  • Новость часаКомандующий группировкой «Север» сообщил о наступлении ВС России на Сумы
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Госдума помолодела и стала ближе к фронту
    Путин словами «цирк уехал, а клоуны остались» оценил заявления Эстонии
    Россия возобновила поставки природного газа в Армению
    Камеры в отеле засняли смертельное падение Соседова с лестницы
    Путин заявил о неспособности Киева противостоять российским «Гераням»
    Путин: ЕС использует Украину как пушечное мясо для ограничения развития России
    Путин сообщил о попытках Киева договориться о перемирии
    Путин назвал непонятными цели атак ВСУ на склады Wildberries и Ozon
    Euroclear подал в суд кассационные жалобы по иску ЦБ России на 18,2 трлн рублей
    25 сентября 2026, 21:47 • Новости дня

    В ДТП с шестью автомобилями в Москве пострадали два человека

    Tекст: Валерия Городецкая

    В Москве на Ленинградском проспекте столкнулись шесть автомобилей, в результате чего пострадали два человека.

    Массовая авария произошла в районе дома 24 на Ленинградском проспекте, передает РИА «Новости». В пресс-службе столичного главка МВД подтвердили факт происшествия.

    «По предварительным данным, на Ленинградском проспекте в районе дома 24 произошло ДТП с участием шести транспортных средств», – сообщили в ведомстве.

    Согласно предварительной информации, в результате столкновения травмы получили два человека.

    В начале сентября на Московской кольцевой автодороге столкнулись шесть автомобилей.

    Несколькими днями ранее в подмосковном Домодедово в результате аварии с тремя машинами погибли три человека.

    В апреле на Ленинском проспекте столицы из-за несоблюдения дистанции произошло массовое ДТП с восемью транспортными средствами.

    23 сентября 2026, 11:36 • Новости дня
    В Москве дали пожизненный срок учителю танцев и английского за педофилию

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Московский суд приговорил 41-летнего преподавателя к пожизненному заключению в колонии особого режима за многолетнее насилие над несовершеннолетними учениками, сообщили в Главном следственном управлении СК по городу.

    Мосгорсуд приговорил 41-летнего мужчину к пожизненному лишению свободы за серию преступлений против половой неприкосновенности детей, указало ведомство в своем Telegram-канале.

    Отбывать наказание осужденный будет в исправительной колонии особого режима.

    Следствие установило, что с 2014 по 2025 год уроженец Краснодарского края совершал насилие над несовершеннолетними. Злоумышленник пользовался доверительными отношениями с детьми, некоторые из которых посещали его занятия по хореографии, брейкингу и английскому языку.

    Мужчина признан виновным в насильственных и развратных действиях сексуального характера, а также в использовании детей для создания порнографии. Правоохранители собрали исчерпывающую доказательную базу и допросили множество свидетелей, что позволило полностью изобличить подсудимого.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, эксперты признали вменяемой обвиняемую в совращении малолетних учеников преподавательницу английского языка из Петербурга.

    Савеловский райсуд Москвы приговорил двух мужчин к 15 годам колонии за насилие над ребенком.

    Столичные следователи задержали местного жителя за серийное распространение детской порнографии.

    Комментарии (0)
    23 сентября 2026, 14:35 • Новости дня
    «Единая Россия» получила 17 из 25 мандатов на выборах в Мособлдуму

    Tекст: Вера Басилая

    Избирательная комиссия Московской области признала выборы в региональный парламент состоявшимися, распределив 25 мандатов среди представителей четырех политических партий.

    Избирательная комиссия Московской области официально утвердила итоги голосования по единому избирательному округу, передает ТАСС. В состав регионального парламента нового созыва вошли 25 законодателей.

    «Избирательная комиссия Московской области признала выборы депутатов Московской областной думы по единому избирательному округу состоявшимися и действительными. В Мособлдуму избрано 25 депутатов по единому избирательному округу», – отмечается в сообщении ведомства.

    По результатам распределения мандатов абсолютное большинство мест получила партия «Единая Россия», которую будут представлять 17 депутатов. КПРФ получила четыре мандата, а ЛДПР и партия «Новые люди» провели в региональный парламент по два представителя.

    Председатель ЦИК Элла Памфилова сообщила о предварительном получении партией «Единая Россия» 355 мандатов.

