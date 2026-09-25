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    25 сентября 2026, 21:18 • Новости дня

    Теннисистка Прозорова снялась с полуфинала турнира в Сингапуре

    Теннисистка Прозорова снялась с полуфинала турнира в Сингапуре из-за травмы

    Tекст: Денис Тельманов

    Российская теннисистка Татьяна Прозорова снялась с полуфинального матча турнира категории WTA 500 в Сингапуре из-за попадания мяча в лицо.

    Прозорова вынужденно завершила выступление на турнире категории WTA 500 в Сингапуре, передает РИА «Новости». Спортсменка снялась с полуфинального матча из-за травмы.

    В полуфинале россиянка должна была встретиться с австралийкой Талией Гибсон. Отмечается, что Прозорова впервые в карьере дошла до стадии 1/2 финала на соревнованиях под эгидой WTA.

    Накануне, в пятницу, спортсменка не смогла доиграть матч в парном разряде. Прозорова выступала в дуэте с соотечественницей Софьей Лансере против японки Мию Като и австралийки Эллен Перес.

    Во втором сете мяч попал россиянке в лицо, после чего она упала на корт и отказалась продолжать встречу.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российская теннисистка Мирра Андреева потерпела поражение в полуфинале турнира категории WTA 500 в Сингапуре.

    В конце июля шестнадцатилетняя россиянка Кристина Лютова пробилась в полуфинал соревнований в американском Мемфисе.

    Месяцем ранее Вера Звонарева в паре с индонезийкой Алдилой Сутджиади обыграла австралийку Эллен Перес и нидерландку Деми Схюрс в финале парного турнира в Германии.

    25 сентября 2026, 03:50 • Новости дня
    Лавров потребовал от генсека ООН пристального исследования инсценировки в Буче

    Лавров потребовал от Гутерреша исследования инсценировки в Буче

    Лавров потребовал от генсека ООН пристального исследования инсценировки в Буче
    @ Denis Bocharov/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров встретился с генеральным секретарем ООН Антониу Гутеррешем и передал ему доклад о фальсификациях в Буче.

    В Нью-Йорке на полях недели высокого уровня 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН прошла встреча министра иностранных дел России Сергея Лаврова и генерального секретаря организации Антониу Гутерреша. Стороны обсудили актуальные вопросы работы ООН и итоги деятельности Гутерреша на его посту, передает пресс-служба МИД.

    Лавров передал Гутеррешу доклад «Наследники Геббельса: фальсификация событий в Буче и кровавые инсценировки киевского режима», подготовленный Международным общественным трибуналом во главе с его председателем, членом Общественной палаты России М.С. Григорьевым, посвящённый разоблачению распространяемых киевским режимом фейков о якобы имевшей место в Буче резне.

    «Он потребовал проведения Секретариатом ООН детального исследования фактов совершенной Киевом и его натовскими спонсорами инсценировки», – уточнили в МИД.

    Лавров в беседе с Гутеррешем также подчеркнул необходимость реформирования ООН для адаптации к многополярному миру. Он отметил важность расширения представительства стран Мирового большинства в Секретариате и беспристрастной работы сотрудников организации.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Лавров также передал главе МАГАТЭ доклад о провокации в Буче.

    Захарова ранее обвинила генсека ООН в подыгрывании антироссийской кампании по Буче, а Лавров уличил генсека ООН в путанице показаний по Буче.

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    25 сентября 2026, 16:20 • Новости дня
    Песков: Кремль взял на контроль передачу оружейных лицензий Киеву
    Песков: Кремль взял на контроль передачу оружейных лицензий Киеву
    @ Александр Щербак/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российские власти тщательно фиксируют информацию о государствах, разрешающих украинской стороне производить вооружения, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    Москва внимательно следит за решениями иностранных правительств о выдаче разрешений на выпуск военной техники, заявил Песков, передает РИА «Новости». Поводом для обсуждения стали недавние заявления Владимира Зеленского.

    Журналисты попросили представителя Кремля прокомментировать заявления о том, что президент США Дональд Трамп якобы пообещал предоставить Киеву право на выпуск ракет для комплексов ПВО Patriot. «Мы очень внимательно, естественно, наблюдаем за той информацией, какие страны, какие лицензии дают, какие вооружения поставляют. И все это тщательно учитываем», – ответил Песков.

    Напомним, президент США Дональд Трамп заявил о переговорах с Киевом по поводу лицензий на ракеты Patriot.

    Госсекретарь США Марко Рубио подтвердил факт диалога между Вашингтоном и украинскими властями.

