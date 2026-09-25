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    25 сентября 2026, 20:08 • Новости дня

    Германия и Венгрия договорились о расширении военного сотрудничества

    Писториус: Германия и Венгрия договорились о расширении военного сотрудничества

    Tекст: Валерия Городецкая

    Министр обороны ФРГ Борис Писториус и его венгерский коллега Ромулус Русин-Сенди договорились расширять партнерство стран в области логистики, промышленности и подготовки военнослужащих.

    Берлин планирует развивать взаимодействие с новым правительством в Будапеште, передает ТАСС. Встреча глав оборонных ведомств двух государств прошла в столице Венгрии. Стороны обсудили совместные шаги в области вооруженных сил.

    «Берлин и Будапешт снова сближаются в политическом плане. Это перезагрузка отношений между нашими странами, что в свою очередь является отличной новостью как для наших государств и народов, так и для всего альянса НАТО и Европейского союза», – заявил Писториус.

    В свою очередь Русин-Сенди отметил, что государства продолжат совместно развивать запущенные программы. Он также подчеркнул важность партнерства в сфере космической промышленности и выразил уверенность в возобновлении крепких союзнических отношений.

    Ранее лидер венгерской партии «Тиса» Петер Мадьяр предложил кандидатуру Ромулуса Русин-Сэнди на должность главы оборонного ведомства страны.

    Позже новый министр обороны Венгрии анонсировал резкое ограничение дипломатических контактов с Москвой ради укрепления связей с западными союзниками.

    В конце лета новое правительство в Будапеште официально признало Россию угрозой для национальной и европейской безопасности.

    23 сентября 2026, 10:23 • Новости дня
    Politico: Резкость Мерца усугубляет политический кризис в Германии

    Politico: Мерц теряет поддержку из-за жесткого стиля общения

    Politico: Резкость Мерца усугубляет политический кризис в Германии
    @ IMAGO/Mike Schmidt/Global Look Press

    Tекст: Игорь Иножарский

    Канцлер Германии Фридрих Мерц сталкивается с падением поддержки избирателей из-за своей склонности к резким публичным заявлениям и отсутствия эмпатии, пишет Politico.

    Стиль общения канцлера Фридриха Мерца усугубляет политические проблемы в Германии на фоне неудач его партии на региональных выборах, пишет Politico.

    Издание отмечает, что недавнее поражение Христианско-демократического союза (ХДС) в Мекленбурге – Передней Померании, где партия впервые не смогла преодолеть пятипроцентный барьер, частично связывают с личностными качествами канцлера. Мерца обвиняют в отчужденности и склонности к конфронтации.

    Несмотря на попытки Мерца убедить граждан в способности восстановить экономику и реформировать социальную систему, его резкость мешает восприятию этих идей. Эксперты предупреждают, что неспособность канцлера донести суть реформ до избирателей угрожает его стратегии противодействия политическим крайностям.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне зампред Совбеза России Дмитрий Медведев назвал Мерца самым никчемным канцлером Германии. Во вторник немецкий канцлер пообещал обсудить корректировку правительственных реформ. В понедельник ХДС во главе с Фридрихом Мерцем впервые не прошел в региональный парламент.

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    24 сентября 2026, 10:59 • Новости дня
    Mercedes пригрозил закрыть заводы за отказ сотрудников работать бесплатно

    WirtschaftsWoche: Mercedes-Benz пригрозил рабочим закрытием заводов в Германии

    Mercedes пригрозил закрыть заводы за отказ сотрудников работать бесплатно
    @ Matthias Balk/dpa/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Немецкий автоконцерн Mercedes-Benz пригрозил закрыть два завода в Германии, если сотрудники откажутся от неоплачиваемой сверхурочной работы.

    Руководство компании требует от сотрудников увеличить рабочую неделю с 35 до 40 часов при сохранении нынешней зарплаты, пишет WirtschaftsWoche.

    Если эти меры не будут приняты, менеджмент намерен закрыть один завод по сборке легковых автомобилей и один по производству компонентов трансмиссии.

