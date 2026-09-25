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    25 сентября 2026, 23:55 • Новости дня

    Итальянские военнослужащие пострадали во время учений НАТО в Латвии

    Tекст: Катерина Туманова

    Пострадавшие попали под обстрел боевой машины Dardo, которая выдала случайный пулеметный залп, попавший в ехавшую впереди машину того же типа с открытым люком.

    Четверо итальянских военнослужащих были ранены во время огневых учений в пятницу днем в тренировочном районе Адажи в Латвия. Пострадавшие относились к полку берсальеров (стрелков), участвовавшему в миссии НАТО Forward Land Forces (Flf) в Латвии, пишет итальянская La Stampa.

    По причинам, которые выясняются, во время учений произошла авария с неавтоматизированным огнестрельным оружием, установленным на итальянской военной машине.

    Пулеметный залп случайно произошел на бронетранспортере Dardo в сторону такого же боевого автомобиля, который шел впереди с открытым люком, возможно, военные спускались с боевой машины.

    Трое из четырех раненых военнослужащих в порядке и уже связались со своими членами семьи, в то время как четвертый, находящийся в более серьезном состоянии, находится в стабильном состоянии.

    Расследование динамики аварии продолжается.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин указал на отработку европейскими странами захвата гражданских судов на Балтике.

    В Казахстане возбудили дело после гибели военных на Каспии. На тренировочных полетах в США разбился военный истребитель F-16.

    25 сентября 2026, 20:12 • Новости дня
    Путин: ЕС использует Украину как пушечное мясо для ограничения развития России
    Путин: ЕС использует Украину как пушечное мясо для ограничения развития России
    @ Александр Казаков/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин обвинил европейские элиты в намерении использовать Украину в качестве расходного материала для сдерживания развития России.

    Агрессивные круги в Европе хотят использовать Украину как пушечное мясо для ограничения развития России, заявил Путин в ходе общения с прессой на Петербургском международном форуме объединенных культур, передает ТАСС.

    «Нагнетание со стороны определtнных кругов, настроенных агрессивно, можно объяснить только одним: они хотят и дальше использовать Украину и украинцев как пушечное мясо, а Украину как государство в качестве инструмента борьбы с Россией для того, чтобы не допустить нашего развития, ограничить наше развитие, затормозить движение России вперед», – заявил глава государства

    Ранее Служба внешней разведки сообщила о планах Евросоюза использовать украинцев в качестве пушечного мяса.

    В прошлом году президент России Владимир Путин обвинил западные страны в отношении к жителям Украины как к расходному материалу.

    Ранее глава государства указал на уговоры европейских кураторов продолжать вооруженный конфликт до последнего украинца.

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    25 сентября 2026, 18:16 • Новости дня
    ВС России ударили по дата-центру разведки и сухогрузу на Украине

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Российские военные поразили киевский дата-центр разведки и логистический узел в Требухове, а также сухогруз с военными грузами в Черноморске, сообщило Минобороны.

    Вооруженные силы России точными ударами беспилотников поразили военные объекты и суда на Украине, сообщает Минобороны в Max. В частности, в результате успешных действий поражен киевский дата-центр «Датагрупп». Он обеспечивал обработку и передачу разведывательных данных для нужд армии противника.

    Кроме того, в населенном пункте Требухов Киевской области уничтожен логистический центр компании «Хеви логистик Юкрейн». Его территория использовалась украинским оборонным ведомством и силовыми структурами для хранения товаров двойного назначения. В Одесской области удар пришелся по сухогрузу, доставившему военные грузы в порт Черноморска.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне российские войска нанесли массированный удар по украинским предприятиям и логистическим центрам в Киеве и Одессе.

    Днем ранее Министерство обороны отчиталось об уничтожении ключевых киевских центров обработки данных. До этого военные поразили доставившее военные грузы судно в порту Одессы.

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    25 сентября 2026, 19:29 • Видео
    Визит Си в США показал величие Китая

    Государственный визит председателя КНР Си Цзиньпина в США прошел с шиком и размахом, президент США Дональд Трамп еще никого так не принимал. А ведь еще недавно тот же Трамп обещал «поставить Китай на место» и эскалировал торговую войну с ним. Что же случилось?