    Кандидаты от данной политической силы одержали победу во всех избирательных округах Москвы.

    «Единая Россия» также победила на выборах в Новгородскую областную думу.

    Комментарии (0)
    25 сентября 2026, 19:29 • Видео
    Визит Си в США показал величие Китая

    Государственный визит председателя КНР Си Цзиньпина в США прошел с шиком и размахом, президент США Дональд Трамп еще никого так не принимал. А ведь еще недавно тот же Трамп обещал «поставить Китай на место» и эскалировал торговую войну с ним. Что же случилось?

    Комментарии (0)
    25 сентября 2026, 01:22 • Новости дня
    Силами ПВО уничтожены десять направлявшихся к Москве дронов

    Tекст: Катерина Туманова

    Силы ПВО уничтожили десять направлявшихся к Москве дронов, сообщил столичный градоначальник Сергей Собянин в Max-канале.

    «ПВО Минобороны сбили десять БПЛА, летевших на Москву. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», – написал он.

    До этого сообщалось, что аэропорт Внуково переведен на работу с рейсами по согласованию.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в ночь на четверг силы ПВО России нейтрализовали над страной 40 украинских беспилотников. За день уничтожили 34 дрона ВСУ над тремя регионами и Черным морем.


    Комментарии (0)
    24 сентября 2026, 13:38 • Новости дня
    В РХТУ имени Менделеева отменили занятия, началась эвакуация

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Руководство Российского химико-технологического университета имени Менделеева приостановило учебный процесс из-за экстренного вывода людей из помещений вуза.

    Всех студентов и преподавателей оперативно вывели на улицу в целях безопасности, а территорию оцепили, сообщили в вузе, передает ТАСС.

    «Причины выясняются. На месте работают сотрудники полиции и аварийной службы», – добавили в университете.

    Весной из-за пожара в учебном корпусе Новосибирского государственного технического университета эвакуировали студентов.

    В конце прошлого года людей вывели из московского спортивного комплекса «ВТБ Арена» после анонимного звонка о минировании.

    Комментарии (0)
    23 сентября 2026, 17:14 • Новости дня
    Москвич получил срок за попытку зарезать жену и сына

    Москвич получил восемь с половиной лет за попытку зарезать жену и сына

    Tекст: Денис Тельманов

    Житель столицы осужден на восемь с половиной лет колонии за вооруженное нападение на супругу и сына-подростка в январе этого года, сообщили в прокуратуре Москвы.

    Суд в столице вынес приговор 44-летнему жителю города, признанному виновным в покушении на убийство собственных родственников, передает РИА «Новости». Инцидент произошел вечером 26 января на Линейном проезде.

    По данным следствия, нетрезвый глава семьи набросился с ножом на 39-летнюю супругу и сына-подростка. Женщина получила не менее четырех ранений, а ребенок – не менее восьми.

    «Суд приговорил мужчину к 8,5 года лишения свободы в колонии строгого режима с ограничением свободы сроком на один год», – говорится в сообщении столичной прокуратуры. Приговор пока не вступил в законную силу.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в январе пьяный житель севера столицы нанес множественные ножевые ранения супруге и сыну-подростку.

    В марте другой москвич изрезал возлюбленную ножом в квартире на Ходынском бульваре.

    В августе ревнивый мужчина убил жену на Пятницком шоссе.

    Комментарии (0)
    23 сентября 2026, 16:46 • Новости дня
    Тело новорожденной девочки нашли на северо-востоке Москвы

    СК начал проверку после обнаружения тела новорожденной девочки в Москве

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Тело новорожденной девочки обнаружили около мусорных контейнеров на северо-востоке Москвы, следователи выясняют обстоятельства трагедии.

    Днем 23 сентября возле жилого дома на Челюскинской улице Москвы обнаружили мертвого младенца, сообщает пресс-служба столичного главка СК России в Max. «По факту обнаружения тела новорожденного ребенка на северо-востоке Москвы проводится доследственная проверка», – заявили в ведомстве.

    На месте инцидента работают следователи и криминалисты. Правоохранители ищут возможных свидетелей трагедии и анализируют записи с камер видеонаблюдения. Для установления точных причин гибели девочки будет проведена судебно-медицинская экспертиза.