    Кроме того, рассматривается возможность сокращения или отмены отпускных, рождественских бонусов и специальных выплат. По данным издания, автоконцерн рассчитывает сэкономить на затратах на рабочую силу в Германии до 800 млн евро, отмечает РИА «Новости».

    В ответ немецкие рабочие потребовали от руководства гарантий сохранения рабочих мест до 2035 года и закрепления за производственными площадками в Германии новых технологических линеек.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник Mercedes-Benz допустил закрытие двух заводов в Германии.

    В мае оборонный концерн KNDS начал переговоры о покупке одного из заводов Mercedes-Benz.

    В прошлом году завод в Финляндии, выпускавший автомобили Mercedes, решил перейти на производство броневиков Sisu.

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    25 сентября 2026, 19:29 • Видео
    Визит Си в США показал величие Китая

    Государственный визит председателя КНР Си Цзиньпина в США прошел с шиком и размахом, президент США Дональд Трамп еще никого так не принимал. А ведь еще недавно тот же Трамп обещал «поставить Китай на место» и эскалировал торговую войну с ним. Что же случилось?

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    25 сентября 2026, 20:43 • Новости дня
    Забастовки школьников против призыва в армию прошли в Германии

    DPA: Забастовки школьников против призыва в армию прошли в Германии

    Забастовки школьников против призыва в армию прошли в Германии
    @ HANNIBAL HANSCHKE/EPA/TASS

    Tекст: Денис Тельманов

    Десятки тысяч молодых людей вышли на улицы почти ста городов Германии, протестуя против планов властей вернуть обязательный призыв в армию, сообщило агентство DPA.

    Около ста немецких городов охватили протесты молодежи против обязательной военной службы, передает РИА «Новости» со ссылкой на DPA. По данным организаторов, в акциях приняли участие порядка 45 тыс. человек.

    «По всей стране десятки тысяч школьников вышли в пятницу на улицы, чтобы выразить свой протест против возможного введения воинской повинности», – отмечается в публикации.

    Представитель общественной инициативы «Школьная забастовка против воинской повинности» Бела Брейтнер рассказал агентству, что власти рассылают анкеты и назначают обязательные медосмотры, которые должны были начаться только в июле 2027 года.

    Он добавил, что результаты опросов свидетельствуют о нежелании молодежи служить в бундесвере.

    С 1 января в Германии действует новый закон о службе в армии. Он сохраняет добровольный призыв, но предусматривает возобновление воинского учета для всех 18-летних юношей.

    Документ допускает возврат к обязательной службе, приостановленной в 2011 году, если возникнет нехватка добровольцев или ухудшится ситуация с безопасностью.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, министерство обороны Германии начало обязательное медицинское освидетельствование 18-летних юношей.

    На фоне роста числа отказников правительство ФРГ разработало новую модель альтернативной гражданской службы.

    Весной немецкие школьники уже проводили массовые демонстрации против возврата воинской обязанности.

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    23 сентября 2026, 11:33 • Новости дня
    Bild: Мерц пригрозил СДПГ «адом» за коалицию с Левой партией

    Канцлер Германии Мерц выступил против коалиции СДПГ с Левой партией

    Tекст: Мария Иванова

    Канцлер ФРГ Фридрих Мерц пригрозил социал-демократам «адом» в случае формирования правящей коалиции с победившей на выборах в Берлине Левой партией.

    Выступая на закрытом заседании фракции ХДС/ХСС в бундестаге, глава немецкого правительства потребовал от Социал-демократической партии Германии (СДПГ) отказаться от союза с левыми политическими силами, пишет Bild.

    В своей речи политик напомнил о критике со стороны социал-демократов в начале 2025 года. Тогда бывший глава фракции СДПГ Рольф Мютцених обвинил христианских демократов в «открытии ворот в ад» из-за совместного голосования с партией «Альтернатива для Германии» (АдГ) по миграционному законодательству. По мнению канцлера ФРГ, теперь к «аду» значительно ближе сами социал-демократы, отмечает РИА «Новости».

