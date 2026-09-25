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    25 сентября 2026, 21:40 • Новости дня

    Россия ввела ввозные пошлины на БАДы из недружественных стран

    Правительство установило пошлины в 35% на импорт БАДов из недружественных стран

    Tекст: Вера Басилая

    Правительство России вводит ввозные таможенные пошлины в 35% на биологически активные добавки к пище из недружественных стран, за исключением Венгрии и Словакии.

    Правительство России утвердило введение ввозных таможенных пошлин в размере 35% на биологически активные добавки к пище из недружественных стран, следует из документа на портале официального опубликования правовых актов.

    Исключение составила продукция, импортируемая из Венгрии и Словакии. Соответствующее постановление подписал председатель правительства России Михаил Мишустин.

    Новые правила начнут действовать через семь дней после официального опубликования документа. Установленные ограничения сохранят силу до конца 2027 года.

    В августе Роспотребнадзор заблокировал десятки тысяч сайтов с опасными добавками.

    В июне правительство повысило до 35% пошлины на пальмовое масло из недружественных государств.

    23 сентября 2026, 18:45 • Новости дня
    ЦБ выявил случаи отказа банков принимать наличные у россиян
    ЦБ выявил случаи отказа банков принимать наличные у россиян
    @ Svetlana Vozmilova/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Банк России зафиксировал случаи, когда некоторые кредитные организации отказываются принимать у россиян наличные деньги, сообщил заместитель председателя регулятора Сергей Белов.

    Беглов призвал кредитные организации пресекать случаи отказа в приеме наличных денег у граждан, передает ТАСС. «К сожалению, видим случаи, когда некоторые подразделения кредитных организаций отказываются принимать наличные платежи у граждан. Причем объясняя это тем, что совершение операций с наличными деньгами – право, а не обязанность кредитной организации», – заявил он в ходе ХХІІI Международного банковского форума.

    Зампред ЦБ призвал банки обратить пристальное внимание на работу своих отделений и пресекать подобные отказы. Он подчеркнул, что такая трактовка закона в корне неверна, поскольку, согласно Гражданскому кодексу, рубль является законным платежным средством и обязателен к приему по нарицательной стоимости на всей территории России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, весной Центробанк рекомендовал участникам рынка усилить надзор за внесением клиентами крупных сумм наличных.

    В прошлом году средняя сумма разовой покупки за бумажные деньги достигла 1999 рублей.

    В начале сентября Сбербанк зафиксировал сокращение оттока наличности из кредитных организаций на треть.

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    23 сентября 2026, 17:22 • Новости дня
    Путин поручил разъяснить россиянам разницу между цифровым и безналичным рублем
    Путин поручил разъяснить россиянам разницу между цифровым и безналичным рублем
    @ SERGEI ILNITSKY/EPA/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Президент России Владимир Путин поручил министру финансов Антону Силуанову и главе Центробанка Эльвире Набиуллиной подробнее разъяснять гражданам отличия цифрового рубля от привычных безналичных расчетов.

    В ходе совещания с правительством Путин поручил Силуанову и Набиуллиной доступнее рассказывать о цифровой валюте. Президент отметил, что обычным людям пока неясны преимущества введения цифрового рубля, передает РИА «Новости».

    «Антон Германович и Эльвира Сахипзадовна, все-таки нужно людям, мне кажется, поподробнее объяснять, в чем разница, скажем, между простыми безналичными расчетами и использованием цифрового рубля. В чем какие-то преимущества, в чем разница, думаю, для рядового гражданина не очень понятно», – сказал Путин.

    Цифровой рубль стал третьей формой национальной валюты наряду с наличными и безналичными деньгами. С первого сентября россияне получили возможность открывать специальные кошельки в 12 ведущих банках страны. Все транзакции с цифровой валютой бесплатны, а использование платформы Банка России остается полностью добровольным и защищено банковской тайной.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, 1 сентября в России началось обращение цифрового рубля. Центральный банк сделал все операции с новой валютой полностью бесплатными для граждан.

    Ранее глава регулятора Эльвира Набиуллина назвала использование этого финансового инструмента исключительно добровольным.

