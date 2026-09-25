Захарова: Сикорский растоптал и уничтожил дипломатию как профессию

Tекст: Тимур Шайдуллин

«Человек, который занимает позицию главы внешнеполитической службы, буквально растоптал и уничтожил дипломатию как профессию», – сообщила Захарова «Вестям».

Дипломат отметила, что польская делегация представляет собой сплошное лицемерие и обман. По ее мнению, представители Варшавы предпочитают жить в мире фейков, заменяя ими объективную реальность.

Кроме того, представитель российского ведомства указала на связь министра с мировыми закулисными силами. Она добавила, что эти круги давно и неизлечимо страдают русофобией.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Мария Захарова оценила слова Радослава Сикорского диагнозом «русофобия головного мозга».

До этого заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев напомнил польскому министру о регулярных исторических поражениях Варшавы.

А в прошлом году официальный представитель МИД назвала главу польской дипломатии «Усамой бен Сикорским» из-за угроз нефтепроводу «Дружба».