    Владимир Зеленский объявил о готовности местных предприятий к выпуску американских боеприпасов.

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    25 сентября 2026, 19:29 • Видео
    Визит Си в США показал величие Китая

    Государственный визит председателя КНР Си Цзиньпина в США прошел с шиком и размахом, президент США Дональд Трамп еще никого так не принимал. А ведь еще недавно тот же Трамп обещал «поставить Китай на место» и эскалировал торговую войну с ним. Что же случилось?

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    25 сентября 2026, 21:55 • Новости дня
    Командующий группировкой «Север» сообщил о наступлении ВС России на Сумы

    Генерал Никифоров доложил Белоусову о наступлении группировки «Курск» на Сумы

    Командующий группировкой «Север» сообщил о наступлении ВС России на Сумы
    @ Виктор Антонюк/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Командующий группировкой войск «Север» Евгений Никифоров проинформировал министра обороны Андрея Белоусова о продвижении группировки «Курск» в Сумской области на город Сумы для создания зоны безопасности.

    Белоусов совершил рабочую поездку в зону СВО, Никифоров доложил ему о создании полосы безопасности в приграничье Сумской и Харьковской областей, передает ТАСС. «Группировка «Курск» ведет наступательные действия на территории Сумской области с общим направлением на Сумы», – заявил Никифоров.

    Напомним, министр обороны Андрей Белоусов проинспектировал группировку войск «Север» в зоне спецоперации и заслушал доклады об успешном расширении полосы безопасности.

    На Сумском направлении российские военные освободили десять населенных пунктов.

    Несколькими днями ранее артиллерия группировки «Север» усилила удары по позициям противника в данном регионе.

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    25 сентября 2026, 17:04 • Новости дня
    Умер российский джазовый саксофонист Алексей Козлов
    Умер российский джазовый саксофонист Алексей Козлов
    @ Рамиль Ситдиков/РИА Новости

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Российский джазовый саксофонист и композитор, народный артист России Алексей Козлов скончался на 91-м году жизни после непродолжительной болезни.

    В пресс-службе Клуба Алексея Козлова ТАСС подтвердили информацию о кончине музыканта. «Ушел из жизни Алексей Козлов – легенда российского джаза», – заявили представители организации.

    Козлов родился 13 октября 1935 года в Москве. В 1962 году окончил Московский архитектурный институт (МАРХИ), но в итоге стал музыкантом. Игре на саксофоне Козлов научился самостоятельно в конце 1950-х годов, до этого выступая как пианист.

    В 1959 году Козлов создал собственный джаз-квинтет, а в 1961 году участвовал в создании первого в СССР джаз-кафе-клуба «Молодежное».

    В 1973 году Козлов создал ансамбль «Арсенал», ставший его самым знаковым творческим достижением. В 2003 году Козлову было присвоено звание народного артиста России.

    Козлов создал около ста джазовых произведений. В числе его работ – композиции «Башня из слоновой кости» (1976 год), «Регтайм» (1978 год) и «Незнакомка» (1982 год). Он также был создателем и ведущим телепрограмм «Весь этот джаз» и «Импровизация на тему», а также радиопередачи «Джаз, рок и медные трубы».

    Кроме того, Козлов является автором книг «Рок-музыка. Истоки и развитие» (1989), «Козел на саксе» (1998), «Джаз, рок и медные трубы» (2005) и «Рок глазами джазмена» (2008).

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июле Алексей Козлов получил звание легенды джаза на фестивале в Петербурге.

    В начале сентября на 71-м году жизни скончалась американская джазовая певица Кассандра Уилсон.

    В январе после тяжелой болезни умер народный артист СССР музыкант Владислав Чернушенко.

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    25 сентября 2026, 01:10 • Новости дня
    Москва отметила деградацию отношений России и Японии
    Москва отметила деградацию отношений России и Японии
    @ Владимир Гердо/ТАСС

    Tекст: Катерина Туманова

    Заместитель министра иностранных дел Андрей Руденко назвал условием восстановления двустороннего сотрудничества между Россией и Японией отказ японских властей от антироссийской политики.

    Дипломат указал на продолжающееся ухудшение связей между странами. По его словам, сейчас взаимодействие поддерживается лишь по отдельным вопросам, передает ТАСС.

    «Ряд политических и общественных деятелей Японии в контактах с нами прямо выражают озабоченность антироссийским курсом официального Токио», – отметил Руденко.

    Он добавил, что японский премьер-министр Санаэ Такаити продолжает линию предшественников.

