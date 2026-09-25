МИД: Власти Бельгии запугивают население российской угрозой для милитаризации

Tекст: Вера Басилая

В посольстве заявили, что власти Бельгии используют надуманную «российскую угрозу» для запугивания населения и оправдания ускоренной милитаризации страны в ущерб благосостоянию ее граждан, передает РИА «Новости».

«Плачевно, что военно-политический истеблишмент Бельгии уподобляется наиболее агрессивному крылу в НАТО и ЕС и раскручивает спираль эскалации, эксплуатируя несуществующую „российскую угрозу“ как прикрытие для форсированной милитаризации в ущерб безопасности и социально-экономическому благополучию населения королевства», – говорится в заявлении дипмиссии.

В посольстве обратили внимание на недавние заявления начальника бельгийского генштаба Фредерика Вансина. По словам дипломатов, в апреле он утверждал о возможном нападении России в 2030 году, а в сентябре допустил скорое ограниченное нападение на одно из прибалтийских государств. Из этих прогнозов генерал сделал вывод о необходимости ускоренного перевооружения страны.

Российские дипломаты также раскритиковали заявления бельгийских властей о гибридных атаках, приписываемых Москве. В дипмиссии констатировали, что «эпидемия страхов по России» охватывает все больше представителей бельгийского политического руководства. Президент России Владимир Путин ранее неоднократно подчеркивал, что Москва не готовится к боевым действиям с Европой.

Посол России в Брюсселе Денис Гончар опроверг планы нападения на страны НАТО.

В сентябре Владимир Путин также заявил об отсутствии у Москвы намерений угрожать Европе.

Владимир Путин назвал заявления западных стран о возможной войне с Москвой провокацией и целенаправленным раздуванием ситуации.