    В столичной прокуратуре подчеркнули, что надзорное ведомство взяло под контроль выяснение всех обстоятельств случившегося. Процессуальное решение примут по итогам доследственной проверки.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в апреле в подмосковном Серпухове у мусорных контейнеров нашли тело новорожденной девочки с ножевыми ранениями. Позже суд арестовал подозреваемую в расправе над младенцем женщину.

    В ноябре прошлого года завернутое в одеяло тело ребенка обнаружили на мусорном предприятии в деревне Сахарово.

    Комментарии (0)
    23 сентября 2026, 06:19 • Новости дня
    Гидрометцентр спрогнозировал пасмурную погоду в Москве

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В столице в среду ожидается теплая, но пасмурная погода, сообщили в Гидрометцентре России.

    В дневное время воздух прогреется от плюс 17 до плюс 19 градусов, передает ТАСС со ссылкой на данные Гидрометцентра.

    В ночь на 24 сентября температура может снизиться до плюс 13 градусов.

    Порывы ветра будут достигать 6-11 метров в секунду, направления – юго-восточное и восточное. Атмосферное давление будет порядка 751 мм ртутного столба.

    В Московской области 23 сентября воздух прогреется от плюс 17 до плюс 22 градусов.

    На среду в Москве прогнозировался плотный туман и сильное снижение видимости на дорогах.

    Комментарии (0)
    23 сентября 2026, 19:28 • Новости дня
    Победителей конкурса «Моя страна – моя Россия» наградили в Москве

    Tекст: Валерия Городецкая

    В Национальном центре «Россия» 23 сентября прошла церемония награждения финалистов XXIII сезона конкурса «Моя страна – моя Россия», входящего в президентскую платформу «Россия – страна возможностей».

    В этом году проект собрал 80 257 заявок из всех 89 регионов РФ и 10 зарубежных стран. Главной темой сезона стало «Единство народов моей страны», говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

    Министр просвещения Сергей Кравцов направил участникам приветствие. «За каждым проектом стоят люди, которым важно будущее родного края. Вы видите, что можно изменить к лучшему, предлагаете решения и готовы брать на себя ответственность – именно с такой позиции начинаются перемены», – отметил он.

    Заместитель министра науки и высшего образования Ольга Петрова передала слова благодарности от главы ведомства Валерия Фалькова. Она подчеркнула, что за 23 года конкурс превратился в масштабную экосистему возможностей для молодежи.

    В 2026 году восемь финалистов в специальной номинации получили финансовую поддержку от Росмолодежи на общую сумму более 3 млн рублей. Награды вручили в 11 номинациях, а также присудили премию имени выдающегося лингвиста Людмилы Вербицкой за вклад в развитие русского языка.

    В феврале текущего года организаторы анонсировали старт двадцать третьего сезона этого всероссийского конкурса.

    Годом ранее на участие в проекте зарегистрировались более 74 тыс. человек из всех регионов страны.

    В декабре 2024 года торжественная церемония награждения победителей двадцать первого сезона состоялась в Центре знаний «Машук».

    Комментарии (0)
    24 сентября 2026, 20:27 • Новости дня
    Суд передал дочь Бари Алибасова-младшего матери после развода

    Tекст: Денис Тельманов

    Суд в Москве официально расторг брак Бари Алибасова–младшего и Алины Алибасовой, постановив передать их общую дочь на воспитание матери.

    Пресненский районный суд Москвы принял решение передать дочь Бари Алибасова–младшего на воспитание матери Алине, а также расторгнуть брак супругов, передает РИА «Новости». По словам представителя Алины Алибасовой Ивана Мельникова, суд обязал отца выплачивать алименты в размере 21 тыс. рублей ежемесячно до совершеннолетия девочки.

    «Суд принял во внимание все аргументы сторон и принял законное решение, обоснованное относительно передачи ребенка для воспитания матери. Брак Бари Алибасова–младшего и Алины Алибасовой расторгнут», – заявил Мельников. Он выразил надежду, что Алибасов-младший добровольно передаст дочь матери, чтобы избежать травмирования психики ребенка.

    Представитель отметил, что Алина Алибасова не планирует препятствовать общению отца с дочерью и готова позволять им видеться.

    Ранее, в июле, суд уже разрешал девочке жить с матерью до окончательного решения, однако тогда Алина жаловалась, что бывший муж мешает их встречам. Кроме того, летом на Алибасова-младшего был составлен административный протокол за побои супруги.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июле правоохранительные органы составили на сына продюсера административный протокол за избиение супруги.

