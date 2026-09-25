Силы ПВО сбили три украинских беспилотника над Севастополем

Защитники города и мобильные огневые группы продолжают ликвидацию воздушных целей, сообщил Развожаев в Max. По предварительным данным, в результате инцидента обошлось без жертв среди гражданского населения.
«Об опасных находках сразу сообщайте по номеру 112. Спасательные службы оперативно реагируют на все сообщения и выезжают на место», – заявил губернатор Севастополя.
Местных жителей призвали не пренебрегать мерами безопасности, срочно покинуть открытые пространства и оставаться в укрытиях. Военнослужащие применяют для уничтожения вражеских аппаратов различные средства поражения, включая стрелковое оружие.
Напомним, 16 сентября подразделения ПВО нейтрализовали семь украинских беспилотников над Севастополем.
Несколькими днями ранее российские военные отразили налет трех дронов на город.
В начале июня при атаке вражеских аппаратов на регион пострадали два человека.