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    25 сентября 2026, 10:11 • Новости дня
    TWZ: Китай построил плавучую базу для крупных подводных дронов

    На верфи в Шанхае заметили новый китайский корабль-носитель подводных беспилотников

    Tекст: Мария Иванова

    Китайские военные завершают строительство уникального корабля-матки длиной 204 метра, предназначенного для запуска и обслуживания сверхкрупных подводных беспилотных аппаратов.

    Новое судно заметили на спутниковых снимках шанхайской верфи Худун-Чжунхуа, передает издание TWZ. Корабль шириной 30 метров получил серую окраску, что указывает на его принадлежность к военно-морским силам страны. Конструкция включает просторную палубу и специальную платформу длиной 50 метров для спуска аппаратов на воду.

    Независимый военно-морской аналитик Эйч Ай Саттон отметил наличие специальных стоек для перемещения грузов между палубами. По его оценке, внутри массивной надстройки расположены ангары для обслуживания техники. Специалист подчеркнул растущую потребность китайского флота в подобных судах.

    «С небольшими подводными аппаратами длиной до 20 метров достаточно автомобильных кранов, однако для новейших сверхкрупных беспилотников Китаю потребуются специализированные портовые мощности», – заявил Саттон.

    Эксперт также добавил, что используемые сейчас плавучие доки имеют серьезный недостаток. Они способны вместить лишь один крупный аппарат за раз, исключая возможность одновременного ремонта и запуска. Закрытая конструкция нового корабля позволит скрыть эти операции от посторонних глаз.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, новейшая китайская атомная подлодка с Х-образными рулями попала на спутниковые снимки.

    На шанхайской верфи эксперты зафиксировали уникальную крупную субмарину без традиционного ограждения рубки.

    В прошлом году КНР запланировала летные испытания уникального дрононосца Jiu Tian.

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    25 сентября 2026, 20:28 • Новости дня
    Путин назвал провокацией заявления Запада об угрозе войны с Россией
    Путин назвал провокацией заявления Запада об угрозе войны с Россией
    @ Александр Жолобов/photo.roscongress.ru

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Президент России Владимир Путин назвал заявления западных стран о возможной войне с Москвой провокацией и целенаправленным раздуванием ситуации.

    Путин в ходе общения с прессой на Петербургском международном форуме объединенных культур заявил, что Россия не готовится к боевым действиям с Европой. Он назвал заявления западных стран о возможной войне с Москвой провокацией и целенаправленным раздуванием ситуации.

    «Я хочу еще раз подчеркнуть, мы не готовимся к каким бы то ни было боевым действиям с Европой», – заявил российский лидер, передает РИА «Новости».

    По словам президента, у Москвы нет ни планов, ни оснований для вооруженного конфликта с европейскими государствами. Он отметил, что на Западе активно обсуждают возможность российской атаки и призывают готовиться к войне.

    «Со стороны европейских стран это, безусловно, целенаправленное раздувание ситуации и провокация. Многие в Европе говорят о том, что ждут нападения со стороны Российской Федерации и поэтому должны сами готовиться к боевым действиям, к войне с Россией», – сказал Путин.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в сентябре Владимир Путин также заявил об отсутствии у Москвы намерений угрожать Европе.

    Ранее заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев опроверг информацию о подготовке нападения России на европейские страны.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал западные публикации о планах России страшилками.

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    25 сентября 2026, 20:43 • Новости дня
    Забастовки школьников против призыва в армию прошли в Германии

    DPA: Забастовки школьников против призыва в армию прошли в Германии

    Забастовки школьников против призыва в армию прошли в Германии
    @ HANNIBAL HANSCHKE/EPA/TASS

    Tекст: Денис Тельманов

    Десятки тысяч молодых людей вышли на улицы почти ста городов Германии, протестуя против планов властей вернуть обязательный призыв в армию, сообщило агентство DPA.

