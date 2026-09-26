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    26 сентября 2026, 02:47 • Новости дня

    ЕС призвал страны рассмотреть меры по ограничению спроса на природный газ

    ЕС призвал страны ограничить спрос на природный газ

    Tекст: Катерина Туманова

    Комиссар ЕС по энергетике Дан Йоргенсен призвал европейские страны ограничить спрос на природный газ на фоне резкого роста мировых цен из-за конфликта с Ираном.

    Европейский союз столкнулся с масштабным кризисом цен на энергоносители из-за последствий военного конфликта с Ираном, передает Reuters.

    Фактическое закрытие Ормузского пролива, через который проходит 20% мировых поставок нефти и сжиженного природного газа, спровоцировало резкий скачок цен на энергоносители.

    «Мы столкнулись с ценовым кризисом, связанным с кризисом поставок», – заявил комиссар ЕС по энергетике Дан Йоргенсен в письме министрам энергетики европейских стран.

    Европа зависит от иностранных поставщиков, которые покрывают около 80% потребностей региона в газе. Дефицита предложения пока нет, но резкий рост цен мешает странам пополнять запасы перед зимой.

    По данным Gas Infrastructure Europe, хранилища заполнены на 70%, что на 12 процентных пунктов ниже прошлогоднего уровня.

    Йоргенсен отметил, что ЕС подготовлен лучше, чем зимой 2021 года, благодаря увеличению импорта СПГ и развитию возобновляемой энергетики.

    Однако он призвал правительства активнее готовиться к холодам, предложив ограничить температуру в общественных зданиях, запретить наружное отопление и отключить лишнее уличное освещение.

    Кроме того, еврокомиссар Йоргенсен спрогнозировал Европе тяжелейшую зиму из-за цен на дизель

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Урсула фон дер Ляйен заявила, что конфликт в Ормузском проливе стоил ЕС 90 млрд евро. Дмитриев предрек Европе худшую зиму из-за отказа от российской энергетики.

    25 сентября 2026, 16:24 • Новости дня
    Россия возобновила поставки природного газа в Армению

    Россия возобновила поставки природного газа в Армению после ремонта газопровода

    Россия возобновила поставки природного газа в Армению
    @ Алексей Витвицкий/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Россия возобновила подачу природного газа в Армению после завершения плановых ремонтных работ на магистральном трубопроводе.

    Поставки природного газа в закавказскую республику возобновились после десятидневного перерыва, передает ТАСС. «С 25 сентября возобновилась поставка природного газа в Армению по магистральному газопроводу Северный Кавказ – Закавказье. Транспортировка газа была временно приостановлена в связи с проведением комплекса планово-профилактических и ремонтных работ на указанном газопроводе на территории РФ», – заявили в пресс-службе компании «Газпром Армения».

    Остановка прокачки топлива произошла 15 сентября. Перерыв был необходим для проведения ремонтных работ на трубопроводе.

    По данным Таможенной службы Армении, в 2025 году доля российского газа в импорте страны составила 82,4%, что эквивалентно более 2,2 млн кубометров. Годом ранее этот показатель достигал 83,8%. Остальные объемы топлива республика закупала у Ирана.

    Напомним, компания «Газпром Армения» предупредила о временной приостановке подачи российского топлива из-за планового ремонта.

    Ранее МИД России допустил отмену льготных поставок углеводородов в случае вступления республики в Евросоюз.

    Секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу оценил стоимость поставляемого Еревану природного газа в три раза ниже рыночной.

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    25 сентября 2026, 20:12 • Новости дня
    Путин: ЕС использует Украину как пушечное мясо для ограничения развития России
    Путин: ЕС использует Украину как пушечное мясо для ограничения развития России
    @ Александр Казаков/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин обвинил европейские элиты в намерении использовать Украину в качестве расходного материала для сдерживания развития России.

    Агрессивные круги в Европе хотят использовать Украину как пушечное мясо для ограничения развития России, заявил Путин в ходе общения с прессой на Петербургском международном форуме объединенных культур, передает ТАСС.