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    25 сентября 2026, 19:29 • Видео
    Визит Си в США показал величие Китая

    Государственный визит председателя КНР Си Цзиньпина в США прошел с шиком и размахом, президент США Дональд Трамп еще никого так не принимал. А ведь еще недавно тот же Трамп обещал «поставить Китай на место» и эскалировал торговую войну с ним. Что же случилось?

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    24 сентября 2026, 20:16 • Новости дня
    Правительство одобрило проект нового трехлетнего федерального бюджета
    Правительство одобрило проект нового трехлетнего федерального бюджета
    @ Lantyukhov Sergey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Кабинет министров России утвердил проект трехлетнего федерального бюджета, ключевыми приоритетами которого стали социальные обязательства, оборона и поддержка участников спецоперации.

    Законопроект о федеральном бюджете на 2027 год и плановый период 2028 и 2029 годов получил одобрение на заседании правительства, следует из сообщения кабинета министров в Max.

    Ключевыми приоритетами проекта названы выполнение социальных обязательств перед гражданами и поддержка семей с детьми. Также в числе главных задач документа – обеспечение обороны и безопасности.

    Кроме того, бюджет предусматривает помощь участникам специальной военной операции и их близким. Важным направлением станет достижение национальных целей, в том числе обеспечение технологического лидерства страны.

    Напомним, Министерство финансов заложило в этот документ 10 трлн рублей на меры по повышению рождаемости.

    В Минфине заявили, что бюджетная политика России в 2027-2029 годах будет направлена на выполнение всех социальных обязательств, обеспечение обороны и техлидерства.

    Стратегическим приоритетом бюджета станет обеспечение обороноспособности страны и помощь участникам СВО и их семьям.

    Министр финансов Антон Силуанов сообщил, что проект трехлетнего бюджета России нацелен на поддержание устойчивости государственных финансов и долгосрочный экономический рост.

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    25 сентября 2026, 15:52 • Новости дня
    Страны ЕС согласовали предоставление Украине 6,6 млрд евро

    Каллас: Страны ЕС согласовали предоставление Украине 6,6 млрд евро

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Европейский союз согласовал пакет финансовой поддержки для Киева в размере 6,6 млрд евро через Европейский фонд мира, сообщила глава евродипломатии Кая Каллас.

    Страны Евросоюза приняли решение выделить Киеву 6,6 млрд евро из Европейского фонда мира, сообщила Каллас в соцсетях, пишет ТАСС. «Государства – члены ЕС согласовали условия предоставления Украине средств Европейского фонда мира в размере 6,6 млрд евро», – заявила она.

    По словам Каллас, 900 млн евро направят на поддержку миссии ЕС по оказанию военной помощи Украине. Еще 1 млрд пойдет на финансирование новых совместных закупок оборудования. Оставшиеся 4,7 млрд евро предназначены для возмещения расходов государствам-членам.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале сентября Украина запросила у Евросоюза несколько миллиардов евро на закупку систем противовоздушной обороны.

    В середине лета Брюссель разрешил Киеву потратить 6 млрд евро на китайские детали для беспилотников. Ранее Венгрия заблокировала выделение транша в размере 6,5 млрд евро из Европейского фонда мира.

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    24 сентября 2026, 16:48 • Новости дня
    Силуанов сообщил о росте МРОТ в 2027 году

    Силуанов: МРОТ увеличится до 28,9 тыс. рублей в 2027 году

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Министр финансов Антон Силуанов анонсировал повышение минимального размера оплаты труда до 28,9 тыс. рублей к 2027 году.

    Силуанов озвучил прогнозные показатели роста доходов населения, выступая на заседании правительства, передает РИА «Новости». «Величина минимального размера оплаты труда в 2027 году составит 28 935 рублей, или увеличится на 6,8% – это прогнозный рост заработных плат в следующем году», – подчеркнул глава Минфина.

    Министр также отметил, что поручение президента о повышении МРОТ до 35 тыс. рублей к 2030 году будет выполнено. По его словам, это решение позволит ускорить рост доходов граждан с небольшими заработными платами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин подписал закон об установлении МРОТ на 2026 год в размере 27 093 рублей.

    Ранее Совет Федерации одобрил соответствующее повышение минимального размера оплаты труда.

    Премьер-министр Михаил Мишустин обозначил задачу довести этот показатель до 35 тыс. рублей к 2030 году.

