Mediacongo: Самолет с офицерами ВС Конго разбился на юго-западе страны

Tекст: Тимур Шайдуллин

Самолет с офицерами Вооруженных сил Демократической Республики Конго потерпел крушение на юго-западе страны, погибли не менее десяти человек, сообщает портал Mediacongo.

«Генеральный аудитор ВС ДРК, генерал-лейтенант Люсьен-Рене Ликулия Бакуми погиб в результате крушения самолета… По предварительным данным, около десятка человек погибли вследствие этого несчастного случая», – говорится в публикации издания.

Точные обстоятельства аварии и окончательное число погибших сейчас выясняются. Ожидается, что власти предоставят подробную информацию о типе воздушного судна, количестве людей на борту и причинах катастрофы.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе прошлого года на северо-востоке Демократической Республики Конго разбился гражданский самолет «Антонов». Ранее вооруженные силы этой африканской страны сорвали попытку государственного переворота.

А уже в середине сентября легкий самолет потерпел крушение в горах Швейцарии.