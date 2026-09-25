  • Новость часаКомандующий группировкой «Север» сообщил о наступлении ВС России на Сумы
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    25 сентября 2026, 21:24 • Новости дня

    Самолет с офицерами ВС Конго разбился на юго-западе страны

    Mediacongo: Самолет с офицерами ВС Конго разбился на юго-западе страны

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В результате крушения самолета на юго-западе Демократической Республики Конго погибли по меньшей мере десять человек, включая высокопоставленных военных, пишет Mediacongo.

    Самолет с офицерами Вооруженных сил Демократической Республики Конго потерпел крушение на юго-западе страны, погибли не менее десяти человек, сообщает портал Mediacongo.

    «Генеральный аудитор ВС ДРК, генерал-лейтенант Люсьен-Рене Ликулия Бакуми погиб в результате крушения самолета… По предварительным данным, около десятка человек погибли вследствие этого несчастного случая», – говорится в публикации издания.

    Точные обстоятельства аварии и окончательное число погибших сейчас выясняются. Ожидается, что власти предоставят подробную информацию о типе воздушного судна, количестве людей на борту и причинах катастрофы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе прошлого года на северо-востоке Демократической Республики Конго разбился гражданский самолет «Антонов». Ранее вооруженные силы этой африканской страны сорвали попытку государственного переворота.

    А уже в середине сентября легкий самолет потерпел крушение в горах Швейцарии.

    25 сентября 2026, 18:16 • Новости дня
    ВС России ударили по дата-центру разведки и сухогрузу на Украине

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Российские военные поразили киевский дата-центр разведки и логистический узел в Требухове, а также сухогруз с военными грузами в Черноморске, сообщило Минобороны.

    Вооруженные силы России точными ударами беспилотников поразили военные объекты и суда на Украине, сообщает Минобороны в Max. В частности, в результате успешных действий поражен киевский дата-центр «Датагрупп». Он обеспечивал обработку и передачу разведывательных данных для нужд армии противника.

    Кроме того, в населенном пункте Требухов Киевской области уничтожен логистический центр компании «Хеви логистик Юкрейн». Его территория использовалась украинским оборонным ведомством и силовыми структурами для хранения товаров двойного назначения. В Одесской области удар пришелся по сухогрузу, доставившему военные грузы в порт Черноморска.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне российские войска нанесли массированный удар по украинским предприятиям и логистическим центрам в Киеве и Одессе.

    Днем ранее Министерство обороны отчиталось об уничтожении ключевых киевских центров обработки данных. До этого военные поразили доставившее военные грузы судно в порту Одессы.

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    25 сентября 2026, 10:11 • Новости дня
    TWZ: Китай построил плавучую базу для крупных подводных дронов

    На верфи в Шанхае заметили новый китайский корабль-носитель подводных беспилотников

    Tекст: Мария Иванова

    Китайские военные завершают строительство уникального корабля-матки длиной 204 метра, предназначенного для запуска и обслуживания сверхкрупных подводных беспилотных аппаратов.

    Новое судно заметили на спутниковых снимках шанхайской верфи Худун-Чжунхуа, передает издание TWZ. Корабль шириной 30 метров получил серую окраску, что указывает на его принадлежность к военно-морским силам страны. Конструкция включает просторную палубу и специальную платформу длиной 50 метров для спуска аппаратов на воду.

    Независимый военно-морской аналитик Эйч Ай Саттон отметил наличие специальных стоек для перемещения грузов между палубами. По его оценке, внутри массивной надстройки расположены ангары для обслуживания техники. Специалист подчеркнул растущую потребность китайского флота в подобных судах.

    «С небольшими подводными аппаратами длиной до 20 метров достаточно автомобильных кранов, однако для новейших сверхкрупных беспилотников Китаю потребуются специализированные портовые мощности», – заявил Саттон.

    Эксперт также добавил, что используемые сейчас плавучие доки имеют серьезный недостаток. Они способны вместить лишь один крупный аппарат за раз, исключая возможность одновременного ремонта и запуска. Закрытая конструкция нового корабля позволит скрыть эти операции от посторонних глаз.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, новейшая китайская атомная подлодка с Х-образными рулями попала на спутниковые снимки.

