Теннисистка Прозорова снялась с полуфинала турнира в Сингапуре из-за травмы

Tекст: Денис Тельманов

Прозорова вынужденно завершила выступление на турнире категории WTA 500 в Сингапуре, передает РИА «Новости». Спортсменка снялась с полуфинального матча из-за травмы.

В полуфинале россиянка должна была встретиться с австралийкой Талией Гибсон. Отмечается, что Прозорова впервые в карьере дошла до стадии 1/2 финала на соревнованиях под эгидой WTA.

Накануне, в пятницу, спортсменка не смогла доиграть матч в парном разряде. Прозорова выступала в дуэте с соотечественницей Софьей Лансере против японки Мию Като и австралийки Эллен Перес.

Во втором сете мяч попал россиянке в лицо, после чего она упала на корт и отказалась продолжать встречу.

Как писала газета ВЗГЛЯД, российская теннисистка Мирра Андреева потерпела поражение в полуфинале турнира категории WTA 500 в Сингапуре.

В конце июля шестнадцатилетняя россиянка Кристина Лютова пробилась в полуфинал соревнований в американском Мемфисе.

Месяцем ранее Вера Звонарева в паре с индонезийкой Алдилой Сутджиади обыграла австралийку Эллен Перес и нидерландку Деми Схюрс в финале парного турнира в Германии.