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    24 сентября 2026, 11:29 • Новости дня
    Минфин назвал поддержку участников СВО стратегическим приоритетом бюджета

    Минфин сообщил о приоритетном финансировании обороны и участников СВО

    Минфин назвал поддержку участников СВО стратегическим приоритетом бюджета
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Стратегическим приоритетом бюджета станет обеспечение обороноспособности страны и помощь участникам СВО и их семьям, сообщили в Министерстве финансов.

    Финансовое обеспечение потребностей обороны и безопасности страны, а также социальная поддержка участников спецоперации и их семей являются ключевыми целями при планировании государственных расходов, сообщает Минфин.

    «Стратегический приоритет бюджета – финансовое обеспечение потребностей обороны и безопасности страны, социальная поддержка участников СВО и их семей», – сказано в сообщении ведомства.

    Запланированные на 2027-2029 годы ресурсы позволят обеспечить вооруженные силы необходимой техникой, модернизировать предприятия оборонно-промышленного комплекса и выплачивать денежное довольствие военнослужащим.

    Ранее министр финансов Антон Силуанов назвал обеспечение обороны ключевым приоритетом российского бюджета.

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    24 сентября 2026, 16:54 • Новости дня
    Минэкономразвития спрогнозировало рост реальных зарплат россиян

    Минэкономразвития повысило прогноз роста реальных зарплат до 4% в 2026 году

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Показатель увеличения доходов граждан в текущем году пересмотрен в сторону существенного повышения по сравнению с весенними оценками, отметили в Минэкономразвития.

    Министерство экономического развития улучшило ожидания по динамике заработков населения. Оценка увеличена с ранее предполагаемых 2,2% до 4%, передает РИА «Новости».

    «Темпы роста зарплат в этом году ожидаются ниже, чем в прошлом году, но выше, чем ожидали в сценарных условиях в апреле», – сообщил представитель министерства. Согласно официальной статистике Росстата, в прошлом году реальные зарплаты граждан выросли на 5,2%.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин сообщил об увеличении реальных зарплат граждан по итогам первого полугодия.

    Ранее замглавы администрации президента Максим Орешкин также заявил о сохранении тенденции к росту доходов населения. До этого глава Минэкономразвития Максим Решетников тоже спрогнозировал дальнейшее повышение реальных доходов россиян.

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    23 сентября 2026, 18:14 • Новости дня
    Минфин сообщил о планах усилить уголовную ответственность для черных кредиторов

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Власти России намерены упростить механизм привлечения к уголовной ответственности лиц и организаций, незаконно выдающих потребительские займы гражданам, сообщил директор департамента финансовой политики Минфина Алексей Яковлев.

    Министерство финансов намерено отказаться от требования о предварительном привлечении к административной ответственности для возбуждения уголовных дел против черных кредиторов. Выступая на XXIII Международном банковском форуме, Яковлев пояснил суть готовящихся изменений, передает РИА «Новости».

    «Предполагается усилить уголовную ответственность за действия по нелегальному кредитованию. У нас уже сегодня предусмотрена ответственность за то, что те организации и лица, которые не имеют права на предоставление потребительских займов и кредитов, такие действия осуществляют», – заявил Яковлев и отметил, что действующий механизм требует сначала наказать нарушителя в административном порядке.

    По его словам, многие недобросовестные участники рынка пользуются этой лазейкой и избегают наказания. Отказ от предварительного административного этапа, как ожидают в министерстве, существенно повысит эффективность борьбы с теневым сектором.

    Еще в марте правительство внесло в Госдуму два соответствующих законопроекта для обеления экономики и повышения прозрачности финансового рынка.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, вице-премьер Александр Новак анонсировал введение строгих мер против нелегальных кредиторов.

    Ранее глава Центробанка Эльвира Набиуллина рассказала о выявлении почти 5,8 тыс. незаконных финансовых компаний за три квартала прошлого года. А уже в августе регулятор зафиксировал двукратный рост числа таких организаций.

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    23 сентября 2026, 18:41 • Новости дня
    ФРГ запланировала масштабную закупку систем шифрования для бундесвера

    ФРГ запланировала купить криптографические системы для армии за 1,7 млрд евро

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Власти Германии направят почти два миллиарда евро на закупку новейших технологий шифрования для модернизации систем связи бундесвера, пишет Reuters со ссылкой на подготовленный немецким минфином для бюджетного комитета бундестага документ.