    Представитель ведомства напомнил о необходимости реальных шагов со стороны Токио. Инициатива по нормализации ситуации должна исходить от японского руководства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, МИД предупредил Японию об опасности военной активности и направил ноту протеста из-за размещения комплексов Typhon США.

    В августе российский МИД выразил решительный протест послу Японии из-за антироссийских высказываний руководства страны.

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    25 сентября 2026, 17:56 • Новости дня
    Белоусов проверил создание полосы безопасности на Сумском направлении

    Белоусов проинспектировал группировку войск «Север» в зоне СВО

    Белоусов проверил создание полосы безопасности на Сумском направлении
    @ кадр из видео

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Министр обороны Андрей Белоусов проинспектировал группировку войск «Север» в зоне спецоперации и заслушал доклады об успешном расширении полосы безопасности.

    Белоусов посетил пункт управления одного из соединений группировки войск «Север» в зоне проведения спецоперации, сообщает Минобороны в Max. Глава военного ведомства заслушал доклады командиров о текущей оперативной обстановке в зонах ответственности.

    Командующий группировкой войск «Север» генерал-полковник Евгений Никифоров доложил министру об успешных действиях по созданию полосы безопасности в приграничных районах Сумской и Харьковской областей.

    «В частности, на Сумском направлении освободили 10 населённых пунктов и более 250 кв. км территории. Продолжаем боевые действия по освобождению еще четырех населённых пунктов», – заявил Никифоров.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, подразделения группировки войск «Север» взяли под полный контроль населенный пункт Черняков в Харьковской области.

    Вооруженные силы России установили контроль над селами Долгенькое и Березники.

    В Волчанском котле в окружении остались около 1,7 тыс. украинских боевиков.

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    25 сентября 2026, 01:59 • Новости дня
    Макрон подтвердил влияние ударов по НПЗ России на стоимость топлива в мире
    Макрон подтвердил влияние ударов по НПЗ России на стоимость топлива в мире
    @ IMAGO/Christoph Hardt/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Стратегия Украины, предусматривающая нанесение ударов беспилотниками по российским нефтеперерабатывающим заводам, оказывает давление на цены на топливо во Франции и мире, подтвердил французский лидер Эммануэль Макрон.

    «Это оказывает влияние», – приводит телеканал Europe1 слова Макрона. При этом он уточнил, что основной причиной повышения цен на топливо является ситуация в Ормузском проливе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, экономист Юшков назвал три причины перебоев с топливом во Франции. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что обеспечение безопасной работы НПЗ и увеличение объемов производства нефтепродуктов не решает мировых проблем. Так как основная проблема для мирового рынка связана с транспортировкой нефтепродуктов.

    В начале сентября вице-премьер Александр Новак указывал, что поставки за рубеж дизельного топлива будут возобновлены по мере накопления запасов.



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    25 сентября 2026, 20:58 • Новости дня
    Путин сообщил о попытках Киева договориться о перемирии
    Путин сообщил о попытках Киева договориться о перемирии
    @ Кирилл Казачков/photo.roscongress.ru

    Tекст: Валерия Городецкая

    Власти Украины вновь инициируют обсуждение перемирия по нескольким направлениям, включая энергетическое, сообщил президент России Владимир Путин.

    Путин в ходе общения с прессой на Петербургском международном форуме объединенных культур сообщил, что Киев активно поднимает вопрос о перемирии, передает РИА «Новости».

    «Судя по всему, ответные действия российских Вооруженных Сил оказались настолько чувствительными и разрушительными для противника, что сейчас они опять активно поднимают вопрос о перемирии по нескольким направлениям, как они сами говорят: энергетическое (то есть готовы уже не бить по нашим НПЗ), воздушное (взаимно прекратить удары)», – сказал Путин журналистам.

    Глава государства напомнил, что ранее киевский режим пытался организовать морскую блокаду черноморского берега и наносил удары по гражданским объектам России. «После этого мы по каждой позиции начали отвечать», – пояснил глава государства.

    «Поэтому эти все действия, направленные на так называемое примирение, и предложение о возобновлении переговоров – да, они все на столе, это все возможно. Но после всего того, что они сделали, мы еще подумаем как следует, что нам нужно предпринять в ответ. И в любом случае все решения по этому направлению, в том числе и по возможному возобновлению переговорного процесса, мы будем принимать исходя из интересов Российской Федерации», – добавил президент.

    Ранее Владимир Зеленский сообщил о предложенном Вашингтоном энергетическом перемирии. Заместитель главы МИД России Михаил Галузин напомнил о тысячах нарушений прошлых режимов тишины со стороны украинских войск.

