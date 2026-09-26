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    26 сентября 2026, 01:40 • Новости дня

    Пентагон обновил число пострадавших в войне с Ираном солдат США

    Пентагон: Число пострадавших в войне с Ираном солдат стало 861

    Tекст: Катерина Туманова

    Согласно данным базы Пентагона, с учетом 29 американских моряков и восьми морских пехотинцев общее число раненых с начала боевых действий между США и Ираном возросло до 861 человека.

    «На этой неделе неофициально, без объяснений со стороны Министерства обороны, число военнослужащих, получивших ранения во время войны с Ираном, было незаметно увеличено на 37 человек», – пишет Washington Post (WP).

    Согласно анализу общедоступной базы данных Пентагона о военнослужащих, погибших и раненых во время конфликтов США и других военных операций за рубежом, увеличение числа погибших включает 29 моряков ВМС и восемь морских пехотинцев.

    По данным Системы анализа потерь Министерства обороны (Defense Casualty Analysis System, DCAS), по состоянию на среду общее число военнослужащих, получивших ранения во время войны с Ираном, составляет 861 человек, указывает газета.

    Более половины из них, согласно базе данных Пентагона, относятся к категории «зарубежных операций» с начала июльского перемирия между Вашингтоном и Тегераном, которое впоследствии было нарушено. До этого убитые и раненые военнослужащие учитывались в рамках «Операции «Эпическая ярость», как администрация Трампа называла войну с Ираном.

    В базе данных DCAS не объясняется, как и когда были ранены 37 военнослужащих. Представитель ВМС заявил WP, что все моряки вернулись к исполнению служебных обязанностей после полученных травм, характер которых не уточняется.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, журналисты Washington Post сообщили о занижении Пентагоном числа погибших в Иране военнослужащих, а затем вступили в спор с Хегсетом о числе потерь США в войне с Ираном.

    Кроме того, США в войне с Ираном потеряли самолетов и дронов на 4 млрд долларов.

    25 сентября 2026, 05:05 • Новости дня
    Си Цзиньпин объявил о новом историческом этапе отношений с США

    Си Цзиньпин объявил о новом этапе отношений с США

    Си Цзиньпин объявил о новом историческом этапе отношений с США
    @ Annabelle Gordon - Pool via CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Председатель КНР Си Цзиньпин объявил о начале нового исторического этапа в отношениях между Китаем и Соединенными Штатами Америки во время визита в Вашингтон.

    «Сегодня китайско-американские отношения находятся на новом историческом этапе», – передает слова Си Цзиньпина во время приветственного банкета в Белом доме РИА «Новости».

    Он подчеркнул, что инициатива президента США Дональда Трампа сделала возможными значительные достижения американского народа. В то же время Китай стремится к великому возрождению нации, а модернизация постоянно открывает новые горизонты.

    Китайский лидер отметил, что обе эти грандиозные цели могут в полной мере дополнять друг друга. Он выразил благодарность Трампу и его супруге Мелании за теплое гостеприимство, отметив тщательность и заботу в организации визита.

    Си Цзиньпин предложил поднять тост за здоровье американского президента и его жены.

    «Я предлагаю поднять тост за здоровье президента Дональда Трампа и госпожи Мелании, за процветание и прогресс Китая и США, а также за дружбу между нашими народами», – сказал он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг председатель КНР прилетел в Соединенные Штаты с государственным визитом, президент США лично встретил гостя у трапа самолета на авиабазе Эндрюс.

    Си Цзиньпин анонсировал передачу двух панд американскому зоопарку. А президент США скривил лицо в ходе встречи с Си Цзиньпином.

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    25 сентября 2026, 18:16 • Новости дня
    ВС России ударили по дата-центру разведки и сухогрузу на Украине

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Российские военные поразили киевский дата-центр разведки и логистический узел в Требухове, а также сухогруз с военными грузами в Черноморске, сообщило Минобороны.

    Вооруженные силы России точными ударами беспилотников поразили военные объекты и суда на Украине, сообщает Минобороны в Max. В частности, в результате успешных действий поражен киевский дата-центр «Датагрупп». Он обеспечивал обработку и передачу разведывательных данных для нужд армии противника.