    На шанхайской верфи эксперты зафиксировали уникальную крупную субмарину без традиционного ограждения рубки.

    В прошлом году КНР запланировала летные испытания уникального дрононосца Jiu Tian.

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    25 сентября 2026, 19:29 • Видео
    Визит Си в США показал величие Китая

    Государственный визит председателя КНР Си Цзиньпина в США прошел с шиком и размахом, президент США Дональд Трамп еще никого так не принимал. А ведь еще недавно тот же Трамп обещал «поставить Китай на место» и эскалировал торговую войну с ним. Что же случилось?

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    25 сентября 2026, 20:43 • Новости дня
    Забастовки школьников против призыва в армию прошли в Германии

    DPA: Забастовки школьников против призыва в армию прошли в Германии

    Забастовки школьников против призыва в армию прошли в Германии
    @ HANNIBAL HANSCHKE/EPA/TASS

    Tекст: Денис Тельманов

    Десятки тысяч молодых людей вышли на улицы почти ста городов Германии, протестуя против планов властей вернуть обязательный призыв в армию, сообщило агентство DPA.

    Около ста немецких городов охватили протесты молодежи против обязательной военной службы, передает РИА «Новости» со ссылкой на DPA. По данным организаторов, в акциях приняли участие порядка 45 тыс. человек.

    «По всей стране десятки тысяч школьников вышли в пятницу на улицы, чтобы выразить свой протест против возможного введения воинской повинности», – отмечается в публикации.

    Представитель общественной инициативы «Школьная забастовка против воинской повинности» Бела Брейтнер рассказал агентству, что власти рассылают анкеты и назначают обязательные медосмотры, которые должны были начаться только в июле 2027 года.

    Он добавил, что результаты опросов свидетельствуют о нежелании молодежи служить в бундесвере.

    С 1 января в Германии действует новый закон о службе в армии. Он сохраняет добровольный призыв, но предусматривает возобновление воинского учета для всех 18-летних юношей.

    Документ допускает возврат к обязательной службе, приостановленной в 2011 году, если возникнет нехватка добровольцев или ухудшится ситуация с безопасностью.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, министерство обороны Германии начало обязательное медицинское освидетельствование 18-летних юношей.

    На фоне роста числа отказников правительство ФРГ разработало новую модель альтернативной гражданской службы.

    Весной немецкие школьники уже проводили массовые демонстрации против возврата воинской обязанности.

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    25 сентября 2026, 14:58 • Новости дня
    Военные ВСУ попали в плен во время видеосъемок сменщиков на полигоне

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Российские военнослужащие захватили в плен украинских бойцов, пока их сменщики участвовали в видеосъемках на полигоне для отчета перед командованием.

    Украинские военнослужащие оказались в плену у Вооруженных сил России в тот момент, когда их сменщиков снимали на камеру на полигоне. Об этом рассказал украинский пленный Юрий Фисенко.

    «Вечером подошли ребята – и был факт, что нас задержали на позициях из-за того, что наших сменщиков забирали на полигон для проведения каких-то там съемок, что они там такие крутые, «Рексы», – пояснил Фисенко на видеозаписи, предоставленной РИА «Новости» Минобороны.

    По словам военнопленного, пока он вместе с сослуживцами ожидал смену на позициях, их захватили российские бойцы. Фисенко выразил сожаление о случившемся, отметив, что лучше бы спокойно оставался дома.

    Он также высказал мнение, что съемка военнослужащих ВСУ проводилась для отчета перед начальством, чтобы продемонстрировать процесс обучения бойцов.

    Ранее стало известно, что многие украинские военнослужащие сдались в плен в районе Волчанска. Как писала газета ВЗГЛЯД, украинские формирования на Краснолиманском направлении открывают огонь по своим сдающимся бойцам.

    До этого мобилизованные солдаты ВСУ под Закотным добровольно сложили оружие.

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    25 сентября 2026, 07:00 • Новости дня
    «Северяне» узнали о росте социального напряжения в Сумах

    В Сумах стало нарастать социальное напряжение

    Tекст: Катерина Туманова

    Российские военнослужащие группировки войск «Север» за прошедшие сутки продвинулись на ключевых направлениях фронта и узнали о нарастании соцнапряжения в Сумах, где в попытках мобилизовать убили местного жителя.