    Около ста немецких городов охватили протесты молодежи против обязательной военной службы, передает РИА «Новости» со ссылкой на DPA. По данным организаторов, в акциях приняли участие порядка 45 тыс. человек.

    «По всей стране десятки тысяч школьников вышли в пятницу на улицы, чтобы выразить свой протест против возможного введения воинской повинности», – отмечается в публикации.

    Представитель общественной инициативы «Школьная забастовка против воинской повинности» Бела Брейтнер рассказал агентству, что власти рассылают анкеты и назначают обязательные медосмотры, которые должны были начаться только в июле 2027 года.

    Он добавил, что результаты опросов свидетельствуют о нежелании молодежи служить в бундесвере.

    С 1 января в Германии действует новый закон о службе в армии. Он сохраняет добровольный призыв, но предусматривает возобновление воинского учета для всех 18-летних юношей.

    Документ допускает возврат к обязательной службе, приостановленной в 2011 году, если возникнет нехватка добровольцев или ухудшится ситуация с безопасностью.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, министерство обороны Германии начало обязательное медицинское освидетельствование 18-летних юношей.

    На фоне роста числа отказников правительство ФРГ разработало новую модель альтернативной гражданской службы.

    Весной немецкие школьники уже проводили массовые демонстрации против возврата воинской обязанности.

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    25 сентября 2026, 14:58 • Новости дня
    Военные ВСУ попали в плен во время видеосъемок сменщиков на полигоне

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Российские военнослужащие захватили в плен украинских бойцов, пока их сменщики участвовали в видеосъемках на полигоне для отчета перед командованием.

    Украинские военнослужащие оказались в плену у Вооруженных сил России в тот момент, когда их сменщиков снимали на камеру на полигоне. Об этом рассказал украинский пленный Юрий Фисенко.

    «Вечером подошли ребята – и был факт, что нас задержали на позициях из-за того, что наших сменщиков забирали на полигон для проведения каких-то там съемок, что они там такие крутые, «Рексы», – пояснил Фисенко на видеозаписи, предоставленной РИА «Новости» Минобороны.

    По словам военнопленного, пока он вместе с сослуживцами ожидал смену на позициях, их захватили российские бойцы. Фисенко выразил сожаление о случившемся, отметив, что лучше бы спокойно оставался дома.

    Он также высказал мнение, что съемка военнослужащих ВСУ проводилась для отчета перед начальством, чтобы продемонстрировать процесс обучения бойцов.

    Ранее стало известно, что многие украинские военнослужащие сдались в плен в районе Волчанска. Как писала газета ВЗГЛЯД, украинские формирования на Краснолиманском направлении открывают огонь по своим сдающимся бойцам.

    До этого мобилизованные солдаты ВСУ под Закотным добровольно сложили оружие.

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    25 сентября 2026, 20:40 • Новости дня
    Путин словами «цирк уехал, а клоуны остались» оценил заявления Эстонии

    Путин назвал политической клоунадой заявления Эстонии про нападение на Россию

    Путин словами «цирк уехал, а клоуны остались» оценил заявления Эстонии
    @ Софья Сандурская/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин прокомментировал слова нового министра обороны Эстонии Мартина Херема о нападении на Россию поговоркой «цирк уехал, а клоуны остались».

    Путин назвал высказывания Херема о нападении на Россию политической клоунадой, передает РИА «Новости».

    «Это тот случай, знаете, как у нас в шутку говорят: цирк уехал, а клоуны остались. Это политическая клоунада», – заявил президент в ходе общения с прессой на Петербургском международном форуме объединенных культур.

    Путин напомнил для сравнения, что население Эстонии чуть более 1,3 млн человек, а численный состав только российской армии 1,535 млн человек. «Ясно, что это полная чушь, полный бред. Но, к сожалению, вот с такими людьми нам приходится иметь дело сегодня в Западной Европе», – приводит слова президента пресс-служба Кремля.

    Ранее телерадиокомпания ERR распространила информацию о том, что новый глава эстонского оборонного ведомства во время выступления в Тартуском университете 17 сентября текущего года допустил возможность нападения на Россию. По словам министра, с экономической точки зрения Эстонии было бы выгоднее нанести удар первой.