    Весной судебные приставы заморозили банковские счета Бари Алибасова–младшего из-за крупных налоговых долгов.

    В прошлом году суд оставил сына актера Павла Прилучного жить с матерью после аналогичного спора.

    Комментарии (0)
    24 сентября 2026, 21:12 • Новости дня
    Суд продлил арест директору московской клиники за обман родителей детей-аутистов

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Директору столичной клиники «Медлайн» Василию Генералову продлили арест по делу об обмане родителей детей с расстройствами аутистического спектра до конца октября 2026 года.

    Чертановский суд Москвы продлил арест руководителю частной медицинской клиники Василию Генералову, обвиняемому в мошенничестве. В пресс-службе Мосгорсуда РИА «Новости» подтвердили решение инстанции.

    «Постановлением Чертановского районного суда города Москвы продлен срок содержания под стражей до 28 октября 2026 года в отношении Генералова Василия Олеговича», – заявили в суде.

    Следствие считает, что с декабря 2017 года директор и врач частной клиники обманывали родителей детей с расстройствами аутистического спектра. Они убеждали клиентов оплачивать дорогие услуги и препараты, не имеющие научного обоснования.

    Полученные средства отмывались через подставные банковские карты. Дело также расследуется по статьям о неправомерном обороте средств платежей и причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе суд заключил под стражу генерального директора клиники «Медлайн» Василия Генералова. Столичные следователи предъявили руководителю и врачу учреждения обвинения в мошенничестве.

    В конце августа суд в Хабаровском крае приговорил к реальным срокам сотрудников псевдомедицинского центра за обман почти тысячи пациентов.

    Комментарии (0)
    24 сентября 2026, 13:11 • Новости дня
    Упавшее из-за сильного ветра дерево убило москвича

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Сильный ветер в Москве в четверг повалил дерево, оно рухнуло и насмерть придавило мужчину, сообщил источник в экстренных службах города.

    «При падении дерева от сильного ветра на Витебской улице погиб мужчина», – рассказал собеседник РИА «Новости».

    Он уточнил, что смерть пострадавшего наступила еще до прибытия бригады скорой помощи. В настоящее время следователи выясняют все обстоятельства произошедшего.

    Между тем ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил о штормовом ветре в городе, его порывы достигают 7-12 метров в секунду, он дует в восточном и юго-восточном направлении. Скорость отдельных порывов достигает 13-19 метров в секунду.

    По его словам, в городе сохраняется угроза падения деревьев. Ветер начнет стихать после 18.00 мск.

    В апреле из-за штормового ветра в Самарской области погибли три человека.

    В ноябре прошлого года из-за непогоды в Москве упали несколько деревьев.

    Комментарии (0)
    25 сентября 2026, 16:08 • Новости дня
    Посольство Казахстана в Москве приспустило флаг в знак траура

    Tекст: Валерия Городецкая

    В знак скорби по 14 погибшим на Каспии морякам дипломатическое представительство Казахстана в российской столице приспустило государственный флаг.

    Сотрудники казахстанского посольства в Москве приспустили государственный флаг в знак траура по 14 военным морякам, которые погибли в ходе учений в Каспийском море, передает РИА «Новости».

    Неравнодушные жители столицы несут цветы к центральному входу в дипломатическую миссию. В настоящее время у ограды здания уже лежат белые хризантемы.

    Напомним, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев объявил 25 сентября днем общенационального траура.

    Утром спасатели обнаружили в Каспийском море тела последних пропавших военных моряков.

    Президент России Владимир Путин выразил соболезнования казахстанскому лидеру в связи с этой трагедией.

    Комментарии (0)
    24 сентября 2026, 11:16 • Новости дня
    В Москве началось строительство станции метро «Москворечье»

    Собянин сообщил о начале строительства станции метро «Москворечье»

    Tекст: Дарья Григоренко

    Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о начале возведения станции «Москворечье» новой Бирюлевской линии столичного метрополитена, которая улучшит транспортную доступность юга города.

    «Начали строительство станции «Москворечье» Бирюлевской линии метро. Она расположена в районе Москворечье-Сабурово, который ограничен руслом Москвы-реки, ж/д путями и крупными автомагистралями», – написал столичный градоначальник в Max.