    На заседании также обсуждался термин «брандмауэр», означающий запрет на сотрудничество христианских демократов с левыми и АдГ. Руководитель кабмина призвал соратников прекратить споры на эту тему, подчеркнув отсутствие у ХДС общих интересов с указанными политическими объединениями.

    Выборы в палату депутатов Берлина состоялись 20 сентября. Первое место с результатом 25,7% голосов заняла Левая партия, ХДС оказался на второй строчке с 18,8%, а замкнула тройку лидеров АдГ, получившая 16,3% голосов избирателей. На этой неделе левые планируют начать переговоры о формировании коалиции с «Зелеными» и СДПГ.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник канцлер Германии пообещал обсудить корректировку реформ после неудачи ХДС на региональных выборах.

    В прошлом месяце политик назвал причину отказа своей партии от сотрудничества с АдГ.

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    23 сентября 2026, 22:31 • Новости дня
    Политик Хаваши: Мадьяр может стать первым осужденным премьером за кражу телефона

    Tекст: Ольга Иванова

    Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр рискует стать первым главой правительства в мире, осужденным за кражу мобильного телефона у посетителя ночного клуба, считает директор по связям с общественностью венгерской оппозиционной партии «Фидес» Берталан Хаваши.

    Хаваши сделал соответствующее заявление, передает РИА «Новости». Генпрокуратура Венгрии во вторник подала ходатайство о приостановлении действия неприкосновенности у Мадьяра из-за подозрения в совершении кражи.

    В июне 2024 года в одном из клубов Будапешта Мадьяр вступил в словесную перепалку с другим посетителем из-за того, что тот снял его на гаджет. Будущий премьер отобрал у него телефон, положил в карман, а затем выбросил в Дунай.

    «Петер Мадьяр впал в безумную ярость, как только судебное разбирательство по его давно тянущемуся делу о краже стало вполне реальной перспективой. Петер Мадьяр – первый премьер-министр в мире, которого могут осудить за кражу телефона», – сказал Хаваши.

    Политик выразил надежду на успешное проведение уголовного производства. В ответ на ходатайство генпрокуратуры Мадьяр заявил о готовности лишиться депутатской неприкосновенности и назвал дело сфабрикованным. Он призвал парламент рассмотреть этот вопрос одновременно с лишением неприкосновенности двух министров прошлого правительства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне Генеральная прокуратура Венгрии подала ходатайство о лишении премьер-министра депутатской неприкосновенности.

    За несколько дней до этого пожилой мужчина облил политика белым вином на празднике сбора винограда.

    Петер Мадьяр официально вступил в должность главы правительства в мае текущего года.

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    23 сентября 2026, 19:12 • Новости дня
    Прокуратура ФРГ завела дело на 105-летнего бывшего охранника нацистского лагеря

    Bild: В ФРГ завели дело на 105-летнего бывшего охранника нацистского лагеря

    Tекст: Валерия Городецкая

    В Германии началось расследование против 105-летнего мужчины, подозреваемого в преступлениях во время службы надзирателем в нацистском лагере для военнопленных, пишет Bild.

    Прокуратура Дортмунда проводит расследование против бывшего надзирателя лагеря для военнопленных «Шталаг 326 (VI K) Зенне», передает РИА «Новости». «В Германии ведется расследование в отношении 105-летнего бывшего охранника лагеря для военнопленных в Зенне... Дело находится в ведении прокуратуры Дортмунда», – цитирует агентство публикацию немецкой газеты Bild.

    Материалы дела подготовило Центральное ведомство по расследованию преступлений национал-социализма в Людвигсбурге. Мужчину подозревают в пособничестве многочисленным убийствам во время службы в лагере. Он может стать одним из самых пожилых обвиняемых в истории немецкого правосудия.