    «Растет социальное напряжение в г. Сумы. В городе массовые перебои с электроэнергией и водоснабжением. Кроме того, в ходе мобилизационных мероприятий убит местный житель», – рассказали бойцы неофициальному Max-каналу группы войск «Северный ветер».

    При этом «Северяне» в Шосткинском районе продвинулись около Уланово и Толстодубово. В Краснопольском районе штурмовики продвинулись в посадках в районе Степок.

    В Сумском районе штурмовые группы ведут стрелковые бои в районе Хотени, Кияницы, Марьино и Малой Рыбицы.

    На Харьковском направлении после освобождения Бузово штурмовые подразделения группировки «Север» продвигаются вглубь котла. С внешней стороны окружения активно работали артиллерия и авиация.

    На Великобурлукском направлении штурмовики освободили Хижняково и продвинулись в районе Резниково на 300 м.

    «За сутки подтвержденные потери противника составили свыше 160 человек (из них более 100 в Сумской и свыше 60 в Харьковской областях)», – указано в сводке.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на Украине шесть регионов остались без света из-за повреждений инфраструктуры. Украинские военные в Сумской области начали умирать от листериоза. ВС России пресекли все попытки ВСУ прорваться из окружения в Харьковской области.

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    25 сентября 2026, 18:56 • Новости дня
    Минобороны скорректировало условия службы иностранцев в армии России

    Минобороны отменило форму уведомления об увольнении иностранцев с ВНЖ

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Министр обороны Андрей Белоусов отменил форму уведомления о досрочном увольнении иностранцев с видом на жительство из Вооруженных сил России.

    Министерство обороны России изменило правила прохождения военной службы для иностранных граждан. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале нормативных правовых актов, передает ТАСС.

    «Приказываю: признать утратившим силу приказ министра обороны Российской Федерации от 1 ноября 2023 г. N744 «Об установлении формы уведомления о досрочном увольнении с военной службы иностранного гражданина, получившего вид на жительство в связи с заключением в период специальной военной операции контракта о прохождении военной службы в Вооруженных силах Российской Федерации»», – говорится в документе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июне президент России Владимир Путин подписал закон о запрете депортации служащих в ВС страны иностранцев.

    Годом ранее глава государства расширил возможности иностранных граждан для прохождения военной службы в период мобилизации. Тогда же лица без гражданства получили право на заключение контрактов с российскими войсками.

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    25 сентября 2026, 13:15 • Новости дня
    Белорусские военные отправились в Россию на учения ОДКБ

    Минобороны Белоруссии: Военные республики отправились в Россию на учения ОДКБ

    Tекст: Мария Иванова

    Министерство обороны Белоруссии сообщило об отправке военнослужащих республики на российские полигоны для участия в совместных учениях Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

    Контингент Вооруженных сил Белоруссии направился на один из российских полигонов для участия в командно-штабных маневрах Коллективных сил оперативного реагирования ОДКБ «Взаимодействие-2026», передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу министерства обороны республики.

    В рамках совместной подготовки также пройдут специальные учения с задействованием сил и средств разведки «Поиск-2026» и маневры подразделений материально-технического обеспечения «Эшелон-2026».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале месяца белорусские военные прибыли в Россию на масштабные учения.

    В прошлом месяце Минобороны Белоруссии сообщило о проведении учений на российском полигоне.

    В апреле Минобороны анонсировало учения ОДКБ на территории трех стран.

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    25 сентября 2026, 16:40 • Новости дня
    Танзания подала заявку на место непостоянного члена Совбеза ООН

    Tекст: Денис Тельманов

    Власти Танзании выдвинули свою кандидатуру на место непостоянного члена Совета Безопасности ООН на период с 2029 по 2030 год, заручившись поддержкой Африканского союза, пишет газета The Citizen со ссылкой на вице-президента страны Деограшеса Ндеджемби.