    Кроме того, в населенном пункте Требухов Киевской области уничтожен логистический центр компании «Хеви логистик Юкрейн». Его территория использовалась украинским оборонным ведомством и силовыми структурами для хранения товаров двойного назначения. В Одесской области удар пришелся по сухогрузу, доставившему военные грузы в порт Черноморска.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне российские войска нанесли массированный удар по украинским предприятиям и логистическим центрам в Киеве и Одессе.

    Днем ранее Министерство обороны отчиталось об уничтожении ключевых киевских центров обработки данных. До этого военные поразили доставившее военные грузы судно в порту Одессы.

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    25 сентября 2026, 19:29 • Видео
    Визит Си в США показал величие Китая

    Государственный визит председателя КНР Си Цзиньпина в США прошел с шиком и размахом, президент США Дональд Трамп еще никого так не принимал. А ведь еще недавно тот же Трамп обещал «поставить Китай на место» и эскалировал торговую войну с ним. Что же случилось?

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    25 сентября 2026, 15:06 • Новости дня
    Востоковед: США и Китай сделали шаг навстречу, сохранив соперничество в Азии

    Востоковед Маслов: США и Китай сделали шаг навстречу, сохранив соперничество в Азии

    Востоковед: США и Китай сделали шаг навстречу, сохранив соперничество в Азии
    @ Wang Ye/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    США и Китай в ходе нынешнего саммита подали миру позитивные сигналы о готовности решать двусторонние проблемы, влияющие на мировые рынки. Впрочем, напряженность между Вашингтоном и Пекином сохранится в вопросах борьбы за влияние в Азии, сказал газете ВЗГЛЯД китаист Алексей Маслов. Ранее глава Белого дома Дональд Трамп назвал «отличными» переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином.

    «Американская и китайская делегации в ходе нынешней встречи максимально усилили демонстрацию дружественной символики – от обмена знаковыми подарками до апелляции к историческим параллелям. Цель обеих стран – показать своим гражданам и всему миру, что трудности в их двусторонних отношениях носят временный характер», – объяснил директор Института стран Азии и Африки (ИСАА) МГУ Алексей Маслов.

    По словам эксперта, глобальная значимость сигналов Вашингтона и Пекина о планах дальнейшего взаимодействия объясняется влиянием американо-китайской конфронтации на мировые рынки. «Из позитивных промежуточных итогов саммита очевидно, что стороны намерены обсуждать стандарты развития искусственного интеллекта. Кроме того, возможно, сегодня будет заключен ряд крупных сделок по расширению взаимной бизнес-интеграции», – спрогнозировал аналитик.

    «Помимо этого, Белый дом заметно смягчил риторику по Тайваню, выразив готовность идти на разумные компромиссы. Заявления о ситуации с соблюдением прав человека в Тибете и Синьцзян-Уйгурском автономном округе также сняты с повестки», – детализировал политолог.

    Впрочем, между Вашингтоном и Пекином сохраняется множество нерешенных вопросов. «Перемирие в области тарифной пикировки продлено лишь на два месяца. США сохраняют рычаги давления в этой сфере. Кроме того, Китай не дал никаких публичных заверений в отказе от использования в спорах с Вашингтоном фактора редкоземельных металлов», – обратил внимание собеседник.

    «Судя по всему, определенная двусторонняя напряженность сохранится и в борьбе за рынки. Также обе стороны не станут отказываться от попыток наращивать влияние в Азии в целом. В этом вопросе, среди прочего, будут задействованы Индия и японский военный фактор», – резюмировал Маслов.

    В четверг в Белом доме прошли переговоры президента США Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина. В числе прочего они обсудили ситуацию на Украине, на Ближнем Востоке и на Корейском полуострове. Также были затронуты вопросы, касающиеся Тайваня и Ирана, сообщает CNN.

    Американский лидер заявил, что встреча прошла отлично. По словам Трампа, между ним и китайским лидером установились «великие отношения, основанные на взаимном уважении и жизненных интересах наших народов». «Наши команды работают над тем, чтобы способствовать более сбалансированным торговым отношениям, включая предоставление нового доступа на рынок для американских фермеров и животноводов», – сообщил глава Белого дома.