    В Германии преступления, связанные с убийством и пособничеством убийству, не имеют срока давности. Следствие может вестись даже в отношении лиц преклонного возраста, если их здоровье позволяет участвовать в суде.

    Через «Шталаг 326 (VI K) Зенне» прошли более 300 тыс. военнопленных, большинство из которых были солдатами Красной Армии. В лагере погибли от 15 тыс. до 70 тыс. человек. Также там содержались военные из Франции, Польши, Сербии, Бельгии и Италии.

    Ранее управление ФСБ по Волгоградской области опубликовало архивные документы об издевательствах фашистов над военнопленными под Сталинградом.

    Российский суд официально установил факт геноцида в действиях бывшего члена фашистской зондеркоманды Гельмута Оберландера.

    Суд в Белоруссии впервые признал умершего офицера СС виновным в массовых убийствах мирного населения.

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    23 сентября 2026, 23:35 • Новости дня
    Германия вошла в тройку крупнейших мировых экспортеров оружия

    Tекст: Ольга Иванова

    Германия впервые стала одним из трех ведущих мировых поставщиков вооружений, нарастив экспорт до рекордных 8,9 млрд долларов за счет обновления европейских арсеналов.

    По итогам 2025 года Германия впервые в новейшей истории заняла третье место среди крупнейших экспортеров оружия, передает РИА «Новости». Доля ФРГ на мировом рынке достигла 7,45%, что эквивалентно 8,903 млрд долларов.

    «Третье место по итогам 2025 года впервые заняла ФРГ – 8,903 млрд долларов или 7,45% от общемировых поставок. Это рекордный показатель по стоимостному объему военного экспорта в новейшей истории», – отмечается в исследовании Центра анализа мировой торговли оружием.

    Укрепление позиций Берлина связано с поставками бронетанковой техники европейским странам. Эти вооружения призваны заменить устаревшую технику, которую государства Европы ранее передали украинской армии. В рейтинге Германия обошла Францию и Южную Корею.

    Динамика немецкого экспорта показывает стабильный рост. В 2022 году объем составил 3,503 млрд долларов, в 2023 году – 5,493 млрд, а в 2024 году – 5,098 млрд долларов. За последние четыре года общая сумма поставок достигла 22,996 млрд долларов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в первой половине текущего года немецкие власти согласовали продажу военных товаров на 13,87 млрд евро.

    За время правления канцлера Олафа Шольца Берлин одобрил экспорт военной продукции на Украину на сумму 14,8 млрд евро.

    Позже правительство Германии инициировало процесс засекречивания части данных о военной помощи Киеву.

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    24 сентября 2026, 23:38 • Новости дня
    Политолог Кемпкенс предупредил ФРГ о «вечной войне» с Россией

    Tекст: Катерина Туманова

    Инцидент с беспилотником в Лейпциге привел к обрыву коммуникации между Берлином и Москвой, однако невозможно завершить конфликт без объяснений или объективной цели, пишет в BZ Оливер Кемпкенс, политолог и предприниматель из Мюнхена.

    Политолог Кемпкенс, который до 2022 года занимал руководящую должность в Сбербанке, отметил, что в условиях гибридных конфликтов отсутствие официального объявления войны и четких правовых границ ведет к неконтролируемой эскалации и затрудняет мирное урегулирование, пишет он в Berliner Zeitung.

    Автор подчеркивает, что сегодня грань между войной и миром размыта, и факт нападения превратился в интерпретацию правительств и аналитиков.

    В условиях гибридного конфликта отсутствие четких границ и правил эскалации создает серьезные риски. Атаки, которые можно отрицать, повышают вероятность неконтролируемой эскалации. Отсутствие прямых каналов связи между противоборствующими сторонами, в отличие от времен холодной войны, делает невозможным установление пороговых значений и достижение мира.

    «Если существует напряженность, парламент должен объявить об этом. Если нет, правительство должно прекратить говорить о войне. Противоположные стороны должны знать о пороговых значениях, публично или по конфиденциальным каналам, и эти каналы должны существовать именно для этой цели, потому что сдерживание – это коммуникация», – пишет политолог.

