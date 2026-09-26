ЕС призвал страны рассмотреть меры по ограничению спроса на природный газ

ЕС призвал страны ограничить спрос на природный газ

Tекст: Катерина Туманова

Европейский союз столкнулся с масштабным кризисом цен на энергоносители из-за последствий военного конфликта с Ираном, передает Reuters.

Фактическое закрытие Ормузского пролива, через который проходит 20% мировых поставок нефти и сжиженного природного газа, спровоцировало резкий скачок цен на энергоносители.

«Мы столкнулись с ценовым кризисом, связанным с кризисом поставок», – заявил комиссар ЕС по энергетике Дан Йоргенсен в письме министрам энергетики европейских стран.

Европа зависит от иностранных поставщиков, которые покрывают около 80% потребностей региона в газе. Дефицита предложения пока нет, но резкий рост цен мешает странам пополнять запасы перед зимой.

По данным Gas Infrastructure Europe, хранилища заполнены на 70%, что на 12 процентных пунктов ниже прошлогоднего уровня.

Йоргенсен отметил, что ЕС подготовлен лучше, чем зимой 2021 года, благодаря увеличению импорта СПГ и развитию возобновляемой энергетики.

Однако он призвал правительства активнее готовиться к холодам, предложив ограничить температуру в общественных зданиях, запретить наружное отопление и отключить лишнее уличное освещение.

Кроме того, еврокомиссар Йоргенсен спрогнозировал Европе тяжелейшую зиму из-за цен на дизель

Как писала газета ВЗГЛЯД, Урсула фон дер Ляйен заявила, что конфликт в Ормузском проливе стоил ЕС 90 млрд евро. Дмитриев предрек Европе худшую зиму из-за отказа от российской энергетики.