

В 2026 году выявили около 500 случаев завоза опасных вирусов, однако благодаря оперативным действиям ни один из них не получил распространения внутри страны, подытожила Попова.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ВОЗ сообщила о расширении эпидемии Эболы в Конго, из-за чего Россия усилила контроль на границах. Роспотребнадзор усилил контроль на границах из-за вспышки сыпного тифа в США.