    По словам мэра, это осложняет связь района с соседними территориями. Новая станция сделает Москворечье-Сабурово доступнее и укрепит транспортный каркас юга столицы. У нее будет два вестибюля с выходами на Каширское шоссе и улицу Кошкина.

    Станция строится по береговому типу: пути пройдут в центре, а платформы разместятся по бокам. Проходку тоннелей осуществят щитами-гигантами диаметром 10 метров. В 2027 году один щит пойдет к «Курьяново», второй – от «Луганской» к «Москворечью».

    Участок от «ЗИЛ» до «Курьяново» планируют открыть в 2028 году, а от «Курьяново» до «Бирюлево» со станцией «Москворечье» – в 2029 году. Ожидается, что пассажиропоток новой станции составит 16 тыс. человек в сутки.

    С полным запуском Бирюлевской линии более миллиона москвичей получат метро в пешей доступности. К 2030 году пассажиропоток ветки достигнет 165 тыс. человек в сутки, что разгрузит станции «Царицыно», «Кленовый бульвар» и «Технопарк».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в феврале мэр Москвы Сергей Собянин доложил президенту об активном возведении Бирюлевской ветки метро.

    Строительство этой линии протяженностью 22,2 км стартовало в сентябре прошлого года.

    Днем ранее в столице началось возведение дополнительного участка Московского скоростного диаметра для улучшения транспортной доступности района Москворечье-Сабурово.

    Комментарии (0)
    25 сентября 2026, 00:30 • Новости дня
    Аэропорт Внуково перевели на работу с рейсами по согласованию

    Tекст: Катерина Туманова

    Представитель Росавиации проинформировал в Mаx-канале о переходе аэропорта Внуково на работу с рейсами по согласованию.

    «Аэропорт Внуково принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами в связи с введением временных ограничений на использование воздушного пространства в районе авиагавани», – написал он.

    В Росавиации уточнили, что возможны корректировки в расписании рейсов, статус рейса можно уточнить с помощью онлайн-табло аэропорта.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в ночь на четверг силы ПВО России нейтрализовали над страной 40 украинских беспилотников. За день уничтожили 34 дрона ВСУ над тремя регионами и Черным морем.


    Комментарии (0)
    24 сентября 2026, 11:08 • Новости дня
    Суд взыскал более 2 млн рублей в пользу уволенного сотрудника банка

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Московский городской суд встал на сторону банковского работника, которого руководство принудило к увольнению, отменив удаленный режим, сообщили в пресс-службе инстанции.

    Суд обязал выплатить бывшему сотруднику банка зарплату за время вынужденного прогула в размере 2 млн 189 тыс. 481 рубля, передает РИА «Новости».

    Кроме того, инстанция постановила взыскать по 50 тыс. рублей в качестве компенсации морального вреда и расходов на услуги юриста.

    Мужчина работал руководителем направления отдела развития приложений дистанционного банковского обслуживания. В ходе сокращения штата руководство предложило ему уволиться по соглашению сторон с выплатой одного оклада. Сотрудник отказался, потребовав соблюдения официальной процедуры сокращения.

    В ответ руководство отменило удаленный формат работы, обязав его присутствовать в офисе.

    После этого началось давление, в том числе через постановку индивидуальных планов, что вынудило мужчину уволиться. Изначально районный суд удовлетворил его иск лишь частично, отказав во взыскании зарплаты за прогул, однако апелляция изменила это решение в пользу работника.

    Ранее столичный суд признал незаконным увольнение пианиста из оркестра за слабую игру на фортепиано.

    Прокуратура Москвы помогла вернуть жителям столицы задержанные заработные платы на общую сумму 4,3 млрд рублей.

    Уборщица в Калининградской области подала иск к бывшему работодателю из-за увольнения за кормление уличного кота.

    Комментарии (0)
    Главное
    Россия сохранила запрет на ввоз рыбы и молока из Армении
    Белоусов проверил создание полосы безопасности на Сумском направлении
    ВС России ударили по дата-центру разведки и сухогрузу на Украине
    Забастовки школьников против призыва в армию прошли в Германии
    Россия ввела ввозные пошлины на БАДы из недружественных стран
    Сборная России выиграла медальный зачет чемпионата Европы по боксу
    «Люди-кроты» искали золото в канализации Нью-Йорка под отелем Нетаньяху