    Правительство Германии обновит системы связи вооруженных сил страны с помощью новых технологий шифрования. На эти цели планируется потратить около 1,7 млрд евро, передает РИА «Новости» со ссылкой на Reuters.

    «Правительство Германии намерено модернизировать системы связи бундесвера с помощью новых технологий шифрования стоимостью до 1,7 млрд евро», – говорится в сообщении.

    Ожидается, что бюджетный комитет бундестага одобрит контракт с компанией secunet Security Networks AG. Она является единственным разработчиком криптографической системы SINA, которую бундесвер и госорганы используют для работы с секретной информацией.

    Контракт рассчитан на четыре года и включает поставку продукции, поддержку программного обеспечения, обучение персонала и ремонт. На первом этапе закупят технологии на сумму более 100 млн евро, поставки начнутся в 2027 году. Эксплуатация оборудования до 2030 года обойдется еще примерно в 6 млн евро.

    Ранее бундесвер потратил около двух миллиардов евро на неработающую цифровую систему радиосвязи. Как писала газета ВЗГЛЯД, в рамках реформы вооруженных сил власти ФРГ создали отдельный род войск для обеспечения кибербезопасности.

    При этом эксперты раскритиковали министра обороны Германии за трату бюджета на устаревшие технологии.

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    23 сентября 2026, 20:48 • Новости дня
    ЦБ допустил появление «окрашенных» криптокошельков

    ЦБ допустил появление реестра замешанных в преступлениях криптокошельков

    Tекст: Елизавета Шишкова

    В России может появиться единая база криптовалютных кошельков, замешанных в подозрительных транзакциях и преступной деятельности, сообщил глава службы финансового мониторинга и валютного контроля ЦБ Богдан Шабля.

    Банк России рассматривает возможность создания реестра криптовалютных кошельков, задействованных в нелегальных операциях, рассказал Шабля в рамках XXIII Международного банковского форума, передает РИА «Новости».

    «Смотрите, закон только принят, плюс переходный период до 1 июля 2027 года… Пока то, о чем вы говорите, такого требования нет и не заложено. Но если в ходе реализации закона и его положения такая необходимость появится, то не исключаю, что это будет сделано. Но пока этого нет», – заявил он.

    Шабля подчеркнул необходимость поиска цифровых активов, полученных незаконным путем. Он уточнил, что маркировка подозрительных адресов будет осуществляться в рамках цифрового комплаенса с использованием различных сервисов, включая разработанный прозрачный блокчейн.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе президент России Владимир Путин подписал закон о легализации оборота криптовалют в стране.

    В первом полугодии Банк России выявил более двух тысяч нелегальных криптокошельков с миллиардом рублей.

    Легальный рынок цифровых активов заработает в России до конца текущего года.

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    23 сентября 2026, 11:03 • Новости дня
    Мишустин назвал драйверы изменений на финансовом рынке

    Мишустин заявил об изменении ландшафта финансовых услуг из-за цифрового рубля

    Tекст: Мария Иванова

    Внедрение цифрового рубля и систем быстрых платежей меняет ландшафт финансовых услуг в России, заявил премьер-министр Михаил Мишустин.

    Глава правительства поприветствовал участников XXIII Международного банковского форума. Он отметил, что новая инфраструктура стала главным драйвером изменений на рынке, а искусственный интеллект позволяет автоматизировать процессы и делать предложения более персонализированными, передает РИА «Новости».

    Мишустин подчеркнул значимость обеспечения безопасности, киберзащиты и технологического суверенитета с помощью отечественных систем защиты данных.

    Он выразил надежду на обмен опытом в рамках форума, подчеркнув, что объединение усилий поможет справиться с вызовами и укрепить кредитно-финансовую систему страны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае Михаил Мишустин поручил внедрить искусственный интеллект в российскую промышленность.

    В марте премьер-министр поручил разработать законопроект о внедрении ИИ в России. В феврале он сообщил о скором тестировании инфраструктуры цифрового рубля.

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    24 сентября 2026, 17:42 • Новости дня
    ЦБ продлил запрет на вывод средств для недружественных нерезидентов

    ЦБ на полгода продлил запрет на вывод средств для недружественных нерезидентов

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Банк России сохранил действующие лимиты на перевод капиталов за границу для иностранных граждан и компаний со счетов брокеров и доверительных управляющих.