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    25 сентября 2026, 20:12 • Новости дня
    Путин: ЕС использует Украину как пушечное мясо для ограничения развития России
    Путин: ЕС использует Украину как пушечное мясо для ограничения развития России
    @ Александр Казаков/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин обвинил европейские элиты в намерении использовать Украину в качестве расходного материала для сдерживания развития России.

    Агрессивные круги в Европе хотят использовать Украину как пушечное мясо для ограничения развития России, заявил Путин в ходе общения с прессой на Петербургском международном форуме объединенных культур, передает ТАСС.

    «Нагнетание со стороны определtнных кругов, настроенных агрессивно, можно объяснить только одним: они хотят и дальше использовать Украину и украинцев как пушечное мясо, а Украину как государство в качестве инструмента борьбы с Россией для того, чтобы не допустить нашего развития, ограничить наше развитие, затормозить движение России вперед», – заявил глава государства

    Ранее Служба внешней разведки сообщила о планах Евросоюза использовать украинцев в качестве пушечного мяса.

    В прошлом году президент России Владимир Путин обвинил западные страны в отношении к жителям Украины как к расходному материалу.

    Ранее глава государства указал на уговоры европейских кураторов продолжать вооруженный конфликт до последнего украинца.

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    25 сентября 2026, 18:16 • Новости дня
    ВС России ударили по дата-центру разведки и сухогрузу на Украине

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Российские военные поразили киевский дата-центр разведки и логистический узел в Требухове, а также сухогруз с военными грузами в Черноморске, сообщило Минобороны.

    Вооруженные силы России точными ударами беспилотников поразили военные объекты и суда на Украине, сообщает Минобороны в Max. В частности, в результате успешных действий поражен киевский дата-центр «Датагрупп». Он обеспечивал обработку и передачу разведывательных данных для нужд армии противника.

    Кроме того, в населенном пункте Требухов Киевской области уничтожен логистический центр компании «Хеви логистик Юкрейн». Его территория использовалась украинским оборонным ведомством и силовыми структурами для хранения товаров двойного назначения. В Одесской области удар пришелся по сухогрузу, доставившему военные грузы в порт Черноморска.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне российские войска нанесли массированный удар по украинским предприятиям и логистическим центрам в Киеве и Одессе.

    Днем ранее Министерство обороны отчиталось об уничтожении ключевых киевских центров обработки данных. До этого военные поразили доставившее военные грузы судно в порту Одессы.

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    25 сентября 2026, 20:24 • Новости дня
    Путин заявил о неспособности Киева противостоять российским «Гераням»

    Путин: У Киева нет возможности противостоять российским «Гераням»

    Путин заявил о неспособности Киева противостоять российским «Гераням»
    @ Софья Сандурская/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин констатировал отсутствие у Киева эффективных средств противодействия современным российским беспилотникам «Герань».

    Путин в ходе общения с прессой на Петербургском международном форуме объединенных культур сообщил, что украинская сторона пока не способна противостоять современным российским беспилотникам, передает ТАСС.

    Глава государства отметил высокую чувствительность и разрушительность ответных ударов России на атаки со стороны Украины. По его словам, именно это вынудило украинские власти запросить перемирие, в частности, «воздушное».

    «Особенно, видимо, им нужно прекратить удары наших современных «Гераней», против которых, во всяком случае пока, у них нет противодействия, противоядия», – подчеркнул президент.

    Напомним, украинская система противовоздушной обороны оказалась устаревшей для перехвата новых беспилотников «Герань-4 Сикер».

    В середине сентября из-за атаки реактивных дронов в Киеве произошли массовые отключения электроэнергии.

    Владимир Зеленский официально подтвердил поражение здания телекоммуникационной компании «Киевстар» аппаратом «Герань-4».

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    25 сентября 2026, 21:03 • Новости дня
    Путин назвал непонятными цели атак ВСУ на склады Wildberries и Ozon
    Путин назвал непонятными цели атак ВСУ на склады Wildberries и Ozon
    @ Ilya Moskovets/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин выразил недоумение, зачем Украина наносила удары по складам российских маркетплейсов Wildberries и Ozon.

    «Удары по таким гражданским объектам, как склады Wildberries или Ozon, это что? Это зачем? Тем не менее, они это сделали», – заявил Путин в ходе общения с прессой на Петербургском международном форуме объединенных культур, передает ТАСС.

    Помимо складов маркетплейсов, президент напомнил о других украинских ударах по российским торговым судам и инфраструктурным объектам. «После этого мы по каждой позиции начали отвечать», – сказал президент.

    Ранее президент России Владимир Путин предупредил Украину о чувствительном ответе России на провокации.