    И Европа должна описать, как будет выглядеть завершение конфликта. То, что не имеет цели, можно только контролировать, подчеркнул Кемпкенс.

    «Война, которую никто не объявил, не закончится никаким договором. Она заканчивается тогда, когда обе стороны перестают называть её так. Для этого Европе сначала нужно определить, как она себя называет, и сесть за стол переговоров, чтобы это можно было обсудить», – подытожил он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин заявил, что Москва не угрожает и не собирается угрожать Европе и назвал чушью заявления о возможном нападении России на страны НАТО.

    Мерц сравнил инцидент в Лейпциге с периодом холодной войны. Власти Германии объявили о закрытии Русского дома в Берлине, однако советник президента Елена Ямпольская выразила уверенность в возобновлении работы Русского дома.

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    23 сентября 2026, 18:41 • Новости дня
    ФРГ запланировала масштабную закупку систем шифрования для бундесвера

    ФРГ запланировала купить криптографические системы для армии за 1,7 млрд евро

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Власти Германии направят почти два миллиарда евро на закупку новейших технологий шифрования для модернизации систем связи бундесвера, пишет Reuters со ссылкой на подготовленный немецким минфином для бюджетного комитета бундестага документ.

    Правительство Германии обновит системы связи вооруженных сил страны с помощью новых технологий шифрования. На эти цели планируется потратить около 1,7 млрд евро, передает РИА «Новости» со ссылкой на Reuters.

    «Правительство Германии намерено модернизировать системы связи бундесвера с помощью новых технологий шифрования стоимостью до 1,7 млрд евро», – говорится в сообщении.

    Ожидается, что бюджетный комитет бундестага одобрит контракт с компанией secunet Security Networks AG. Она является единственным разработчиком криптографической системы SINA, которую бундесвер и госорганы используют для работы с секретной информацией.

    Контракт рассчитан на четыре года и включает поставку продукции, поддержку программного обеспечения, обучение персонала и ремонт. На первом этапе закупят технологии на сумму более 100 млн евро, поставки начнутся в 2027 году. Эксплуатация оборудования до 2030 года обойдется еще примерно в 6 млн евро.

    Ранее бундесвер потратил около двух миллиардов евро на неработающую цифровую систему радиосвязи. Как писала газета ВЗГЛЯД, в рамках реформы вооруженных сил власти ФРГ создали отдельный род войск для обеспечения кибербезопасности.

    При этом эксперты раскритиковали министра обороны Германии за трату бюджета на устаревшие технологии.

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    24 сентября 2026, 20:57 • Новости дня
    Глава МИД Венгрии выразила готовность встретиться с Лавровым

    Глава МИД Венгрии Орбан выразила готовность встретиться с Лавровым

    Tекст: Валерия Городецкая

    Министр иностранных дел Венгрии Анита Орбан согласилась обсудить ситуацию с высылкой дипломатов на потенциальной встрече с главой МИД России Сергеем Лавровым.

    В настоящий момент официальные переговоры руководителей ведомств не готовятся, уточнила Орбан, передает РИА «Новости». Подобная встреча на полях Генеральной Ассамблеи ООН также не планируется, добавила она.

    При этом дипломат утвердительно ответила на вопрос журналистов о возможности сесть за стол переговоров с российским министром. «Конечно, разумеется», – сказала глава МИД Венгрии.

    Орбан отметила, что дипломатические контакты между государствами поддерживаются ежедневно. Взаимодействие осуществляется через посольства в Москве и Будапеште, развиваясь в обычном русле, а профильное направление курирует сопровождающий министра заместитель государственного секретаря.

    В начале сентября министр иностранных дел Венгрии Анита Орбан объявила о высылке десяти сотрудников российского посольства.

    Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова пообещала жесткий ответ Будапешту на этот недружественный шаг. Позже Захарова сообщила об отсутствии официальных предложений от венгерской стороны организовать встречу глав внешнеполитических ведомств.