    В свою очередь Си назвал переговоры искренними и глубокими. «Мы достигли множества новых консенсусов, обогатили содержание конструктивных и стабильных стратегических связей Китая и США. Мы придали новые стратегические ориентиры отношениям», – сказал он перед торжественным ужином в Белом доме.

    Говоря об отношениях двух стран, Си отметил, что более 80 лет назад народы Китая и США плечом к плечу сражались против Японии. «В ходе войны сопротивления японской агрессии китайские солдаты и мирные жители спасли сотни американских летчиков ценой сотен тысяч жизней китайцев. Такая дружба, выкованная в крови и огне, непременно будет жить в поколениях», – заявил он.

    Си напомнил, что Трамп обещал «сделать Америку снова великой» и повести американский народ к значительным достижениям. «Китай стремится к великому национальному возрождению. Эти две цели одинаково амбициозны и, несомненно, могут взаимно укреплять друг друга. Китай и Штаты должны действовать как ответственные великие державы», – подчеркнул глава КНР.

    Одной из сфер, где Пекин и Вашингтон видят возможности для взаимодействия, Си назвал искусственный интеллект. Китайский лидер призвал «расширить список направлений сотрудничества и сократить список проблем» в контексте американо-китайских экономических и торговых отношений. По его словам, обе страны являются крупными державами в области искусственного интеллекта. «Хотя между нами существует конкуренция, возможности для сотрудничества еще шире», – отметил политик.

    При этом Си призвал стороны сохранять диалог и не допускать конфронтации. «Мы должны мирно сосуществовать. Китай и Соединенные Штаты, как две крупные страны, выиграют от сотрудничества и проиграют в конфронтации. Вооруженные силы обеих стран должны поддерживать регулярный диалог, совершенствовать механизмы взаимодействия и предотвращения кризисов», – приводит The Guardian слова Си.

    Символической частью визита стали и жесты, призванные подчеркнуть дружбу двух стран. Си выразил мнение, что панды Пин-Пин и Фу Шуан, которых перевезут в зоопарк Атланты, являются посланниками дружбы между народами Китая и США. Трамп подарил председателю КНР национальный символ США – скульптуру белоголового орлана.

    На торжественном ужине в Белом доме присутствовали Си Цзиньпин, его жена Пэн Лиюань, Дональд и Мелания Трамп, глава SpaceX и Tesla Илон Маск, гендиректор Apple Тим Кук, президент Nvidia Дженсен Хуанг, руководитель AMD Лиза Су и другие представители ведущих технологических компаний.

    Впрочем, за внешней демонстрацией взаимопонимания сохраняются серьезные разногласия, прежде всего в торговой сфере. Еще до начала переговоров американский министр финансов Скотт Бессент заявил, что Пекин и Вашингтон договорились продлить торговое перемирие до 10 января 2027 года в надежде достигнуть за это время более масштабной сделки. Споры о пошлинах, редкоземельных материалах и технологических ограничениях остались открытыми, пишет Reuters.

    Еще одной чувствительной темой остаются ядерные возможности Китая. Как пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники, администрация Трампа ведет переговоры с Китаем о его быстро расширяющемся ядерном арсенале. Вашингтон сомневается в соблюдении Пекином 30-летнего запрета на соответствующие испытания. Обсуждения проходили в рамках многосторонних встреч в Женеве, Нью-Йорке и Касабланке.

    США оказывали давление на Пекин, требуя ответить на обвинения в проведении ядерных испытаний крайне низкой мощности. Кроме того, Вашингтон требует от Китая уведомлять США о подобных испытаниях. Пекин отвергает эти обвинения. Между тем китайские ракеты были продемонстрированы на военном параде в столице КНР в 2025 году.

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    25 сентября 2026, 10:11 • Новости дня
    TWZ: Китай построил плавучую базу для крупных подводных дронов

    На верфи в Шанхае заметили новый китайский корабль-носитель подводных беспилотников

    Tекст: Мария Иванова

    Китайские военные завершают строительство уникального корабля-матки длиной 204 метра, предназначенного для запуска и обслуживания сверхкрупных подводных беспилотных аппаратов.

    Новое судно заметили на спутниковых снимках шанхайской верфи Худун-Чжунхуа, передает издание TWZ. Корабль шириной 30 метров получил серую окраску, что указывает на его принадлежность к военно-морским силам страны. Конструкция включает просторную палубу и специальную платформу длиной 50 метров для спуска аппаратов на воду.