    Впоследствии Херем попытался оправдаться, отметив, что его слова были сказаны наполовину в шутку в контексте рассуждений о последствиях затяжной мобилизации. Тем не менее, подобные заявления спровоцировали громкий скандал внутри страны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Путин назвал заявления западных стран о возможной войне с Москвой провокацией и целенаправленным раздуванием ситуации.

    Официальный представитель МИД Мария Захарова призвала главу эстонского внешнеполитического ведомства ответить за угрозы в адрес Москвы.

    Зампред Совбеза Дмитрий Медведев пообещал уничтожить республику в случае превентивного удара по российской территории.

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    25 сентября 2026, 07:00 • Новости дня
    «Северяне» узнали о росте социального напряжения в Сумах

    В Сумах стало нарастать социальное напряжение

    Tекст: Катерина Туманова

    Российские военнослужащие группировки войск «Север» за прошедшие сутки продвинулись на ключевых направлениях фронта и узнали о нарастании соцнапряжения в Сумах, где в попытках мобилизовать убили местного жителя.

    «Растет социальное напряжение в г. Сумы. В городе массовые перебои с электроэнергией и водоснабжением. Кроме того, в ходе мобилизационных мероприятий убит местный житель», – рассказали бойцы неофициальному Max-каналу группы войск «Северный ветер».

    При этом «Северяне» в Шосткинском районе продвинулись около Уланово и Толстодубово. В Краснопольском районе штурмовики продвинулись в посадках в районе Степок.

    В Сумском районе штурмовые группы ведут стрелковые бои в районе Хотени, Кияницы, Марьино и Малой Рыбицы.

    На Харьковском направлении после освобождения Бузово штурмовые подразделения группировки «Север» продвигаются вглубь котла. С внешней стороны окружения активно работали артиллерия и авиация.

    На Великобурлукском направлении штурмовики освободили Хижняково и продвинулись в районе Резниково на 300 м.

    «За сутки подтвержденные потери противника составили свыше 160 человек (из них более 100 в Сумской и свыше 60 в Харьковской областях)», – указано в сводке.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на Украине шесть регионов остались без света из-за повреждений инфраструктуры. Украинские военные в Сумской области начали умирать от листериоза. ВС России пресекли все попытки ВСУ прорваться из окружения в Харьковской области.

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    25 сентября 2026, 18:56 • Новости дня
    Минобороны скорректировало условия службы иностранцев в армии России

    Минобороны отменило форму уведомления об увольнении иностранцев с ВНЖ

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Министр обороны Андрей Белоусов отменил форму уведомления о досрочном увольнении иностранцев с видом на жительство из Вооруженных сил России.

    Министерство обороны России изменило правила прохождения военной службы для иностранных граждан. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале нормативных правовых актов, передает ТАСС.

    «Приказываю: признать утратившим силу приказ министра обороны Российской Федерации от 1 ноября 2023 г. N744 «Об установлении формы уведомления о досрочном увольнении с военной службы иностранного гражданина, получившего вид на жительство в связи с заключением в период специальной военной операции контракта о прохождении военной службы в Вооруженных силах Российской Федерации»», – говорится в документе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июне президент России Владимир Путин подписал закон о запрете депортации служащих в ВС страны иностранцев.

    Годом ранее глава государства расширил возможности иностранных граждан для прохождения военной службы в период мобилизации. Тогда же лица без гражданства получили право на заключение контрактов с российскими войсками.

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    25 сентября 2026, 17:36 • Новости дня
    Новая глава представительства ЕС в России передала верительные грамоты в МИД

    Грушко принял верительные грамоты у новой главы представительства ЕС Мард

    Tекст: Валерия Городецкая

    Заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко провел встречу с новым руководителем представительства Евросоюза в Москве Маленой Мард, получив от нее дипломатические документы, сообщил МИД.

    Внешнеполитическое ведомство сообщило о состоявшейся встрече на сайте. В ходе мероприятия Грушко принял копии верительных грамот у нового руководителя дипломатической миссии ЕС в Москве.