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    23 сентября 2026, 14:19 • Новости дня
    В Германии из-за угрозы утечки ртути изъяли пробы из центра DHL

    Tекст: Мария Иванова

    Немецкие специалисты экстренных служб изъяли и отправили на экспертизу пробы подозрительного жидкого вещества, обнаруженного в логистическом центре DHL в коммуне Лейцен на северо-востоке Германии, передает агентство dpa.

    Специалисты изъяли подозрительное жидкое вещество для проверки на возможное содержание ртути. В настоящее время оно проходит экспертизу в лаборатории в Гамбурге, которая может занять до двух дней, передает dpa.

    Немецкие правоохранители изучают возможную связь происшествия в Лейцене и аналогичного инцидента в Нойштадт-Глеве, расположенном примерно в 70 км от логистического центра DHL, пишет Bild.

    По данным издания, на прошлой неделе в Нойштадт-Глеве две женщины были госпитализированы с тошнотой и головными болями после того, как вскрыли пакет с цветами, из которого вытекла серебристая жидкость. Полиция подтвердила, что в пакете была ртуть, отмечает РИА «Новости».

    Накануне газета сообщала об обнаружении в центре DHL в Лейцене как минимум трех посылок со следами ртути.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник в почтовом центре DHL в Германии нашли посылки со следами ртути. В прошлом году в логистическом центре компании сообщалось о пострадавших из-за посылки с неизвестным порошком.

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    24 сентября 2026, 16:18 • Новости дня
    Ямпольская спрогнозировала возобновление работы Русского дома в Берлине

    Ямпольская: Работа Русского дома в Берлине возобновится

    Tекст: Валерия Городецкая

    Советник президента России Елена Ямпольская выразила уверенность в возобновлении работы Русского дома в Берлине, несмотря на его официальное закрытие немецкими властями.

    Работа Русского дома в Берлине рано или поздно возобновится, считает Ямпольская, передает ТАСС. Решение немецких властей о его закрытии связано с внутриполитическими процессами в Германии.

    «Это был, конечно, крупнейший зарубежный культурный центр России. Верю, что Русский дом в Берлине вновь откроет свои двери, потому что запрос на русский язык и русскую культуру в Германии просто колоссальный», – заявила Ямпольская. Она отметила, что ситуация обусловлена внутриполитической обстановкой в стране.

    Советник президента добавила, что люди продолжают посещать здание на Фридрихштрассе, несмотря на официальное закрытие. Немцы приходят семьями, приводят детей на оставшиеся занятия и посещают кафе с традиционной русской кухней.

    Напомним, власти Германии объявили о закрытии Русского дома в Берлине.

    Официальный представитель МИД Мария Захарова связала этот демарш с предстоящими выборами.

    Участники недавнего митинга в защиту культурного центра исполнили песню «Пусть всегда будет солнце».

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    23 сентября 2026, 22:51 • Новости дня
    Аэропорт Берлина приостановил работу из-за появления неизвестного БПЛА

    Tекст: Вера Басилая

    Появление неизвестного беспилотника привело к временному закрытию воздушного пространства над международным аэропортом Берлина, из-за чего рейсы перенаправили в Дрезден, сообщила газета Bild.

    Неизвестный беспилотный летательный аппарат парализовал работу международного аэропорта Берлина примерно на 45 минут, передает ТАСС.

    «Дрон был замечен в 21:00 мск на северной взлетно-посадочной полосе. В 21:20 мск воздушное пространство над аэропортом было закрыто», – сообщила изданию представитель воздушной гавани.

    Из-за инцидента с дроном несколько пассажирских рейсов пришлось перенаправить в Дрезден.

    Ранее неизвестный дрон разбился возле военного аэродрома под Ганновером.

    В прошлом месяце неопознанные летательные аппараты временно парализовали работу немецкого аэропорта Кельн-Бонн.

    Хакеры опубликовали секретные данные об уязвимости инфраструктуры Берлина перед беспилотниками.

