Писториус: Германия и Венгрия договорились о расширении военного сотрудничества

Tекст: Валерия Городецкая

Берлин планирует развивать взаимодействие с новым правительством в Будапеште, передает ТАСС. Встреча глав оборонных ведомств двух государств прошла в столице Венгрии. Стороны обсудили совместные шаги в области вооруженных сил.

«Берлин и Будапешт снова сближаются в политическом плане. Это перезагрузка отношений между нашими странами, что в свою очередь является отличной новостью как для наших государств и народов, так и для всего альянса НАТО и Европейского союза», – заявил Писториус.

В свою очередь Русин-Сенди отметил, что государства продолжат совместно развивать запущенные программы. Он также подчеркнул важность партнерства в сфере космической промышленности и выразил уверенность в возобновлении крепких союзнических отношений.

Ранее лидер венгерской партии «Тиса» Петер Мадьяр предложил кандидатуру Ромулуса Русин-Сэнди на должность главы оборонного ведомства страны.

Позже новый министр обороны Венгрии анонсировал резкое ограничение дипломатических контактов с Москвой ради укрепления связей с западными союзниками.

В конце лета новое правительство в Будапеште официально признало Россию угрозой для национальной и европейской безопасности.