    Африканский союз уже официально принял к сведению кандидатуру Танзании на место в Совбезе, передает ТАСС со ссылкой на The Citizen. «Танзания будет добиваться поддержки государств – членов ООН, чтобы отстаивать интересы Африки и содействовать поддержанию международного мира и безопасности», – заявил Ндеджемби.

    Выборы непостоянных членов Совета Безопасности ООН на этот период пройдут на заседании Генеральной Ассамблеи в июне 2028 года. В случае избрания Танзания планирует сосредоточиться на превентивной дипломатии и мирном разрешении споров.

    Кроме того, власти намерены уделить особое внимание реформированию миротворческих операций ООН и расширению участия женщин и молодежи в мирных процессах.

    Ранее Танзания уже дважды избиралась непостоянным членом Совбеза ООН – в 1975-1976 и 2005-2006 годах. Она также имеет значительный опыт участия в урегулировании конфликтов в Африке.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Ливия выдвинула свою кандидатуру на место непостоянного члена Совета Безопасности ООН на 2028-2029 годы.

    Генеральный секретарь организации Антониу Гутерриш выступил за предоставление африканским странам постоянного представительства в Совбезе.

    Глава МИД России Сергей Лавров поддержал справедливые требования государств Африки об увеличении своего присутствия в этом органе.

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    25 сентября 2026, 07:22 • Новости дня
    В зону спецоперации поступили десятки тысяч антидроновых маскировочных пончо

    Более 50 тыс. защищающих от тепловизоров пончо передали в зону спецоперации

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Свыше 50 тыс. маскировочных пончо «Нафаня» для снижения заметности военнослужащих и защиты от дронов применяется в зоне спецоперации, сообщили в компании-производителе Zavoz. Pro.

    Воронежская компания Zavoz. Pro направила в район боевых действий крупную партию средств защиты, передает ТАСС. «Воронежская производственная компания Zavoz. Pro более двух лет серийно выпускает маскировочное халат-пончо «Нафаня», предназначенное для снижения заметности военнослужащих, в том числе при наблюдении с беспилотных летательных аппаратов с использованием тепловизионной аппаратуры. За время производства в зону СВО было поставлено более 50 тыс. таких изделий», – заявили представители предприятия.

    Разработчики отметили, что «Нафаня» стала третьей модернизированной моделью в их линейке. В ней впервые применили систему вентиляции – специальную перфорацию для проветривания пространства под накидкой. Этот принцип доказал свою эффективность на практике и получил развитие в новых моделях «Древоч» и «Морок».

    Изделие предназначено для ситуаций, не требующих длительной защиты от тепловизоров или усиленной визуальной маскировки. Благодаря универсальности и доступной цене пончо стало одним из самых массовых продуктов компании и используется бойцами разных родов войск.

    Накидка выполнена из полипропилена со специальными пропитками. Она весит около 1,5 кг, имеет универсальный размер и подходит для людей ростом от 150 см до двух метров.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, расчеты украинских беспилотников безуспешно искали российских солдат в маскировочных пончо в Запорожской области. Военнослужащие использовали антидроновые накидки при освобождении поселка Зверево в Донецкой народной республике. Офицер Южной группировки войск сообщил о постоянной модернизации формы для выполнения специфических боевых задач.

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    25 сентября 2026, 10:49 • Новости дня
    Президент Ганы отказался терпеть новую борьбу за ресурсы Африки

    Президент Ганы Махама призвал ООН прекратить колониальную эксплуатацию Африки

    Tекст: Мария Иванова

    Президент Ганы Джон Драмани Махама на Генеральной Ассамблее ООН потребовал прекратить колониальную эксплуатацию Африки и оставить переработку ресурсов на континенте.

    Африка больше не потерпит колониальную модель использования своих природных богатств, заявил президент Ганы Джон Драмани Махама на 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, передает ТАСС.

    «Хочу предупредить: Африка не останется пассивной ареной для новой борьбы за ресурсы», – сказал политик. Он подчеркнул, что добыча полезных ископаемых не должна повторять практику эксплуатации. По его словам, Африка планирует перерабатывать ресурсы дома, создавать местные производства и обеспечивать молодежь рабочими местами.

