При пожаре на судне «Триумф» у Камчатки пострадали семь человек

Tекст: Катерина Туманова

«В акватории Тихого океана на судне ЯМС «Триумф» произошло возгорание. На борту находились 29 человек, 25 из них подобрало проходящее мимо судно «Персея». Среди спасённых – семь пострадавших. Судьба ещё четырёх моряков остаётся неизвестной: их местонахождение пока не установлено», – сообщили в ведомстве.

Там добавили, что «Персея» прибыла в порт Петропавловска-Камчатского, где была организована транспортировка пострадавших на берег.

«Первым рейсом доставили моряков с тяжелыми травмами. Спасатели вместе с медиками аккуратно перенесли с одного судна на другое раненых, используя носилки», – уточнили в МЧС.

Как писала газета ВЗГЛЯД, 25 сентября у побережья Камчатки загорелось судно «Триумф» с 29 членами экипажа на борту. СК возбудил дело после пожара на судне у Камчатки.