    Независимый военно-морской аналитик Эйч Ай Саттон отметил наличие специальных стоек для перемещения грузов между палубами. По его оценке, внутри массивной надстройки расположены ангары для обслуживания техники. Специалист подчеркнул растущую потребность китайского флота в подобных судах.

    «С небольшими подводными аппаратами длиной до 20 метров достаточно автомобильных кранов, однако для новейших сверхкрупных беспилотников Китаю потребуются специализированные портовые мощности», – заявил Саттон.

    Эксперт также добавил, что используемые сейчас плавучие доки имеют серьезный недостаток. Они способны вместить лишь один крупный аппарат за раз, исключая возможность одновременного ремонта и запуска. Закрытая конструкция нового корабля позволит скрыть эти операции от посторонних глаз.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, новейшая китайская атомная подлодка с Х-образными рулями попала на спутниковые снимки.

    На шанхайской верфи эксперты зафиксировали уникальную крупную субмарину без традиционного ограждения рубки.

    В прошлом году КНР запланировала летные испытания уникального дрононосца Jiu Tian.

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    25 сентября 2026, 20:43 • Новости дня
    Забастовки школьников против призыва в армию прошли в Германии

    DPA: Забастовки школьников против призыва в армию прошли в Германии

    Забастовки школьников против призыва в армию прошли в Германии
    @ HANNIBAL HANSCHKE/EPA/TASS

    Tекст: Денис Тельманов

    Десятки тысяч молодых людей вышли на улицы почти ста городов Германии, протестуя против планов властей вернуть обязательный призыв в армию, сообщило агентство DPA.

    Около ста немецких городов охватили протесты молодежи против обязательной военной службы, передает РИА «Новости» со ссылкой на DPA. По данным организаторов, в акциях приняли участие порядка 45 тыс. человек.

    «По всей стране десятки тысяч школьников вышли в пятницу на улицы, чтобы выразить свой протест против возможного введения воинской повинности», – отмечается в публикации.

    Представитель общественной инициативы «Школьная забастовка против воинской повинности» Бела Брейтнер рассказал агентству, что власти рассылают анкеты и назначают обязательные медосмотры, которые должны были начаться только в июле 2027 года.

    Он добавил, что результаты опросов свидетельствуют о нежелании молодежи служить в бундесвере.

    С 1 января в Германии действует новый закон о службе в армии. Он сохраняет добровольный призыв, но предусматривает возобновление воинского учета для всех 18-летних юношей.

    Документ допускает возврат к обязательной службе, приостановленной в 2011 году, если возникнет нехватка добровольцев или ухудшится ситуация с безопасностью.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, министерство обороны Германии начало обязательное медицинское освидетельствование 18-летних юношей.

    На фоне роста числа отказников правительство ФРГ разработало новую модель альтернативной гражданской службы.

    Весной немецкие школьники уже проводили массовые демонстрации против возврата воинской обязанности.

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    25 сентября 2026, 14:58 • Новости дня
    Военные ВСУ попали в плен во время видеосъемок сменщиков на полигоне

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Российские военнослужащие захватили в плен украинских бойцов, пока их сменщики участвовали в видеосъемках на полигоне для отчета перед командованием.

    Украинские военнослужащие оказались в плену у Вооруженных сил России в тот момент, когда их сменщиков снимали на камеру на полигоне. Об этом рассказал украинский пленный Юрий Фисенко.

    «Вечером подошли ребята – и был факт, что нас задержали на позициях из-за того, что наших сменщиков забирали на полигон для проведения каких-то там съемок, что они там такие крутые, «Рексы», – пояснил Фисенко на видеозаписи, предоставленной РИА «Новости» Минобороны.

    По словам военнопленного, пока он вместе с сослуживцами ожидал смену на позициях, их захватили российские бойцы. Фисенко выразил сожаление о случившемся, отметив, что лучше бы спокойно оставался дома.

    Он также высказал мнение, что съемка военнослужащих ВСУ проводилась для отчета перед начальством, чтобы продемонстрировать процесс обучения бойцов.