    Махама призвал демонтировать механизмы, удерживающие страны Глобального Юга в подчинении. Он отметил, что развивающиеся государства берут кредиты под ставки, в восемь раз превышающие условия для развитых стран. Политик также поднял вопрос о репарациях со стороны бывших колониальных держав за последствия рабства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, лидер Ганы Джон Драмани Махама запланировал двусторонние переговоры с Владимиром Путиным на полях форума Россия – Африка.

    В августе МИД этой республики поблагодарил Москву за поддержку резолюции ООН с осуждением трансатлантической работорговли.

    Весной страны Африканского союза решили подать коллективный иск в Международный суд ООН для взыскания репараций с бывших метрополий.

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    25 сентября 2026, 08:55 • Новости дня
    Пентагон направил 500 млн долларов на лазерное оружие против дронов

    Tекст: Мария Иванова

    Американские военные выделят полмиллиарда долларов на производство боевых лазеров, способных перехватывать дроны и крылатые ракеты без расхода дорогостоящих зенитных боеприпасов.

    Министерство обороны Соединенных Штатов направляет 500 млн долларов на создание боевых лазерных установок, передает газета New York Post.

    Новое вооружение предназначено для ликвидации беспилотных летательных аппаратов и крылатых ракет.

    Американские вооруженные силы уже задействуют лазеры в Ормузском проливе для перехвата воздушных целей в рамках ближневосточного конфликта. Кроме того, технология проходит тестирование на южной границе Соединенных Штатов в целях борьбы с наркокартелями. Применение лазерных систем обходится значительно дешевле запуска классических зенитных ракет и помогает экономить запасы боеприпасов, отмечает ТАСС.

    Современные установки, в том числе система HELIOS мощностью 60 кВт, размещаются в основном на военных кораблях из-за крупных размеров и высокого энергопотребления. Интересно, что управление некоторыми комплексами осуществляется при помощи модифицированных контроллеров от игровых приставок Xbox.

    Специалисты обращают внимание на определенные эксплуатационные ограничения нового оружия. Боевым лазерам необходима ясная погода для результативной работы, и в настоящее время им сложно отражать одновременные атаки групп беспилотников.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, армия США заключила контракт на поставку антидроновых лазеров на сумму 400 млн долларов.

    Министерство обороны ранее направило 86 млн долларов на разработку перспективных систем противовоздушной обороны.

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    25 сентября 2026, 09:59 • Новости дня
    Франция резко ускорила внедрение военных инноваций в обход бюрократии

    Франция ускорила внедрение оборонных инноваций через новые экспертные центры

    Tекст: Мария Иванова

    Создание пяти новых экспертных центров позволило французскому оборонному ведомству сократить цикл внедрения инновационного вооружения с нескольких лет до считаных недель.

    Французская генеральная дирекция по вооружениям (DGA) ускоряет внедрение инновационных решений в оборону при помощи новых центров компетенций, передает РИА «Новости».

    «Генеральная дирекция по вооружениям – французское ведомство, отвечающее за закупки военной техники, – в начале 2026 года открыло новые «экспертные центры компетенций» … Пять новых центров были призваны сократить период от испытаний до закупки с традиционных для оборонных программ лет до нескольких недель или месяцев», – говорится в публикации портала Euractiv.

    В задачи центров входит ускорение разработки средств борьбы с беспилотниками, создание тактических и морских дронов, систем радиоэлектронной борьбы и средств защиты от ядерных, химических и биологических угроз. Бюджет каждого центра составляет 5 млн евро, что позволяет быстро запускать проекты в обход долгих процедур согласования.

    Специалисты уже реализовали несколько программ. Менее чем за три недели французские вертолеты Tiger на Ближнем Востоке оснастили системами связи Link 16 для снижения риска дружественного огня. В рамках стандартного подхода такая модернизация заняла бы год. Кроме того, менее чем за четыре месяца был разработан модуль для беспилотников, способный наводиться на источник радиоэлектронных помех.

    Центры DGA могут использовать компоненты из открытой продажи и разрабатывать собственные решения, оставляя за собой право интеллектуальной собственности. В последние годы Россия отмечает беспрецедентную активность НАТО у западных границ. В МИД неоднократно заявляли о готовности к диалогу, но при условии отказа Запада от милитаризации континента.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, французский лидер Эммануэль Макрон анонсировал создание плана защиты критически важной инфраструктуры от беспилотников.