    Финансовые власти страны решили оставить в силе действующие запретительные меры, передает ТАСС. «Банк России приостанавливает такие операции с первого октября 2026 года еще на шесть месяцев. Ограничения касаются переводов со счетов как физических, так и юридических лиц, открытых у российских брокеров и доверительных управляющих. Эти меры были введены первого апреля 2022 года», – отметили в пресс-службе ЦБ.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале сентября Банк России сохранил лимиты на выдачу наличной иностранной валюты до 9 марта 2027 года.

    В конце прошлого года регулятор отменил ограничения на переводы средств за границу для граждан дружественных стран.

    Президент России Владимир Путин продлил запрет на покупку резидентами долей в иностранных компаниях без разрешения ЦБ до конца 2026 года.

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    24 сентября 2026, 17:09 • Новости дня
    Минтруд сообщил о повышении единого пособия в 2027 году

    Котяков: Единое пособие планируется проиндексировать на 6,8% с января 2027 года

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Министр труда Антон Котяков анонсировал увеличение размера единого пособия и других привязанных к прожиточному минимуму социальных выплат на 6,8% с начала 2027 года.

    Размер единого пособия и других выплат, величина которых напрямую зависит от уровня прожиточного минимума, планируется увеличить на 6,8%. Указанные изменения должны вступить в силу с 1 января 2027 года, рассказал ТАСС министр труда и социальной защиты Антон Котяков.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Социальный фонд России назначил единое пособие родителям более 10 млн детей.

    Ранее Котяков анонсировал повышение социальных пенсий на 6,8% с первого апреля. В начале года ведомство повысило размер ежемесячных выплат на детей до 17 лет.

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    24 сентября 2026, 18:42 • Новости дня
    Минэкономразвития повысило прогноз роста реальных располагаемых доходов россиян

    Минэкономразвития повысило прогноз роста реальных располагаемых доходов до 1%

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Показатель увеличения располагаемых доходов населения по итогам текущего года достигнет отметки в 1% вместо ранее ожидавшихся 0,8%, заявили в Минэкономразвития.

    Министерство экономического развития повысило прогноз роста реальных располагаемых доходов граждан в 2026 году с 0,8% до 1%, рассказал РИА «Новости» представитель ведомства.

    Накануне правительство рассмотрело обновленный прогноз социально-экономического развития страны на 2027-2029 годы. Согласно документу, реальные зарплаты граждан увеличатся на 4% в текущем году. В 2027 году ожидается прибавка на 1,8%, в 2028 году – на 2,8%, а в 2029 году – на 3%.

    Динамика располагаемых доходов также продемонстрирует положительную тенденцию. В 2027 году показатель поднимется на 1,4%, в 2028 году – на 2,4%, а к 2029 году рост составит 2,7%.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Министерство экономического развития повысило прогноз роста реальных зарплат россиян до 4% в 2026 году.

    Ранее президент Владимир Путин сообщил об увеличении доходов граждан на 6,5% по итогам первого полугодия. Также глава государства спрогнозировал рост валового внутреннего продукта в пределах 1% по итогам текущего года.

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    24 сентября 2026, 19:24 • Новости дня
    Минздрав запланировал увеличение финансирования программ ОМС в регионах

    Минздрав: Объем финансирования программ ОМС в регионах составит 4,3 трлн рублей

    Tекст: Вера Басилая

    Финансирование территориальных программ обязательного медицинского страхования в 2027 году существенно возрастет и составит 4,3 трлн рублей, сообщили в Министерстве здравоохранения.

    В Минздраве заявили, что в 2027 году объем субвенции составит 4376,9 млрд рублей – на 9,6% (384,4 млрд рублей) больше уровня 2026 года, передает РИА «Новости». В ведомстве уточнили, что в 2028 и 2029 годах запланировано дальнейшее увеличение бюджета на 6,2% и 6% соответственно.

    При этом непосредственно на субвенции субъектам страны направляется 85% от общего объема выделяемых средств.

    Базовая программа ОМС пополнилась 14 новыми методами бесплатного лечения.

    Осенью прошлого года Госдума утвердила бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования до 2028 года.

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