    Ранее стало известно, что многие украинские военнослужащие сдались в плен в районе Волчанска. Как писала газета ВЗГЛЯД, украинские формирования на Краснолиманском направлении открывают огонь по своим сдающимся бойцам.

    До этого мобилизованные солдаты ВСУ под Закотным добровольно сложили оружие.

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    25 сентября 2026, 07:00 • Новости дня
    «Северяне» узнали о росте социального напряжения в Сумах

    В Сумах стало нарастать социальное напряжение

    Tекст: Катерина Туманова

    Российские военнослужащие группировки войск «Север» за прошедшие сутки продвинулись на ключевых направлениях фронта и узнали о нарастании соцнапряжения в Сумах, где в попытках мобилизовать убили местного жителя.

    «Растет социальное напряжение в г. Сумы. В городе массовые перебои с электроэнергией и водоснабжением. Кроме того, в ходе мобилизационных мероприятий убит местный житель», – рассказали бойцы неофициальному Max-каналу группы войск «Северный ветер».

    При этом «Северяне» в Шосткинском районе продвинулись около Уланово и Толстодубово. В Краснопольском районе штурмовики продвинулись в посадках в районе Степок.

    В Сумском районе штурмовые группы ведут стрелковые бои в районе Хотени, Кияницы, Марьино и Малой Рыбицы.

    На Харьковском направлении после освобождения Бузово штурмовые подразделения группировки «Север» продвигаются вглубь котла. С внешней стороны окружения активно работали артиллерия и авиация.

    На Великобурлукском направлении штурмовики освободили Хижняково и продвинулись в районе Резниково на 300 м.

    «За сутки подтвержденные потери противника составили свыше 160 человек (из них более 100 в Сумской и свыше 60 в Харьковской областях)», – указано в сводке.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на Украине шесть регионов остались без света из-за повреждений инфраструктуры. Украинские военные в Сумской области начали умирать от листериоза. ВС России пресекли все попытки ВСУ прорваться из окружения в Харьковской области.

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    25 сентября 2026, 18:56 • Новости дня
    Минобороны скорректировало условия службы иностранцев в армии России

    Минобороны отменило форму уведомления об увольнении иностранцев с ВНЖ

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Министр обороны Андрей Белоусов отменил форму уведомления о досрочном увольнении иностранцев с видом на жительство из Вооруженных сил России.

    Министерство обороны России изменило правила прохождения военной службы для иностранных граждан. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале нормативных правовых актов, передает ТАСС.

    «Приказываю: признать утратившим силу приказ министра обороны Российской Федерации от 1 ноября 2023 г. N744 «Об установлении формы уведомления о досрочном увольнении с военной службы иностранного гражданина, получившего вид на жительство в связи с заключением в период специальной военной операции контракта о прохождении военной службы в Вооруженных силах Российской Федерации»», – говорится в документе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июне президент России Владимир Путин подписал закон о запрете депортации служащих в ВС страны иностранцев.

    Годом ранее глава государства расширил возможности иностранных граждан для прохождения военной службы в период мобилизации. Тогда же лица без гражданства получили право на заключение контрактов с российскими войсками.

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    25 сентября 2026, 13:15 • Новости дня
    Белорусские военные отправились в Россию на учения ОДКБ

    Минобороны Белоруссии: Военные республики отправились в Россию на учения ОДКБ

    Tекст: Мария Иванова

    Министерство обороны Белоруссии сообщило об отправке военнослужащих республики на российские полигоны для участия в совместных учениях Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

    Контингент Вооруженных сил Белоруссии направился на один из российских полигонов для участия в командно-штабных маневрах Коллективных сил оперативного реагирования ОДКБ «Взаимодействие-2026», передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу министерства обороны республики.

    В рамках совместной подготовки также пройдут специальные учения с задействованием сил и средств разведки «Поиск-2026» и маневры подразделений материально-технического обеспечения «Эшелон-2026».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале месяца белорусские военные прибыли в Россию на масштабные учения.

    В прошлом месяце Минобороны Белоруссии сообщило о проведении учений на российском полигоне.

    В апреле Минобороны анонсировало учения ОДКБ на территории трех стран.