    «25 сентября заместитель министра иностранных дел Российской Федерации Александр Грушко принял копии верительных грамот у вновь назначенной главы представительства Европейского союза в Российской Федерации Малены Мард», – говорится в официальном сообщении министерства.

    Ранее Министерство иностранных дел России исключило планы ликвидации должности постпреда Евросоюза в Москве.

    Летом Александр Грушко обвинил европейских политиков в неготовности к переговорам по украинскому кризису.

    Весной дипломат сообщил о готовности Москвы к содержательному диалогу с западными странами по вопросам безопасности.

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    25 сентября 2026, 15:34 • Новости дня
    Песков заявил об отсутствии спешки с назначением послов в Британии и Франции

    Tекст: Валерия Городецкая

    Россия не торопится назначать новых послов во Франции и Британии из-за фактического отсутствия двусторонних отношений с этими странами, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    Песков объяснил отсутствие необходимости в срочном назначении дипломатов фактической заморозкой двусторонних связей с этими государствами, передает РИА «Новости».

    «В связи с отсутствием двусторонних отношений спешить-то некуда особо», – пояснил официальный представитель Кремля, отвечая на вопросы журналистов о возможных кадровых перестановках.

    Он также уточнил, что указы о назначении и отзыве послов могут подписываться не одновременно, поэтому в дипломатической практике допускаются определенные паузы.

    Напомним, президент России Владимир Путин освободил Андрея Келина от должности посла в Британии.

    Днем ранее глава государства подписал указ об отставке руководителя российской дипмиссии во Франции Алексея Мешкова.

    Летом этот дипломат сообщил о фактическом отсутствии полноценных двусторонних отношений между Москвой и Парижем.

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    25 сентября 2026, 13:15 • Новости дня
    Белорусские военные отправились в Россию на учения ОДКБ

    Минобороны Белоруссии: Военные республики отправились в Россию на учения ОДКБ

    Tекст: Мария Иванова

    Министерство обороны Белоруссии сообщило об отправке военнослужащих республики на российские полигоны для участия в совместных учениях Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

    Контингент Вооруженных сил Белоруссии направился на один из российских полигонов для участия в командно-штабных маневрах Коллективных сил оперативного реагирования ОДКБ «Взаимодействие-2026», передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу министерства обороны республики.

    В рамках совместной подготовки также пройдут специальные учения с задействованием сил и средств разведки «Поиск-2026» и маневры подразделений материально-технического обеспечения «Эшелон-2026».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале месяца белорусские военные прибыли в Россию на масштабные учения.

    В прошлом месяце Минобороны Белоруссии сообщило о проведении учений на российском полигоне.

    В апреле Минобороны анонсировало учения ОДКБ на территории трех стран.

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    25 сентября 2026, 14:27 • Новости дня
    Биржевые цены на газ в Европе опустились до 850 долларов

    Биржевые цены на газ в Европе опустились до 850 долларов за тысячу кубометров

    Tекст: Мария Иванова

    Биржевые цены на газ в Европе немного ускорили утреннее снижение и достигли почти 850 долларов за тысячу кубометров.

    Биржевые цены на газ в Европе ускорили падение и достигли отметки в 850,8 доллара за тысячу кубометров. Октябрьские фьючерсы по индексу нидерландского распределительного центра TTF начали торговую сессию с небольшого роста до 885,7 доллара, однако к 14:00 мск котировки снизились на 3,7% от расчетной цены предыдущего дня, передает РИА «Новости» со ссылкой на данные лондонской биржи ICE.

    Стоимость энергоносителей в этом году начала резко расти на фоне обострения конфликта на Ближнем Востоке. В августе средняя расчетная цена достигла 745,4 доллара, а в начале сентября превысила 900 долларов. В минувший понедельник газовые котировки кратковременно поднимались выше 1000 долларов за тысячу кубометров.