    «Нагнетание со стороны определtнных кругов, настроенных агрессивно, можно объяснить только одним: они хотят и дальше использовать Украину и украинцев как пушечное мясо, а Украину как государство в качестве инструмента борьбы с Россией для того, чтобы не допустить нашего развития, ограничить наше развитие, затормозить движение России вперед», – заявил глава государства

    Ранее Служба внешней разведки сообщила о планах Евросоюза использовать украинцев в качестве пушечного мяса.

    В прошлом году президент России Владимир Путин обвинил западные страны в отношении к жителям Украины как к расходному материалу.

    Ранее глава государства указал на уговоры европейских кураторов продолжать вооруженный конфликт до последнего украинца.

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    25 сентября 2026, 19:29 • Видео
    Визит Си в США показал величие Китая

    Государственный визит председателя КНР Си Цзиньпина в США прошел с шиком и размахом, президент США Дональд Трамп еще никого так не принимал. А ведь еще недавно тот же Трамп обещал «поставить Китай на место» и эскалировал торговую войну с ним. Что же случилось?

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    25 сентября 2026, 20:40 • Новости дня
    Путин словами «цирк уехал, а клоуны остались» оценил заявления Эстонии

    Путин назвал политической клоунадой заявления Эстонии про нападение на Россию

    Путин словами «цирк уехал, а клоуны остались» оценил заявления Эстонии
    @ Софья Сандурская/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин прокомментировал слова нового министра обороны Эстонии Мартина Херема о нападении на Россию поговоркой «цирк уехал, а клоуны остались».

    Путин назвал высказывания Херема о нападении на Россию политической клоунадой, передает РИА «Новости».

    «Это тот случай, знаете, как у нас в шутку говорят: цирк уехал, а клоуны остались. Это политическая клоунада», – заявил президент в ходе общения с прессой на Петербургском международном форуме объединенных культур.

    Путин напомнил для сравнения, что население Эстонии чуть более 1,3 млн человек, а численный состав только российской армии 1,535 млн человек. «Ясно, что это полная чушь, полный бред. Но, к сожалению, вот с такими людьми нам приходится иметь дело сегодня в Западной Европе», – приводит слова президента пресс-служба Кремля.

    Ранее телерадиокомпания ERR распространила информацию о том, что новый глава эстонского оборонного ведомства во время выступления в Тартуском университете 17 сентября текущего года допустил возможность нападения на Россию. По словам министра, с экономической точки зрения Эстонии было бы выгоднее нанести удар первой.

    Впоследствии Херем попытался оправдаться, отметив, что его слова были сказаны наполовину в шутку в контексте рассуждений о последствиях затяжной мобилизации. Тем не менее, подобные заявления спровоцировали громкий скандал внутри страны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Путин назвал заявления западных стран о возможной войне с Москвой провокацией и целенаправленным раздуванием ситуации.

    Официальный представитель МИД Мария Захарова призвала главу эстонского внешнеполитического ведомства ответить за угрозы в адрес Москвы.

    Зампред Совбеза Дмитрий Медведев пообещал уничтожить республику в случае превентивного удара по российской территории.

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    25 сентября 2026, 20:28 • Новости дня
    Путин назвал провокацией заявления Запада об угрозе войны с Россией
    Путин назвал провокацией заявления Запада об угрозе войны с Россией
    @ Александр Жолобов/photo.roscongress.ru

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Президент России Владимир Путин назвал заявления западных стран о возможной войне с Москвой провокацией и целенаправленным раздуванием ситуации.

    Путин в ходе общения с прессой на Петербургском международном форуме объединенных культур заявил, что Россия не готовится к боевым действиям с Европой. Он назвал заявления западных стран о возможной войне с Москвой провокацией и целенаправленным раздуванием ситуации.

    «Я хочу еще раз подчеркнуть, мы не готовимся к каким бы то ни было боевым действиям с Европой», – заявил российский лидер, передает РИА «Новости».

    По словам президента, у Москвы нет ни планов, ни оснований для вооруженного конфликта с европейскими государствами. Он отметил, что на Западе активно обсуждают возможность российской атаки и призывают готовиться к войне.