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    25 сентября 2026, 20:04 • Новости дня
    Умер пострадавший при покушении на Трампа американец

    ABC: В США скончался пострадавший при покушении на Трампа в 2024 году мужчина

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Американец Джеймс Копенхейвер, получивший ранения во время стрельбы на предвыборном митинге Дональда Трампа в Пенсильвании в 2024 году, ушел из жизни в больнице Питтсбурга, сообщил телеканал ABC.

    О смерти мужчины стало известно в среду, передает ТАСС со ссылкой на ABC. Он скончался 23 сентября, однако точная причина гибели пока не установлена врачами.

    Инцидент произошел в 2024 году во время публичного выступления политика в городе Батлер. В ходе стрельбы тяжелые травмы получили три сторонника республиканца, включая 76-летнего Копенхейвера.

    Трамп отреагировал на печальное известие в социальной сети Truth Social. Он заявил, что Копенхейвер был патриотом и бойцом.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, первое покушение на Дональда Трампа произошло в июле 2024 года в городе Батлер.

    В результате стрельбы двое участников предвыборного митинга получили тяжелые ранения. Сам Трамп заявил о попадании пули в верхнюю часть правого уха.

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    25 сентября 2026, 07:22 • Новости дня
    В зону спецоперации поступили десятки тысяч антидроновых маскировочных пончо

    Более 50 тыс. защищающих от тепловизоров пончо передали в зону спецоперации

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Свыше 50 тыс. маскировочных пончо «Нафаня» для снижения заметности военнослужащих и защиты от дронов применяется в зоне спецоперации, сообщили в компании-производителе Zavoz. Pro.

    Воронежская компания Zavoz. Pro направила в район боевых действий крупную партию средств защиты, передает ТАСС. «Воронежская производственная компания Zavoz. Pro более двух лет серийно выпускает маскировочное халат-пончо «Нафаня», предназначенное для снижения заметности военнослужащих, в том числе при наблюдении с беспилотных летательных аппаратов с использованием тепловизионной аппаратуры. За время производства в зону СВО было поставлено более 50 тыс. таких изделий», – заявили представители предприятия.

    Разработчики отметили, что «Нафаня» стала третьей модернизированной моделью в их линейке. В ней впервые применили систему вентиляции – специальную перфорацию для проветривания пространства под накидкой. Этот принцип доказал свою эффективность на практике и получил развитие в новых моделях «Древоч» и «Морок».

    Изделие предназначено для ситуаций, не требующих длительной защиты от тепловизоров или усиленной визуальной маскировки. Благодаря универсальности и доступной цене пончо стало одним из самых массовых продуктов компании и используется бойцами разных родов войск.

    Накидка выполнена из полипропилена со специальными пропитками. Она весит около 1,5 кг, имеет универсальный размер и подходит для людей ростом от 150 см до двух метров.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, расчеты украинских беспилотников безуспешно искали российских солдат в маскировочных пончо в Запорожской области. Военнослужащие использовали антидроновые накидки при освобождении поселка Зверево в Донецкой народной республике. Офицер Южной группировки войск сообщил о постоянной модернизации формы для выполнения специфических боевых задач.

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    25 сентября 2026, 05:30 • Новости дня
    CNN узнал о встрече Дмитриева с Уиткоффом и Кушнером в Нью-Йорке

    Tекст: Катерина Туманова

    Спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами и глава РФПИ Кирилл Дмитриев, по данным источников CNN, встретился в четверг в Нью-Йорке с посланниками президента США Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером.

    Стороны встретились для обсуждения американо-российского сотрудничества и мирного урегулирования конфликта на Украине.

    Источники CNN сообщили, что Дмитриев находился в Нью-Йорке для продолжения миротворческих усилий и российско-американского диалога после встречи президента России Владимира Путина с американскими посланниками, состоявшейся ранее в этом месяце.

    В среду госсекретарь США Марко Рубио и министр иностранных дел России Сергей Лавров встретились на полях Генеральной Ассамблеи ООН. А президент Трамп на этой неделе подтвердил свою уверенность в том, что стороны достигнут соглашения, несмотря на продолжающуюся войну.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Дмитриев заявил о желании президента США вести диалог с Россией. При этом в РФПИ опровергли слухи о трехсторонних переговорах с Украиной в Нью-Йорке.