    Летом в пригороде Парижа открылся новый кампус для ускорения внедрения квантовых технологий в вооруженных силах.

    Весной власти республики запланировали четырехкратное увеличение арсенала ракет и дронов.

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    25 сентября 2026, 21:00 • Новости дня
    Сотрудников ТЦК на западе Украины обвинили в завышении показателей мобилизации

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    На западе Украины руководители территориальных центров комплектования (ТЦК, аналог военкомата) искусственно завысили показатели призыва, внеся в электронный реестр данные о сотнях несуществующих солдат.

    Украинская прокуратура выявила масштабную схему фальсификации данных о призыве. Выяснилось, что должностные лица вносили в базу информацию о людях, которые никогда не приходили на пункты сбора, передает РИА «Новости».

    «857 мобилизаций «на бумаге»: пятеро руководителей РТЦК завышали показатели в «Обереге», – заявили в прокуратуре страны. Для создания видимости успешной работы использовались данные как действующих военных, так и вовсе не существующих граждан.

    Большинство махинаций зафиксировали в Черновицкой области, где выявили 803 подобных эпизода. Еще 54 случая пришлись на Закарпатье. Трем фигурантам уже предъявили официальные обвинения, дела еще двоих переданы в суд.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец потребовал расследовать системные нарушения в военкоматах Закарпатской области. Он зафиксировал факты незаконного аннулирования отсрочек от призыва в данном регионе.

    Ранее Государственное бюро расследований Украины провело массовые обыски в центрах комплектования по всей стране.

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    25 сентября 2026, 21:06 • Новости дня
    Силы ПВО за день сбили 55 украинских беспилотников

    Минобороны: Силы ПВО за день сбили 55 украинских беспилотников

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Российские силы противовоздушной обороны за день уничтожили 55 украинских беспилотников самолетного типа над пятью регионами и Черным морем, сообщило Минобороны.

    В течение дня, с 8.00 до 20.00 по московскому времени, дежурные средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 55 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, сообщило ведомство в Max.

    Вражеские дроны были сбиты над территориями Белгородской, Брянской, Курской и Ростовской областей, а также над Республикой Крым и акваторией Черного моря.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в результате массированной атаки беспилотников в пятницу утром на промышленный объект в Пермском крае погиб один человек, силы ПВО уничтожили 39 вражеских дронов. Также с начала суток силы ПВО отразили атаку 17 беспилотников на подлете к Москве.

    Накануне в течение дня дежурными силами ПВО были перехвачены и уничтожены 34 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над территориями трех регионов и акваторией Черного моря.


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    25 сентября 2026, 22:16 • Новости дня
    ВОЗ сообщила о расширении эпидемии Эболы в Конго

    ВОЗ: Эпидемия Эболы в Конго охватила новые регионы

    Tекст: Катерина Туманова

    Вспышка нового штамма лихорадки Эбола в Демократической Республике Конго охватила две дополнительные медицинские зоны, увеличив риск трансграничного распространения инфекции, сообщили во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

    «Вспышка вируса Бундибугио в Демократической Республике Конго получила дальнейшее распространение, затронув еще две медицинские зоны. К ним относятся медицинская зона Булу в новой провинции Южное Убанги и медицинская зона Дунгу в провинции Верхнее Уэле, граничащей с Южным Суданом», – приводит РИА «Новости» выдержку из пресс-релиза организации.

    Общее количество пострадавших медицинских зон достигло 63, они находятся в 7 из 26 провинций государства. В ВОЗ подчеркнули, что такое географическое расширение увеличивает риск передачи инфекции через границу.

    К 23 сентября 2026 года в стране зафиксировали 7890 подтвержденных случаев болезни, из которых 3799 закончились смертельным исходом. Летальность инфекции достигла 48,1%.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Роспотребнадзор заявил о завершении испытаний вакцин от лихорадок Марбург и Эбола. Россия усилила контроль на границах из-за вспышки вируса Эбола.

    ВОЗ 10 сентября сообщала, что эпидемия Эболы распространилась на новую санитарную зону в Конго.

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