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    25 сентября 2026, 20:20 • Новости дня
    Путин предупредил Украину о чувствительном ответе России на провокации Киева

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин прокомментировал недавнюю атаку украинских беспилотников на Москву, подчеркнув неизбежность ответных ударов и бессмысленность провокаций.

    «Они должны почувствовать ответные удары России и понять, что никакие провокационные действия, никакое нагнетание обстановки к нужному для них результату не приведут, они только ухудшают положение», – заявил Путин в ходе общения с прессой на Петербургском международном форуме объединенных культур, его слова приводит Кремль в Max.

    Российский лидер прокомментировал атаку украинских беспилотных летательных аппаратов на Москву, которая произошла 19-20 сентября. По его словам, в ней участвовали более 1600 дронов.

    Ранее военный корреспондент Александр Коц связал массированный налет украинских беспилотников на Москву с проходящими в России выборами.

    Военный эксперт Юрий Кнутов назвал эти атаки попыткой срыва голосования.

    Аналитик Алексей Анпилогов объяснил удары по подмосковным гражданским объектам желанием Киева вызвать социальное недовольство.

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    25 сентября 2026, 20:28 • Новости дня
    Путин назвал провокацией заявления Запада об угрозе войны с Россией
    Путин назвал провокацией заявления Запада об угрозе войны с Россией
    @ Александр Жолобов/photo.roscongress.ru

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Президент России Владимир Путин назвал заявления западных стран о возможной войне с Москвой провокацией и целенаправленным раздуванием ситуации.

    Путин в ходе общения с прессой на Петербургском международном форуме объединенных культур заявил, что Россия не готовится к боевым действиям с Европой. Он назвал заявления западных стран о возможной войне с Москвой провокацией и целенаправленным раздуванием ситуации.

    «Я хочу еще раз подчеркнуть, мы не готовимся к каким бы то ни было боевым действиям с Европой», – заявил российский лидер, передает РИА «Новости».

    По словам президента, у Москвы нет ни планов, ни оснований для вооруженного конфликта с европейскими государствами. Он отметил, что на Западе активно обсуждают возможность российской атаки и призывают готовиться к войне.

    «Со стороны европейских стран это, безусловно, целенаправленное раздувание ситуации и провокация. Многие в Европе говорят о том, что ждут нападения со стороны Российской Федерации и поэтому должны сами готовиться к боевым действиям, к войне с Россией», – сказал Путин.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в сентябре Владимир Путин также заявил об отсутствии у Москвы намерений угрожать Европе.

    Ранее заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев опроверг информацию о подготовке нападения России на европейские страны.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал западные публикации о планах России страшилками.

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    25 сентября 2026, 20:36 • Новости дня
    Путин сообщил о желании Киева возобновить переговоры перед выборами в Госдуму

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Украина в свое время прервала переговоры в Стамбуле, однако за несколько недель до выборов депутатов Госдумы заявила о готовности вернуться к диалогу. Россия будет принимать решения о возобновлении контактов исключительно с учетом собственных интересов, заявил президент Владимир Путин.

    «Хорошо известно, украинская сторона прервала те переговоры, которые шли в Стамбуле, но теперь, до выборов, дней за десять, за пару недель, заявила о своей готовности возобновить эти переговоры. И, действительно, мы сказали, что до выборов в Государственную думу переговоры вряд ли возможны, а после этого мы будем готовы возобновить эти контакты», – заявил Путин в ходе общения с прессой на Петербургском международном форуме объединенных культур, сообщает РИА «Новости».

    Путин обратил внимание, что вслед за заявлениями о готовности к переговорам Киев предпринял попытки нанесения массированных ударов. В частности, в ночь на 20 сентября, когда проходил основной день голосования на выборах в Госдуму, была совершена попытка атаковать Москву. Президент подчеркнул, что позиция России относительно дальнейшего переговорного процесса будет определяться ее национальными интересами.

    ««Поэтому эти все действия, направленные на так называемое примирение, и предложение о возобновлении переговоров – да, они все на столе, это все возможно. Но после всего того, что они сделали, мы еще подумаем как следует, что нам нужно предпринять в ответ. И в любом случае все решения по этому направлению, в том числе и по возможному возобновлению переговорного процесса, мы будем принимать исходя из интересов Российской Федерации»», – сказал Путин.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин заявил о прерывании мирных переговоров по инициативе Киева. Глава государства объяснил попытки нанесения ударов по российской территории стремлением противника улучшить свои переговорные позиции.

    Ранее российский лидер подтвердил готовность Москвы к новому раунду диалога в Стамбуле.

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