    «Со стороны европейских стран это, безусловно, целенаправленное раздувание ситуации и провокация. Многие в Европе говорят о том, что ждут нападения со стороны Российской Федерации и поэтому должны сами готовиться к боевым действиям, к войне с Россией», – сказал Путин.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в сентябре Владимир Путин также заявил об отсутствии у Москвы намерений угрожать Европе.

    Ранее заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев опроверг информацию о подготовке нападения России на европейские страны.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал западные публикации о планах России страшилками.

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    25 сентября 2026, 16:48 • Новости дня
    Поставки газа по «Силе Сибири» в Китай превысили прошлогодние показатели

    Газпром: Поставки газа по «Силе Сибири» в Китай превысили прошлогодние показатели

    Tекст: Валерия Городецкая

    Транспортировка российского топлива по газопроводу «Сила Сибири» за первые шесть месяцев 2026 года оказалась выше показателей аналогичного периода прошлого года, сообщил Газпром.

    Поставки газа в Китай по трубопроводу «Сила Сибири» в первом полугодии 2026 года превысили уровень аналогичного периода 2025 года, передает РИА «Новости». «Газпром сохраняет лидерство по поставкам природного газа в Китай. Поставки газа в Китай по МГ «Сила Сибири» в первом полугодии 2026 года превысили уровень первого полугодия 2025 года», – говорится в отчете Газпрома.

    Увеличение экспорта трубопроводного топлива произошло на фоне сокращения объемов импорта газа Китаем, преимущественно в виде СПГ. Это демонстрирует высокую востребованность российского сырья на китайском рынке.

    В мае Газпром сообщил о регулярном превышении контрактных обязательств по поставкам газа в Китай.

    По итогам 2025 года экспорт трубопроводного газа на китайский рынок вырос почти на четверть.

    В прошлом году объемы экспорта в азиатскую страну впервые превысили суммарные поставки в европейские государства.

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    25 сентября 2026, 14:09 • Новости дня
    В России отгрузили первые отечественные компрессоры для производства СПГ

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Отечественные предприятия начали поставки уникальных агрегатов мощностью 112 МВт, предназначенных для крупнотоннажного выпуска сжиженного природного газа.

    Стартовала отгрузка первых российских компрессоров смешанного хладагента для газовой отрасли. Производство инновационного оборудования реализовано на мощностях предприятия «Казанькомпрессормаш» в Зеленодольске в Татарстане. В торжественном мероприятии по случаю начала поставок приняли участие председатель правления Газпрома Алексей Миллер и глава Татарстана Рустам Минниханов, сообщил Минпромторг.

    «Агрегаты мощностью 112 МВт предназначены для крупнотоннажного производства сжиженного природного газа, ранее такое оборудование в стране не производилось», – сообщили в министерстве.

    Заместитель министра промышленности и торговли Михаил Иванов отметил, что государство с 2022 года поддерживает этот важнейший отраслевой проект. По его словам, успешная реализация задачи стала результатом эффективного взаимодействия власти и бизнеса для обеспечения технологической независимости отрасли.

    Сегодня в стране уже освоен выпуск спиральновитых теплообменников и погружных насосов. Создание высокотехнологичных агрегатов направлено на достижение целей национального проекта «Новые атомные и энергетические технологии».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июне президент России Владимир Путин открыл в Зеленодольске первый комплекс по испытаниям СПГ-компрессоров.

    В июле премьер-министр Михаил Мишустин объявил о начале проектирования полностью отечественного танкера для сжиженного природного газа.

    А в середине сентября на форуме в Тюмени стартовали ресурсные испытания нового российского судового газотурбинного двигателя ТМ-16.

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    25 сентября 2026, 15:34 • Новости дня
    Песков заявил об отсутствии спешки с назначением послов в Британии и Франции

    Tекст: Валерия Городецкая

    Россия не торопится назначать новых послов во Франции и Британии из-за фактического отсутствия двусторонних отношений с этими странами, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    Песков объяснил отсутствие необходимости в срочном назначении дипломатов фактической заморозкой двусторонних связей с этими государствами, передает РИА «Новости».

