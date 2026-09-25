Системы ПВО сбили пять украинских БПЛА в небе над Севастополем

Tекст: Вера Басилая

Российские средства противовоздушной обороны успешно отразили две атаки беспилотников со стороны ВСУ, сообщил в «Максе» Развожаев. В результате инцидента было уничтожено пять дронов противника.

«Наши военные, ПВО и мобильные огневые группы отразили две атаки ВСУ. Сбито пять вражеских беспилотников. По предварительной информации, люди не пострадали», – сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

Вечером в городе объявляли воздушную тревогу. Сирены прозвучали в 18:59 по московскому времени.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее силы ПВО сбили три украинских беспилотника над Севастополем.

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин сообщил о гибели одного человека и уничтожении силами ПВО 39 вражеских дронов в результате массированной атаки на промышленный объект.

При атаке дронов на Ульяновск пострадали люди и промышленные объекты.