Россельхознадзор: Россия сохранила запрет на ввоз рыбы и молока из Армении

Tекст: Денис Тельманов

Ограничительные меры в отношении армянских товаров продолжают действовать, передает ТАСС. В надзорном ведомстве пояснили, что зарубежные партнеры так и не подтвердили документально исправление недочетов на своих производственных предприятиях.

«В Россельхознадзор не предоставлено подтверждающих документов об устранении нарушений при производстве рыбной и молочной продукции армянской стороной. От Инспекционного органа Армении поступали только гарантии и ходатайства. Этого недостаточно для снятия ограничений», – говорится в официальном сообщении.

Ранее российская сторона из-за выявленных нарушений ограничила ввоз широкого ассортимента армянских товаров. Под временные запреты попали минеральная вода, алкогольные напитки, а также овощи и фрукты.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в июле Россельхознадзор приостановил поставки молочной продукции с армянских предприятий на российский рынок.

Месяцем ранее российское ведомство прекратило ввоз рыбы и морепродуктов из республики из-за системных нарушений.

После закрытия рынка России представители армянских рыбоводческих хозяйств устроили акцию протеста у здания правительства.