    «В связи с отсутствием двусторонних отношений спешить-то некуда особо», – пояснил официальный представитель Кремля, отвечая на вопросы журналистов о возможных кадровых перестановках.

    Он также уточнил, что указы о назначении и отзыве послов могут подписываться не одновременно, поэтому в дипломатической практике допускаются определенные паузы.

    Напомним, президент России Владимир Путин освободил Андрея Келина от должности посла в Британии.

    Днем ранее глава государства подписал указ об отставке руководителя российской дипмиссии во Франции Алексея Мешкова.

    Летом этот дипломат сообщил о фактическом отсутствии полноценных двусторонних отношений между Москвой и Парижем.

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    25 сентября 2026, 17:36 • Новости дня
    Новая глава представительства ЕС в России передала верительные грамоты в МИД

    Грушко принял верительные грамоты у новой главы представительства ЕС Мард

    Tекст: Валерия Городецкая

    Заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко провел встречу с новым руководителем представительства Евросоюза в Москве Маленой Мард, получив от нее дипломатические документы, сообщил МИД.

    Внешнеполитическое ведомство сообщило о состоявшейся встрече на сайте. В ходе мероприятия Грушко принял копии верительных грамот у нового руководителя дипломатической миссии ЕС в Москве.

    «25 сентября заместитель министра иностранных дел Российской Федерации Александр Грушко принял копии верительных грамот у вновь назначенной главы представительства Европейского союза в Российской Федерации Малены Мард», – говорится в официальном сообщении министерства.

    Ранее Министерство иностранных дел России исключило планы ликвидации должности постпреда Евросоюза в Москве.

    Летом Александр Грушко обвинил европейских политиков в неготовности к переговорам по украинскому кризису.

    Весной дипломат сообщил о готовности Москвы к содержательному диалогу с западными странами по вопросам безопасности.

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    25 сентября 2026, 12:30 • Новости дня
    Посол в Берлине Нечаев: Вопросы о «Северных потоках» остались без ответа

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Вопросы об организаторах и заказчиках террористических актов на «Северных потоках» остаются без ответа спустя четыре года, заявил российский посол в Германии Сергей Нечаев.

    «По прошествии четырех лет после беспрецедентного террористического акта на крупнейшем объекте европейской газовой инфраструктуры ключевые вопросы об исполнителях, заказчиках и бенефициарах диверсии по-прежнему остаются без ответа», – сказал дипломат, передает РИА «Новости».

    Нечаев подчеркнул, что отсутствие ответов на вопросы о заказчиках и выгодоприобретателях вызывает обеспокоенность.

    Ранее Нечаев указывал на неспособность киевского режима самостоятельно осуществить подрыв газопроводов.

    Замглавы МИД Дмитрий Любинский обвинял немецкую прокуратуру в намеренном сокрытии информации об организаторах теракта.

    Депутат Бундестага Штефан Котре отмечал отсутствие у властей ФРГ реального интереса к расследованию инцидента.

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    25 сентября 2026, 14:27 • Новости дня
    Биржевые цены на газ в Европе опустились до 850 долларов

    Биржевые цены на газ в Европе опустились до 850 долларов за тысячу кубометров

    Tекст: Мария Иванова

    Биржевые цены на газ в Европе немного ускорили утреннее снижение и достигли почти 850 долларов за тысячу кубометров.

    Биржевые цены на газ в Европе ускорили падение и достигли отметки в 850,8 доллара за тысячу кубометров. Октябрьские фьючерсы по индексу нидерландского распределительного центра TTF начали торговую сессию с небольшого роста до 885,7 доллара, однако к 14:00 мск котировки снизились на 3,7% от расчетной цены предыдущего дня, передает РИА «Новости» со ссылкой на данные лондонской биржи ICE.

    Стоимость энергоносителей в этом году начала резко расти на фоне обострения конфликта на Ближнем Востоке. В августе средняя расчетная цена достигла 745,4 доллара, а в начале сентября превысила 900 долларов. В минувший понедельник газовые котировки кратковременно поднимались выше 1000 долларов за тысячу кубометров.