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    24 сентября 2026, 14:49 • Новости дня
    В партии Сары Вагенкнехт опровергли сделку с АдГ

    Партия Вагенкнехт опровергла соглашение с АдГ в парламенте Саксонии-Анхальт

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Сопредседатель партии «Союз Сары Вагенкнехт» Амира Мохамед Али опровергла слухи о соглашении с «Альтернативой для Германии» по распределению должностей в парламенте Саксонии-Анхальт.

    Сопредседатель партии «Союз Сары Вагенкнехт – За разум и справедливость» (ССВ) Амира Мохамед Али не подтвердила договоренности с «Альтернативой для Германии» по разделу руководящих постов в ландтаге. По ее словам, ССВ не намерена блокировать кандидата от АдГ на должность председателя парламента, однако взаимного обмена должностями не планируется, пишет РИА «Новости».

    «Никакой подобной сделки нет», – подчеркнула Мохамед Али в эфире телеканала ARD. Она добавила, что партия вообще не собирается выдвигать собственного претендента на пост вице-председателя.

    Кроме того, депутаты ССВ не проголосуют за лидера списка АдГ Ульриха Зигмунда при выборе премьер-министра Саксонии-Анхальт из-за принципиальных разногласий. Тем не менее, они планируют воздержаться от голосования, что не помешает АдГ сформировать правительство меньшинства.

    Мохамед Али полностью исключила создание коалиции с АдГ, но допустила возможность сотрудничества по отдельным вопросам. Пока партии ведут предварительные консультации. Первое заседание нового парламента региона пройдет 6 октября.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, партия «Альтернатива для Германии» победила на выборах в ландтаг Саксонии-Анхальт с результатом 43,8% голосов.

    Сопредседатель правой фракции Алис Вайдель заявила о праве политической силы на формирование нового правительства региона.

    Ранее сопредседатель «Союза Сары Вагенкнехт» Амира Мохамед Али исключила поддержку кандидата от АдГ Ульриха Зигмунда.

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    23 сентября 2026, 10:07 • Новости дня
    Бундесвер закупил партию дронов-камикадзе на 275 млн евро

    Германия одобрила поставку ударных беспилотников бригаде Бундесвера в Литве

    Tекст: Мария Иванова

    Старший вице-президент компании Stark Defence Йозеф Кранаветфогль сообщил о подготовке первой передачи боевых дронов-камикадзе Вооруженным силам Германии.

    Немецкий стартап в ближайшее время начнет передачу ударных беспилотных аппаратов Бундесверу в рамках масштабного оборонного заказа, передает ТАСС.

    Первая партия стоимостью 275 млн евро отправится в Литву для оснащения дислоцированной там бригады. Ожидается, что беспилотники будут задействованы в ноябрьских учениях НАТО, во время которых аппараты смогут летать без взрывчатки и возвращаться на базу. Общая сумма рамочного контракта со стартапом достигла 2,9 млрд евро.

    Ударный беспилотник Virtus способен находиться в воздухе более часа и преодолевать расстояние до 130 км. Представитель компании подчеркнул, что аппараты не предназначены для замены тяжелой техники, однако применение искусственного интеллекта для управления роем дронов поможет военным компенсировать нехватку личного состава.

    Компания Stark Defence была основана в 2024 году, ее штаб-квартира располагается в Берлине, а производственные площадки работают в Великобритании, Швеции, Греции и на Украине. Точное число заказанных Германией дронов не раскрывается, однако стоимость одного аппарата оценивается менее чем в 100 тыс. евро.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, весной немецкая пресса сообщила о нехватке личного состава и средств ПВО у бригады Бундесвера в Литве. В

    прошлом году военное ведомство Германии планировало наделить военнослужащих правом самостоятельно сбивать коммерческие беспилотники над оборонными объектами.

    В начале прошлого года концерн Rheinmetall передал Вооруженным силам первую специализированную бронемашину для борьбы с дронами.

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