    Ранее аналитики предупреждали о возможном скачке цен зимой до 1200 долларов из-за трудностей с заполнением европейских подземных хранилищ газа. По последним данным ассоциации Gas Infrastructure Europe, к 22 сентября их заполненность превысила 70%, что стало самым низким показателем для этой даты за всю историю наблюдений с 2011 года.

    Исторический максимум стоимости газа на европейском рынке был зафиксирован в начале весны 2022 года. Тогда котировки достигали рекордных 3892 долларов за тысячу кубометров.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу стоимость газа на европейских биржах упала до 855 долларов.

    В четверг европейские цены на газ выросли из-за угрозы зимнего дефицита.

    Во вторник цена тысячи кубометров газа на бирже в Европе снизилась до 844 долларов.

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    25 сентября 2026, 14:25 • Новости дня
    У границы Калининградской области заметили самолеты НАТО и Британии

    Разведсамолеты НАТО и Британии пролетели у границ Калининградской области

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Британский самолет разведки Boeing RC-135W Rivet Joint и разведывательный самолет НАТО Saab 340B ISR ведут патрулирование на юге недалеко от Калининградской области над Польшей, следует из полетных данных.

    Британский самолет разведки Boeing RC-135W Rivet Joint и разведывательный самолет НАТО Saab 340B ISR ведут патрулирование недалеко от Калининградской области над Польшей, передает РИА «Новости».

    Британское воздушное судно вылетело с авиабазы Королевских ВВС Уоддингтон в 11:33 по московскому времени. Самолет пересек воздушное пространство Нидерландов, ФРГ и Польши. По состоянию на 13:35 мск Boeing RC-135W находился в десятках километров от российской границы, двигаясь на северо-восток.

    Кроме того, зарегистрированный в США самолет с позывным HUGIN01 также патрулировал воздушное пространство у южной границы Калининградской области. Он вылетел с польской авиабазы и направился на восток. В последние годы Россия фиксирует беспрецедентную активность НАТО у своих западных рубежей. Альянс расширяет инициативы, называя это «сдерживанием спецоперации».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, 24 сентября разведывательный самолет НАТО Saab 340B ISR совершил облет границ Калининградской области.

    Двумя днями ранее аналогичный борт приблизился к южным рубежам этого российского региона.

    В начале сентября два британских самолета-разведчика провели полет вдоль границ России.

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    25 сентября 2026, 14:12 • Новости дня
    Рютте заявил о недостаточных поставках ракет ПВО для Украины

    Генсекретарь НАТО Рютте сообщил о дефиците ракет-перехватчиков для ПВО Украины

    Tекст: Вера Басилая

    Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте подчеркнул острую потребность Киева в дополнительных боеприпасах для зенитных ракетных комплексов Patriot на фоне приближающейся зимы.

    По словам Рютте, в настоящее время объемы передачи боеприпасов для украинских систем противовоздушной обороны остаются слишком низкими, передает РИА «Новости».

    «Проблема заключается в том, что в настоящее время поставки ракет-перехватчиков для систем противовоздушной обороны недостаточны, однако на Украину по-прежнему поступает значительная помощь», – сказал генеральный секретарь НАТО Bloomberg.

    Политик отметил особую нужду Киева в ракетах для комплексов Patriot. Он уточнил, что поставки американского оружия в рамках программы PURL продолжаются, а их оплату берут на себя европейские государства и Канада. При этом Соединенные Штаты обладают ключевыми возможностями, которых лишены союзники в Европе.

    У Вашингтона еще сохраняются запасы для продолжения поддержки, однако доступных средств все равно не хватает. Приближение зимнего периода сделает эту проблему еще более сложной, добавил руководитель Североатлантического альянса. Накануне он обсуждал обеспечение Киева ракетами и формирование зимнего пакета помощи с Владимиром Зеленским.

    В августе Еврокомиссия отказалась финансировать закупку американских систем Patriot для украинской армии ради поддержки собственных производителей.

    В начале сентября Борис Писториус объявил о передаче Украине ракет-перехватчиков PAC-2 из запасов бундесвера.

    Американские корпорации Raytheon и Lockheed Martin выступили против передачи лицензий на производство комплексов Patriot украинской стороне.


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