    Ранее аналитики предупреждали о возможном скачке цен зимой до 1200 долларов из-за трудностей с заполнением европейских подземных хранилищ газа. По последним данным ассоциации Gas Infrastructure Europe, к 22 сентября их заполненность превысила 70%, что стало самым низким показателем для этой даты за всю историю наблюдений с 2011 года.

    Исторический максимум стоимости газа на европейском рынке был зафиксирован в начале весны 2022 года. Тогда котировки достигали рекордных 3892 долларов за тысячу кубометров.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу стоимость газа на европейских биржах упала до 855 долларов.

    В четверг европейские цены на газ выросли из-за угрозы зимнего дефицита.

    Во вторник цена тысячи кубометров газа на бирже в Европе снизилась до 844 долларов.

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    25 сентября 2026, 22:00 • Новости дня
    Сборная России выиграла медальный зачет чемпионата Европы по боксу

    Tекст: Валерия Городецкая

    Отечественная команда одержала победу в медальном зачете чемпионата Европы по боксу, который завершился в Софии, завоевав 15 наград различного достоинства.

    Российские спортсмены завоевали семь золотых, пять серебряных и три бронзовые награды, передает РИА «Новости». Всего команда получила 15 медалей, показав лучший результат на турнире.

    Второе место в медальном зачете досталось сборной Турции, на счету которой четыре золотые, одна серебряная и пять бронзовых медалей. Третьей стала команда Азербайджана с двумя золотыми, одной серебряной и двумя бронзовыми наградами.

    В мужских соревнованиях отечественные боксеры взяли пять золотых и две серебряные медали. У женщин россиянки завоевали две золотые, три серебряные и три бронзовые награды, уступив по числу побед только турецкой команде.

    Турнир под эгидой World Boxing проходил с 17 по 25 сентября, при этом сборная России выступала с флагом и гимном страны.

    В июле организация World Boxing сняла ограничения на использование российской национальной символики.

    На текущем турнире россиянка Азалия Аминева завоевала золотую медаль в весовой категории до 65 кг.

    Днем ранее отечественная спортсменка Юлия Чумгалакова победила украинку Анну Охоту в решающем поединке.

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    25 сентября 2026, 16:52 • Новости дня
    При стрельбе в торговом центре на юге Швеции пострадал один человек

    Tекст: Елизавета Шишкова

    В шведском городе Норрчепинг произошел инцидент с применением огнестрельного оружия на территории торгового центра Mirum, в результате которого пострадал один человек, сообщили местные СМИ со ссылкой на полицию.

    Один человек пострадал в результате инцидента с применением огнестрельного оружия в торговом центре в шведском городе Норрчепинг, передает РИА «Новости». «Один человек ранен в результате стрельбы в Mirum в Норрчепинге», – приводят шведские СМИ сообщение полиции.

    В правоохранительных органах уточнили, что пострадавший получил ранения, не представляющие угрозы для жизни, и был доставлен в больницу. Полиция ведет розыск подозреваемого. Территория торгового центра оцеплена, начато расследование по факту предполагаемого покушения на убийство.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в феврале прошлого года при стрельбе в шведской школе погибли около десяти человек.

    Премьер-министр страны Ульф Кристерссон назвал этот инцидент самой страшной массовой стрельбой в истории государства.

    В декабре того же года в одном из торговых центров столицы соседней Норвегии также произошла стрельба.

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    25 сентября 2026, 14:21 • Новости дня
    В бывшем военном туннеле в Сеуте нашли убежище нелегальных мигрантов

    Europa Press: В военном туннеле в Сеуте нашли укрытие нелегальных мигрантов

    Tекст: Мария Иванова

    В испанской Сеуте пожарные обнаружили укрытие нелегальных мигрантов, оборудованное в бывшем подземном военном туннеле.

    Нелегалы могли проникнуть в подземелье, проломив одну из стен, перекрывавших вход, пишет Europa Press.

    Внутри туннеля людей не оказалось, однако многочисленные признаки указывали на использование объекта в качестве укрытия. На месте были найдены матрасы, одеяла, кастрюли с остатками еды, личные вещи и большое количество бытовых отходов, включая сгоревшие матрасы и пустые бутылки, передает ТАСС.