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    25 сентября 2026, 21:24 • Новости дня
    Самолет с офицерами ВС Конго разбился на юго-западе страны

    Mediacongo: Самолет с офицерами ВС Конго разбился на юго-западе страны

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В результате крушения самолета на юго-западе Демократической Республики Конго погибли по меньшей мере десять человек, включая высокопоставленных военных, пишет Mediacongo.

    Самолет с офицерами Вооруженных сил Демократической Республики Конго потерпел крушение на юго-западе страны, погибли не менее десяти человек, сообщает портал Mediacongo.

    «Генеральный аудитор ВС ДРК, генерал-лейтенант Люсьен-Рене Ликулия Бакуми погиб в результате крушения самолета… По предварительным данным, около десятка человек погибли вследствие этого несчастного случая», – говорится в публикации издания.

    Точные обстоятельства аварии и окончательное число погибших сейчас выясняются. Ожидается, что власти предоставят подробную информацию о типе воздушного судна, количестве людей на борту и причинах катастрофы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе прошлого года на северо-востоке Демократической Республики Конго разбился гражданский самолет «Антонов». Ранее вооруженные силы этой африканской страны сорвали попытку государственного переворота.

    А уже в середине сентября легкий самолет потерпел крушение в горах Швейцарии.

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    25 сентября 2026, 23:55 • Новости дня
    Итальянские военнослужащие пострадали во время учений НАТО в Латвии

    Tекст: Катерина Туманова

    Пострадавшие попали под обстрел боевой машины Dardo, которая выдала случайный пулеметный залп, попавший в ехавшую впереди машину того же типа с открытым люком.

    Четверо итальянских военнослужащих были ранены во время огневых учений в пятницу днем в тренировочном районе Адажи в Латвия. Пострадавшие относились к полку берсальеров (стрелков), участвовавшему в миссии НАТО Forward Land Forces (Flf) в Латвии, пишет итальянская La Stampa.

    По причинам, которые выясняются, во время учений произошла авария с неавтоматизированным огнестрельным оружием, установленным на итальянской военной машине.

    Пулеметный залп случайно произошел на бронетранспортере Dardo в сторону такого же боевого автомобиля, который шел впереди с открытым люком, возможно, военные спускались с боевой машины.

    Трое из четырех раненых военнослужащих в порядке и уже связались со своими членами семьи, в то время как четвертый, находящийся в более серьезном состоянии, находится в стабильном состоянии.

    Расследование динамики аварии продолжается.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин указал на отработку европейскими странами захвата гражданских судов на Балтике.

    В Казахстане возбудили дело после гибели военных на Каспии. На тренировочных полетах в США разбился военный истребитель F-16.

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    25 сентября 2026, 08:55 • Новости дня
    Пентагон направил 500 млн долларов на лазерное оружие против дронов

    Tекст: Мария Иванова

    Американские военные выделят полмиллиарда долларов на производство боевых лазеров, способных перехватывать дроны и крылатые ракеты без расхода дорогостоящих зенитных боеприпасов.

    Министерство обороны Соединенных Штатов направляет 500 млн долларов на создание боевых лазерных установок, передает газета New York Post.

    Новое вооружение предназначено для ликвидации беспилотных летательных аппаратов и крылатых ракет.

    Американские вооруженные силы уже задействуют лазеры в Ормузском проливе для перехвата воздушных целей в рамках ближневосточного конфликта. Кроме того, технология проходит тестирование на южной границе Соединенных Штатов в целях борьбы с наркокартелями. Применение лазерных систем обходится значительно дешевле запуска классических зенитных ракет и помогает экономить запасы боеприпасов, отмечает ТАСС.

    Современные установки, в том числе система HELIOS мощностью 60 кВт, размещаются в основном на военных кораблях из-за крупных размеров и высокого энергопотребления. Интересно, что управление некоторыми комплексами осуществляется при помощи модифицированных контроллеров от игровых приставок Xbox.

    Специалисты обращают внимание на определенные эксплуатационные ограничения нового оружия. Боевым лазерам необходима ясная погода для результативной работы, и в настоящее время им сложно отражать одновременные атаки групп беспилотников.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, армия США заключила контракт на поставку антидроновых лазеров на сумму 400 млн долларов.

    Министерство обороны ранее направило 86 млн долларов на разработку перспективных систем противовоздушной обороны.

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