    В конце июля десятки тысяч нелегалов проникли в Сеуту из Марокко вплавь и вброд, обходя волнолом. Для обеспечения безопасности в городе Мадрид задействовал военных. По оценкам испанских властей, границу могли пересечь до 80 тыс. человек, но предполагается, что подавляющее большинство из них уже вернулись на марокканскую территорию.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник Испания стянула войска к границе Сеуты из-за угрозы нового прорыва нелегалов.

    На прошлой неделе испанская полиция применила силу против мигрантов.

    В начале месяца Мадрид установил причастность властей Марокко к массовому вторжению в анклав.

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    25 сентября 2026, 23:55 • Новости дня
    Итальянские военнослужащие пострадали во время учений НАТО в Латвии

    Tекст: Катерина Туманова

    Пострадавшие попали под обстрел боевой машины Dardo, которая выдала случайный пулеметный залп, попавший в ехавшую впереди машину того же типа с открытым люком.

    Четверо итальянских военнослужащих были ранены во время огневых учений в пятницу днем в тренировочном районе Адажи в Латвия. Пострадавшие относились к полку берсальеров (стрелков), участвовавшему в миссии НАТО Forward Land Forces (Flf) в Латвии, пишет итальянская La Stampa.

    По причинам, которые выясняются, во время учений произошла авария с неавтоматизированным огнестрельным оружием, установленным на итальянской военной машине.

    Пулеметный залп случайно произошел на бронетранспортере Dardo в сторону такого же боевого автомобиля, который шел впереди с открытым люком, возможно, военные спускались с боевой машины.

    Трое из четырех раненых военнослужащих в порядке и уже связались со своими членами семьи, в то время как четвертый, находящийся в более серьезном состоянии, находится в стабильном состоянии.

    Расследование динамики аварии продолжается.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин указал на отработку европейскими странами захвата гражданских судов на Балтике.

    В Казахстане возбудили дело после гибели военных на Каспии. На тренировочных полетах в США разбился военный истребитель F-16.

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    25 сентября 2026, 09:56 • Новости дня
    Запасы газа в хранилищах Европы достигли минимума с 2013 года

    Tекст: Мария Иванова

    Европейский союз столкнулся с серьезным отставанием в подготовке к зиме, накопив в подземных хранилищах лишь 68% от необходимых объемов газа.

    Нетто-закачка газа странами Европейского союза в подземные хранилища с начала летнего сезона превысила 46 млрд кубических метров, передает ТАСС.

    На данный момент регион смог накопить лишь 68% от объемов, необходимых к предстоящей зиме. Темпы закачки замедляются, а некоторые страны уже начали расходовать больше топлива, чем запасать.

    По состоянию на 23 сентября хранилища заполнены на 70,35%, что на 15,68 процентного пункта ниже среднего показателя за последние пять лет. Это минимальное значение для данной даты за всю историю наблюдений с 2011 года. В резервуарах находится около 77 млрд кубических метров газа, что на 13,3 млрд меньше, чем в прошлом году.

    Газпром прогнозировал, что запасы газа в ПХГ Европы к следующему отопительному сезону могут не достичь даже 75%. При этом средние темпы закачки в сентябре остаются самыми высокими за последние четыре года. Котировки на европейских хабах достигли максимума с конца 2022 года, отражая стремление заполнить хранилища любой ценой, хотя наиболее благоприятные летние месяцы уже упущены.

    Согласно требованиям Еврокомиссии, страны ЕС обязаны обеспечивать заполнение хранилищ на 90% в период с 1 октября по 1 декабря. Для выполнения этой нормы нетто-закачка к началу осенне-зимнего периода должна составить не менее 68 млрд кубических метров.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, к середине сентября страны Евросоюза заполнили подземные хранилища газа лишь на 69,5%.

    Представители Газпрома предупредили о серьезных рисках для стабильного обеспечения европейских потребителей топливом предстоящей зимой.

    В конце августа запасы газа в европейских резервуарах упали до рекордно низкого уровня с 2011 года.

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